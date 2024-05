Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni . Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio. Condividi

A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni .\r

\r

Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio.","post_title":"Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater","post_date":"2024-05-03T10:33:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714732433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neon party, silent party, candy shop party (con postazioni per bambini) live music, dj set. Sono alcune delle occasioni speciali che vanno a impreziosire la nuova proposta di intrattenimento Viva Resorts by Wyndham, in aggiunta al consolidato repertorio di spettacoli auto prodotti, party tematici ed esperienze per tutti i target di clientela, diverso in ogni resort. La catena italo-caraibica lancia ufficialmente l'inedito format all inclusive di intrattenimento Viva Vibe.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di arricchire ulteriormente l’esperienza che gli ospiti fanno durante il proprio soggiorno con esperienze insolite e indimenticabili - spiega la corporate marketing and public relations director del gruppo, Erika Sordo -. Ogni resort darà vita a forme dinamiche e sorprendenti; anche i nostri numerosi clienti repeaters rimarranno sorpresi. E il divertimento, si sa, è un linguaggio universale”. Il format verrà proposto nelle strutture della catena in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.","post_title":"Nasce Viva Vibe: nuovo format di intrattenimento all inclusive del gruppo italo-caraibico","post_date":"2024-05-03T10:27:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714732073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Imaway l’assicurazione viaggio online di Ima Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, introduce da oggi importanti novità per la sua polizza viaggio singolo: massimali più alti per le garanzie di spese mediche in viaggio e annullamento viaggio. Flessibilità e personalizzazione del prodotto con garanzie opzionali che possono essere aggiunte alle coperture assicurative tradizionali.\r

\r

In questi tempi così frenetici, dove i programmi e di conseguenza anche la pianificazione dei viaggi subiscono variazioni continue, Imaway propone opzioni flessibili che consentono ai viaggiatori di poter scegliere un prodotto adatto alle loro esigenze selezionando le opzioni e le coperture che meglio si adattano al loro stile e alle loro circostanze personali, migliorandone così l’esperienza complessiva del viaggio.\r

\r

Imaway introduce importanti novità come l’estensione assicurativa alle apparecchiature elettroniche, la copertura degli sport d’avventura e l’abbattimento delle franchigie, andando a completare l’offerta di un prodotto presente sul mercato già da alcuni anni e che ha riscontrato un ottimo successo per le sue differenti opzioni di copertura: Imaway Easy: offre assistenza h24 in viaggio, la presa in carico diretta delle spese ospedaliere e chirurgiche in viaggio. Imaway Smart: oltre ai vantaggi della copertura Easy, aggiunge la garanzia per smarrimento o furto del bagaglio. Imaway Top: con questo terzo livello di copertura si ha la massima protezione, anche in caso di annullamento del viaggio anche per gravi eventi nel luogo di destinazione.\r

Altri prodotti\r

Per completare la sua offerta, Imaway dispone di una varietà di altri prodotti specifici a seconda della natura del viaggio: le polizze viaggi lavoro, studenti e gruppi, riescono a soddisfare la maggior parte delle esigenze di viaggio.\r

\r

“Grazie ad Imaway e alla sua ampia offerta siamo in grado di offrire ai nostri clienti un prodotto sempre più conforme alle richieste del viaggiatore di oggi”, afferma Paola Bianchi, chief marketing & commercial officer di Ima Italia Assistance. “Opzioni flessibili e una gamma di coperture personalizzabili non solo aumentano la fiducia e la soddisfazione del cliente, ma ci consentono anche di distinguerci nel mercato competitivo dei viaggi, costruendo relazioni solide e durature con le persone che scelgono di assicurare i propri viaggi con noi”.","post_title":"Imaway viaggio singolo: massimali più alti e maggiore flessibilità","post_date":"2024-05-03T08:13:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714724037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Adami, Giulia Nicotra e Norman Tassin[/caption]\r

\r

Piattaforma completamente ridisegnata per il metasearch broker del gruppo Volonline: Reisenplatz è oggi costruita puntando a essere ancora più performante e semplice da utilizzare, integrando tutto il prodotto Volonline e con la connessione xml. “Per il design della nuova piattaforma, il nostro principale obiettivo è stato quello di semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi e permetter loro di fruire liberamente dell’ampiezza di prodotto del gruppo - spiega Luca Adami, cto di Reisenplatz –. Ma per far questo, dovevamo disporre di una piattaforma in grado di integrare l'offerta complessiva. Abbiamo pertanto rivisto completamente la piattaforma, che è stata pensata e realizzata da una software house per le nostre esigenze. Ora siamo in grado di fornire al mercato non soltanto un incredibile numero di contratti diretti con singoli hotel e catene alberghiere, ma compararli con banche letti, Ota e dmc”.\r

\r

La piattaforma, basata su uno sviluppo personalizzato di algoritmi, consente di fare un continuo benchmark sia in termini di prezzo sia di disponibilità. In più è disponibile anche la connessione xml: chi la utilizza può connettersi a tutto il prodotto Reisenplatz e rivendere i servizi con il proprio marchio. “Oltre a un nuovo look grafico, più immediato e moderno, abbiamo rivisto tutti i contenuti rendendoli maggiormente incisivi ed efficaci e rivisitato ulteriormente il brand - prosegue Adami, che in Reisenplatz è affiancato dalla marketing junior account Giulia Nicotra. “La novità è stata accolta con entusiasmo da parte del mercato - conclude il cco, Norman Tassin -. Grazie a tutto il lavoro di affiancamento delle agenzie e alla facilità di utilizzo del database, negli ultimi tre mesi i numeri registrati hanno superato i risultati dell'intero 2023”.","post_title":"Si rinnova la piattaforma Reisenplatz, ora con connessione xml e l'intera offerta Volonline","post_date":"2024-05-02T10:53:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714647200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Puerto Rico è una destinazione molto inclusiva - esordisce Francisco Blanch, direttore commerciale di Discover Puerto Rico – Come gli Usa seguiamo l’Ada Act - America with Disabilities - per questo tutti gli hotel e strutture sono accessibili a chi dev’essere aiutato nella mobilità. È interessante vedere come tutti i to che offrono servizi sulle isole siano impegnati in questa direzione, aiutando chi vuole entrare in piscina, offrendo rampe che facilitano l’accesso sia alla spiaggia che al mare con speciali reti e kayak. Lo scorso ottobre abbiamo celebrato la 40esima edizione dell’Iglta Global Convention, che accoglie i visitatori Lgbtq+. E da 128 anni siamo un territorio degli Stati Uniti».\r

\r

Secondo i dati raccolti nel 2023 gli italiani sono stati il 2% dei nostri ospiti - sottolinea Blanch e prosegue descrivendo la destinazione - Posta al centro del mar dei Caraibi, Puerto Rico è collegata a Madrid dai voli quotidiani di Iberia ed è quindi accessibile da tutti gli aeroporti italiani. Le connessioni sono operate anche da American, United, Delta e da ciascun gate del mar Orientale. Si può fare scalo negli States o volare direttamente in uno degli aeroporti di Puerto Rico, da cui raggiungere ogni tipo d’hotel dove ciascuno può trovare la propria vacanza ideale. Il nostro è un territorio dove la natura è meravigliosa.\r

\r

Abbiamo riserve naturali con paesaggi montuosi e marini, la foresta pluviale, 300 spiagge, 43 fiumi, cascate, percorsi di trekking e anche il suggestivo fenomeno naturale della bio-luminescenza: quando i microrganismi marini liberano luce avvertendo il movimento dell’acqua. Puerto Rico offre anche tanta azione con il “Toro Verde Adventure Park” e le due zipline più lunghe dell’emisfero occidentale. L’isola è poi una tappa delle crociere internazionali: si può proporre agli ospiti di trascorrere 2 o 3 notti a Puerto Rico prima o dopo una crociera, anche visitando le bella città coloniale di San Juan, fondata nel 1521».\r

\r

E, per concludere, le eccellenze per il palato: «La nostra gastronomia è ricchissima e sappiamo quanto questo sia importante per i viaggiatori italiani. - afferma infatti Blanch – Produciamo rum eccellenti e diverse varietà di caffè: a Puerto Rico di sono 14 piantagioni».\r

\r

","post_title":"Brand Usa racconta Puerto Rico: destinazione inclusiva, accessibile e connessa","post_date":"2024-05-02T10:47:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714646822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 20 le compagnie aeree le cui policy in materia di sostenibilità sono finite sotto la lente di ingrandimento delle autorità di regolamentazione dell'Unione europea: queste ultime hanno aperto un'indagine per \"pratiche di greenwashing\" potenzialmente ingannevoli, che includono i vantaggi derivanti della compensazione delle emissioni prodotte dai voli.\r

\r

La Commissione europea, come riferisce il Financial Times, ha inviato missive alle compagnie aeree e alle autorità nazionali per la tutela dei consumatori \"individuando diversi tipi di affermazioni ecologiche potenzialmente ingannevoli\". Non sono stati resi noti i nomi dei vettori coinvolti, ma le autorità nazionali di regolamentazione sono belghe, olandesi, norvegesi e spagnole.\r

\r

Le autorità europee hanno chiesto ai vettori di presentare entro 30 giorni proposte per risolvere le problematiche e raggiungere una serie di modifiche \"concordate\". Le autorità nazionali hanno il potere di sanzionare le compagnie come ultima risorsa.\r

\r

Sotto inchiesta ci sono le affermazioni secondo cui le emissioni di anidride carbonica prodotte dai voli possono essere compensate attraverso investimenti in progetti ambientali o l'uso di carburanti per jet più sostenibili, che emettono comunque anidride carbonica quando vengono bruciati ma sono meno inquinanti del cherosene attualmente utilizzato.\r

\"Le compagnie aeree non hanno ancora chiarito se tali affermazioni possano essere comprovate da solide prove scientifiche\", ha specificato la Commissione.\r

\r

Airlines for Europe è intervenuta affermando che i vettori partner dell'associazione \"riconoscono l'importanza di informazioni chiare e trasparenti sulla sostenibilità e sui nostri sforzi per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero\".\r

\r

Attualmente sono diversi i programmi creati dalle compagnie aeree per consentire ai passeggeri di contribuire ai piani di compensazione delle emissioni di carbonio o al costo più elevato dei carburanti sostenibili per l'aviazione.\r

\r

La Commissione sostiene però di aver riscontrato una serie di affermazioni potenzialmente fuorvianti, tra cui quella di \"creare l'impressione errata che il pagamento di una quota aggiuntiva per finanziare progetti climatici con un minore impatto ambientale o per sostenere l'uso del Saf possa ridurre o controbilanciare completamente le emissioni di CO₂ (derivanti dal volo)\".\r

\r

Ha inoltre osservato che le compagnie aeree hanno fatto dichiarazioni sui piani per raggiungere emissioni nette zero \"senza impegni chiari e verificabili, obiettivi e un sistema di monitoraggio indipendente\".","post_title":"Greenwashing: nel mirino delle autorità europee le policy di 20 compagnie aeree","post_date":"2024-05-02T09:48:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714643339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evoluzione continua, perfezione tecnologica e la creazione di un ambiente unico. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano Europa Park: il più grande parco tematico della Germania dedicato ai paesi dell’Europa e alla loro magia, che si trova alle porte della Foresta Nera.\r

\r

Ben 95 ettari di meraviglia, allegria e divertimento con esperienze per tutti i sensi, da quelle adrenaliniche a quelle gastronomiche. Un parco creato nel 1975 dalla famiglia Mack che, professionalmente impegnata nella realizzazione di ottovolanti, gestisce il parco da 8 generazioni.\r

\r

«L’Europa Park non è solo un parco di divertimenti: è un resort - spiegano Dieter e Leah Borer, che si occupano della vendita e della comunicazione del parco in Italia -. Ci sono 6 hotel 4 stelle plus tematici e ne costruiremo altri due 3 stelle e poi abbiamo camping con teepee indiani per i bambini e spettacoli con cavalli, oltre a uno spazio per i caravan che l’anno prossimo verrà ampliato. Quest’offerta ci rende adatti a ogni tipo di viaggiatore. Europa Park attrae oltre 6 milioni di ospiti all’anno: prima del Covid erano 5,7 mln. Il 45,5% è costituito da famiglie con figli. Il 50% dei visitatori arriva dalla Germania, il 23% dalla Svizzera e il 19% dalla Francia. Nel 2023 abbiamo avuto circa 20mila italiani».\r

\r

«Il parco continua a crescere e vogliamo raccontare un’Europa senza confini e senza guerre. - sottolinea Leah Borer - In questi giorni abbiamo aperto la Croazia, che è la 17esima area tematica. L’estate scorsa abbiamo occupato il 98% della capacità del parco e abbiamo l’80% di repeaters. Per 8 anni consecutivi siamo stati premiati con il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo. Competiamo con Disneyland - prosegue Borer - L’universo dell’Europa Park ha sempre nuove sfaccettature. Pochi giorni fa è stata inaugurato un nuovo ottovolante: si chiama Voltron Nevera e offre un’esperienza senza uguali realizzata in partnership con Rimax, una compagnia croata che costruisce le macchine elettriche più veloci al mondo».\r

\r

«Per noi è molto importante anche l’f&b. - prosegue Dieter Borer - In ogni area tematica del parco si possono gustare i piatti tipici dl luogo: la pizza in Italia, i kyros in Grecia, la shepherd’s pie in Irlanda… La grande novità del momento è l’“Eatrenalin”: un pasto di nove portate da gustare su sedili che galleggiano tra stanze con tematiche enogastronomiche diverse. È un viaggio culinario per tutti i sensi, frutto della visione di Thomas Mack, managing partner di Europa Park, e di Oliver Altherr, esperto di gastronomia e ceo di Marché International. Un concept che ora aprirà anche a Las Vegas e Singapore. Inoltre accanto al parco c’è anche un ristorante due stelle Michelin.\r

\r

Non lontano dall’Europa Park si trova poi il parco acquatico Rulantica, che è stato aperto dietro richiesta dei visitatori ed è accessibile anche nei mesi invernali. Stiamo espandendo l’area wellness perché i nostri ospiti cercano l’azione, ma anche momenti di relax». Oltre all’impegno nel realizzare numerose attrazioni e spettacoli in un’atmosfera unica, per la famiglia Mack è molto importante il tema della sostenibilità: «Intendiamo installare dei pannelli solari nell’area del parco per utilizzare energia autoprodotta in estate, quando splende il sole» afferma infatti Dieter Borer, che parla di stagionalità a Europa Park: «Apriamo alla fine di marzo. Aprile e maggio sono tranquilli e gli ospiti arrivano in gran numero dalla metà di giugno, quando iniziano le vacanze in Francia. Diminuiscono dal 15 di settembre alla fine di ottobre, quindi arrivano le vacanze in Svizzera. Da quest’anno saremo aperti dalla fine di ottobre fino a dicembre, anche grazie alle temperature più elevate. Nel nostro “Hallowinter” - con allestimenti da Halloween in certe zone e natalizi in altre - il numero degli ospiti è più contenuto».\r

\r

Per raggiungere Europa Park dall’Italia si può viaggiare in treno fino a Basilea, dove si prende una connessione diretta per la stazione di Ringsheim. Da qui, con un bus, si raggiunge in 5’ Rust, dove si trova il parco di divertimenti. Sono disponibili anche diverse connessioni dalla Germania - da Strasburgo e Karlsruhe - e da questo mese di maggio fino al termine di ottobre sarà operativo ogni lunedì e giovedì un volo tra Bergamo Orio al Serio e Karlsruhe/Baden Baden.\r

\r

[gallery ids=\"466543,466538,466541\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Germania, l'Europa Park cresce: nuove aree tematiche, hotel e apertura invernale","post_date":"2024-05-02T09:07:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714640875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare.\r

\r

Tante le novità in programma: \"La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi\".\r

\r

Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: \"Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico\".\r

\r

Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, \"meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare\".\r

\r

Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. \"Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva\".\r

\r

Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: \"Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi\". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra.\r

\r

I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro.","post_title":"Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile","post_date":"2024-04-30T12:20:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714479608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'India alza l'asticella delle previsioni di crescita dell'industria turistica per quest'anno e in prospettiva fino al 2028: una recente stima della India Brand Equity Foundation, il comparto del turismo dovrebbe generare un fatturato di quasi 24 miliardi di dollari nel 2024. E con un tasso di crescita annuale stimato del 9,6% tra il 2024 e il 2028, il settore dovrebbe raggiungere un volume di mercato di 34,25 miliardi di dollari entro il 2028.\r

\r

Intanto, nel 2023, l'industria del turismo ha registrato un fatturato di circa 20 miliardi di dollari. Il governo punta deciso sul settore e ha annunciato numerosi investimenti esteri diretti in iniziative legate al turismo per facilitare la crescita del settore. Si stanno inoltre compiendo sforzi per preservare i siti del patrimonio culturale indiano e creare infrastrutture turistiche di qualità per migliorare l'esperienza dei visitatori.\r

\r

In fase di costante rinnovo e miglioramento anche le infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario e aereo: nuove autostrade, treni superveloci indigeni e aeroporti regionali sono in fase di sviluppo in tutto il Paese per rendere i viaggi più comodi e le destinazioni interne più accessibili.\r

\r

","post_title":"L'India stima un fatturato di quasi 24 mld di dollari dall'industria turistica nel 2024","post_date":"2024-04-30T10:55:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714474515000]}]}}