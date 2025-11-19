Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o. «Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo». A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa”, Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future. Appuntamento a stelle e strisce L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente». Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità».. Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore. (Federica De Luca) Condividi

[post_title] => Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti [post_date] => 2025-11-19T13:24:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763558641000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o. «Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo». A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future. Appuntamento a stelle e strisce L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente». Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità».. Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore. (Federica De Luca) Focus on Cairo La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale. Focus on Luxor L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici. Con Archeologia Viva Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli. La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza. [post_title] => Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi "Focus on" [post_date] => 2025-11-19T12:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763553907000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert. Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione. Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte. Rinnovamento profondo “Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”. Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario. Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini. Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti. [post_title] => Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti [post_date] => 2025-11-19T11:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552970000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501939" align="alignleft" width="300"] Pietro Moretti[/caption] Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030. «Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato». La mission Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel. L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta. L'offerta L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made. Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento. Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere. [post_title] => Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030 [post_date] => 2025-11-19T11:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763550630000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501916" align="alignleft" width="300"] Ph. Mauro Mariotti[/caption] Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste. Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve). I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata. Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass. [post_title] => Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci [post_date] => 2025-11-19T10:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548678000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026. Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni. I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia. Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari. A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico. [post_title] => Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel [post_date] => 2025-11-19T10:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547951000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese. La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma. La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche. Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia «Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano. «Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia». Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo. Focus sul leisure, mentre il business resta stabile Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione. A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023. (Quirino Falessi) [post_title] => Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti [post_date] => 2025-11-19T10:11:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547085000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "going square obiettivo puntato sui viaggi negli stati uniti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2125,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439913\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

Per il 2026 Gnv prosegue un percorso di investimenti concentrati sulla qualità dell'offerta. «L’azienda - precisa il cco Matteo Della Valle - sta portando avanti un progressivo rinnovamento della flotta, con l’introduzione di nuove unità, efficienti e performanti e la dismissione delle navi meno recenti. Sono in arrivo Gnv Virgo e Gnv Aurora, cui seguiranno altre 4 unità».\r

Lato prodotto, oltre alle nuove navi, il recente programma di rinnovamento cabine attraverso i progetti Cabin+ e Gnv Experiences, che puntano a elevare comfort, funzionalità e cura dei dettagli, valorizzando l’esperienza a bordo intesa sempre più come parte integrante della vacanzza.\r

«Sul fronte trade, proseguono con successo i programmi Premium ed Elite, sostenuti da investimenti nella digitalizzazione dei processi e nello sviluppo di nuovi servizi per le agenzie, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e migliorare l’esperienza cliente».\r

\r

Verso il 2026\r

Il settore turistico nel 2026 si troverà ad affrontare un contesto geopolitico complesso, che continuerà a influenzare domanda e scelte di viaggio. «Nonostante ciò – aggiunge Della Valle -, il Mediterraneo manterrà una posizione centrale grazie alla sua capacità di attrarre flussi turistici per la ricchezza culturale, la varietà paesaggistica e l’offerta balneare».\r

Per il comparto ferry, «il prossimo anno sarà segnato da nuove sfide legate all’Ets, con conseguenti costi aggiuntivi per gli armatori. La domanda continuerà a mostrare una certa ciclicità, ma resterà sostenuta sulle destinazioni mediterranee. In questo contesto, il rinnovamento della flotta e il miglioramento della qualità di servizio saranno elementi chiave per competere e rispondere alle aspettative di un pubblico che vede sempre più la traversata come parte essenziale dell’esperienza di viaggio».","post_title":"Gnv, Matteo Della Valle: «Avanti con gli investimenti»","post_date":"2025-11-19T15:18:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763565518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione».\r

\r

Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale.\r

\r

«È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni».\r

\r

Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano.\r

\r

«Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale».","post_title":"Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti","post_date":"2025-11-19T13:24:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763558641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_501955\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Russo[/caption]\r

\r

Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi \"Focus on Cairo\" e \"Focus on Luxor\" per il catalogo \"L'altro Egitto\". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri.\r

Focus on Cairo\r

La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale.\r

Focus on Luxor\r

L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici.\r

Con Archeologia Viva\r

Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli.\r

\r

La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza.","post_title":"Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi \"Focus on\"","post_date":"2025-11-19T12:05:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763553907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it\r

\r

Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert.\r

\r

Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione.\r

\r

Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte.\r

Rinnovamento profondo\r

“Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”.\r

\r

Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario.\r

\r

Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini.\r

\r

Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti.","post_title":"Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti","post_date":"2025-11-19T11:49:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763552970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Moretti[/caption]\r

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030.\r

«Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato».\r

\r

La mission\r

Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel.\r

L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta.\r

\r

L'offerta\r

L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made.\r

\r

Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento.\r

\r

Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere.","post_title":"Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030","post_date":"2025-11-19T11:10:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763550630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph. Mauro Mariotti[/caption]\r

Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste.\r

Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve).\r

I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. \r

Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata.\r

Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass.","post_title":"Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci","post_date":"2025-11-19T10:37:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763548678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026.\r

Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni.\r

I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia.\r

Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari.\r

A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico.","post_title":"Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel","post_date":"2025-11-19T10:25:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763547951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese.\r

La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma.\r

La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr\r

Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche.\r

Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia\r

«Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano.\r

«Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia».\r

Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni\r

L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo.\r

Focus sul leisure, mentre il business resta stabile\r

Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione.\r

A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti","post_date":"2025-11-19T10:11:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763547085000]}]}}