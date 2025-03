Grandi Navi Veloci, focus su refitting e digital per rinnovare l’esperienza a bordo Garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione. Da tempo l’obiettivo di Grandi Navi Veloci è di rinnovare strumenti e servizi per supportare operatori del settore e viaggiatori. Per quanto riguarda il momento della prenotazione il nuovo sistema Gnv booking, grazie a funzionalità all’avanguardia, ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza. Per il cliente finale invece, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità con vantaggi esclusivi. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente. «E’un sistema tutto web based – spiega Matteo Della Valle chief commercial officer della compagnia – Ora ha tutte le funzionalità del vecchio e poi saranno apportate modifiche, in base alle richieste delle adv. Tra qualche mese, per esempio, le adv potranno riproteggere direttamente il passeggero; potranno fare allotment dei gruppi. Di volta in volta ci potranno essere variazioni, tutto per migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggio». Gli investimenti proseguono a bordo, allo scopo di rinnovare sempre il cuore pulsante del business di Gnv, vale a dire i traghetti. Nello specifico il recente refitting ha interessato Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid. Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “la piazza”, un ambiente comune dal sapore Mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, a bordo di Excellent ed Excelsior c’è ora una SPA completa. «Oltre alla costruzione di nuove navi – aggiunge Della Valle – siamo impegnati sul refitting che comporta un investimento di qualche milione di euro. Tutto per rendere più confortevole ed accogliente l’esperienza a bordo». La compagnia del gruppo Msc registra un buon andamento delle prenotazioni. «La nostra offerta – conclude Della Valle – è caratterizzata da un prodotto innovativo per tutti i target: 5 navi, delle quali 2 andranno in Sardegna e 3 in Marocco; due nuove navi per la Sicilia; l’ammiraglia Suprema per la Tunisia. Sulla Sardegna ogni giorno offriamo 2 mila cabine (+35% sul 2024) e sulla Sicilia il 15% di cabine in più al giorno rispetto all’anno scorso». Condividi

