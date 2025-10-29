I Love Boavista, il fascino di Capo Verde fuori stagione I Love Boavista lancia una campagna promozionale mirata per i mesi di novembre e fino a metà dicembre, invitando il trade a far scoprire ai propri clienti l’isola di Boa Vista a Capo Verde. L’autunno si rivela la stagione ideale per chi cerca un’esperienza autentica e rigenerante, con un clima perfettamente equilibrato e una competitività senza pari. Il direttore commerciale Alessandro De Dominicis spiega perché promuovere la destinazione: «Capo Verde è estremamente competitiva in termini di prezzi per hotel, appartamenti, trasferimenti, escursioni e ristoranti. I servizi sono di buona qualità e, aspetto cruciale, la destinazione è esente da problemi politici o di sicurezza, rendendola una meta molto spendibile. Boa Vista, São Vicente, Sal e Santiago dispongono tutte di aeroporti internazionali, facilmente raggiungibili da molte città d’Europa, anche con compagnie low cost. Per il mercato italiano, in particolare, sono disponibili nuove opzioni come i voli easyJet su Sal e Boa Vista. Inoltre, gli spostamenti interni sono notevolmente migliorati grazie ai nuovi Atr acquisiti dalla compagnia di bandiera». Due proposte Per vivere l’isola nella sua essenza, I Love Boavista garantisce comfort e assistenza con due soluzioni di soggiorno a tariffe promozionali, entrambe strategicamente situate a Sal Rei e a pochi passi dal mare: speciale appartamenti Sea View e speciale White Hotel (hotel 4 stelle in Centro Sal Rei). Entrambe le proposte garantiscono tariffe speciali per ottobre/novembre/metà dicembre, incluso ponte Immacolata. I Love Boavista, t.o. e dmc, si propone come partner completo, curando sia il soggiorno che la logistica di viaggio: voli su richiesta, escursioni e avventura, assistenza garantita. Condividi

