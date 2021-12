Kel 12 torna in Sud America tra Argentina, Cile, Perù e Colombia

I buoni propositi del 2022 per Kel 12 includono anche il Sud America. Il tour operator milanese ha infatti deciso programmare per il prossimo anno una serie di itinerari nella parte meridionale del Nuovo mondo che includono Argentina, Cile, Perù e Colombia. Perché “un viaggio in Sud America è un’emozione che ti accompagna tra storia e cultura, ma soprattutto attraverso paesaggi indimenticabili: una natura maestosa e sorprendente che si palesa tra spazi sconfinati”.

Ecco allora che in Argentina la Patagonia è da scoprire on the road sulla Ruta 40: il parco nazionale Los Glaciares (ove ammirare l’imponente ghiacciaio Perito Moreno) e le cime del Fitz Roy e del Cerro Torre. Il Cile è invece una terra straordinariamente varia, un Paese lungo e sottile, arido e ghiacciato, bagnato dall’acqua e bruciato dal fuoco dei vulcani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino ai Geyser del Tatio.

Il Perù si snoda quindi tra la natura maestosa dell’Amazzonia e il cuore della civiltà Inca, Machu Picchu e Cusco, l’ombelico dell’impero del Sole. La Colombia, infine, è un mosaico multicolore composto dal calore della sua gente, dalle sue foreste pluviali, da una bellissima architettura coloniale e dal suo patrimonio artistico e culturale (senza dimenticare le suggestioni letterarie).

Gli itinerari includono quindi “In Pagatonia lungo la mitica ruta 40” (13 giorni dal 22 febbraio) in compagnia di Umberto Salvagnini; “Puna Argentina canyon e montagne colorate” (13 giorni dal 7 febbraio); “Patagonia cilena e deserto di Atacama” (12 giorni dal 24 marzo) in compagnia di Fabrizio Crusco; “Geyser, deserti e lagune favolose” (12 giorni dal 28 aprile); “Amazonas e civiltà precolombiane” (15 giorni dal 18 maggio); “Impero del Sole luxury experience” (12 giorni dal 4 giugno); “Sognando Macondo e Cano Cristales” (18 giorni dal 15 luglio); “Lungo la strada per Macondo in occasione della Settimana Santa” (15 giorni dal 9 aprile).