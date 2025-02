La ripartenza del mar Rosso spinge le performance Kenobi E’ prima di tutto l’ottimo rapporto con la rete agenziale, unita a una trasparente strategia commerciale con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo, a spingere le performance di Kenobi Club Tour Operator, da più di 40 anni capace di distinguersi come uno degli operatori più attivi del Sud Italia. A raccontarcelo è Toni Calì, outgoing manager del to catanese, che con soddisfazione ripercorre questi anni di attività costellati da successi e anche da situazioni complicate a livello internazionale: “Il nostro cavallo di battaglia rimane sempre il mar Rosso, destinazione su cui lavoriamo in stretta collaborazione con Air Cairo, mentre in alta stagione opereremo anche con un nostro charter dalla Sicilia”. Nella programmazione Kenobi sono previste in particolare partenze da Roma, Napoli, Bari e ovviamente da Catania e Palermo. “Con soddisfazione stiamo anche riprendendo la programmazione della Tunisia con Tunisair anche in prospettiva dei voli in partenza da Catania. Da non dimenticare è poi un altro nostro prodotto storico come le isole Greche di Creta e Rodi“. In sede previsionale, infine, “l’inizio del 2025 ci fa ben sperare – conclude Calì -. Osserviamo un ottimo fermento nelle richieste. Siamo anche ottimisti e confidiamo che la grave crisi internazionale degli ultimi anni possa attenuarsi, portando così benefici alle vendite”. di Quirino Falessi Condividi

