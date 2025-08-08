La sostenibilità di Valtur Discovery, programma di divulgazione ambientale Il brand Valtur, da quando nel 2018 è stato acquisito dal Gruppo Nicolaus, gruppo turistico tra i più importanti in Italia, ha messo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale e sociale tra i pilastri del proprio sistema di valori. Un orientamento che non si traduce soltanto in scelte operative concrete — riduzione degli sprechi, eliminazione della plastica, utilizzo di energie rinnovabili, valorizzazione delle risorse locali, interazione rispettosa e reciproca con le comunità ospitanti — ma anche nella volontà di generare valore culturale e consapevolezza ambientale da condividere con gli ospiti. In linea con questo approccio, il brand ha deciso di far fare un significativo passo in avanti a Valtur Discovery, il programma di divulgazione naturalistica e astronomica, realizzato con il coinvolgimento di professionisti qualificati e pensato per offrire esperienze educative e coinvolgenti all’interno di una selezione di Valtur. Partnership Quest’estate, infatti, l’attività viene realizzata in collaborazione con la World Sustainability Foundation, fondazione riconosciuta per il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili a livello internazionale. “La conoscenza e il rispetto dell’ecosistema ospitante, in tutta la sua ricchezza e generosità, unite alla promozione di pratiche di turismo responsabile, rappresentano i cardini del progetto e della visione sostenibile del brand Valtur e di tutto il Gruppo Nicolaus. Siamo molto orgogliosi, quindi, di essere riusciti ad attivare una partnership alla quale tenevamo particolarmente come quella con la World Sustainability Foundation”, commenta Giuseppe Pagliara, ad del gruppo Nicolaus. Grazie alla condivisione di principi e obiettivi comuni, il programma approfondisce ulteriormente, con creatività, ironia e uno storytelling accattivante per tutte le età, i contenuti dei laboratori esperienziali per adulti e bambini; delle osservazioni astronomiche e dei momenti formativi pensati per avvicinare gli ospiti alla conoscenza dell’ecosistema locale, patrimonio a cui Valtur riserva la massima attenzione nell’ottica di creare un turismo che apra le porte dei resort come invito alla scoperta dei territori da parte degli ospiti e come contributo trasversale alle economie locali. Strumenti chiave Preziosi strumenti chiave che saranno condivisi con tutti gli ospiti anche a supporto di queste attività, i due documenti stilati dalla World Sustainability Foundation, con un lessico accattivante e capace di trasmettere a adulti e bambini il senso profondo di rapportarsi al pianeta e a tutti i suoi abitanti con rispetto e attenzione ai dettagli che possono fare la differenza: il Manifesto del Turista Sostenibile, una guida chiara e immediata per adottare comportamenti virtuosi durante la vacanza, e le Pillole di Sostenibilità, che compongono un vademecum utile e concreto per orientarsi verso stili di viaggio e di vita più responsabili. “Grazie anche a questa nuova unione di intenti e di visioni il programma Valtur Discovery assume un ruolo ancora più strategico all’interno dell’impegno aziendale verso un turismo che sia non solo attento e coerente con i principi ESG, ma anche capace di generare consapevolezza, educazione e meraviglia”, conclude Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus. Condividi

