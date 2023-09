Hurtigruten Expeditions cambia nome e diventa Hx A partire dal prossimo dicembre il brand norvegese di crociere di spedizioni Hurtigruten Expeditions cambierà nome in Hx. Allo stesso tempo il marchio Hurtigruten Norway verrà semplificato in Hurtigruten, che poi è l’appellativo con cui l’omonimo postale viene identificato ormai da 130 anni, da quando cioè la compagnia ha iniziato a operare il Norwegian Coastal Express. Si completa così il processo di separazione dei due diversi business del gruppo Hurtigruten, iniziato nel 2020. “Il nome Hurtigruten è sinonimo di viaggi in Norvegia dal 1893 – sottolinea infatti il ceo del gruppo, Daniel Skjeldam -, mentre Hx identificherà d’ora in poi la nostra proposta di itinerari di spedizione dal carattere sostenibile con una presenza globale crescente”. Il nuovo logo sarà visibile a partire da dicembre su tutte le brochures, i siti web e i canali social. Le navi saranno ribrandizzate nel giro dei prossimo 18 mesi A partire da quest’anno, Hx sarà l’unica linea a operare negli arcipelaghi dell’Africa Occidentale, includendo sia Capo Verde, sia le isole Bissagos. In vista della stagione antartica 2024-2025, Hx offrirà 36 crociere di spedizione distribuite in otto viaggi differenti di durata compresa tra i 12 e i 24 giorni. Ulteriori destinazioni toccate dalla compagnia sono l’Alaska, l’Islanda, il canadese Passaggio a Nord-Ovest, le isole britanniche, le Galapagos e altro ancora. Condividi

