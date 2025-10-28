Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. A cominciare dal capoluogo, per creare un itinerario, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dalla storia, alla cultura, fino all’enogastronomia tutto parla di un percorso che oggi possiamo seguire grazie ad iniziative e programmi che hanno lo scopo di promuovere e far vivere l’unicità del territorio. L’Atl Alexala nasce diversi anni fa con il preciso obiettivo di fornire alla provincia gli strumenti più idonei alla valorizzazione delle sue potenzialità turistiche . Da una parte si punta sul turismo marketing oriented che sappia soddisfare o anticipare le richieste e le esigenze del turista e che abbia come linee guida la custom satisfaction. Dall’altro si promuove l’attivazione di sinergie tra istituzioni e imprenditoria privata. «Il territorio insieme agli enti locali – spiega Roberto Cava, presidente Alexala - ha puntato con impegno su quelli che possono diventare prodotti turistici. E’ fondamentale mettere insieme tutti gli elementi, in modo che esprimano la propria autenticità, per promuovere e vivere il territorio. Lavorando insieme è possibile potenziare la comunicazione, fondamentale per arrivare al pubblico». Grazie alle diverse forze in campo è più facile evidenziare e sfruttare le potenzialità del territorio. A cominciare dai prodotti enogastronomici legati alle attività locali, come la Pasticceria Gallina di Alessandria, famosa per i Baci di Gallina, e la Pasticceria Caffetteria Mezzaro conosciuta per le Albicocche Regina e le Delizie a base di mandorle e crema di cioccolato, ma anche per il caffè. Gli itinerari alla scoperta dei prodotti tipici, partendo da Alessandria, fino al più piccolo degli oltre 180 comuni della provincia, consentono un’immersione nella cultura e nelle tradizioni locali. Nel 2005 Alessandria fu tra le prime città italiane ad attivare le De.Co., le denominazione comunale di origine, che rappresentano una testimonianza dell’eccellenza gastronomica della città e del territorio comunale. Dopo 20 anni, nell’aprile del 2025, sono stati inseriti nella De.Co 4 piatti tradizionali, fortemente identitari e radicati nella storia gastronomica alessandrina: il Rabaton di Litta Parodi, l’agnolotto di Alessandria, il Salamino di vacca della Fraschetta e la Focaccia dolce di Alessandria. A maggio è stata inserita nella De.Co anche la piccola pasticceria alessandrina. «Si tratta di un’operazione di marketing territoriale della città di Alessandria, con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere i prodotti tipici, originali e caratteristici di questo territorio – spiega Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria - Abbiamo costituito una commissione di esperti, coloro che conoscono la storia gastronomica della città e del territorio, elaborato un disciplinare, ovvero la ricetta originale di questi prodotti. Vogliamo farli conoscere meglio sia agli alessandrini che ai visitatori e fare in modo che vengano proposti nei ristoranti. Si tratta di un cibo sano, identitario, nato in questo specifico territorio, che comprende anche saperi antichi e tradizioni». Alessandria è molto ricca dal punto di vista storico ed artistico. Tra palazzo Cuttica, con le sue sale dedicate agli Arazzi ed alle varie epoche, la cattedrale, fino al museo Borsalino, la città è un susseguirsi di testimonianze della propria storia. In particolare le Sale d'Arte sono aperte al pubblico nei locali ristrutturati già sede del Museo, della Pinacoteca civica e della biblioteca ed ospitano una rassegna delle più importanti opere e oggetti d'arte appartenenti alle collezioni alessandrine. Le sale sono divise in quattro sezioni espositive. Il Medioevo e la civiltà comunale offre una riflessione sull'identità civica della città e delle sue radici, ed ospita lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù: sono esposti, qui gli splendidi affreschi parietali risalenti alla fine del Trecento. Gli affreschi provenienti dalla torre di Frugarolo costituiscono uno dei più antichi esempi di 'Camera Lanzaloti' che si sia conservato fino a i nostri giorni. Seguono le sezioni dedicate all’Ottocento, al Novecento e alla Mostre Contemporanee. Maria Carniglia [post_title] => Alessandria, alla scoperta dell’identità del territorio tra storia ed enogastronomia [post_date] => 2025-10-28T10:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647042000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air in allungo dall’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari con l'apertura di tre nuove rotte internazionali: Erevan (Armenia), Chișinău (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord). Un tris di novità che sottolinea l’importanza della Puglia nelle strategie di crescita della compagnia, trasforma Bari in un vero e proprio crocevia strategico per l’area del Mediterraneo. La rotta per Erevan è stata inaugurata il 26 ottobre e opera con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica); ieri è stato il turno dei voli per Chișinău, operati tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e per Skopje, operata due volte a settimana (lunedì e venerdì). Tra gennaio e ottobre 2025, la compagnia ha operato oltre 3.800 voli con più di 756.000 passeggeri. L’eccellenza operativa è evidente nei dati di affidabilità e puntualità: un tasso di completamento del 99,8%, un incremento della puntualità dell’+11,9% rispetto all’anno precedente e una drastica riduzione delle cancellazioni pari a -68,6%. «L’avvio delle rotte verso Yerevan, Skopje e Chisinau rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - afferma Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Questi collegamenti rafforzano il ruolo della Puglia come ponte naturale tra l’Europa e le aree balcaniche e caucasiche, favorendo scambi culturali, turistici ed economici di ambizioso valore. Con queste iniziative ribadiamo il nostro impegno a potenziare la connettività, a favorire la destagionalizzazione del turismo e a sostenere le imprese locali». Attualmente, Wizz Air opera 12 rotte verso 8 Paesi da Bari, con un tasso di riempimento del 90,1%, offrendo oltre 1,1 milioni di posti solo nel 2025 e consolidando la propria posizione come secondo vettore per quota di mercato (11,6%) presso l’aeroporto. Il network di Bari comprende già Tirana, Sofia, Budapest, Varsavia Chopin, Wroclaw, Bucarest Băneasa, Bucarest Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara, e ora si amplia con Erevan, Chișinău e Skopje. [post_title] => Wizz Air in accelerata da Bari con le tre nuove rotte per Erevan, Chisinau e Skopje [post_date] => 2025-10-28T09:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761643530000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500095" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Masaracchia[/caption] Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale. «Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio. «Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla». Protect 100K Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra. «In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter». Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano: «Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia». Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo». (Quirino Falessi) [post_title] => Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi [post_date] => 2025-10-27T12:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761569175000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500054" align="alignleft" width="300"] Rossella Sgobba, sales manager di Edograf Helpfly, e Amrab Kuram, ceo di Swiss Group International[/caption] Cresce Swiss Group International: quattro gli aeromobili in flotta che, a partire dall’estate 2026, saliranno a cinque; verrà inoltre inaugurata la nuova base operativa della compagnia, Hurghada. La flotta sarà quindi composta da tre Airbus A321 da 220 posti e due Airbus A320 da 189 posti. Le operazioni italiane prenderanno il via il 20 dicembre 2025 con voli da Napoli e Bari verso Sharm el Sheikh. Da aprile 2026, i collegamenti si estenderanno anche a Verona, Bergamo, Catania, Bologna e Roma, con ulteriori nuove rotte previste per Marsa Matrouh e Hurgada. La compagnia aerea e turistica con sede in Svizzera, rappresenta un punto di riferimento per le operazioni e la gestione internazionale del gruppo. Il vettore opera collegamenti tra Medio Oriente, Europa e altre destinazioni internazionali, concentrandosi sui mercati del turismo e dell’aviazione generale, settori ad alto potenziale di crescita, come sottolinea Amrab Kuram, ceo e managing director di Swiss Group International. L’azienda pone particolare attenzione alle partnership internazionali solide, alla capacità di gestire efficacemente le crisi e allo sviluppo sostenibile, perseguito attraverso una pianificazione strategica accurata e competenze manageriali consolidate. Swiss Group International dispone anche di uffici in Germania, nei Paesi Bassi e, recentemente, in Italia, dove il gruppo è rappresentato da Edograf. «Stiamo ampliando la nostra presenza con l’apertura di nuove sedi operative e uffici di supporto, per migliorare i servizi e rafforzare la nostra rete commerciale in Europa», sottolinea il ceo. Il gruppo fa parte di una rete più ampia di investimenti internazionali, e Kuram stesso, in qualità di ceo e azionista, è coinvolto nella gestione strategica di tutte le società operative, inclusa Swiss Group International. La missione dell’azienda è chiara: offrire voli affidabili, convenienti e di qualità, rendendo il viaggio un’esperienza accessibile e piacevole per tutti. Sgi è specializzata nel trasporto aereo verso destinazioni turistiche internazionali, operando sia voli charter sia voli di linea da Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Italia verso mete come Egitto, Cipro e Grecia. La compagnia collabora con numerosi tour operator europei, agenzie di viaggio e piattaforme online, che distribuiscono i suoi voli e pacchetti turistici, consolidando il ruolo di Swiss Group International come società capogruppo e punto di riferimento per la gestione internazionale delle operazioni. (Quirino Falessi) [post_title] => Swiss Group International amplia la flotta. Nuovi voli dall'Italia [post_date] => 2025-10-27T10:31:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761561084000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha ufficialmente preso il via ieri, 26 ottobre, la winter 2025-26 dell'Aeroporto di Torino, che si prefigura come la più ampia di sempre in termini di posti offerti. Sono 20 i Paesi collegati, 12 le nuove rotte, 7 le nuove destinazioni e 15 le mete – di cui 8 internazionali - che vedono un forte aumento di frequenze: numeri che rendono lo scalo piemontese un punto di riferimento strategico per il turismo invernale e per la connettività del Nord-Ovest. La nuova stagione invernale porta al Torino Airport il terzo aeromobile Ryanair in base, un investimento che permette il potenziamento delle frequenze su moltissime tratte già servite, e l’apertura del nuovo collegamento con Liverpool oltre che la conferma del volo per Pescara anche per tutta la stagione invernale. Wizz Air inaugurerà il 28 ottobre i nuovi voli per Sofia, per la prima volta connessa a Torino, e Budapest, mentre dal 13 dicembre partirà la nuova rotta per Chisinau, anche servita dal vettore FlyOne. La destinazione Bucarest sarà collegata dalla nuova rotta per l’aeroporto di Baneasa (novità Wizz Air) che si aggiunge a quella per l’aeroporto Otopeni. Torino Airport conferma la propria vocazione di porta d’accesso alle Alpi, con una rete di voli dedicati agli sciatori in costante crescita. Oltre al già citato collegamento con Liverpool, il network neve si arricchisce con la new entry di Aer Lingus, che dal 20 dicembre collegherà Torino e Dublino fino a due volte a settimana. Novità della stagione sciistica anche il volo Sas per Copenaghen, a cui si affiancano le consolidate località britanniche, irlandesi e nordeuropee che caratterizzano l’inverno di Torino Airport. Tra queste, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Londra Luton e Belfast in Gran Bretagna, Shannon in Irlanda e Varsavia in Polonia. Durante le festività natalizie sarà operativo il volo verso Sharm el Sheikh operato da Neos. La stagione invernale 2025/2026 sarà segnata anche da un forte aumento delle frequenze su moltissime destinazioni. British Airways incrementerà i voli su Londra Gatwick, mentre Ryanair potenzierà i collegamenti verso Charleroi, Copenaghen, Londra Stansted, Madrid, Malta, Marrakech, Porto e Siviglia, e Wizz Air quelli per Tirana. Inoltre, quest’inverno saranno disponibili due voli settimanali per Parigi Orly operati da Volotea. Sul fronte domestico, aumenteranno le frequenze per Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Trapani e Napoli. Sempre ricca l’offerta di collegamenti plurigiornalieri con i principali hub europei e non – Roma (Ita Airways), Amsterdam (Klm), Francoforte e Monaco (Air Dolomiti), Madrid (Iberia), Parigi Charles de Gaulle (Air France), Istanbul (Turkish Airlines) e Casablanca (Royal Air Maroc). [post_title] => L'inverno del Torino Airport: 7 nuove rotte e la capacità posti più elevata di sempre [post_date] => 2025-10-27T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761555632000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499989" align="alignleft" width="300"] Anya Bracci[/caption] Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale. Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità. «Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci. Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo. Le tappe Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione. Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate. «L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda». [post_title] => Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro [post_date] => 2025-10-24T12:20:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761308433000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti. Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali. Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean. Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale. Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema "Donne e montagna", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci.. Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”. [post_title] => ’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram [post_date] => 2025-10-24T11:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761305080000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a bordo di Msc Seaview per la 21esima edizione della All Stars of the Sea a Palma di Maiorca. A bordo le "stelle" più brillanti di Msc Crociere, circa 600 agenzie di viaggio tra le più performanti e i partner del gruppo che si sono distinti maggiormente. A fare gli onori di casa sarà il ceo Gianni Onorato, che ha salutato gli ospiti ricordando il legame storico con le agenzie di viaggio e il loro ruolo nello sviluppo dell'azienda. «L'obiettivo è continuare a crescere insieme e rafforzare il nostro legame con le agenzie, migliorando sempre più la partnership, intercettando in anticipo la domanda di mercato in modo da poter offrire nuovi prodotti e migliorare i margini» ha spiegato Onorato. [caption id="attachment_499947" align="alignleft" width="300"] Msc Seaview[/caption] Crescita programmata «Per Msc ogni nuova nave in flotta significa già una crescita del 5%». Sono infatti allo studio nuove tipologie di navi dopo le sei di World Class, dalla capacità media di 6 mila passeggeri. Msc vanta inoltre una rete di 40 promotori assunti, che distribuiti sul territorio nazionale mantengono un costante e diretto rapporto con il trade. «Questo feedback avviene solo migliorando la comunicazione con il network delle adv e con il cliente. Si creano così sempre nuove aspettative, nuovi prodotti, nuovi itinerari, nuove stazioni marittime da cui partire». Lo sviluppo tecnologico In questo quadro di sviluppo entra in campo anche la tecnologia. Fra le novità la Virtual concierge, l'assistente virtuale che fornisce tutte le informazioni necessarie al passeggero e che consente di mantenere una relazione continua con il cliente, prima e dopo la partenza e l'app Msc for me. «Strumenti a sostegno delle vendite per migliorare, semplificare e personalizzare, tutti vantaggi dei nuovi prodotti che le adv devono saper cogliere nel comune obbiettivo di condividere la stessa rotta, per quella crescita prevista del 25% per i prossimi tre anni, partendo dai 5 milioni di passeggeri ospitati quest'anno» conclude Onorato. (Anna Morrone) [post_title] => All Stars of the Seas: stasera la premiazione delle adv più performanti [post_date] => 2025-10-24T09:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761299972000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "human company ricavi in aumento del 9 fari puntati su hu eraclea village" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1587,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vino e tartufo, ma non solo. La provincia di Alessandria, nel sud del Piemonte, forte della presenza di ingredienti e prodotti di altissima qualità, punta su un turismo che va alla scoperta dell’autenticità del territorio.\r

\r

A cominciare dal capoluogo, per creare un itinerario, non c’è che l’imbarazzo della scelta.\r

\r

Dalla storia, alla cultura, fino all’enogastronomia tutto parla di un percorso che oggi possiamo seguire grazie ad iniziative e programmi che hanno lo scopo di promuovere e far vivere l’unicità del territorio.\r

\r

L’Atl Alexala nasce diversi anni fa con il preciso obiettivo di fornire alla provincia gli strumenti più idonei alla valorizzazione delle sue potenzialità turistiche .\r

\r

Da una parte si punta sul turismo marketing oriented che sappia soddisfare o anticipare le richieste e le esigenze del turista e che abbia come linee guida la custom satisfaction. Dall’altro si promuove l’attivazione di sinergie tra istituzioni e imprenditoria privata.\r

\r

«Il territorio insieme agli enti locali – spiega Roberto Cava, presidente Alexala - ha puntato con impegno su quelli che possono diventare prodotti turistici. E’ fondamentale mettere insieme tutti gli elementi, in modo che esprimano la propria autenticità, per promuovere e vivere il territorio.\r

Lavorando insieme è possibile potenziare la comunicazione, fondamentale per arrivare al pubblico».\r

\r

Grazie alle diverse forze in campo è più facile evidenziare e sfruttare le potenzialità del territorio. A cominciare dai prodotti enogastronomici legati alle attività locali, come la Pasticceria Gallina di Alessandria, famosa per i Baci di Gallina, e la Pasticceria Caffetteria Mezzaro conosciuta per le Albicocche Regina e le Delizie a base di mandorle e crema di cioccolato, ma anche per il caffè.\r

\r

Gli itinerari alla scoperta dei prodotti tipici, partendo da Alessandria, fino al più piccolo degli oltre 180 comuni della provincia, consentono un’immersione nella cultura e nelle tradizioni locali.\r

\r

Nel 2005 Alessandria fu tra le prime città italiane ad attivare le De.Co., le denominazione comunale di origine, che rappresentano una testimonianza dell’eccellenza gastronomica della città e del territorio comunale.\r

\r

Dopo 20 anni, nell’aprile del 2025, sono stati inseriti nella De.Co 4 piatti tradizionali, fortemente identitari e radicati nella storia gastronomica alessandrina: il Rabaton di Litta Parodi, l’agnolotto di Alessandria, il Salamino di vacca della Fraschetta e la Focaccia dolce di Alessandria. A maggio è stata inserita nella De.Co anche la piccola pasticceria alessandrina.\r

\r

«Si tratta di un’operazione di marketing territoriale della città di Alessandria, con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere i prodotti tipici, originali e caratteristici di questo territorio – spiega Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria - Abbiamo costituito una commissione di esperti, coloro che conoscono la storia gastronomica della città e del territorio, elaborato un disciplinare, ovvero la ricetta originale di questi prodotti. Vogliamo farli conoscere meglio sia agli alessandrini che ai visitatori e fare in modo che vengano proposti nei ristoranti. Si tratta di un cibo sano, identitario, nato in questo specifico territorio, che comprende anche saperi antichi e tradizioni».\r

\r

\r

\r

Alessandria è molto ricca dal punto di vista storico ed artistico. Tra palazzo Cuttica, con le sue sale dedicate agli Arazzi ed alle varie epoche, la cattedrale, fino al museo Borsalino, la città è un susseguirsi di testimonianze della propria storia.\r

\r

In particolare le Sale d'Arte sono aperte al pubblico nei locali ristrutturati già sede del Museo, della Pinacoteca civica e della biblioteca ed ospitano una rassegna delle più importanti opere e oggetti d'arte appartenenti alle collezioni alessandrine.\r

Le sale sono divise in quattro sezioni espositive. Il Medioevo e la civiltà comunale offre una riflessione sull'identità civica della città e delle sue radici, ed ospita lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù: sono esposti, qui gli splendidi affreschi parietali risalenti alla fine del Trecento. Gli affreschi provenienti dalla torre di Frugarolo costituiscono uno dei più antichi esempi di 'Camera Lanzaloti' che si sia conservato fino a i nostri giorni. Seguono le sezioni dedicate all’Ottocento, al Novecento e alla Mostre Contemporanee.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

","post_title":"Alessandria, alla scoperta dell’identità del territorio tra storia ed enogastronomia","post_date":"2025-10-28T10:24:02+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761647042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air in allungo dall’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari con l'apertura di tre nuove rotte internazionali: Erevan (Armenia), Chișinău (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord).\r

\r

Un tris di novità che sottolinea l’importanza della Puglia nelle strategie di crescita della compagnia, trasforma Bari in un vero e proprio crocevia strategico per l’area del Mediterraneo. La rotta per Erevan è stata inaugurata il 26 ottobre e opera con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica); ieri è stato il turno dei voli per Chișinău, operati tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e per Skopje, operata due volte a settimana (lunedì e venerdì).\r

\r

Tra gennaio e ottobre 2025, la compagnia ha operato oltre 3.800 voli con più di 756.000 passeggeri. L’eccellenza operativa è evidente nei dati di affidabilità e puntualità: un tasso di completamento del 99,8%, un incremento della puntualità dell’+11,9% rispetto all’anno precedente e una drastica riduzione delle cancellazioni pari a -68,6%.\r

\r

«L’avvio delle rotte verso Yerevan, Skopje e Chisinau rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - afferma Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Questi collegamenti rafforzano il ruolo della Puglia come ponte naturale tra l’Europa e le aree balcaniche e caucasiche, favorendo scambi culturali, turistici ed economici di ambizioso valore. Con queste iniziative ribadiamo il nostro impegno a potenziare la connettività, a favorire la destagionalizzazione del turismo e a sostenere le imprese locali».\r

\r

Attualmente, Wizz Air opera 12 rotte verso 8 Paesi da Bari, con un tasso di riempimento del 90,1%, offrendo oltre 1,1 milioni di posti solo nel 2025 e consolidando la propria posizione come secondo vettore per quota di mercato (11,6%) presso l’aeroporto.\r

\r

Il network di Bari comprende già Tirana, Sofia, Budapest, Varsavia Chopin, Wroclaw, Bucarest Băneasa, Bucarest Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara, e ora si amplia con Erevan, Chișinău e Skopje.","post_title":"Wizz Air in accelerata da Bari con le tre nuove rotte per Erevan, Chisinau e Skopje","post_date":"2025-10-28T09:25:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761643530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500095\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

\r

Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale.\r

\r

«Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio.\r

\r

«Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla».\r

Protect 100K\r

\r

Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.\r

«In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter».\r

Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano:\r

«Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia».\r

Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi","post_date":"2025-10-27T12:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761569175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rossella Sgobba, sales manager di Edograf Helpfly, e Amrab Kuram, ceo di Swiss Group International[/caption]\r

Cresce Swiss Group International: quattro gli aeromobili in flotta che, a partire dall’estate 2026, saliranno a cinque; verrà inoltre inaugurata la nuova base operativa della compagnia, Hurghada. La flotta sarà quindi composta da tre Airbus A321 da 220 posti e due Airbus A320 da 189 posti.\r

Le operazioni italiane prenderanno il via il 20 dicembre 2025 con voli da Napoli e Bari verso Sharm el Sheikh. Da aprile 2026, i collegamenti si estenderanno anche a Verona, Bergamo, Catania, Bologna e Roma, con ulteriori nuove rotte previste per Marsa Matrouh e Hurgada.\r

La compagnia aerea e turistica con sede in Svizzera, rappresenta un punto di riferimento per le operazioni e la gestione internazionale del gruppo. Il vettore opera collegamenti tra Medio Oriente, Europa e altre destinazioni internazionali, concentrandosi sui mercati del turismo e dell’aviazione generale, settori ad alto potenziale di crescita, come sottolinea Amrab Kuram, ceo e managing director di Swiss Group International.\r

L’azienda pone particolare attenzione alle partnership internazionali solide, alla capacità di gestire efficacemente le crisi e allo sviluppo sostenibile, perseguito attraverso una pianificazione strategica accurata e competenze manageriali consolidate.\r

Swiss Group International dispone anche di uffici in Germania, nei Paesi Bassi e, recentemente, in Italia, dove il gruppo è rappresentato da Edograf. «Stiamo ampliando la nostra presenza con l’apertura di nuove sedi operative e uffici di supporto, per migliorare i servizi e rafforzare la nostra rete commerciale in Europa», sottolinea il ceo.\r

Il gruppo fa parte di una rete più ampia di investimenti internazionali, e Kuram stesso, in qualità di ceo e azionista, è coinvolto nella gestione strategica di tutte le società operative, inclusa Swiss Group International. La missione dell’azienda è chiara: offrire voli affidabili, convenienti e di qualità, rendendo il viaggio un’esperienza accessibile e piacevole per tutti.\r

Sgi è specializzata nel trasporto aereo verso destinazioni turistiche internazionali, operando sia voli charter sia voli di linea da Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Italia verso mete come Egitto, Cipro e Grecia. La compagnia collabora con numerosi tour operator europei, agenzie di viaggio e piattaforme online, che distribuiscono i suoi voli e pacchetti turistici, consolidando il ruolo di Swiss Group International come società capogruppo e punto di riferimento per la gestione internazionale delle operazioni.\r

(Quirino Falessi)\r

","post_title":"Swiss Group International amplia la flotta. Nuovi voli dall'Italia","post_date":"2025-10-27T10:31:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761561084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha ufficialmente preso il via ieri, 26 ottobre, la winter 2025-26 dell'Aeroporto di Torino, che si prefigura come la più ampia di sempre in termini di posti offerti.\r

\r

Sono 20 i Paesi collegati, 12 le nuove rotte, 7 le nuove destinazioni e 15 le mete – di cui 8 internazionali - che vedono un forte aumento di frequenze: numeri che rendono lo scalo piemontese un punto di riferimento strategico per il turismo invernale e per la connettività del Nord-Ovest.\r

\r

La nuova stagione invernale porta al Torino Airport il terzo aeromobile Ryanair in base, un investimento che permette il potenziamento delle frequenze su moltissime tratte già servite, e l’apertura del nuovo collegamento con Liverpool oltre che la conferma del volo per Pescara anche per tutta la stagione invernale.\r

\r

Wizz Air inaugurerà il 28 ottobre i nuovi voli per Sofia, per la prima volta connessa a Torino, e Budapest, mentre dal 13 dicembre partirà la nuova rotta per Chisinau, anche servita dal vettore FlyOne. La destinazione Bucarest sarà collegata dalla nuova rotta per l’aeroporto di Baneasa (novità Wizz Air) che si aggiunge a quella per l’aeroporto Otopeni.\r

\r

Torino Airport conferma la propria vocazione di porta d’accesso alle Alpi, con una rete di voli dedicati agli sciatori in costante crescita. Oltre al già citato collegamento con Liverpool, il network neve si arricchisce con la new entry di Aer Lingus, che dal 20 dicembre collegherà Torino e Dublino fino a due volte a settimana. Novità della stagione sciistica anche il volo Sas per Copenaghen, a cui si affiancano le consolidate località britanniche, irlandesi e nordeuropee che caratterizzano l’inverno di Torino Airport. Tra queste, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Londra Luton e Belfast in Gran Bretagna, Shannon in Irlanda e Varsavia in Polonia.\r

\r

Durante le festività natalizie sarà operativo il volo verso Sharm el Sheikh operato da Neos.\r

\r

La stagione invernale 2025/2026 sarà segnata anche da un forte aumento delle frequenze su moltissime destinazioni. British Airways incrementerà i voli su Londra Gatwick, mentre Ryanair potenzierà i collegamenti verso Charleroi, Copenaghen, Londra Stansted, Madrid, Malta, Marrakech, Porto e Siviglia, e Wizz Air quelli per Tirana. Inoltre, quest’inverno saranno disponibili due voli settimanali per Parigi Orly operati da Volotea.\r

\r

Sul fronte domestico, aumenteranno le frequenze per Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Trapani e Napoli.\r

Sempre ricca l’offerta di collegamenti plurigiornalieri con i principali hub europei e non – Roma (Ita Airways), Amsterdam (Klm), Francoforte e Monaco (Air Dolomiti), Madrid (Iberia), Parigi Charles de Gaulle (Air France), Istanbul (Turkish Airlines) e Casablanca (Royal Air Maroc).","post_title":"L'inverno del Torino Airport: 7 nuove rotte e la capacità posti più elevata di sempre","post_date":"2025-10-27T09:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761555632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499989\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci[/caption]\r

\r

Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale.\r

\r

Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità.\r

\r

«Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci.\r

\r

Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo.\r

Le tappe\r

Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione.\r

\r

Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate.\r

\r

«L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda».","post_title":"Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro","post_date":"2025-10-24T12:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761308433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti.\r

Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali.\r

Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean.\r

Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale.\r

Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema \"Donne e montagna\", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci..\r

Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”.\r

","post_title":"’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram","post_date":"2025-10-24T11:24:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761305080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a bordo di Msc Seaview per la 21esima edizione della All Stars of the Sea a Palma di Maiorca. A bordo le \"stelle\" più brillanti di Msc Crociere, circa 600 agenzie di viaggio tra le più performanti e i partner del gruppo che si sono distinti maggiormente.\r

A fare gli onori di casa sarà il ceo Gianni Onorato, che ha salutato gli ospiti ricordando il legame storico con le agenzie di viaggio e il loro ruolo nello sviluppo dell'azienda.\r

«L'obiettivo è continuare a crescere insieme e rafforzare il nostro legame con le agenzie, migliorando sempre più la partnership, intercettando in anticipo la domanda di mercato in modo da poter offrire nuovi prodotti e migliorare i margini» ha spiegato Onorato.\r

\r

[caption id=\"attachment_499947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Seaview[/caption]\r

Crescita programmata\r

«Per Msc ogni nuova nave in flotta significa già una crescita del 5%». Sono infatti allo studio nuove tipologie di navi dopo le sei di World Class, dalla capacità media di 6 mila passeggeri. Msc vanta inoltre una rete di 40 promotori assunti, che distribuiti sul territorio nazionale mantengono un costante e diretto rapporto con il trade.\r

«Questo feedback avviene solo migliorando la comunicazione con il network delle adv e con il cliente. Si creano così sempre nuove aspettative, nuovi prodotti, nuovi itinerari, nuove stazioni marittime da cui partire».\r

Lo sviluppo tecnologico\r

In questo quadro di sviluppo entra in campo anche la tecnologia. Fra le novità la Virtual concierge, l'assistente virtuale che fornisce tutte le informazioni necessarie al passeggero e che consente di mantenere una relazione continua con il cliente, prima e dopo la partenza e l'app Msc for me. «Strumenti a sostegno delle vendite per migliorare, semplificare e personalizzare, tutti vantaggi dei nuovi prodotti che le adv devono saper cogliere nel comune obbiettivo di condividere la stessa rotta, per quella crescita prevista del 25% per i prossimi tre anni, partendo dai 5 milioni di passeggeri ospitati quest'anno» conclude Onorato.\r

(Anna Morrone)","post_title":"All Stars of the Seas: stasera la premiazione delle adv più performanti","post_date":"2025-10-24T09:59:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761299972000]}]}}