L’allungo di BiHoliday. Biasuzzi: «Importante piano di investimenti» Il gruppo BiHoliday prosegue sulla strada degli investimenti E’ l’a.d. Maurizio Biasuzzi a raccontare a Travel Quotidiano le prossime tappe di sviluppo. «I nostri progetti di sviluppo si muovono lungo tre direttrichttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/biholiday-inaugura-la-stagione-estiva-con-le-nuove-aree-premium-in-spiaggia/tqid-515057i principali – spiega il manager -. La prima è la tecnologia: vogliamo rendere ogni fase del viaggio del cliente — dalla scoperta dell’offerta all’acquisto del soggiorno — sempre più agile e intuitiva. La seconda riguarda le strutture ricettive e gli spazi comuni: l’obiettivo è garantire un comfort di livello premium, con architetture e design capaci di rispondere alle aspettative di una clientela sempre più esigente. La terza è il verde, il paesaggio: per noi non è solo uno sfondo estetico, ma uno strumento narrativo. Attraverso il green vogliamo raccontare il nostro territorio — Caorle sino alla laguna veneta, l’Istria in Croazia — e l’identità profonda dei nostri camping resort Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage a Fažana. C’è però una quarta dimensione, trasversale a tutte le altre, che per noi è fondante: il servizio e l’accoglienza. Abbiamo investito molto in un protocollo di pre-stay digitale che consente di ottimizzare le operazioni di check-in, rendendo l’arrivo degli ospiti più fluido e personalizzato fin dal primo contatto. L’obiettivo è che il cliente percepisca cura e competenza ancora prima di varcare l’ingresso del villaggio. Perché la qualità di una struttura si misura anche nella qualità delle persone che la abitano e la fanno vivere». Il trend attuale «Sia il Camping Resort Villaggio San Francesco a Caorle sia il BiVillage in Istria sono operativi dall’aprile scorso e stanno accogliendo sia clientela leisure sia eventi speciali. Il quadro delle prenotazioni è positivo in tutte le principali categorie di alloggio e campeggio. Un dato che ci soddisfa particolarmente: i prodotti premium – in testa i nostri lodge fronte mare – risultano tra i più richiesti, a conferma che l’investimento qualitativo sta trovando riscontro nel mercato. Le novità più significative sono quelle dettate dal master plan: «Un importante programma di investimenti che stiamo portando avanti con rigore e cura del dettaglio. Il piano sta ridisegnando architetture, spazi comuni e aree verdi. Oltre al comparto abitativo, stiamo lavorando al progetto del nuovo teatro, alla ridefinizione degli ingressi e della viabilità interna. Un kick-off ambizioso, avviato tre anni fa, che oggi vediamo prendere forma concreta». Per allungare l’operatività delle strutture, «da anni abbiamo strutturato un dipartimento Mice proprio per rispondere a una domanda di incoming che vada oltre il turismo privato. Questo ci permette di accogliere team building aziendali, eventi sportivi e workshop: una formula che funziona bene nei periodi di apertura e chiusura stagionale, quando i grandi flussi leisure lasciano spazio a gruppi organizzati e clientela intermediata. È una leva strategica che continueremo a sviluppare. In parallelo, abbiamo attivato su entrambi i villaggi un servizio di concierge dedicato, pensato per accompagnare gli ospiti lungo tutta la durata del soggiorno: dalla gestione delle experience alle attività interne ed esterne al villaggio. Un punto di riferimento umano e competente che eleva la qualità percepita del soggiorno e risponde a una domanda crescente di personalizzazione, anche nei periodi di spalla». Condividi

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Il recente calo delle quotazioni del jet fuel – scese nell’ultima settimana a 141,64 dollari al barile con una riduzione dell’11,4% rispetto alla settimana precedente secondo il Jet Fuel Price Monitor di Iata – rappresenta un segnale positivo, ma non sufficiente a modificare nell’immediato il quadro economico per imprese e consumatori. \r

Dopo mesi di forti rialzi e volatilità, infatti, i maggiori costi del carburante sono già stati incorporati nelle tariffe aeree, nei contratti e nei listini dei pacchetti turistici, con effetti che continuano a incidere sulle scelte di acquisto dei viaggiatori e sui margini delle imprese. Anche il cambio euro-dollaro, oggi su livelli relativamente stabili, non è in grado di compensare lo shock accumulato nei mesi scorsi, lasciando il fattore energetico come elemento dominante nella determinazione dei costi del trasporto aereo.\r

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Segnale importante\r

“Il calo del jet fuel è un segnale importante, ma arriva dopo settimane di rincari che hanno già avuto un impatto concreto su prezzi, margini e domanda. Oggi il problema non è più l’emergenza, ma il rischio che questi livelli di costo diventino strutturali”, dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

“La riduzione dei costi del carburante - prosegue Rebecchi - deve tradursi in un adeguamento delle tariffe aeree. In assenza di una riduzione tempestiva, il rischio concreto è un’ulteriore contrazione della domanda interna e l’indebolimento di un segmento chiave del turismo organizzato”.\r

“La frequenza con cui si verificano eventi straordinari - conclude il presidente - dimostra che non siamo più di fronte ad eccezioni, ma a un nuovo quadro strutturale. Per questo chiediamo al Ministro del Turismo di proseguire con determinazione nel percorso volto all’istituzione di un fondo in primis nazionale ed europeo dedicato al turismo organizzato, uno strumento indispensabile per garantire interventi rapidi e proporzionati a sostegno delle imprese”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in discesa dell'11,4%, ma ancora non basta","post_date":"2026-06-03T15:15:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780499738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Guida Michelin dedica alla Polonia una selezione nazionale completa, estendendo la valutazione all’intero territorio. Un traguardo che conferma il crescente riconoscimento internazionale della cucina polacca contemporanea e il forte interesse verso la Polonia come destinazione enogastronomica emergente in Europa.\r

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L’edizione 2026 della Guida Michelin Polska include ben 196 ristoranti, premiando non solo le grandi città già presenti nelle precedenti selezioni, ma anche nuove destinazioni e realtà emergenti diffuse in tutto il Paese.\r

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«L’inserimento dell’intera Polonia nella selezione Michelin rappresenta un momento storico per la promozione internazionale della nostra destinazione. È il riconoscimento di una scena gastronomica dinamica, creativa e sempre più apprezzata nel mondo, capace di valorizzare tradizioni locali, ingredienti regionali e nuove interpretazioni della cucina contemporanea - dichiara Magdalena Krucz, presidente del Polish Tourism Organisation -. La cucina è oggi una delle chiavi più forti attraverso cui raccontare l’identità della Polonia e il crescente numero di ristoranti premiati conferma la qualità e la maturità raggiunta dal settore”.\r

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A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili.\r

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Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali.\r

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«Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto».","post_title":"Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale","post_date":"2026-06-03T13:02:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780491777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato lo scorso maggio, Ita Airways sarà nuovamente operativa sulla rotta tra Roma Fiumicino e Tel Aviv dal 1º luglio 2026. La compagnia effettuerà due frequenze giornaliere: AZ806 in partenza da Roma alle 09:10 e arrivo a Tel Aviv alle ore 13:30 locali; AZ807 in partenza da Tel Aviv alle ore 14:30 e arrivo a Fiumicino alle ore 17:15 locali.\r

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Con una lieve variazione della programmazione nella giornata di giovedì, quando il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con arrivo a Tel Aviv alle ore 13:50 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle ore 14:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:35 locali. AZ810 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 03:10 locali del giorno successivo; AZ809 in partenza da Tel Aviv alle ore 05:15 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08:00 locali.\r

Gli orari sono stati studiati per garantire ai passeggeri comode coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino, offrendo un accesso agevole alle destinazioni del network domestico, internazionale e intercontinentale di Ita.\r

La Roma-Tel Aviv sarà servita con l’Airbus A321neo, l’aeromobile narrow-body configurato con tre classi di servizio – Business Class, Premium Economy ed Economy – che offre un’esperienza di viaggio premium, grazie ad interni spaziosi ispirati al design italiano, sedili di Business Class completamente reclinabili, sistemi di illuminazione avanzati e un sistema di intrattenimento di bordo di ultima generazione in 4K. L’A321neo garantisce inoltre importanti benefici in termini ambientali e operativi, con consumi di carburante ed emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.","post_title":"Ritorno a Tel Aviv il 1° luglio per Ita Airways, con due frequenze giornaliere","post_date":"2026-06-03T12:53:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780491208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515699\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

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Il gruppo BiHoliday prosegue sulla strada degli investimenti E’ l’a.d. Maurizio Biasuzzi a raccontare a Travel Quotidiano le prossime tappe di sviluppo.\r

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«I nostri progetti di sviluppo si muovono lungo tre direttrichttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/biholiday-inaugura-la-stagione-estiva-con-le-nuove-aree-premium-in-spiaggia/tqid-515057i principali – spiega il manager -. La prima è la tecnologia: vogliamo rendere ogni fase del viaggio del cliente — dalla scoperta dell'offerta all'acquisto del soggiorno — sempre più agile e intuitiva. La seconda riguarda le strutture ricettive e gli spazi comuni: l'obiettivo è garantire un comfort di livello premium, con architetture e design capaci di rispondere alle aspettative di una clientela sempre più esigente. La terza è il verde, il paesaggio: per noi non è solo uno sfondo estetico, ma uno strumento narrativo. Attraverso il green vogliamo raccontare il nostro territorio — Caorle sino alla laguna veneta, l'Istria in Croazia — e l'identità profonda dei nostri camping resort Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage a Fažana. C'è però una quarta dimensione, trasversale a tutte le altre, che per noi è fondante: il servizio e l'accoglienza. Abbiamo investito molto in un protocollo di pre-stay digitale che consente di ottimizzare le operazioni di check-in, rendendo l'arrivo degli ospiti più fluido e personalizzato fin dal primo contatto. L'obiettivo è che il cliente percepisca cura e competenza ancora prima di varcare l'ingresso del villaggio. Perché la qualità di una struttura si misura anche nella qualità delle persone che la abitano e la fanno vivere».\r

Il trend attuale\r

«Sia il Camping Resort Villaggio San Francesco a Caorle sia il BiVillage in Istria sono operativi dall'aprile scorso e stanno accogliendo sia clientela leisure sia eventi speciali. Il quadro delle prenotazioni è positivo in tutte le principali categorie di alloggio e campeggio. Un dato che ci soddisfa particolarmente: i prodotti premium - in testa i nostri lodge fronte mare - risultano tra i più richiesti, a conferma che l'investimento qualitativo sta trovando riscontro nel mercato.\r

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Le novità più significative sono quelle dettate dal master plan: «Un importante programma di investimenti che stiamo portando avanti con rigore e cura del dettaglio. Il piano sta ridisegnando architetture, spazi comuni e aree verdi. Oltre al comparto abitativo, stiamo lavorando al progetto del nuovo teatro, alla ridefinizione degli ingressi e della viabilità interna. Un kick-off ambizioso, avviato tre anni fa, che oggi vediamo prendere forma concreta».\r

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Per allungare l’operatività delle strutture, «da anni abbiamo strutturato un dipartimento Mice proprio per rispondere a una domanda di incoming che vada oltre il turismo privato. Questo ci permette di accogliere team building aziendali, eventi sportivi e workshop: una formula che funziona bene nei periodi di apertura e chiusura stagionale, quando i grandi flussi leisure lasciano spazio a gruppi organizzati e clientela intermediata. È una leva strategica che continueremo a sviluppare. In parallelo, abbiamo attivato su entrambi i villaggi un servizio di concierge dedicato, pensato per accompagnare gli ospiti lungo tutta la durata del soggiorno: dalla gestione delle experience alle attività interne ed esterne al villaggio. Un punto di riferimento umano e competente che eleva la qualità percepita del soggiorno e risponde a una domanda crescente di personalizzazione, anche nei periodi di spalla».\r

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Aldo Ferruzzi è il nuovo presidente del Coter. Succede a Lino Gilioli. L'avvicendamento, avvenuto in occasione dell'assemblea dei soci, segna un momento di continuità e di rinnovato impegno per il settore termale regionale, in un contesto di importanti sviluppi nazionali.\r

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Durante l'assemblea sono stati esaminati temi cruciali per il futuro del termalismo, tra cui il nuovo accordo nazionale sulle cure termali, in fase di definitiva approvazione. Questo accordo, sottoscritto dalle regioni italiane e da Federterme, riconferma il valore strategico del termalismo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative volte a rafforzare il settore, come la formazione dei medici di medicina generale, l'istituzione di master in Idrologia medica e il potenziamento del termalismo riabilitativo a beneficio dei cittadini italiani.\r

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L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell'esercizio 2025. Nel corso della stessa sono state altresì illustrate le numerose iniziative promo-commerciali realizzate in collaborazione con l'Apt dell'Emilia Romagna. Queste attività, che spaziano dalle promozioni radiofoniche alla stampa e ai webinar dedicati, hanno contribuito a valorizzare l'offerta termale del territorio regionale. \r

La Notte Celeste\r

È stato anche ricordato l'imminente appuntamento con la Notte Celeste, che il 27 giugno 2026 vedrà coinvolte le stazioni termali emiliano-romagnole in un evento di grande richiamo. Nel nuovo consiglio d'amministrazione, il presidente Aldo Ferruzzi sarà affiancato dal vice presidente Graziano Prantoni, in un'ottica di collaborazione e sinergia per il raggiungimento degli obiettivi consortili.\r

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Il neo eletto presidente Ferruzzi ha così commentato la nuova nomina: «Inizio con i ringraziamenti a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto, per la fiducia accordata, assicurando che farò il massimo affinché questa sia ben riposta. Ringrazio Lino Gilioli di cui raccolgo il testimone con responsabilità e consapevole dell’eredità che ricevo dal lavoro da lui svolto in questi anni. Il sistema termale regionale è molto complesso, molto esteso ed articolato: coniuga bene istanze territoriali, economiche ed occupazionali. Penso che il termalismo sempre più debba saper rispondere a ogni istanza di salute in modo scientifico ma allo stesso tempo naturale. Dovrà inoltre affrontare le sfide del futuro, in particolare intercettando i bisogni che si affacciano nella nostra società, integrandosi con una corretta ed efficiente prescrizione che sappia al contempo soddisfare le nuove esigenze legate all’allungamento della vita. La longevità costituisce una grande conquista purché si accompagni a qualità e sostenibilità della vita, obiettivo cui può contribuire in modo determinante, insieme a prevenzione, sport, stili di vita corretti, anche il sistema termale. Nel nuovo paradigma “le terme/salute/qualità della vita” c’è un grandissimo potenziale di sviluppo economico e sociale. La competenza e la visione degli imprenditori termali regionali riuniti sotto “la stella del consorzio Coter”, sono certo lavoreranno perché questo accada».\r

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Lino Gilioli, presidente uscente, ha commentato il passaggio di consegne con queste parole: «Si tratta di un naturale processo di avvicendamento, visto che Aldo Ferruzzi è stato per lungo tempo il mio vice presidente, e colgo l'occasione per ricordare l'ampia attività che il consorzio ha da sempre sviluppato a favore dei propri soci, tutelandone il ruolo nel più generale processo di sviluppo del termalismo dell'Emilia Romagna. Abbiamo incontrato anni difficili durante il periodo pandemico, ma grazie alla tenacia e all'intelligenza degli imprenditori termali emiliano-romagnoli, il settore si è ripreso e certamente segnerà ulteriori passi in avanti e sono certo che la riconosciuta leadership del nostro sistema termale sarà all’altezza delle sfide che l’attendono».","post_title":"Coter: Aldo Ferruzzi eletto presidente del consorzio","post_date":"2026-06-03T12:02:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1780488132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inesauribile capacità di attrazione della Gran Bretagna nei confronti dei viaggiatori italiani si consolida ulteriormente nella stagione 2026. Un incremento che senz'altro riflette anche le conseguenze del conflitto in Medio Oriente, che ad oggi confermano «un aumento dei viaggi intraeuropei».\r

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In questo quadro globale si confermano solidi i punti fermi dell'offerta turistica britannica capace di conquistare i nostri connazionali nel tempo, e che negli ultimi due anni vedono spiccare il cineturismo in abbinata agli atout di sempre: cultura, food&drink, arte, campagna e villaggi tradizionali.\r

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Come spiega a Travel Quotidiano Patricia Yates, ceo di VisitBritain, il contesto internazionale ha influenzato le scelte dei viaggiatori, più propensi a scegliere mete di prossimità e in Europa: «Le prenotazioni anticipate dall’Italia verso il Regno Unito per i mesi estivi mostrano una forte crescita - osserva la manager -. La capacità dei posti sui voli di linea dagli aeroporti italiani verso il Regno Unito è in aumento dell’11% sia a giugno sia a luglio 2026 rispetto agli stessi mesi del 2025, mentre agosto è previsto in crescita dell’8%».\r

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Questo dopo che «Le ricerche di voli verso il Regno Unito dai mercati a corto raggio come Germania, Spagna, Francia e Italia hanno continuato a crescere anno su anno fino ad aprile 2026, con un aumento del 16%».\r

L'aumento del costo dell'Eta a 20 sterline\r

Neppure l’introduzione dell’Eta e il successivo aumento del costo per ottenerlo sembrano impensierire gli italiani: «I visitatori italiani sono estremamente importanti per noi. Lavoriamo a stretto contatto con il ministero dell’Interno del governo britannico per garantire che le informazioni sul sistema dell'Electronic Travel Authorisation siano comunicate in modo chiaro, affinché i visitatori italiani dispongano di tutte le informazioni necessarie per pianificare e prenotare il loro viaggio nel Regno Unito con fiducia.\r

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L’introduzione dell’Eta è stata generalmente ben recepita dai viaggiatori italiani, con una breve fase di adattamento iniziale. L’aumento a 20 sterline non sembra aver avuto un impatto significativo sulla domanda, anche perché è percepito come un costo contenuto rispetto alla spesa complessiva del viaggio e valido per più ingressi per due anni».\r

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In questo quadro, la destinazione continua a investire sulla promozione, «con le campagne internazionali che raccontano la Gran Bretagna di oggi, mostrando ai potenziali turisti stranieri che siamo una destinazione accogliente, vivace e culturalmente diversificata, che le persone desiderano visitare».\r

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In prospettiva, nel 2026 le visite sono attese in crescita del 6% e la spesa del 12%. Entro il 2030, il numero di visitatori italiani è previsto raggiungere 2,6 milioni, con una spesa complessiva stimata di 1,8 miliardi di sterline.\r

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Per stimolare la domanda e offrire un valore aggiunto tangibile, CaboVerdeTime ha lanciato la promozione mirata “Prenota ora, parti sereno”, che punta tutto sulla flessibilità e sulla convenienza. Fino al prossimo 30 giugno, tutte le prenotazioni relative ai pacchetti completi comprensivi di volo in partenza da Bergamo e hotel, con partenze programmate entro il 30 ottobre, beneficeranno di solide tutele. La campagna elimina infatti i costi legati ai cambi di nome e alle modifiche della data di partenza, operabili liberamente fino a due settimane prima dello start della vacanza. A completare il quadro di coperture interviene la garanzia del miglior prezzo, un asset pensato per ottimizzare la competitività della rete agenziale.\r

«In un momento in cui i trend di prenotazione riflettono il bisogno di tutele e flessibilità, la nostra priorità è metterci al fianco delle agenzie. Vogliamo che i nostri partner commerciali abbiano argomenti solidi e risposte immediate per agevolare la decisione del cliente finale. Questa promozione non è una semplice operazione tattica, ma una promessa di tranquillità che poggia sulla solidità della nostra programmazione storica» dichiara Pietro Dusi, direttore commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

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La leadership su Sal\r

La capacità del tour operator deriva direttamente dal suo posizionamento di leadership sull'isola di Sal. Le forti partnership commerciali e gli accordi industriali siglati sulla catena charterizzata rappresentano un’ulteriore garanzia e una certezza assoluta in termini di pianificazione e stabilità operativa. La gestione diretta dei flussi aerei e la profonda conoscenza del territorio permettono all'operatore di mantenere il pieno controllo della filiera, offrendo alle agenzie un interlocutore unico, solido e specializzato, capace di fare la differenza sulla destinazione africana.\r

La campagna di flessibilità rappresenta solo l’ultimo tassello di un mosaico di investimenti interamente dedicati al canale agenziale. Recentemente l’operatore ha concluso due tour che hanno visto la partecipazione di 50 agenti di viaggio. I professionisti hanno potuto toccare con mano la varietà della proposta alberghiera di Sal, che conta sia strutture a gestione diretta - come Clubhotel Halos Casa Resort, Sobrado Boutique Hotel - sia resort di marchi internazionali, come le strutture del gruppo Melia, principale partner segmento luxury del tour operator.\r

Parallelamente al focus formativo, CaboVerdeTime ha potenziato le funzionalità del proprio sistema di prenotazione online, introducendo un’implementazione del tool di booking, che lo ha reso ancora più performante e rapido, per garantire alla distribuzione una totale autonomia gestionale durante ogni passaggio della prenotazione.","post_title":"CaboVerdeTime lancia \"Prenota ora, parti sereno\"","post_date":"2026-06-03T11:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780485198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines introdurrà il prossimo 12 luglio un nuovo collegamento diretto per Mauritius, operativo con tre frequenze settimanali: grazie al potenziamento della connettività regionale, il nuovo servizio contribuirà a favorire il turismo, stimolare gli scambi commerciali e rafforzare le relazioni tra i popoli, creando al contempo un importante collegamento tra i mercati regionali e il network globale della compagnia.\r

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Commentando il lancio della nuova rotta verso Port Louis, Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: «Con questo nuovo collegamento diretto con Mauritius, rendiamo più semplice per i viaggiatori africani e internazionali raggiungere questa destinazione africana, favorendo al contempo nuove opportunità per il commercio e gli affari. In qualità di compagnia leader del continente, l'espansione del nostro network africano continua a essere una delle nostre principali priorità, in linea con la nostra visione di rafforzare la connettività tra i Paesi africani e collegare il continente in modo sempre più efficace con il resto del mondo».\r

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Prima dell’introduzione di questo collegamento diretto, Ethiopian Airlines serviva Mauritius attraverso accordi interline e codeshare via hub regionali come Johannesburg, Nairobi e Antananarivo. Il nuovo volo diretto migliora significativamente l’esperienza di viaggio, offrendo tempi di viaggio più rapidi e connessioni più efficienti all’interno del network della compagnia.","post_title":"Ethiopian Airlines aprirà il 12 luglio il nuovo volo diretto per Mauritius","post_date":"2026-06-03T11:07:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780484857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla questione Linate al ruolo da protagonista sulle rotte di lungo raggio, senza trascurare gli intoppi creati dall'entrata in vigore dell'Ees e le conseguenze della crisi in Medio Oriente: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, in un'intervista a Il Corriere della Sera traccia i contorni di presente e prossimo futuro.\r

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Sul fronte del potenziale debutto a Milano Linate dei voli long haul ipotizzato nella bozza del Piano nazionale degli aeroporti: «Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo».\r

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L'ad spiega che Malpensa e Linate convivono da anni in un equilibrio molto delicato, che sarebbe preferibile non intaccare. Prima di esprimermi nel merito si riserva di leggere le proposte per intero («Tre righe su una slide non bastano per un’analisi seria»), ma ribadisce che il perimetro di Linate che si è consolidato nel tempo, sostanzialmente da quando è nata Malpensa, ha un senso ancora oggi: «Entrambi gli aeroporti sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato».\r

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Lo sviluppo della rete intercontinentale resta infatti la vocazione di Malpensa, con il traffico di lungo raggio che registra la crescita maggiore nel 2025 (+14%), «trainando la crescita dello scalo varesino».\r

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Guardando al futuro, Brunini auspica l’espansione del network verso gli Stati Uniti e in particolare sulla West Coast (San Francisco o Los Angeles), ma considera con interesse anche il Centro e Sud America, confermando che c’è interesse reale di alcuni vettori per introdurre voli in quinta libertà. \r

La stagione estiva entra nel vivo\r

Sul tema dell'eventuale carenza di carburante e sull'aumento delle tariffe per i biglietti aerei, Brunini tranquillizza. «La capacità di raffinazione in Europa è stata spinta al massimo, perché è tornata conveniente dopo anni in cui non lo era. E contemporaneamente le catene di approvvigionamento del greggio si sono riconfigurate trovando fonti alternative. Quello che era semi-panico è diventato attenzione». E gli interlocutori degli aeroporti - compagnie aeree e società petrolifere - «non segnalano problemi di disponibilità per i prossimi mesi».\r

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Il tema semmai, osserva l'ad, «è il prezzo. Per l’estate le compagnie faranno di tutto per proteggere i margini, è il periodo in cui guadagnano di più. Il rischio vero è per dopo: se il prezzo del carburante si stabilizzasse su livelli alti dopo la fine dell’hedging, potremmo vedere una certa distruzione di domanda e qualche razionalizzazione di rotte e tagli sulle tratte meno profittevoli».\r

Le code causate dall'Ees\r

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Con l'introduzione definitiva del sistema Ees nei paesi dell'Unione europea (lo scorso aprile) le code in aeroporto sono all'ordine del giorno: «Mi verrebbe da dire “cronaca di una morte annunciata” - ammette Brunini -. Lavoravamo già da anni per rinviarne l’entrata in vigore nella speranza di avere più tempo per prepararsi. I dati sono chiari e non sono casi isolati: prima e dopo l’Entry-Exit, i tempi di attesa sono raddoppiati in media per ogni passeggero».\r

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Le cause, afferma il manmager, sarebbero molteplici: «27 Stati membri con 27 polizie diverse, banche dati nazionali che devono dialogare con quelle europee, personale di frontiera insufficiente quasi ovunque. E l’app per la pre-registrazione a casa, prima di partire, è stata attivata solo in due Paesi, nemmeno completamente».\r

La richiesta è chiara: «Flessibilità: superata una certa soglia di coda, si riduce il regime. La buona notizia è che localmente il rapporto con la Polizia di frontiera è addirittura migliorato nell’affrontare insieme questa situazione».\r

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