Gnv, obiettivo diventare leader di servizio nel settore traghetti Diventare leader a livello di servizio nel settore traghetti. Per Gnv, forte di una flotta di 26 navi, e nello specifico di ben 33 linee in 8 paesi, Italia (Sardegna e Sicilia), Spagna (Baleari), Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria e Malta, l'obiettivo è sempre più evidente, perché sostenuto da azioni concrete. La compagnia del Gruppo Msc, in occasione dei Gnv Awards appena assegnati a Valencia, ha fatto il punto della stagione 2025 ma soprattutto dell'articolato programma in atto. Non si tratta però solo di numeri in crescita e di investimenti sostanziosi ma anche di un preciso programma di posizionamento. «La crescita del 10% è un dato entusiasmante – commenta l'ad di Gnv Matteo Catani – perché ci da una prospettiva per il futuro molto positiva in relazione a quello che è il nostro programma. Vogliamo assolvere in pieno quello che è il ruolo infrastrutturale nel mondo dei traghetti. I traghetti non sono solo mezzo di trasporto, sono infrastrutture che collegano territori, generano valore per i territori, per le comunità che vi insistono. Il nostro obiettivo per il futuro è svolgere al meglio questo ruolo infrastrutturale e portare più valore possibile ai territori che connettiamo». Un piano importante e un obiettivo di posizionamento, che non è semplicemente dichiarato, ma è sostenuto da azioni molto concrete. «Abbiamo un piano di rinnovamento molto importante – aggiunge Catani – ci sono 8 navi in costruzione , di cui due già entrate in servizio a partire dall'inizio di questo anno (Gnv Polaris e Gnv Orion). Il programma proseguirà con ulteriori sei navi, la terza ci verrà consegnata nel giro di qualche settimana dai cantieri di costruzione e prevediamo che sia operativa a partire da fine anno». Dal ruolo infrastrutturale di Gnv a connessione dei territori fino all'attività di quella che è la transizione energetica in corso. «Noi possiamo giocare un grande ruolo – continua l'ad di Gnv – In effetti le prossime 6 navi che entreranno in servizio saranno proprio propulse a LNG, un carburante alternativo, che nel mondo del navale è il più pulito, disponibile in una scala adeguata. Siamo già attivi e possiamo già dare un contributo a partire dalla prossima unità in arrivo, che consentirà complessivamente un abbattimento delle emissioni nell'ordine del 50%per unità trasportabile, rispetto a quelle di precedente generazione. Vogliamo continuare ad assolvere il nostro ruolo infrastrutturale a sostegno dello sviluppo socio economico dei territori che connettiamo e contribuire a pieno a quella che è la transizione energetica che è in corso di realizzazione». Maria Carniglia

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella Regione del Lago di Costanza l’autunno, con la vendemmia e il raccolto delle mele si trasforma in una festa fatta di eventi e festival. Poi inizierà il periodo suggestivo dei mercatini di Natale, allestiti attorno al lago e nelle vicine regioni alpine e tanto amati dai viaggiatori italiani. «I mercatini si trovano nelle cittadine storiche sulle rive del Lago di Costanza, presso gli antichi monasteri, vicino ai bagni termali e sulle barche storiche che attraversano le acque della regione. - racconta Nina Hanstein, direttrice dell’Internationale Bodensee Tourismus - Nel 2024 nella Regione del Lago di Costanza abbiamo avuto un po’ più di 10 mln di pernottamenti e circa 4mln di arrivi; quest’estate il dato è stato positivo: fino a giugno abbiamo raggiunto i numeri dell’anno scorso. Vediamo che il pubblico è sempre interessato alla Regione per la bellezza e la ricchezza delle attività proposte, ma si è ridotta la spesa. La Regione del Lago di Costanza è una destinazione per tutte le stagioni. Durante l’estate, visto il cambiamento climatico sono tanti i turisti che cercano aree più fresche: raggiungono il nostro territorio e vivono attività outdoor, oltre a praticare il ciclismo, viste le ottime infrastrutture offerte». La Regione è compresa tra la Germania del sud, la Svizzera, l’Austria e il Principato del Liechtenstein. Il Lago di Costanza è il terzo più grande d’Europa. Si estende per 572 km2 con 273 chilometri di rive. L’area rispecchia diverse tradizioni e culture, in un territorio di antichi villaggi, castelli, giardini a terrazza sul lago e vigneti. Costanza è la città più grande del Bodensee, con il suo centro storico fatto di piccole stradine medievali e un’imponente cattedrale. Bregenz è un affascinante mix di cultura divertimento, shopping e natura tra lago e montagne. Ci sono poi la bellezza del Principato del Liechtenstein con il celebre castello principesco e i tre siti Unesco del territorio: l'isola monastica di Reichenau con tre chiese romaniche, il complesso abbaziale di San Gallo con la splendida biblioteca e i resti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, raccontati in diversi musei. La regione è conosciuta per i suoi vini, per le birre artigianali e per la varietà dell’offerta gastronomica. Quanto alle connessioni «È facile esplorare la Regione grazie agli eccellenti collegamenti via terra, acqua e rotaia disponibili in tutta l’area. - prosegue Nina Hanstein - Le navi delle diverse società di navigazione collegano le località del Bodensee, offrendo anche crociere tematiche e veri e propri tour. Tra Costanza e Friedrichshafen è attivo un veloce servizio di catamarano. Chi vuole regalarsi un viaggio davvero speciale potrà scegliere di partire a bordo di un moderno Zeppelin dalla cittadina di Friedrichshafen e sorvolare il lago e le montagne circostanti». I Paesi della regione sono collegati fra loro anche da frequenti servizi di autobus e corse in treno: con il Bodensee Ticket si può viaggiare sui bus, sui treni e su due collegamenti in traghetto. Inoltre la Bodensee Card Plus permette l’ingresso a più di 160 siti, musei ed esperienze e anche il trasporto su diverse navi di linea che collegano le diverse località sulle sponde del lago. «Il nostro obiettivo è quello di rivelare ai viaggiatori la ricchezza del Lago di Costanza. - aggiunge Hanstein - Ci concentriamo ogni anno su un argomento diverso. Nel 2025 è stato il Müller-Thurgau, un vino molto importante per la Regione. Nei prossimi due anni parleremo di natura e cultura». In primo piano, in questo autunno, la bella isola di Lindau con i suoi highlights culturali presentati da Antonia Beilharz, del marketing Kulturhamt di Lindau. «Il Museo Casa del Cavazzen ha riaperto dopo 7 anni e offre un'esposizione interattiva sulla cultura e la storia dell’isola ed espone la Bote di Lindau, la carrozza tirata da cavalli che collegò Lindau a Milano dal 1300 al 1800 attraversando le Alpi. Ospita anche esibizioni come la mostra dedicata a Picasso programmata nel 2026. Il secondo highlight culturale di Lindau è il Kunstforum Hundertwasser, dove sono raccolte le opere creative dell’artista austriaco che visse per 5 anni a Lindau. - conclude - Naturalmente nel porto di Lindau verrà presto allestito un mercatino dell’Avvento!». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="497970,497971,497974"] [post_title] => Lago di Costanza: la bellezza dell’autunno prepara stagione dell’Avvento [post_date] => 2025-09-30T09:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759223749000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici. Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d'Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati. L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità. “L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione - dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio - è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un'alternativa premium tra le mete del Golfo”. Un approccio esperienziale Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab. Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma. Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort. Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. Come commenta Alessandra Grasselli "questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”. Spunti per il trade Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati. «Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali». [gallery ids="497924,497925,497926"] [post_title] => Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab [post_date] => 2025-09-29T14:18:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759155528000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’apertura del nhow Roma, Minor Hotels rafforza la propria presenza nel segmento lifestyle, portando nella capitale un concept audace e visionario. Situato nel centro della città, l’hotel riflette pienamente lo spirito del brand nhow: design dirompente, esperienze non convenzionali e un’anima profondamente urbana. «Questo hotel rappresenta perfettamente il nostro spirito innovativo. Il team ha trasformato una visione creativa in uno spazio che sorprende e ispira - ha dichiarato Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels Europe & Americas -. Non vogliamo essere i più grandi, ma i migliori, offrendo valore reale a ospiti e proprietari”. Crescita strategica e visione internazionale Dall’acquisizione di Nh Hotels nel 2018, Minor Hotels ha accelerato l’espansione in Europa, portando in Italia tutti i sei marchi del gruppo. Nel 2025 ha lanciato una nuova strategia di master brand, unificando l’offerta su una piattaforma digitale integrata, per migliorare l’esperienza degli ospiti e ottimizzare la gestione per i partner. Gli obiettivi al 2027 sono quelli di crescere da 560 a 850 hotel nel mondo, con una solida presenza consolidata in Italia (6 brand attivi) «nhow Roma non si limita a offrire un soggiorno, ma un viaggio attraverso le epoche e le emozioni - ha aggiunto Hugo Rovira, nanaging director di Minor Hotels per il Sud Europa e gli Stati Uniti -. E in effetti, questo hotel non vuole solo accogliere, ma ispirare: un vero e proprio hub creativo dove l’arte incontra l’ospitalità, riflettendo lo spirito vibrante della città e del brand». Il concept, definito “New Old Times” dal general manager Gino Giacchetti, reinterpreta l’identità di Roma con un approccio ironico, sofisticato e contemporaneo. Il risultato è un’oasi urbana di 260 camere, alcune con vista su Villa Borghese, dove ogni dettaglio racconta una storia. La struttura ha una forte vocazione congressuale, con un centro eventi in grado di ospitare fino a 375 persone in plenaria e circa 200 in una seconda sala modulare. Un’offerta pensata per il mondo business, ma capace di integrarsi perfettamente con il lifestyle creativo che caratterizza l’intero hotel. Al centro dell’esperienza c’è Ludo, il ristorante ispirato alle brasserie americane e ai sapori del Sud Italia. Più di una semplice proposta gastronomica: Ludo è uno spettacolo culinario tra musica, intrattenimento e atmosfera teatrale. «Ludo non è solo ristorazione, ma una connessione viva con la musica e l'intrattenimento - anticipa il direttore -. Il concept sarà pienamente operativo tra fine anno e inizio 2026». (Quirino Falessi) [post_title] => Minor Hotels, Aguilar: «Non vogliamo essere i più grandi, ma i migliori» [post_date] => 2025-09-29T12:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759147517000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497919" align="alignleft" width="300"] Matteo Della Valle e Matteo Catani[/caption] Sesto appuntamento con i Gnv Awards. L’edizione 2025 dell'evento ha visto la partecipazione di circa 150 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Nel programma della due giorni, come di consueto, la cerimonia di premiazione per la consegna dei riconoscimenti a 18 partner commerciali e la nomina dei nuovi Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017 che garantisce loro di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate, oltre alle nuove agenzie Premium. Nel corso della serata tenutasi a bordo di Excelsior ormeggiata presso il porto di Valencia è stato annunciato che Gnv Virgo, la prima nave della compagnia alimentata a Gnl, verrà consegnata nei prossimi giorni in Cina all’armatore presso i cantieri Guangzhou Shipyard International. La nave partirà quindi verso l’Italia, dove, prima di entrare in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo l’11 dicembre nel porto di Palermo. I numeri L'evento è stato inoltre occasione per annunciare che il 13 ottobre 2025 sarà la data di apertura delle vendite per la prossima stagione estiva e per presentare i risultati di Gnv nella stagione appena conclusa: nel periodo giugno-settembre 2025 la compagnia ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 9% sullo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi di refitting e digitalizzazione delle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un importante miglioramento degli spazi comuni e dei servizi garantendo una crescita dell’indice di soddisfazione degli ospiti. Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del 10%, trainato soprattutto dalla Napoli–Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. Sul fronte estero il Marocco si distingue con un una crescita del 6%, supportato da cinque navi dedicate e da un importante incremento di personale marocchino a bordo delle navi (+100 risorse nell’ultimo anno); in Tunisia si registra il +8% grazie a una nuova linea diretta che ha migliorato tempi e qualità del servizio; buono, infine, l’avvio dei collegamenti in Algeria, che conferma il potenziale di questo nuovo mercato. Stabili le Baleari e l’Albania che nel periodo estivo segnano un risultato in linea con l’anno precedente. «I risultati di quest’estate confermano che stiamo andando nella direzione giusta: +9% non è solo un numero, ma il frutto di scelte concrete. Abbiamo investito in refitting mirati e digitalizzazione per rendere il viaggio sempre più confortevole, convinti che “ogni istante del viaggio conta”. In Sardegna lo abbiamo dimostrato: si può crescere anche senza nuove navi, puntando su qualità del servizio e spazi ripensati; in Sicilia, invece, l’arrivo di nuove unità e una rete più solida hanno dato una spinta decisiva alla domanda. All’estero stiamo consolidando le nostre posizioni, in Tunisia con collegamenti più diretti e in Marocco con più personale locale a bordo che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, mentre apriamo nuovi fronti come l’Algeria. L’imminente arrivo di Gnv Virgo, la nostra prima nave a Gnl, segna un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza: sostenibilità e competitività devono procedere insieme. Continueremo a lavorare fianco a fianco con i partner per ottimizzare capacità e offerta, migliorare puntualità ed esperienza di viaggio e cogliere le opportunità di un mercato che resta sfidante ma pieno di potenziale» ha commentato Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv. [post_title] => Gnv, passeggeri in crescita del 9%; in arrivo Gnv Virgo [post_date] => 2025-09-29T11:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759146544000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani. Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale. Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. Settore fondamentale Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi. E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. 1000 stakeholder “Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”. Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”. Mille delegati Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism. Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni. L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali. Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.” Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares. [post_title] => Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale [post_date] => 2025-09-29T11:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759144553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi. Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile. Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto. Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva. Senza oneri iniziali “Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”. I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/. [post_title] => Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata [post_date] => 2025-09-29T10:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759142514000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi. Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, "contestualizzando" l'opera nel nuovo scenario naturalistico. «Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio». La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio. Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale. Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei "glamour-chic", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. [post_title] => Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico [post_date] => 2025-09-26T12:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889488000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via a fine anno il corso di formazione per accompagnatore turistico avviato da regione Liguria e aperto dallo Studio Aschei. Il corso, il cui termine per l'iscrizione è fissato al prossimo 28 ottobre, sarà della durata di 280 ore, avrà luogo nella sede genovese di via XX settembre 41 e formerà nuovi accompagnatori turistici che saranno muniti di tesserino regionale e verranno iscritti all’elenco regionale. Il corso rilascerà il certificato di abilitazione alla professione che si può esercitare in Italia e anche all’estero. «Dopo che nel mese di luglio si sono conclusi i sei corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 75 nuove figure alle professioni turistiche tra Guide ambientali escursionistiche, Istruttori Cicloturistici e di Ciclismo Fuoristrada in Mountain Bike, ripartiamo a fine anno con il corso per diventare accompagnatore turistico - spiega l'assessore al turismo di regione Liguria Luca Lombardi ​-. Nella nostra regione si conferma così una grande attenzione per il turismo e per le professioni turistiche, nell’ottica di qualificare sempre maggiormente gli operatori del settore e creare nuove e avvincenti opportunità lavorative per i giovani liguri”. «L'attivazione dei nuovi corsi di formazione permette di rispondere al crescente fabbisogno di professionisti nel settore del turismo, che rappresenta un vero fiore all'occhiello del nostro territorio - aggiunge l'assessore alla formazione di regione Liguria Simona Ferro. - Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni, questo evento conferma la nostra ferma intenzione di continuare a investire in una formazione di alto livello nei settori strategici, per rispondere alle esigenze occupazionali e inserire nuovi profili altamente qualificati». L’accompagnatore turistico è la figura professionale che accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. Si assicura che i partecipanti siano soddisfatti del viaggio e raccoglie feedback per migliorare i servizi futuri. [post_title] => Liguria, la regione organizza nuovo corso di formazione per accompagnatori turistici [post_date] => 2025-09-26T10:48:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758883715000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497792" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo. Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali. “Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”. La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business. [post_title] => Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network» [post_date] => 2025-09-26T10:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758883458000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv obiettivo diventare leader servizio nel settore traghetti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":104,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2306,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella Regione del Lago di Costanza l’autunno, con la vendemmia e il raccolto delle mele si trasforma in una festa fatta di eventi e festival. Poi inizierà il periodo suggestivo dei mercatini di Natale, allestiti attorno al lago e nelle vicine regioni alpine e tanto amati dai viaggiatori italiani.\r

\r

«I mercatini si trovano nelle cittadine storiche sulle rive del Lago di Costanza, presso gli antichi monasteri, vicino ai bagni termali e sulle barche storiche che attraversano le acque della regione. - racconta Nina Hanstein, direttrice dell’Internationale Bodensee Tourismus - Nel 2024 nella Regione del Lago di Costanza abbiamo avuto un po’ più di 10 mln di pernottamenti e circa 4mln di arrivi; quest’estate il dato è stato positivo: fino a giugno abbiamo raggiunto i numeri dell’anno scorso. Vediamo che il pubblico è sempre interessato alla Regione per la bellezza e la ricchezza delle attività proposte, ma si è ridotta la spesa. La Regione del Lago di Costanza è una destinazione per tutte le stagioni. Durante l’estate, visto il cambiamento climatico sono tanti i turisti che cercano aree più fresche: raggiungono il nostro territorio e vivono attività outdoor, oltre a praticare il ciclismo, viste le ottime infrastrutture offerte».\r

\r

La Regione è compresa tra la Germania del sud, la Svizzera, l’Austria e il Principato del Liechtenstein. Il Lago di Costanza è il terzo più grande d’Europa. Si estende per 572 km2 con 273 chilometri di rive. L’area rispecchia diverse tradizioni e culture, in un territorio di antichi villaggi, castelli, giardini a terrazza sul lago e vigneti. Costanza è la città più grande del Bodensee, con il suo centro storico fatto di piccole stradine medievali e un’imponente cattedrale. Bregenz è un affascinante mix di cultura divertimento, shopping e natura tra lago e montagne. Ci sono poi la bellezza del Principato del Liechtenstein con il celebre castello principesco e i tre siti Unesco del territorio: l'isola monastica di Reichenau con tre chiese romaniche, il complesso abbaziale di San Gallo con la splendida biblioteca e i resti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, raccontati in diversi musei. La regione è conosciuta per i suoi vini, per le birre artigianali e per la varietà dell’offerta gastronomica.\r

\r

Quanto alle connessioni «È facile esplorare la Regione grazie agli eccellenti collegamenti via terra, acqua e rotaia disponibili in tutta l’area. - prosegue Nina Hanstein - Le navi delle diverse società di navigazione collegano le località del Bodensee, offrendo anche crociere tematiche e veri e propri tour. Tra Costanza e Friedrichshafen è attivo un veloce servizio di catamarano. Chi vuole regalarsi un viaggio davvero speciale potrà scegliere di partire a bordo di un moderno Zeppelin dalla cittadina di Friedrichshafen e sorvolare il lago e le montagne circostanti». I Paesi della regione sono collegati fra loro anche da frequenti servizi di autobus e corse in treno: con il Bodensee Ticket si può viaggiare sui bus, sui treni e su due collegamenti in traghetto. Inoltre la Bodensee Card Plus permette l’ingresso a più di 160 siti, musei ed esperienze e anche il trasporto su diverse navi di linea che collegano le diverse località sulle sponde del lago.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di rivelare ai viaggiatori la ricchezza del Lago di Costanza. - aggiunge Hanstein - Ci concentriamo ogni anno su un argomento diverso. Nel 2025 è stato il Müller-Thurgau, un vino molto importante per la Regione. Nei prossimi due anni parleremo di natura e cultura». In primo piano, in questo autunno, la bella isola di Lindau con i suoi highlights culturali presentati da Antonia Beilharz, del marketing Kulturhamt di Lindau. «Il Museo Casa del Cavazzen ha riaperto dopo 7 anni e offre un'esposizione interattiva sulla cultura e la storia dell’isola ed espone la Bote di Lindau, la carrozza tirata da cavalli che collegò Lindau a Milano dal 1300 al 1800 attraversando le Alpi. Ospita anche esibizioni come la mostra dedicata a Picasso programmata nel 2026. Il secondo highlight culturale di Lindau è il Kunstforum Hundertwasser, dove sono raccolte le opere creative dell’artista austriaco che visse per 5 anni a Lindau. - conclude - Naturalmente nel porto di Lindau verrà presto allestito un mercatino dell’Avvento!».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"497970,497971,497974\"]","post_title":"Lago di Costanza: la bellezza dell’autunno prepara stagione dell’Avvento","post_date":"2025-09-30T09:15:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759223749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici.\r

\r

Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d'Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati.\r

\r

L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità.\r

“L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione - dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio - è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un'alternativa premium tra le mete del Golfo”.\r

Un approccio esperienziale\r

Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab.\r

\r

Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma.\r

Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman\r

Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort.\r

\r

Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. \r

\r

Come commenta Alessandra Grasselli \"questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”.\r

Spunti per il trade\r

Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati.\r

\r

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali».\r

\r

[gallery ids=\"497924,497925,497926\"]","post_title":"Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab","post_date":"2025-09-29T14:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman"],"post_tag_name":["Oman"]},"sort":[1759155528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’apertura del nhow Roma, Minor Hotels rafforza la propria presenza nel segmento lifestyle, portando nella capitale un concept audace e visionario. Situato nel centro della città, l’hotel riflette pienamente lo spirito del brand nhow: design dirompente, esperienze non convenzionali e un’anima profondamente urbana.\r

«Questo hotel rappresenta perfettamente il nostro spirito innovativo. Il team ha trasformato una visione creativa in uno spazio che sorprende e ispira - ha dichiarato Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels Europe & Americas -. Non vogliamo essere i più grandi, ma i migliori, offrendo valore reale a ospiti e proprietari”.\r

\r

Crescita strategica e visione internazionale\r

Dall’acquisizione di Nh Hotels nel 2018, Minor Hotels ha accelerato l’espansione in Europa, portando in Italia tutti i sei marchi del gruppo. Nel 2025 ha lanciato una nuova strategia di master brand, unificando l’offerta su una piattaforma digitale integrata, per migliorare l’esperienza degli ospiti e ottimizzare la gestione per i partner.\r

Gli obiettivi al 2027 sono quelli di crescere da 560 a 850 hotel nel mondo, con una solida presenza consolidata in Italia (6 brand attivi)\r

«nhow Roma non si limita a offrire un soggiorno, ma un viaggio attraverso le epoche e le emozioni - ha aggiunto Hugo Rovira, nanaging director di Minor Hotels per il Sud Europa e gli Stati Uniti -. E in effetti, questo hotel non vuole solo accogliere, ma ispirare: un vero e proprio hub creativo dove l’arte incontra l’ospitalità, riflettendo lo spirito vibrante della città e del brand».\r

Il concept, definito “New Old Times” dal general manager Gino Giacchetti, reinterpreta l’identità di Roma con un approccio ironico, sofisticato e contemporaneo. Il risultato è un’oasi urbana di 260 camere, alcune con vista su Villa Borghese, dove ogni dettaglio racconta una storia.\r

La struttura ha una forte vocazione congressuale, con un centro eventi in grado di ospitare fino a 375 persone in plenaria e circa 200 in una seconda sala modulare. Un’offerta pensata per il mondo business, ma capace di integrarsi perfettamente con il lifestyle creativo che caratterizza l’intero hotel. Al centro dell’esperienza c’è Ludo, il ristorante ispirato alle brasserie americane e ai sapori del Sud Italia. Più di una semplice proposta gastronomica: Ludo è uno spettacolo culinario tra musica, intrattenimento e atmosfera teatrale. «Ludo non è solo ristorazione, ma una connessione viva con la musica e l'intrattenimento - anticipa il direttore -. Il concept sarà pienamente operativo tra fine anno e inizio 2026».\r

(Quirino Falessi)\r

","post_title":"Minor Hotels, Aguilar: «Non vogliamo essere i più grandi, ma i migliori»","post_date":"2025-09-29T12:05:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759147517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497919\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Della Valle e Matteo Catani[/caption]\r

\r

Sesto appuntamento con i Gnv Awards. L’edizione 2025 dell'evento ha visto la partecipazione di circa 150 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Nel programma della due giorni, come di consueto, la cerimonia di premiazione per la consegna dei riconoscimenti a 18 partner commerciali e la nomina dei nuovi Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017 che garantisce loro di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate, oltre alle nuove agenzie Premium.\r

\r

Nel corso della serata tenutasi a bordo di Excelsior ormeggiata presso il porto di Valencia è stato annunciato che Gnv Virgo, la prima nave della compagnia alimentata a Gnl, verrà consegnata nei prossimi giorni in Cina all’armatore presso i cantieri Guangzhou Shipyard International. La nave partirà quindi verso l’Italia, dove, prima di entrare in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo l’11 dicembre nel porto di Palermo.\r

\r

\r

I numeri\r

L'evento è stato inoltre occasione per annunciare che il 13 ottobre 2025 sarà la data di apertura delle vendite per la prossima stagione estiva e per presentare i risultati di Gnv nella stagione appena conclusa: nel periodo giugno-settembre 2025 la compagnia ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 9% sullo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi di refitting e digitalizzazione delle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un importante miglioramento degli spazi comuni e dei servizi garantendo una crescita dell’indice di soddisfazione degli ospiti.\r

\r

Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del 10%, trainato soprattutto dalla Napoli–Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. Sul fronte estero il Marocco si distingue con un una crescita del 6%, supportato da cinque navi dedicate e da un importante incremento di personale marocchino a bordo delle navi (+100 risorse nell’ultimo anno); in Tunisia si registra il +8% grazie a una nuova linea diretta che ha migliorato tempi e qualità del servizio; buono, infine, l’avvio dei collegamenti in Algeria, che conferma il potenziale di questo nuovo mercato. Stabili le Baleari e l’Albania che nel periodo estivo segnano un risultato in linea con l’anno precedente.\r

\r

«I risultati di quest’estate confermano che stiamo andando nella direzione giusta: +9% non è solo un numero, ma il frutto di scelte concrete. Abbiamo investito in refitting mirati e digitalizzazione per rendere il viaggio sempre più confortevole, convinti che “ogni istante del viaggio conta”. In Sardegna lo abbiamo dimostrato: si può crescere anche senza nuove navi, puntando su qualità del servizio e spazi ripensati; in Sicilia, invece, l’arrivo di nuove unità e una rete più solida hanno dato una spinta decisiva alla domanda. All’estero stiamo consolidando le nostre posizioni, in Tunisia con collegamenti più diretti e in Marocco con più personale locale a bordo che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, mentre apriamo nuovi fronti come l’Algeria. L’imminente arrivo di Gnv Virgo, la nostra prima nave a Gnl, segna un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza: sostenibilità e competitività devono procedere insieme. Continueremo a lavorare fianco a fianco con i partner per ottimizzare capacità e offerta, migliorare puntualità ed esperienza di viaggio e cogliere le opportunità di un mercato che resta sfidante ma pieno di potenziale» ha commentato Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv.\r

\r

","post_title":"Gnv, passeggeri in crescita del 9%; in arrivo Gnv Virgo","post_date":"2025-09-29T11:49:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759146544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani.\r

\r

Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale.\r

\r

Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. \r

Settore fondamentale\r

Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi.\r

\r

E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. \r

1000 stakeholder\r

“Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”.\r

\r

Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”.\r

Mille delegati\r

Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism.\r

\r

Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni.\r

\r

L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali.\r

\r

Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.”\r

\r

Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares.","post_title":"Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale","post_date":"2025-09-29T11:15:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759144553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi.\r

Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile.\r

Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto.\r

Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva.\r

\r

Senza oneri iniziali\r

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”.\r

I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/.","post_title":"Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata","post_date":"2025-09-29T10:41:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759142514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi.\r

\r

Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, \"contestualizzando\" l'opera nel nuovo scenario naturalistico.\r

\r

«Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio».\r

\r

La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio.\r

\r

Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale.\r

\r

Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei \"glamour-chic\", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico","post_date":"2025-09-26T12:24:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758889488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via a fine anno il corso di formazione per accompagnatore turistico avviato da regione Liguria e aperto dallo Studio Aschei. Il corso, il cui termine per l'iscrizione è fissato al prossimo 28 ottobre, sarà della durata di 280 ore, avrà luogo nella sede genovese di via XX settembre 41 e formerà nuovi accompagnatori turistici che saranno muniti di tesserino regionale e verranno iscritti all’elenco regionale. Il corso rilascerà il certificato di abilitazione alla professione che si può esercitare in Italia e anche all’estero.\r

\r

«Dopo che nel mese di luglio si sono conclusi i sei corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 75 nuove figure alle professioni turistiche tra Guide ambientali escursionistiche, Istruttori Cicloturistici e di Ciclismo Fuoristrada in Mountain Bike, ripartiamo a fine anno con il corso per diventare accompagnatore turistico - spiega l'assessore al turismo di regione Liguria Luca Lombardi ​-. Nella nostra regione si conferma così una grande attenzione per il turismo e per le professioni turistiche, nell’ottica di qualificare sempre maggiormente gli operatori del settore e creare nuove e avvincenti opportunità lavorative per i giovani liguri”.\r

\r

«L'attivazione dei nuovi corsi di formazione permette di rispondere al crescente fabbisogno di professionisti nel settore del turismo, che rappresenta un vero fiore all'occhiello del nostro territorio - aggiunge l'assessore alla formazione di regione Liguria Simona Ferro. - Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni, questo evento conferma la nostra ferma intenzione di continuare a investire in una formazione di alto livello nei settori strategici, per rispondere alle esigenze occupazionali e inserire nuovi profili altamente qualificati».\r

\r

L’accompagnatore turistico è la figura professionale che accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. Si assicura che i partecipanti siano soddisfatti del viaggio e raccoglie feedback per migliorare i servizi futuri.\r

\r

","post_title":"Liguria, la regione organizza nuovo corso di formazione per accompagnatori turistici","post_date":"2025-09-26T10:48:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758883715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497792\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini.\r

La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo.\r

Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali.\r

“Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”.\r

La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business.","post_title":"Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network»","post_date":"2025-09-26T10:44:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758883458000]}]}}