Evolution Travel: su Cuba notizie fuorvianti. La meta è più viva che mai Solo nel 2023 oltre mille passeggeri sono partiti per Cuba con Evolution Travel con viaggi individuali e di gruppo e quest’anno le previsioni sono di gran lunga superiori. «Siamo da anni specialisti di questa destinazione – spiega Luigia D’Isita, consulente tour operator dell’operatore per l’isola caraibica –. Tanti si affidano a noi perché lavoriamo con proposte su misura; abbiamo contatti consolidati con corrispondenti locali che danno la massima assistenza, selezioniamo con cura le strutture ricettive, come le case particular e gli hostal, con le migliori garanzie. Ci occupiamo, inoltre, di servizi specifici, come per esempio il noleggio dell’auto con l’autista. Tutto questo rende il viaggio con noi a Cuba indimenticabile». I viaggiatori che scelgono la meta caraibica non si fermano solo alle solite vacanze in spiaggia, ma vogliono esplorare e immergersi nella cultura dell’isola, in quel mix di storia e tradizione afro-cubana-caraibica che la caratterizza. E vogliono vivere la natura, i parchi naturali, ma anche l’architettura coloniale, le città colorate, i patrimoni dell’Unesco, nonché fare esperienze di vita con le persone del posto, tra lezioni di ballo e usanze gastronomiche. «Si torna a casa con un bagaglio emotivo e psicologico molto importante – aggiunge Luigia D’Isita -. Un viaggio a Cuba non è come tutti gli altri. È il contatto con una popolazione che infonde la voglia di vivere, nonostante le difficoltà che ha, e di accogliere, di comunicare, pur avendo poco. I cubani ci danno insegnamenti di vita impagabili. Non bisogna farsi condizionare dalle notizie fuorvianti su Cuba. I turisti italiani amano questa destinazione e tornano soddisfatti delle esperienze fatte». Per un viaggio a Cuba la spesa media di una settimana è a partire da circa 2.500 euro in alta stagione, compreso il volo e alcune giornate al mare. Il periodo ideale per partire è tra l’inverno e la primavera in Italia. Normalmente si sceglie questa meta per tutto l’anno. Condividi

L’accesso a Via dell’Amore è contingentato e a pagamento ma le nuove regole hanno suscitato diverse polemiche. Da venerdì 9 agosto 2024, la Via dell’Amore è aperta a tutti. PER I TURISTI Si accede alla Via dell’Amore su prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti. Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti. L'ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola. ORARI DI VISITA E FRUIZIONE TURISTICA BASSA STAGIONE: Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 -17:00 (ultimo accesso alle 16:30) ALTA STAGIONE: Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:30 – 21:30: (ultimo accesso alle 21:00) TURISTI INDIVIDUALI Necessaria prenotazione di uno slot orario e data specifici. Accesso esclusivamente nell'orario di visita Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione). GRUPPI Massimo 30 persone. Prenotazione fino a 72 ore prima. Pagamento anticipato. Accesso esclusivamente nell'orario di visita. Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione) L'ingresso alla Via dell'Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card Via dell’amore o come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card già acquistata. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) la quota aggiuntiva è di €8.00. È possibile acquistare le Cinque Terre Card, che includono l'accesso alla Via dell'Amore: Sul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell'Amore: www.viadellamore.info che sarà accessibile dal 9 agosto Sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/ Presso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto. RESIDENTI NEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO Per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00). La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità. RESIDENTI IN PROVINCIA DELLA SPEZIA (ESCLUSI I COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO) Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) si applicano le disposizioni in essere per l’accesso ad alcuni sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nell’orario di visita (9:00-17:00) l’ingresso è consentito attraverso l’acquisto della Cinque Terre card Via dell’amore, alle stesse condizioni previste per il turista singolo; mentre al di fuori di questa fascia oraria l’accesso è gratuito, senza prenotazione e consentito in entrambe le direzioni. La titolarità all’accesso nella fascia oraria gratuita sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità PROPRIETARI DI SECONDA CASA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE, EX RESIDENTI DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE E RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI Per i proprietari di seconda casa nel Comune di Riomaggiore, ex residenti del Comune di Riomaggiore e rispettivi nuclei familiari l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00). La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso autocertificazione da presentare al momento del passaggio (modulo da scaricare sul sito del Comune di Riomaggiore) o con attestazione da richiedere presso il Comune di Riomaggiore e con controllo del documento di identità. TURISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE Per i turisti residenti nel Comune di Riomaggiore e in possesso della carta del turista residente (Riomaggiore Guest card) la quota aggiuntiva è di 8,00€ e l’accesso è consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno. La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card e sulla Carta del turista residente. TURISTI RESIDENTI NELLE STRUTTURE CETS Per i turisti residenti nelle strutture CETS del Parco Nazionale delle Cinque Terre la quota aggiuntiva è di 8,00€. L’accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card. La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card. [post_title] => Via dell'Amore, orari e nuove modalità per l'accesso e la visita [post_date] => 2024-08-26T11:03:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724670180000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna oggi ad Ancona l'Adriatico Mediterraneo Festival, 26-29 agosto. La Grecia il Paese protagonista della diciottesima edizione: trenta appuntamenti tra musica, incontri e mostre in città. Tra gli eventi Slow food il recupero del mosciolo (il mitile selvatico autoctono). Petros Markaris, Almamegretta, Eugenio Bennato, Canzoniere Grecanico Salentino, Shamal re-wind, Yarákä, Stefano Saletti, Luigi Cinque e Banda Ikona, Areasud, i protagonisti del festival, tra Mole e la nuova straordinaria location dell’anfiteatro Romano. Il festival si apre subito al massimo e si chiude con un finale in grande stile. Apertura affidata agli Almamegretta, oggi alle 21.30, sul palcoscenico dell’anfiteatro Romano. La seconda giornata, domani, sarà la più densa e intensa. Alle 18.30 all’auditorium della Mole, un incontro con il celebre scrittore Petros Markaris che attraverso le indagini del commissario Kostas Charitos, personaggio ormai amatissimo dai lettori di tutto il mondo creato dalla sua penna, condurrà il pubblico alla scoperta della Grecia contemporanea. Seguirà il concerto di Shamal re-wind. A chiudere la seconda giornata il Canzoniere Grecanico Salentino all’interno della programmazione Puglia Sounds 2024. Si tratta del più importante gruppo di musica popolare salentina. Alla Corte della Mole, il 28 agosto, alle 21.30, la scena è tutta per Persephone: un mistero mediterraneo, con Stefano Saletti, Luigi Cinque e Urna Chahar-Tugchi, tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il loro tratto distintivo. Gran finale musicale del festival, il 29 agosto, alle 21.30 sempre all’anfiteatro romano, con il concerto Musica del Mondo di Eugenio Bennato che anticipa l’uscita del nuovo album dopo l’estate. Bennato con il suo progetto Taranta Power, che segue Nuova Compagnia di Canto Popolare, ha dato nuova linfa e aperto mercati internazionali alle grandi tradizioni musicali dei nostri Sud. Il focus sulla Grecia, tra passato e presente: non solo l’ospite d’eccezione Petros Markaris ma anche il premio Adriatico Mediterraneo 2024 a Matteo Nucci e gli incontri di approfondimento dell’Assoziazione italiana di cultura classica. Il festival è un progetto dell'Associazione Adriatico Mediterraneo. [post_title] => Ancona, da oggi al 29 agosto gli eventi dell'Adriatico Mediterraneo Festival [post_date] => 2024-08-26T10:27:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724668024000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prendono il via il 28 settembre 2024 le nuove visite guidate nell’ambito di Tipo – Turismo industriale a Prato. Un’occasione che si rinnova, fino a febbraio 2025, con appuntamenti mensili, per accompagnare il pubblico in un percorso suggestivo tra storia, tradizione e innovazione: visite riservate tra le fabbriche attive, spesso non accessibili al pubblico, e i luoghi del lavoro del passato che hanno fatto di Prato un’eccellenza a livello mondiale nel campo della produzione tessile sostenibile, dell’economia circolare e della green fashion. Una modalità di visita da non perdere che si aggiunge a quella sempre disponibile grazie all’app Tipo, che permette di scegliere il proprio itinerario e di visitare il patrimonio industriale di Prato tutto l’anno. Dal Mumat – Museo delle macchine tessili allo storico lavoro dei cenciaioli, dalla filatura della lana fatta manualmente alle più sofisticate tecnologie hi-tech. Da luoghi di rigenerazione industriale e urbana che hanno saputo rinnovare e ricucire la città e i suoi spazi alle architetture del lavoro del grande ingegnere Pierluigi Nervi che a Prato ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive per l’utilizzo del cemento armato per le industrie: tutto questo e molto altro è la stagione 2024-2025 delle visite di Tipo. Tipo il Festival dal 27 al 30 marzo 2025 chiuderà la stagione delle visite. Quattro giorni dove protagonista sarà il turismo industriale con convegni, incontri, visite guidate, laboratori e appuntamenti sul tema e farà di Prato la capitale di questo segmento turistico sempre più apprezzato. [post_title] => Tipo Prato, dal 28 settembre le nuove visite guidate tra storia e innovazione del turismo industriale [post_date] => 2024-08-26T10:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724667707000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_334320" align="alignleft" width="300"] flydubai vola su Napoli[/caption] Nelle ultime due settimane gli addetti ai lavori hanno seguito le notizie relative ai ritardi nelle consegne degli aeromobili da parte del costruttore. I piani di espansione del network di flydubai per i prossimi mesi sono stati purtroppo compromessi a causa di questi gravi ritardi Il vettore è quindi costretto a prendere decisioni molto difficili sospendendo o ritardando le operazioni su diverse rotte del nostro network. Alla luce di quanto sopra, la compagnia non ha altra scelta se non quella di sospendere le operazioni a Pisa dal 1° ottobre 2024 al 27 marzo 2025. I passeggeri i cui voli sono stati interessati dalla cancellazione riceveranno il rimborso completo secondo la forma di pagamento originale o il cambio prenotazione con partenza da altri aeroporti italiani serviti da flydubai (Milano Bergamo, Napoli e Catania). Naturalmente flydubai si scusa con i clienti, stakeholder e partner. [post_title] => Flydubai: sospese le operazioni da Pisa dal 1° ottobre al 27 marzo 2025 [post_date] => 2024-08-09T12:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723207848000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora la domanda di polizze viaggi in Italia. Tra le ragioni si colloca in primo luogo la rinnovata percezione del rischio lasciata in eredità dalla pandemia e, in secondo luogo, la crescente instabilità del mondo dei trasporti che, tra scioperi, ritardi e cancellazioni, generano sempre più di frequente disagi ai passeggeri. Nonostante la tendenza alla destagionalizzazione mossa dal caro prezzi e dalla volontà di evitare l’overtourism, il mese di agosto si conferma inoltre ancora centrale nelle scelte degli italiani. Per questo motivo, Borghini e Cossa, broker assicurativo specializzato in coperture per il turismo ha stilato un decalogo delle regole da seguire per ottimizzare l’utilizzo delle coperture viaggio. “In primis, non è corretto legare l’opportunità di assicurarsi alla meta del viaggio - spiega la responsabile ufficio gestione sinistri turismo, Daniela Rando -. I contrattempi possono capitare anche in Italia o in Europa e, nonostante l’assistenza sanitaria possa essere gratuita, molte prestazioni, come il rimpatrio sanitario e il ricongiungimento familiare, non lo sono. In secondo luogo, molte persone in possesso di polizze sanitarie personali sono convinte di essere già protette: questo è vero solo in parte, perché l’assicurazione viaggio comprende garanzie specifiche, indispensabili per non rovinarsi le vacanze. Il consiglio è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”. Un grande classico delle polizze viaggio è la copertura annullamento, che permette di recuperare gli importi già versati, a titolo di caparra e conferma, in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza. Fondamentale analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Per essere sicuri di non commettere errori, Borghini e Cossa ha individuato cinque regole fondamentali. 1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia; 2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale! 3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio Iban per il rimborso; 4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo; 5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo. Il decalogo di Borghini e Cossa prosegue con le regole relative alle cosiddette garanzie medico/bagaglio che, a differenza della prima, intervengono durante il viaggio. 6. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell'assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della Compagnia a portata di mano; 7. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere; 8. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa; 9. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli; 10. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza. [post_title] => Il decalogo Borghini e Cossa per la polizza viaggio perfetta [post_date] => 2024-08-09T12:21:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723206112000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le navi da crociera hanno raddoppiato le loro dimensioni in soli 24 anni, dal 2000 al 2024. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione ambientalista indipendente europea. “Se continueranno a crescere a questo ritmo - spiega Carlo Tritto, sustainable fuels manager di T&E Italia - nel 2050 le più grandi navi da crociera potrebbero raggiungere le 345.000 tonnellate di stazza lorda, quasi otto volte più grandi del Titanic”. La rapida crescita delle vacanze in crociera e l'aumento delle dimensioni delle imbarcazioni comportano un costo ambientale, afferma T&E, che chiede alle compagnie di investire in tecnologie verdi per ridurre il loro impatto sul pianeta e l'inquinamento atmosferico locale. Con la crescita dell’industria delle crociere sono aumentate anche le emissioni. L'industria globale delle crociere è esplosa negli ultimi cinquant'anni, come dimostra il numero di navi che è aumentato di oltre venti volte: nel 1970, infatti, erano 21 mentre oggi sono 515. L’incremento del numero e delle dimensioni delle navi da crociera ha portato però anche a un balzo nelle “Solo qualche settimana fa il gruppo Carnival ha commissionato a Fincantieri la costruzione di tre nuove navi da crociera, le più grandi che il costruttore abbia mai messo in cantiere - aggiunge Carlo Tritto -. Ma come per le auto che diventano sempre più grandi, è necessario chiedersi quanto ancora possano crescere questi giganti del mare. Il business delle crociere è il settore del turismo in maggiore crescita e le sue emissioni stanno rapidamente sfuggendo di mano". [post_title] => Le navi da crociera diventano sempre più grandi. Misure raddoppiate in 24 anni [post_date] => 2024-08-09T11:39:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723203543000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il foliage in finlandese si chiama Ruska: parola che indica proprio il cambiamento del colore delle foglie, il momento dell'autunno in cui gli alberi e gli arbusti si preparano all'inverno tingendosi di brillanti tonalità di rosso, arancione e giallo. Tra settembre e ottobre la palette cromatica che contraddistingue questo spettacolo naturale trasforma le foreste di tutto il paese. Infatti, la Ruska conquista la natura da nord a sud alla velocità di 500 chilometri nell’arco di poche settimane. La stagione inizia a settembre nel nord della Lapponia e scende progressivamente verso sud colorando tutta la Finlandia. Proprio i mesi di settembre e ottobre sono i migliori dell'anno per escursioni en plein air, campeggio nella natura incontaminata, e per la raccolta di profumate erbe selvatiche, funghi e frutti di bosco. Visit Finland ha selezionato gli appuntamenti da non perdere e le migliori attività ed esperienze da vivere nel periodo della Ruska: Floating sotto l’aurora Pochi lo sanno ma anche in autunno si può avere la fortuna di assistere all’aurora boreale. Spingendosi all’estremo nord della Finlandia, infatti, è possibile ammirare il fenomeno anche in primavera e autunno. Sempre in questi periodi, poi, se si è abbastanza fortunati, ci si può godere anche la doppia aurora, ovvero il riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati. Un'esperienza che diventa ancora più memorabile se viene fatta galleggiando nelle acque gelide di uno dei tanti laghi finlandesi, ovviamente protetti da una muta. A caccia di funghi In autunno il bosco diventa un luogo magico e, oltre a cambiare colore, offre anche delle sorprese tutte da gustare. I funghi, oltre a essere buoni, sono anche affascinanti. Si dice infatti che crescendo alla base degli arbusti creino una connessione fra alberi molto distanti tra di loro. Scoprire, imparare e apprezzare la sorprendente anima dei funghi circondati dalla foresta finlandese è un’esperienza imperdibile, soprattutto se a guidare i visitatori in questo percorso è Saimi Hoyer, personaggio molto noto in Finlandia e straordinaria esperta di funghi. L’esperienza è organizzata in collaborazione con l’hotel St. George di Helsinki, nel cuore della capitale finlandese. Safari artico La Finlandia è ricca di verdi aree boschive, isole sul Baltico, colline spazzate dai venti artici e innumerevoli laghi blu dove è possibile osservare animali selvatici nel loro ambiente naturale. Questi panorami sono l’habitat perfetto di moltissime specie, come orsi, lupi, linci, aquile, gru e cigni, nonché della foca più rara al mondo. I 41 parchi nazionali della Finlandia, aperti tutto l’anno, sono tra i posti migliori per osservare queste creature. E quale migliore periodo dell’autunno? Festa del raccolto Uno degli eventi più attesi nella regione dell’arcipelago finlandese è l’Island Harvest Festival, la festa dedicata al raccolto. Un’iniziativa che permette non solo di gustare i piatti tipici del territorio e i prodotti locali offerti direttamente dagli artigiani, ma anche di incontrare e parlare con le persone del posto per scoprire i segreti e le curiosità riguardanti la regione e la sua storia. Ruskamaraton Il rumore delle foglie secche sotto i piedi, il vento freddo che sfiora il viso, il profumo degli alberi e i colori della natura a completare il quadro: quale runner non desidererebbe superare i propri limiti in un paesaggio così suggestivo? L’appuntamento per gli appassionati di corsa en plein è a Levi, in Lapponia. In questa cittadina, il 9 settembre si terrà una gara da 10 o 16 km, unica nel suo genere, durante la quale i corridori oltre a sfidarsi, potranno godersi il fascino della foresta nel suo splendore autunnale. Passeggiata meditativa Camminando immersi nei suggestivi paesaggi di Koli abbandonando i cellulari è possibile apprendere una nuova tecnica di meditazione in movimento che insegna a lasciare spazio al potere calmante della natura. Tempo di zucche Zucche, foliage e brezza frizzantina: sono gli elementi che più di tutti richiamano alla mente l’autunno. In Finlandia, più precisamente al giardino Rannikko di Halikko, esiste addirittura una settimana interamente dedicata al frutto simbolo per eccellenza della stagione autunnale. Ogni anno, in occasione di questo curioso appuntamento, all’interno del parco è possibile ammirare le sorprendenti forme delle zucche, assaporare dolci e prelibatezze a base di questo frutto in loco o nei ristoranti e caffè della zona che servono piatti con protagonista sempre la zucca. I gusti della tradizione baltica Esplorare nuovi Paesi significa anche scoprirne la cultura, i sapori e le tradizioni culinarie. In Finlandia da secoli si tramanda una tradizione gustosa e sostenibile legata alla pesca delle aringhe, che contribuisce anche a preservare l’ecosistema naturale del mar Baltico. In quanto parte del patrimonio enogastronomico del Paese, nel periodo autunnale un appuntamento da non perdere è la visita dello storico mercato delle aringhe, organizzato sin dal 1743 a Helsinki. Qui il divertimento e la cultura locale incontrano il piacere del palato. [post_title] => La Ruska: il foliage del Nord per una Finlandia open air che non ti aspetti [post_date] => 2024-08-09T10:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723201021000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "luigia disita evolution travel su cuba notizie fuorvianti la meta e piu viva che mai" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":123,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1606,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Solo nel 2023 oltre mille passeggeri sono partiti per Cuba con Evolution Travel con viaggi individuali e di gruppo e quest'anno le previsioni sono di gran lunga superiori. «Siamo da anni specialisti di questa destinazione – spiega Luigia D'Isita, consulente tour operator dell'operatore per l'isola caraibica –. Tanti si affidano a noi perché lavoriamo con proposte su misura; abbiamo contatti consolidati con corrispondenti locali che danno la massima assistenza, selezioniamo con cura le strutture ricettive, come le case particular e gli hostal, con le migliori garanzie. Ci occupiamo, inoltre, di servizi specifici, come per esempio il noleggio dell’auto con l’autista. Tutto questo rende il viaggio con noi a Cuba indimenticabile».\r

\r

I viaggiatori che scelgono la meta caraibica non si fermano solo alle solite vacanze in spiaggia, ma vogliono esplorare e immergersi nella cultura dell’isola, in quel mix di storia e tradizione afro-cubana-caraibica che la caratterizza. E vogliono vivere la natura, i parchi naturali, ma anche l’architettura coloniale, le città colorate, i patrimoni dell’Unesco, nonché fare esperienze di vita con le persone del posto, tra lezioni di ballo e usanze gastronomiche.\r

\r

«Si torna a casa con un bagaglio emotivo e psicologico molto importante – aggiunge Luigia D’Isita -. Un viaggio a Cuba non è come tutti gli altri. È il contatto con una popolazione che infonde la voglia di vivere, nonostante le difficoltà che ha, e di accogliere, di comunicare, pur avendo poco. I cubani ci danno insegnamenti di vita impagabili. Non bisogna farsi condizionare dalle notizie fuorvianti su Cuba. I turisti italiani amano questa destinazione e tornano soddisfatti delle esperienze fatte». Per un viaggio a Cuba la spesa media di una settimana è a partire da circa 2.500 euro in alta stagione, compreso il volo e alcune giornate al mare. Il periodo ideale per partire è tra l’inverno e la primavera in Italia. Normalmente si sceglie questa meta per tutto l’anno.","post_title":"Evolution Travel: su Cuba notizie fuorvianti. La meta è più viva che mai","post_date":"2024-08-26T15:03:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1724684587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I festival: sono loro i protagonisti del mese di settembre a Bruxelles, animando la città con proposte per tutti i gusti e le età. “Settembre è uno dei periodi migliori per visitare Bruxelles - afferma Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. il clima mite, il sole e i colori della fine dell’estate regalano un’atmosfera piacevole, perfetta per un intervallo di relax, prima di rituffarsi nella routine. Quest’anno, inoltre, sono previste numerose iniziative pronte ad arricchire il soggiorno con esperienze uniche e particolari: l’elenco completo è disponibile nella sezione “Agenda” del nostro sito, visit.brussels”. \r

\r

Si comincia dal Festival del Fumetto, BD Comic Strip Festival, in calendario dal 6 all’8 settembre: l’edizione di quest’anno è dedicata a Jean Van Hamme; per i più golosi, dal 26 al 29 settembre, è la volta di Eat Festival, nei padiglioni della Gare Maritime: un'opportunità privilegiata per scoprire quella che il New York Times ha recentemente descritto come una “destinazione culinaria giovane, dinamica e diversificata”.\r

\r

In concomitanza con Eat Festival, sabato 28 e domenica 29 settembre il BxlBeerFest apre una parentesi sulla tradizione della birra belga, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. All’interno del Tour et Taxis, a due passi dagli stand dell’Eat Festival, si potranno degustare più di 240 etichette.\r

\r

Quest'anno è poi la volta della decima edizione dell'Artonov Festival: dal dal 26 settembre al 13 ottobre, è ispirato ai canoni estetici e filosofici del movimento art nouveau e, in parte, all’arte sensoriale giapponese, il Festival promuove il concetto di “arte totale”, così come lo intendeva Henry van de Velde.\r

\r

Infine, “Drafts: from Rubens to Khnopff” mostra evento in programma al Museo delle Belle Arti – Royal Museums of Fine Arts of Belgium – dall’11 ottobre al 16 febbraio. Il percorso di visita si snoda nel tempo, dal XV al XIX secolo, con un’incursione nel XX secolo e propone un viaggio affascinante tra idee, schizzi e bozzetti elaborati su fogli bianchi, pannelli di legno e pezzi di cartone.","post_title":"Settembre a ritmo di festival a Bruxelles, tra fumetti, birra e art nouveau","post_date":"2024-08-26T14:55:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1724684154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 9 agosto hanno preso il via le nuove modalità per la fruizione di Via dell’Amore che ha riaperto, dopo 12 anni, il 27 luglio a seguito di un intervento straordinario ed un investimento di oltre 23 milioni di euro.\r

\r

Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato come un gioiello nella roccia della falesia, Via dell’Amore, luogo simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, era chiusa dal 2012 a causa di una frana.\r

\r

L’accesso a Via dell’Amore è contingentato e a pagamento ma le nuove regole hanno suscitato diverse polemiche. \r

\r

Da venerdì 9 agosto 2024, la Via dell’Amore è aperta a tutti.\r

\r

PER I TURISTI\r

\r

Si accede alla Via dell’Amore su prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti.\r

\r

Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti.\r

\r

L'ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola.\r

\r

ORARI DI VISITA E FRUIZIONE TURISTICA\r

\r

\r

\r

\tBASSA STAGIONE: Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 -17:00 (ultimo accesso alle 16:30)\r

\tALTA STAGIONE: Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:30 – 21:30: (ultimo accesso alle 21:00)\r

\r

TURISTI INDIVIDUALI\r

\r

\tNecessaria prenotazione di uno slot orario e data specifici.\r

\tAccesso esclusivamente nell'orario di visita \r

\tEntrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione).\r

\r

GRUPPI\r

\r

\tMassimo 30 persone.\r

\tPrenotazione fino a 72 ore prima.\r

\tPagamento anticipato.\r

\tAccesso esclusivamente nell'orario di visita.\r

\tEntrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione)\r

\r

L'ingresso alla Via dell'Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card Via dell’amore o come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card già acquistata. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) la quota aggiuntiva è di €8.00.\r

\r

È possibile acquistare le Cinque Terre Card, che includono l'accesso alla Via dell'Amore:\r

\r

\tSul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell'Amore: www.viadellamore.info che sarà accessibile dal 9 agosto\r

\tSul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/\r

\tPresso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.\r

\tRESIDENTI NEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO\r

\r

Per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità.\r

\r

\r

\r

\tRESIDENTI IN PROVINCIA DELLA SPEZIA (ESCLUSI I COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO)\r

\r

Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) si applicano le disposizioni in essere per l’accesso ad alcuni sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nell’orario di visita (9:00-17:00) l’ingresso è consentito attraverso l’acquisto della Cinque Terre card Via dell’amore, alle stesse condizioni previste per il turista singolo; mentre al di fuori di questa fascia oraria l’accesso è gratuito, senza prenotazione e consentito in entrambe le direzioni.\r

La titolarità all’accesso nella fascia oraria gratuita sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità\r

\r

\tPROPRIETARI DI SECONDA CASA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE, EX RESIDENTI DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE E RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI\r

\r

Per i proprietari di seconda casa nel Comune di Riomaggiore, ex residenti del Comune di Riomaggiore e rispettivi nuclei familiari l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso autocertificazione da presentare al momento del passaggio (modulo da scaricare sul sito del Comune di Riomaggiore) o con attestazione da richiedere presso il Comune di Riomaggiore e con controllo del documento di identità.\r

\r

\r

\r

\tTURISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE\r

\r

Per i turisti residenti nel Comune di Riomaggiore e in possesso della carta del turista residente (Riomaggiore Guest card) la quota aggiuntiva è di 8,00€ e l’accesso è consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno.\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card e sulla Carta del turista residente.\r

\r

\tTURISTI RESIDENTI NELLE STRUTTURE CETS\r

\r

Per i turisti residenti nelle strutture CETS del Parco Nazionale delle Cinque Terre la quota aggiuntiva è di 8,00€.\r

\r

L’accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card.\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via dell'Amore, orari e nuove modalità per l'accesso e la visita","post_date":"2024-08-26T11:03:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724670180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna oggi ad Ancona l'Adriatico Mediterraneo Festival, 26-29 agosto. La Grecia il Paese protagonista della diciottesima edizione: trenta appuntamenti tra musica, incontri e mostre in città. Tra gli eventi Slow food il recupero del mosciolo (il mitile selvatico autoctono). Petros Markaris, Almamegretta, Eugenio Bennato, Canzoniere Grecanico Salentino, Shamal re-wind, Yarákä, Stefano Saletti, Luigi Cinque e Banda Ikona, Areasud, i protagonisti del festival, tra Mole e la nuova straordinaria location dell’anfiteatro Romano.\r

Il festival si apre subito al massimo e si chiude con un finale in grande stile. Apertura affidata agli Almamegretta, oggi alle 21.30, sul palcoscenico dell’anfiteatro Romano. La seconda giornata, domani, sarà la più densa e intensa. Alle 18.30 all’auditorium della Mole, un incontro con il celebre scrittore Petros Markaris che attraverso le indagini del commissario Kostas Charitos, personaggio ormai amatissimo dai lettori di tutto il mondo creato dalla sua penna, condurrà il pubblico alla scoperta della Grecia contemporanea. Seguirà il concerto di Shamal re-wind. A chiudere la seconda giornata il Canzoniere Grecanico Salentino all’interno della programmazione Puglia Sounds 2024. Si tratta del più importante gruppo di musica popolare salentina.\r

\r

Alla Corte della Mole, il 28 agosto, alle 21.30, la scena è tutta per Persephone: un mistero mediterraneo, con Stefano Saletti, Luigi Cinque e Urna Chahar-Tugchi, tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il loro tratto distintivo. Gran finale musicale del festival, il 29 agosto, alle 21.30 sempre all’anfiteatro romano, con il concerto Musica del Mondo di Eugenio Bennato che anticipa l’uscita del nuovo album dopo l’estate. Bennato con il suo progetto Taranta Power, che segue Nuova Compagnia di Canto Popolare, ha dato nuova linfa e aperto mercati internazionali alle grandi tradizioni musicali dei nostri Sud.\r

\r

Il focus sulla Grecia, tra passato e presente: non solo l’ospite d’eccezione Petros Markaris ma anche il premio Adriatico Mediterraneo 2024 a Matteo Nucci e gli incontri di approfondimento dell’Assoziazione italiana di cultura classica. Il festival è un progetto dell'Associazione Adriatico Mediterraneo.","post_title":"Ancona, da oggi al 29 agosto gli eventi dell'Adriatico Mediterraneo Festival","post_date":"2024-08-26T10:27:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1724668024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prendono il via il 28 settembre 2024 le nuove visite guidate nell’ambito di Tipo – Turismo industriale a Prato. Un’occasione che si rinnova, fino a febbraio 2025, con appuntamenti mensili, per accompagnare il pubblico in un percorso suggestivo tra storia, tradizione e innovazione: visite riservate tra le fabbriche attive, spesso non accessibili al pubblico, e i luoghi del lavoro del passato che hanno fatto di Prato un’eccellenza a livello mondiale nel campo della produzione tessile sostenibile, dell’economia circolare e della green fashion.\r

\r

Una modalità di visita da non perdere che si aggiunge a quella sempre disponibile grazie all’app Tipo, che permette di scegliere il proprio itinerario e di visitare il patrimonio industriale di Prato tutto l’anno.\r

\r

Dal Mumat – Museo delle macchine tessili allo storico lavoro dei cenciaioli, dalla filatura della lana fatta manualmente alle più sofisticate tecnologie hi-tech. Da luoghi di rigenerazione industriale e urbana che hanno saputo rinnovare e ricucire la città e i suoi spazi alle architetture del lavoro del grande ingegnere Pierluigi Nervi che a Prato ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive per l’utilizzo del cemento armato per le industrie: tutto questo e molto altro è la stagione 2024-2025 delle visite di Tipo.\r

\r

Tipo il Festival dal 27 al 30 marzo 2025 chiuderà la stagione delle visite. Quattro giorni dove protagonista sarà il turismo industriale con convegni, incontri, visite guidate, laboratori e appuntamenti sul tema e farà di Prato la capitale di questo segmento turistico sempre più apprezzato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo Prato, dal 28 settembre le nuove visite guidate tra storia e innovazione del turismo industriale","post_date":"2024-08-26T10:21:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724667707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_334320\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] flydubai vola su Napoli[/caption]\r

\r

Nelle ultime due settimane gli addetti ai lavori hanno seguito le notizie relative ai ritardi nelle consegne degli aeromobili da parte del costruttore. I piani di espansione del network di flydubai per i prossimi mesi sono stati purtroppo compromessi a causa di questi gravi ritardi\r

\r

Il vettore è quindi costretto a prendere decisioni molto difficili sospendendo o ritardando le operazioni su diverse rotte del nostro network. Alla luce di quanto sopra, la compagnia non ha altra scelta se non quella di sospendere le operazioni a Pisa dal 1° ottobre 2024 al 27 marzo 2025.\r

\r

I passeggeri i cui voli sono stati interessati dalla cancellazione riceveranno il rimborso completo secondo la forma di pagamento originale o il cambio prenotazione con partenza da altri aeroporti italiani serviti da flydubai (Milano Bergamo, Napoli e Catania). Naturalmente flydubai si scusa con i clienti, stakeholder e partner.","post_title":"Flydubai: sospese le operazioni da Pisa dal 1° ottobre al 27 marzo 2025","post_date":"2024-08-09T12:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723207848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora la domanda di polizze viaggi in Italia. Tra le ragioni si colloca in primo luogo la rinnovata percezione del rischio lasciata in eredità dalla pandemia e, in secondo luogo, la crescente instabilità del mondo dei trasporti che, tra scioperi, ritardi e cancellazioni, generano sempre più di frequente disagi ai passeggeri.\r

\r

Nonostante la tendenza alla destagionalizzazione mossa dal caro prezzi e dalla volontà di evitare l’overtourism, il mese di agosto si conferma inoltre ancora centrale nelle scelte degli italiani. Per questo motivo, Borghini e Cossa, broker assicurativo specializzato in coperture per il turismo ha stilato un decalogo delle regole da seguire per ottimizzare l’utilizzo delle coperture viaggio.\r

\r

“In primis, non è corretto legare l’opportunità di assicurarsi alla meta del viaggio - spiega la responsabile ufficio gestione sinistri turismo, Daniela Rando -. I contrattempi possono capitare anche in Italia o in Europa e, nonostante l’assistenza sanitaria possa essere gratuita, molte prestazioni, come il rimpatrio sanitario e il ricongiungimento familiare, non lo sono. In secondo luogo, molte persone in possesso di polizze sanitarie personali sono convinte di essere già protette: questo è vero solo in parte, perché l’assicurazione viaggio comprende garanzie specifiche, indispensabili per non rovinarsi le vacanze. Il consiglio è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”.\r

\r

Un grande classico delle polizze viaggio è la copertura annullamento, che permette di recuperare gli importi già versati, a titolo di caparra e conferma, in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza. Fondamentale analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Per essere sicuri di non commettere errori, Borghini e Cossa ha individuato cinque regole fondamentali.\r

\r

1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia;\r

\r

2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale!\r

\r

3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio Iban per il rimborso;\r

\r

4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo;\r

\r

5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo.\r

\r

Il decalogo di Borghini e Cossa prosegue con le regole relative alle cosiddette garanzie medico/bagaglio che, a differenza della prima, intervengono durante il viaggio.\r

\r

6. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell'assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della Compagnia a portata di mano;\r

\r

7. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere;\r

\r

8. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa;\r

\r

9. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli;\r

\r

10. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza.","post_title":"Il decalogo Borghini e Cossa per la polizza viaggio perfetta","post_date":"2024-08-09T12:21:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723206112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le navi da crociera hanno raddoppiato le loro dimensioni in soli 24 anni, dal 2000 al 2024. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione ambientalista indipendente europea. “Se continueranno a crescere a questo ritmo - spiega Carlo Tritto, sustainable fuels manager di T&E Italia - nel 2050 le più grandi navi da crociera potrebbero raggiungere le 345.000 tonnellate di stazza lorda, quasi otto volte più grandi del Titanic”. La rapida crescita delle vacanze in crociera e l'aumento delle dimensioni delle imbarcazioni comportano un costo ambientale, afferma T&E, che chiede alle compagnie di investire in tecnologie verdi per ridurre il loro impatto sul pianeta e l'inquinamento atmosferico locale.\r

\r

Con la crescita dell’industria delle crociere sono aumentate anche le emissioni. L'industria globale delle crociere è esplosa negli ultimi cinquant'anni, come dimostra il numero di navi che è aumentato di oltre venti volte: nel 1970, infatti, erano 21 mentre oggi sono 515. L’incremento del numero e delle dimensioni delle navi da crociera ha portato però anche a un balzo nelle\r

\r

“Solo qualche settimana fa il gruppo Carnival ha commissionato a Fincantieri la costruzione di tre nuove navi da crociera, le più grandi che il costruttore abbia mai messo in cantiere - aggiunge Carlo Tritto -. Ma come per le auto che diventano sempre più grandi, è necessario chiedersi quanto ancora possano crescere questi giganti del mare. Il business delle crociere è il settore del turismo in maggiore crescita e le sue emissioni stanno rapidamente sfuggendo di mano\".","post_title":"Le navi da crociera diventano sempre più grandi. Misure raddoppiate in 24 anni","post_date":"2024-08-09T11:39:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723203543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il foliage in finlandese si chiama Ruska: parola che indica proprio il cambiamento del colore delle foglie, il momento dell'autunno in cui gli alberi e gli arbusti si preparano all'inverno tingendosi di brillanti tonalità di rosso, arancione e giallo. Tra settembre e ottobre la palette cromatica che contraddistingue questo spettacolo naturale trasforma le foreste di tutto il paese. Infatti, la Ruska conquista la natura da nord a sud alla velocità di 500 chilometri nell’arco di poche settimane. La stagione inizia a settembre nel nord della Lapponia e scende progressivamente verso sud colorando tutta la Finlandia. Proprio i mesi di settembre e ottobre sono i migliori dell'anno per escursioni en plein air, campeggio nella natura incontaminata, e per la raccolta di profumate erbe selvatiche, funghi e frutti di bosco. Visit Finland ha selezionato gli appuntamenti da non perdere e le migliori attività ed esperienze da vivere nel periodo della Ruska:\r

\r

Floating sotto l’aurora\r

\r

Pochi lo sanno ma anche in autunno si può avere la fortuna di assistere all’aurora boreale. Spingendosi all’estremo nord della Finlandia, infatti, è possibile ammirare il fenomeno anche in primavera e autunno. Sempre in questi periodi, poi, se si è abbastanza fortunati, ci si può godere anche la doppia aurora, ovvero il riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati. Un'esperienza che diventa ancora più memorabile se viene fatta galleggiando nelle acque gelide di uno dei tanti laghi finlandesi, ovviamente protetti da una muta.\r

\r

A caccia di funghi\r

\r

In autunno il bosco diventa un luogo magico e, oltre a cambiare colore, offre anche delle sorprese tutte da gustare. I funghi, oltre a essere buoni, sono anche affascinanti. Si dice infatti che crescendo alla base degli arbusti creino una connessione fra alberi molto distanti tra di loro. Scoprire, imparare e apprezzare la sorprendente anima dei funghi circondati dalla foresta finlandese è un’esperienza imperdibile, soprattutto se a guidare i visitatori in questo percorso è Saimi Hoyer, personaggio molto noto in Finlandia e straordinaria esperta di funghi. L’esperienza è organizzata in collaborazione con l’hotel St. George di Helsinki, nel cuore della capitale finlandese.\r

\r

Safari artico\r

\r

La Finlandia è ricca di verdi aree boschive, isole sul Baltico, colline spazzate dai venti artici e innumerevoli laghi blu dove è possibile osservare animali selvatici nel loro ambiente naturale. Questi panorami sono l’habitat perfetto di moltissime specie, come orsi, lupi, linci, aquile, gru e cigni, nonché della foca più rara al mondo. I 41 parchi nazionali della Finlandia, aperti tutto l’anno, sono tra i posti migliori per osservare queste creature. E quale migliore periodo dell’autunno?\r

\r

Festa del raccolto \r

\r

Uno degli eventi più attesi nella regione dell’arcipelago finlandese è l’Island Harvest Festival, la festa dedicata al raccolto. Un’iniziativa che permette non solo di gustare i piatti tipici del territorio e i prodotti locali offerti direttamente dagli artigiani, ma anche di incontrare e parlare con le persone del posto per scoprire i segreti e le curiosità riguardanti la regione e la sua storia.\r

\r

Ruskamaraton\r

\r

Il rumore delle foglie secche sotto i piedi, il vento freddo che sfiora il viso, il profumo degli alberi e i colori della natura a completare il quadro: quale runner non desidererebbe superare i propri limiti in un paesaggio così suggestivo? L’appuntamento per gli appassionati di corsa en plein è a Levi, in Lapponia. In questa cittadina, il 9 settembre si terrà una gara da 10 o 16 km, unica nel suo genere, durante la quale i corridori oltre a sfidarsi, potranno godersi il fascino della foresta nel suo splendore autunnale.\r

\r

Passeggiata meditativa \r

\r

Camminando immersi nei suggestivi paesaggi di Koli abbandonando i cellulari è possibile apprendere una nuova tecnica di meditazione in movimento che insegna a lasciare spazio al potere calmante della natura.\r

\r

Tempo di zucche \r

\r

Zucche, foliage e brezza frizzantina: sono gli elementi che più di tutti richiamano alla mente l’autunno. In Finlandia, più precisamente al giardino Rannikko di Halikko, esiste addirittura una settimana interamente dedicata al frutto simbolo per eccellenza della stagione autunnale. Ogni anno, in occasione di questo curioso appuntamento, all’interno del parco è possibile ammirare le sorprendenti forme delle zucche, assaporare dolci e prelibatezze a base di questo frutto in loco o nei ristoranti e caffè della zona che servono piatti con protagonista sempre la zucca.\r

\r

I gusti della tradizione baltica\r

\r

Esplorare nuovi Paesi significa anche scoprirne la cultura, i sapori e le tradizioni culinarie. In Finlandia da secoli si tramanda una tradizione gustosa e sostenibile legata alla pesca delle aringhe, che contribuisce anche a preservare l’ecosistema naturale del mar Baltico. In quanto parte del patrimonio enogastronomico del Paese, nel periodo autunnale un appuntamento da non perdere è la visita dello storico mercato delle aringhe, organizzato sin dal 1743 a Helsinki. Qui il divertimento e la cultura locale incontrano il piacere del palato.","post_title":"La Ruska: il foliage del Nord per una Finlandia open air che non ti aspetti","post_date":"2024-08-09T10:57:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723201021000]}]}}