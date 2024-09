Gnv: sconti e servizi ad hoc per raggiungere Palermo in occasione del Raid dell’Etna Uno sconto ad hoc per raggiungere Palermo da Genova, Napoli e Civitavecchia in occasione del Raid dell’Etna. Si rinnova la partnership tra Gnv e una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche giunta ormai alla sua ventiseiesima edizione. Il raduno si terrà dal prossimo 29 settembre al 5 ottobre e prevederà un itinerario a tappe di 900 chilometri alla scoperta di alcune delle località più belle dell’isola, tra cui Palermo, Menfi, Sciacca, Agrigento, Pergusa, Siracusa, Ispica e Catania, con 60 prove cronometrate che si svolgeranno anche nei percorsi delle mitiche cronoscalate val d’Anapo Sortino, Avola – Avola Antica e Nicolosi Etna. Tra una tappa e l’altra i partecipanti saranno ospiti in palazzi nobiliari dando così loro l’opportunità di coniugare cultura, sana competizione ed enogastronomia siciliana. Oltre allo sconto, la compagnia garantirà servizi dedicati a bordo in collaborazione con lo staff della competizione come, per esempio, la possibilità di fare il check-in e il briefing per la manifestazione già durante il viaggio in nave. Condividi

