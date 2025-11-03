Gnv, due nuove tappe di recruiting in Campania Due nuovi appuntamenti nel programma di assunzioni di Gnv, che in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego nazionali farà tappa in Campania. Gli incontri sono in programma martedì 12 novembre a Torre del Greco, dalle 9,30 alle 16 presso Stecca – Incubatore del Mare – ex Molini Meridionali Marzoli (via Calastro 8, Torre del Greco) e mercoledì 13 novembre, dalle 9,30 alle 16 presso il Centro per l’impiego di Salerno in via Generale Clark 51. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile a questo link. Durante le due giornate, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, coadiuvati dagli operatori dei centri per l’impiego della Regione Campania e di Sli, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione hotel/retail e deck & engine. Le figure ricercate Le figure ricercate comprendono: per la sezione hotel/retail assistente ufficio (con conoscenza dell’arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell’arabo). Per la sezione deck & engine: nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista, ottonaio. Per i candidati alle posizioni deck & engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi Sctw ed eventuali certificati ove necessario. È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale della compagnia all’interno della sezione “Lavora con noi”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling. Hotel 4 stelle Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni. Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni». Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze». Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori . [post_title] => Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras [post_date] => 2025-11-03T15:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762184252000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Viaggio nelle eccellenze” - Un assaggio d’Italia, la nuova iniziativa di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. Da oggi, oltre 40 Consorzi di tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza. Nella Runway Lounge dal 3 al 6 novembre per 4 giorni consecutivi si alterneranno le degustazioni dei formaggi Dop e Igp della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, questi ultimi due accompagnati con Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop. Nel mirino, un posizionamento più elevato, per una città che vuole andare oltre il comune immaginario collettivo: «Abbiamo alzato le nostre aspettative e puntiamo a superare lo stereotipo di una Rimini legata al balneare e alla stagionalità» spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini, sottolineando come «si stia costruendo un modello di comunicazione turistica che unisce innovazione, tecnologia e visione strategica, per affermare Rimini come destinazione autentica, dinamica e capace di ispirare e coinvolgere sempre». L'obiettivo è quello di «evocare un'atmosfera, ogni immagine porta con sè un messaggio semplice: Rimini sorprende». La nuova campagna che ambisce a posizionare Rimini tra i grandi brand del fashion e del lifestyle internazionale, «racconta una città capace di evolversi e raccontarsi con linguaggi non comuni - aggiunge l'assessore del Comune di Rimini con deleghe allo sport e alla cultura, Michele Lari -, anche in relazione ad un cambiamento urbano che permette di raccontare la città in modo innovativo e al passo coi tempi. Questa campagna è un nuovo punto di partenza, che esalta una meta che non si esaurisce con l'estate, ma si estende alle quattro stagioni». Un cambio preciso di direzione «supportato dai numeri che mostrano 3,7 milioni di arrivi nel 2024, su Rimini e provincia, per 15 milioni di presenze - prosegue l'assessore - di cui 7,5 milioni nella sola città; gli arrivi internazionali, in particolare, registrano una crescita del +8%. I primi dati 2025 sono confortanti: nei mesi da gennaio ad agosto la crescita è del +0,6% sul 2024, del +10% sul 2023. Nel solo primo semestre l'incremento è del +6,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Numeri che evidenziano una destagionalizzazione in corso, e l'attenzione a nuovi target turismo: non solo balneare, ma congressuale e fieristico, legato a sport e cultura». Un «riposizionamento fondato sul dna della nostra terra e sulla qualità della vita della nostra città. Rimini rafforza come brand lifestyle e destinazione europea capace di intrecciare stile, innovazione e contemporaneità». Tomaso Perino, Creativity & Design Manager di Italian Exhibition Group (con cui la campagna è stata realizzata) spiega la «ricerca di un linguaggio visivo elegante ed essenziale, capace di raccontare le anime della città con un tono inusuale. Un progetto che attinge a piene mani dagli stilemi della comunicazione moda, per mostrare una Rimini inattesa, contemporanea ed internazionale, a tratti glamour. Questa campagna è un lavoro a quattro mani tra Italian Exhibition Group e VisitRimini: un incontro tra la creatività dei grandi eventi e l'energia di un territorio che vive tutto l'anno». La campagna è stata pianificata con Urban Vision Group, media company specializzata nel settore digital out of home, su un network di 164 impianti, su territorio nazionale. Si parte con l'impatto dei Maxi Urban Led di Roma e Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale (tra i vari maxi-led anche le top location di Cattedrale del Duomo a Milano e di Testaccio a Roma), e si prosegue sui totem e le GoTV, sulla rete autostradale distribuiti nelle aree di servizio dal centro al nord Italia. Le icone colorate intrecciate alle lettere della parola 'Rimini' rappresentano i sei pilastri dell'offerta turistica - Sea, Nature, Culture, Sport, Food & Wine, Wellness - e danno ritmo e riconoscibilità a una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi, con un tono contemporaneo e sofisticato. [post_title] => VisitRimini punta in alto con l'ambiziosa campagna "4 Seasons Collection" [post_date] => 2025-11-03T15:07:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762182428000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500729" align="alignleft" width="300"] Francesco Paradisi[/caption] Il mercato crocieristico in Italia sta vivendo una seconda giovinezza. A confermarlo è Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Norwegian Cruise Line. «Sul mercato italiano ci sono ampi spazi di crescita e per Ncl le prospettive di sviluppo sono ottime, andando a intercettare un'utenza alternativa, quella che predilige la nave comunque grande ma con spazi più intimi, in modo tale da non avere la sensazione della massificazione dei grandi numeri». Con all'attivo una flotta di 18 unità, l'offerta firmata da Norwegian Cruise Line è ampia: «Ci basiamo molto sulle destinazioni da scoprire, proponendo ad esempio nel Mediterraneo visite ed escursioni alternative. Malgrado il nostro core business resti focalizzato sulla clientela nordamericana, abbiamo frecce al nostro arco da scoccare, tutte all'insegna di una formula molto gradita agli italiani. Mi riferisco al lifestyle informale che contraddistingue le nostre crociere, così come al freestyle che consente la massima libertà nella gestione degli orari e delle attività da praticare». Una formula diversa Una formula diversa rispetto a quella dei grandi competitor quindi, che richiede un intenso programma di formazione per gli agenti di viaggio. Si spazia dalle visite nave, che riprenderanno dall'aprile 2026, a momenti di incontro sul territorio. «Garantiamo la commissione d'uso su tutto il pacchetto, compresi quindi anche i voli che possiamo fornire grazie alla sinergia con Amadeus. E dal 2026, in programma gli itinerari "aperti" alla scoperta del Mediterraneo, che consentiranno una visita più approfondita delle destinazioni toccate in quanto si farà ritorno alla città di partenza utilizzando un volo. Tappe più lunghe quindi, per meglio assaporare le soste ad esempio a Istanbul o ad Atene». Per apprezzare le destinazioni toccate inoltre, dall'estate 2026 Ncl impiegherà in Europa navi più piccole, «per vivere al meglio l'esperienza land». Intanto, per quanto riguarda l'inverno in arrivo, Ncl garantirà un'estesa offerta sui Caraibi, «la più ampia al mondo», con partenze da 19 porti negli Stati Uniti e un pricing particolarmente aggressivo. «Siamo partner di Visit Usa e continueremo a effettuare attività di promozione congiunta. Di particolare soddisfazione le crociere in Alaska, destinazione che vede numerosi gruppi già confermati». In fase di stallo invece le Hawaii, colpite da una tassa sulle crociere calcolata sui giorni trascorsi nei porti locali. «Un vero peccato, poichè questa destinazione stava registrando un gradimento ottimo». [post_title] => Norwegian Cruise Line, la rivincita della crociera "alternativa" [post_date] => 2025-11-03T14:27:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762180033000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500698" align="alignleft" width="300"] Andrea Mele[/caption] Il post Capodanno sta macinando numeri interessanti, mentre il booking per le prossime festività si muove ancora in modo discontinuo: anche in casa di Mappamondo è tempo di bilanci. «Il Capodanno risulta schiacciato fra le prenotazioni estive e quelle per il 2026 - spiega il ceo Andrea Mele -. Inoltre, i prezzi elevati e la situazione geopolitica internazionale non aiutano. Vettori aerei e catene alberghiere dovrebbero rivedere la politica tariffaria, evitando gli eccessi a vantaggio di una redistribuzione più equilibrata delle prenotazioni. Soprattutto sul fronte delle compagnie aeree, la mera applicazione degli algoritmi fa si che che si generino veri e propri paradossi. Attualmente, molte delle tariffe praticate per il periodo delle festività risultano più basse rispetto a quelle di sei mesi fa». Fatturato in crescita Detto questo, Mappamondo consolida i numeri e, dopo un 2024 che si è chiuso «con la migliore performance nella storia del t.o.», il 2025 dovrebbe portare con sé un'ulteriore crescita di fatturato nell'ordine del 7-8%. «Il bilancio che chiuderemo al 31 dicembre segna la positiva performance di Shiruq, marchio entrato a tutti gli effetti nella galassia del gruppo Mappamondo. Le agenzie di viaggio stanno pian piano metabolizzando l'offerta del brand, che si rivolge a viaggiatori attenti e curiosi e che nel 2026 ha in serbo nuove destinazioni come la Mauritania». In linea generale comunque, i grandi numeri quest'anno li ha fatti il prodotto tradizionalmente di punta di Mappamondo, La Thailandia, favorita dalla stabilizzazione dei prezzi e dall'ampia disponibilità di collegamenti aerei, seguita dal Giappone e dall'Indonesia. «A oggi - chiude Mele - il prenotato sul 2026 risulta essere in forte incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Si tratta però di un advance booking che andrà a riequilibrarsi nelle prossime settimane, che saranno cruciali per leggere un trend attendibile dei mesi futuri». [post_title] => Mappamondo: bene l'advance booking sul 2026. Capodanno discontinuo [post_date] => 2025-11-03T11:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762169938000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Israir ha scelto Tal Aviation Group come general sales agent in cinque mercati europei strategici: Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Tal Aviation guiderà le operazioni di vendita, marketing e distribuzione di Israir in questi territori chiave, supportando la compagnia aerea con voli verso le capitali di Sofia, Berlino, Parigi, Roma, Londra e altre. La collaborazione è destinata a rafforzare significativamente la presenza commerciale di Israir e ad ampliare la sua base clienti in tutta Europa. Israir un network di voli internazionali dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv verso destinazioni in Europa e in altre regioni, con una flotta composta da circa 14 aeromobili, tra cui Airbus A320 e Boeing 737; inoltre, la compagnia aerea sta potenzialmente aggiungendo un Airbus A330 wide-body per nuove rotte a lungo raggio. Il vettore è specializzato in servizi charter e low cost, e offre pacchetti di viaggio completi che includono voli e hotel. «Israir è una compagnia aerea rinomata per la qualità, l'affidabilità e la sua completa offerta turistica. Siamo certi che le nostre reti consolidate e i nostri team dedicati renderanno questa partnership un successo, offrendo opzioni migliori sia ai viaggiatori che ai partner commerciali» ha dichiarato Ilan Bar Moshe, vp commercial di Tal Aviation Group. «Questa mossa strategica - ha sottolineato Avi Mendelbaum, vp Aviation and Tourism di Israir - ci consente di servire meglio il settore turistico europeo e di offrire ai viaggiatori opzioni più accessibili e una migliore connettività da e per Israele. Ci aspettiamo una proficua collaborazione». [post_title] => Israir sceglie Tal Aviation Group come gsa in Italia e altri 4 mercati europei [post_date] => 2025-11-03T11:13:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762168405000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono già in vendita i voli di Asiana Airlines sulla rotta da Milano Malpensa a Seul: la compagnia, fresca del merger con Korean Air, inaugurerà il collegamento il prossimo 31 marzo, con tre frequenze alla settimana. I voli saranno operati nei giorni di martedì, giovedì e sabato, andando di fatto a integrarsi con quelli di Korean Air e rendendo così giornaliero il servizio su Incheon. Lo schedule prevede decollo dall'aeroporto di Incheon alle 13:40 e arrivo a Milano alle 20:00 ora locale. Dall'aeroporto di Malpensa, i voli partiranno alle 22:00 ora locale e atterreranno a Seul alle 16:40 del giorno successivo. L'ampliamento del network europeo di Asiana include anche il debutto della rotta per Budapest, a partire dal 3 aprile 2026. Sia la rotta per Milano sia quella verso l'Ungheria, saranno servite dagli Airbus A350, configurati in due classi di servizio: 28 posti in business e 283 in economy. Non è tutto: da settembre del prossimo anno, Asiana rafforzerà i collegamenti sulla Incheon-Barcellona da cinque volte alla settimana a tutti i giorni. «Attraverso queste nuove rotte e l'aumento delle frequenze - spiega la compagnia aerea - miriamo a offrire ai passeggeri nuove e diverse opzioni di viaggio in Europa, contribuendo al contempo alla promozione degli scambi economici e culturali con le principali città europee». [post_title] => Asiana Airlines: in vendita i voli sulla Milano Malpensa-Seul, operativa da fine marzo [post_date] => 2025-11-03T10:31:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762165917000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500677" align="alignleft" width="300"] Marco Strazzullo[/caption] Marco Strazzullo entra a far parte della squadra commerciale di Isola Azzurra in qualità di responsabile per la Campania. «Marco Strazzullo è una figura che non ha bisogno di presentazioni: la sua serietà, la correttezza nei rapporti commerciali e le esperienze maturate anche in ruoli non strettamente commerciali delineano un profilo umano e professionale perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del t.o.» spiega Massimiliano Cintorino, direttore commerciale di Isola Azzurra. Obiettivi ambiziosi «Sono molto contento e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo giovane e motivato, caratterizzato da un entusiasmo contagioso. Isola Azzurra ha davanti a sé grandi obiettivi e traguardi e poter contribuire al loro raggiungimento è per me un privilegio» aggiunge Strazzullo. «Diamo il benvenuto a Marco Strazzullo e gli auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni insieme a noi - chiude Andrea Lorenzoni, ceo del t.o. -. Con lui riparte il presidio commerciale di un’area fortemente strategica per la nostra azienda, una regione che ci ha sempre seguito e sostenuto, sulla quale abbiamo creduto e continueremo a investire». [post_title] => Isola Azzurra: Marco Strazzullo nuovo responsabile per la Campania [post_date] => 2025-11-03T10:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762165814000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv due nuove tappe di recruiting in campania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4194,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. \r

\r

Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling.\r

Hotel 4 stelle\r

Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni.\r

\r

Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni».\r

\r

Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze».\r

\r

Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori .\r

\r

","post_title":"Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras","post_date":"2025-11-03T15:37:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762184252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Viaggio nelle eccellenze” - Un assaggio d’Italia, la nuova iniziativa di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.\r

\r

Da oggi, oltre 40 Consorzi di tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza.\r

\r

Nella Runway Lounge dal 3 al 6 novembre per 4 giorni consecutivi si alterneranno le degustazioni dei formaggi Dop e Igp della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, questi ultimi due accompagnati con Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop. Nell'Hangar Lounge, invece, il 3 e il 4 novembre si terrà una degustazione di Prosciutto di Parma Dop.\r

","post_title":"Ita Airways: 'Viaggio nelle eccellenze' Dop e Igp italiane nelle lounge di Milano e Roma","post_date":"2025-11-03T15:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762183785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500748\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gnv Virgo[/caption]\r

Due nuovi appuntamenti nel programma di assunzioni di Gnv, che in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego nazionali farà tappa in Campania.\r

Gli incontri sono in programma martedì 12 novembre a Torre del Greco, dalle 9,30 alle 16 presso Stecca – Incubatore del Mare – ex Molini Meridionali Marzoli (via Calastro 8, Torre del Greco) e mercoledì 13 novembre, dalle 9,30 alle 16 presso il Centro per l’impiego di Salerno in via Generale Clark 51.\r

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile a questo link.\r

Durante le due giornate, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, coadiuvati dagli operatori dei centri per l'impiego della Regione Campania e di Sli, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione hotel/retail e deck & engine.\r

\r

Le figure ricercate\r

Le figure ricercate comprendono: per la sezione hotel/retail assistente ufficio (con conoscenza dell’arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell’arabo).\r

Per la sezione deck & engine: nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista, ottonaio.\r

Per i candidati alle posizioni deck & engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi Sctw ed eventuali certificati ove necessario.\r

È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale della compagnia all’interno della sezione “Lavora con noi”.","post_title":"Gnv, due nuove tappe di recruiting in Campania","post_date":"2025-11-03T15:08:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762182484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Rimini 4 Seasons Collection. More than a city. More than a destination\": questo il claim della nuova campagna out of home 2025-26 targata VisitRimini. Una sfida «coraggiosa» che ha scelto di fare a meno delle tradizionali immagini della destinazione, puntando tutto su una grafica che ruota attorno a linee pulite, essenziali e glamour, che strizzano l'occhio alla moda e in qualche modo al ricordo di Federico Fellini. \r

\r

Nel mirino, un posizionamento più elevato, per una città che vuole andare oltre il comune immaginario collettivo: «Abbiamo alzato le nostre aspettative e puntiamo a superare lo stereotipo di una Rimini legata al balneare e alla stagionalità» spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini, sottolineando come «si stia costruendo un modello di comunicazione turistica che unisce innovazione, tecnologia e visione strategica, per affermare Rimini come destinazione autentica, dinamica e capace di ispirare e coinvolgere sempre». L'obiettivo è quello di «evocare un'atmosfera, ogni immagine porta con sè un messaggio semplice: Rimini sorprende».\r

\r

La nuova campagna che ambisce a posizionare Rimini tra i grandi brand del fashion e del lifestyle internazionale, «racconta una città capace di evolversi e raccontarsi con linguaggi non comuni - aggiunge l'assessore del Comune di Rimini con deleghe allo sport e alla cultura, Michele Lari -, anche in relazione ad un cambiamento urbano che permette di raccontare la città in modo innovativo e al passo coi tempi. Questa campagna è un nuovo punto di partenza, che esalta una meta che non si esaurisce con l'estate, ma si estende alle quattro stagioni».\r

\r

Un cambio preciso di direzione «supportato dai numeri che mostrano 3,7 milioni di arrivi nel 2024, su Rimini e provincia, per 15 milioni di presenze - prosegue l'assessore - di cui 7,5 milioni nella sola città; gli arrivi internazionali, in particolare, registrano una crescita del +8%. I primi dati 2025 sono confortanti: nei mesi da gennaio ad agosto la crescita è del +0,6% sul 2024, del +10% sul 2023. Nel solo primo semestre l'incremento è del +6,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Numeri che evidenziano una destagionalizzazione in corso, e l'attenzione a nuovi target turismo: non solo balneare, ma congressuale e fieristico, legato a sport e cultura».\r

\r

Un «riposizionamento fondato sul dna della nostra terra e sulla qualità della vita della nostra città. Rimini rafforza come brand lifestyle e destinazione europea capace di intrecciare stile, innovazione e contemporaneità».\r

\r

Tomaso Perino, Creativity & Design Manager di Italian Exhibition Group (con cui la campagna è stata realizzata) spiega la «ricerca di un linguaggio visivo elegante ed essenziale, capace di raccontare le anime della città con un tono inusuale. Un progetto che attinge a piene mani dagli stilemi della comunicazione moda, per mostrare una Rimini inattesa, contemporanea ed internazionale, a tratti glamour. Questa campagna è un lavoro a quattro mani tra Italian Exhibition Group e VisitRimini: un incontro tra la creatività dei grandi eventi e l'energia di un territorio che vive tutto l'anno».\r

\r

La campagna è stata pianificata con Urban Vision Group, media company specializzata nel settore digital out of home, su un network di 164 impianti, su territorio nazionale. Si parte con l'impatto dei Maxi Urban Led di Roma e Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale (tra i vari maxi-led anche le top location di Cattedrale del Duomo a Milano e di Testaccio a Roma), e si prosegue sui totem e le GoTV, sulla rete autostradale distribuiti nelle aree di servizio dal centro al nord Italia.\r

\r

Le icone colorate intrecciate alle lettere della parola 'Rimini' rappresentano i sei pilastri dell'offerta turistica - Sea, Nature, Culture, Sport, Food & Wine, Wellness - e danno ritmo e riconoscibilità a una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi, con un tono contemporaneo e sofisticato.","post_title":"VisitRimini punta in alto con l'ambiziosa campagna \"4 Seasons Collection\"","post_date":"2025-11-03T15:07:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762182428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500729\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Paradisi[/caption]\r

\r

Il mercato crocieristico in Italia sta vivendo una seconda giovinezza. A confermarlo è Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Norwegian Cruise Line. «Sul mercato italiano ci sono ampi spazi di crescita e per Ncl le prospettive di sviluppo sono ottime, andando a intercettare un'utenza alternativa, quella che predilige la nave comunque grande ma con spazi più intimi, in modo tale da non avere la sensazione della massificazione dei grandi numeri».\r

\r

Con all'attivo una flotta di 18 unità, l'offerta firmata da Norwegian Cruise Line è ampia: «Ci basiamo molto sulle destinazioni da scoprire, proponendo ad esempio nel Mediterraneo visite ed escursioni alternative. Malgrado il nostro core business resti focalizzato sulla clientela nordamericana, abbiamo frecce al nostro arco da scoccare, tutte all'insegna di una formula molto gradita agli italiani. Mi riferisco al lifestyle informale che contraddistingue le nostre crociere, così come al freestyle che consente la massima libertà nella gestione degli orari e delle attività da praticare».\r

Una formula diversa\r

Una formula diversa rispetto a quella dei grandi competitor quindi, che richiede un intenso programma di formazione per gli agenti di viaggio. Si spazia dalle visite nave, che riprenderanno dall'aprile 2026, a momenti di incontro sul territorio. «Garantiamo la commissione d'uso su tutto il pacchetto, compresi quindi anche i voli che possiamo fornire grazie alla sinergia con Amadeus. E dal 2026, in programma gli itinerari \"aperti\" alla scoperta del Mediterraneo, che consentiranno una visita più approfondita delle destinazioni toccate in quanto si farà ritorno alla città di partenza utilizzando un volo. Tappe più lunghe quindi, per meglio assaporare le soste ad esempio a Istanbul o ad Atene». Per apprezzare le destinazioni toccate inoltre, dall'estate 2026 Ncl impiegherà in Europa navi più piccole, «per vivere al meglio l'esperienza land».\r

\r

Intanto, per quanto riguarda l'inverno in arrivo, Ncl garantirà un'estesa offerta sui Caraibi, «la più ampia al mondo», con partenze da 19 porti negli Stati Uniti e un pricing particolarmente aggressivo. «Siamo partner di Visit Usa e continueremo a effettuare attività di promozione congiunta. Di particolare soddisfazione le crociere in Alaska, destinazione che vede numerosi gruppi già confermati».\r

\r

In fase di stallo invece le Hawaii, colpite da una tassa sulle crociere calcolata sui giorni trascorsi nei porti locali. «Un vero peccato, poichè questa destinazione stava registrando un gradimento ottimo».\r

\r

","post_title":"Norwegian Cruise Line, la rivincita della crociera \"alternativa\"","post_date":"2025-11-03T14:27:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762180033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500698\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

\r

Il post Capodanno sta macinando numeri interessanti, mentre il booking per le prossime festività si muove ancora in modo discontinuo: anche in casa di Mappamondo è tempo di bilanci. «Il Capodanno risulta schiacciato fra le prenotazioni estive e quelle per il 2026 - spiega il ceo Andrea Mele -. Inoltre, i prezzi elevati e la situazione geopolitica internazionale non aiutano. Vettori aerei e catene alberghiere dovrebbero rivedere la politica tariffaria, evitando gli eccessi a vantaggio di una redistribuzione più equilibrata delle prenotazioni. Soprattutto sul fronte delle compagnie aeree, la mera applicazione degli algoritmi fa si che che si generino veri e propri paradossi. Attualmente, molte delle tariffe praticate per il periodo delle festività risultano più basse rispetto a quelle di sei mesi fa».\r

Fatturato in crescita\r

Detto questo, Mappamondo consolida i numeri e, dopo un 2024 che si è chiuso «con la migliore performance nella storia del t.o.», il 2025 dovrebbe portare con sé un'ulteriore crescita di fatturato nell'ordine del 7-8%. «Il bilancio che chiuderemo al 31 dicembre segna la positiva performance di Shiruq, marchio entrato a tutti gli effetti nella galassia del gruppo Mappamondo. Le agenzie di viaggio stanno pian piano metabolizzando l'offerta del brand, che si rivolge a viaggiatori attenti e curiosi e che nel 2026 ha in serbo nuove destinazioni come la Mauritania».\r

\r

In linea generale comunque, i grandi numeri quest'anno li ha fatti il prodotto tradizionalmente di punta di Mappamondo, La Thailandia, favorita dalla stabilizzazione dei prezzi e dall'ampia disponibilità di collegamenti aerei, seguita dal Giappone e dall'Indonesia.\r

\r

«A oggi - chiude Mele - il prenotato sul 2026 risulta essere in forte incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Si tratta però di un advance booking che andrà a riequilibrarsi nelle prossime settimane, che saranno cruciali per leggere un trend attendibile dei mesi futuri».","post_title":"Mappamondo: bene l'advance booking sul 2026. Capodanno discontinuo","post_date":"2025-11-03T11:38:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762169938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israir ha scelto Tal Aviation Group come general sales agent in cinque mercati europei strategici: Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Regno Unito.\r

\r

Tal Aviation guiderà le operazioni di vendita, marketing e distribuzione di Israir in questi territori chiave, supportando la compagnia aerea con voli verso le capitali di Sofia, Berlino, Parigi, Roma, Londra e altre. La collaborazione è destinata a rafforzare significativamente la presenza commerciale di Israir e ad ampliare la sua base clienti in tutta Europa.\r

\r

Israir un network di voli internazionali dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv verso destinazioni in Europa e in altre regioni, con una flotta composta da circa 14 aeromobili, tra cui Airbus A320 e Boeing 737; inoltre, la compagnia aerea sta potenzialmente aggiungendo un Airbus A330 wide-body per nuove rotte a lungo raggio. Il vettore è specializzato in servizi charter e low cost, e offre pacchetti di viaggio completi che includono voli e hotel.\r

\r

«Israir è una compagnia aerea rinomata per la qualità, l'affidabilità e la sua completa offerta turistica. Siamo certi che le nostre reti consolidate e i nostri team dedicati renderanno questa partnership un successo, offrendo opzioni migliori sia ai viaggiatori che ai partner commerciali» ha dichiarato Ilan Bar Moshe, vp commercial di Tal Aviation Group. \r

\r

«Questa mossa strategica - ha sottolineato Avi Mendelbaum, vp Aviation and Tourism di Israir - ci consente di servire meglio il settore turistico europeo e di offrire ai viaggiatori opzioni più accessibili e una migliore connettività da e per Israele. Ci aspettiamo una proficua collaborazione».","post_title":"Israir sceglie Tal Aviation Group come gsa in Italia e altri 4 mercati europei","post_date":"2025-11-03T11:13:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762168405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono già in vendita i voli di Asiana Airlines sulla rotta da Milano Malpensa a Seul: la compagnia, fresca del merger con Korean Air, inaugurerà il collegamento il prossimo 31 marzo, con tre frequenze alla settimana.\r

\r

I voli saranno operati nei giorni di martedì, giovedì e sabato, andando di fatto a integrarsi con quelli di Korean Air e rendendo così giornaliero il servizio su Incheon. \r

\r

Lo schedule prevede decollo dall'aeroporto di Incheon alle 13:40 e arrivo a Milano alle 20:00 ora locale. Dall'aeroporto di Malpensa, i voli partiranno alle 22:00 ora locale e atterreranno a Seul alle 16:40 del giorno successivo.\r

\r

L'ampliamento del network europeo di Asiana include anche il debutto della rotta per Budapest, a partire dal 3 aprile 2026. Sia la rotta per Milano sia quella verso l'Ungheria, saranno servite dagli Airbus A350, configurati in due classi di servizio: 28 posti in business e 283 in economy.\r

\r

Non è tutto: da settembre del prossimo anno, Asiana rafforzerà i collegamenti sulla Incheon-Barcellona da cinque volte alla settimana a tutti i giorni.\r

\r

«Attraverso queste nuove rotte e l'aumento delle frequenze - spiega la compagnia aerea - miriamo a offrire ai passeggeri nuove e diverse opzioni di viaggio in Europa, contribuendo al contempo alla promozione degli scambi economici e culturali con le principali città europee».","post_title":"Asiana Airlines: in vendita i voli sulla Milano Malpensa-Seul, operativa da fine marzo","post_date":"2025-11-03T10:31:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762165917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Strazzullo[/caption]\r

\r

Marco Strazzullo entra a far parte della squadra commerciale di Isola Azzurra in qualità di responsabile per la Campania.\r

\r

«Marco Strazzullo è una figura che non ha bisogno di presentazioni: la sua serietà, la correttezza nei rapporti commerciali e le esperienze maturate anche in ruoli non strettamente commerciali delineano un profilo umano e professionale perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del t.o.» spiega Massimiliano Cintorino, direttore commerciale di Isola Azzurra.\r

Obiettivi ambiziosi\r

«Sono molto contento e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo giovane e motivato, caratterizzato da un entusiasmo contagioso. Isola Azzurra ha davanti a sé grandi obiettivi e traguardi e poter contribuire al loro raggiungimento è per me un privilegio» aggiunge Strazzullo.\r

\r

«Diamo il benvenuto a Marco Strazzullo e gli auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni insieme a noi - chiude Andrea Lorenzoni, ceo del t.o. -. Con lui riparte il presidio commerciale di un’area fortemente strategica per la nostra azienda, una regione che ci ha sempre seguito e sostenuto, sulla quale abbiamo creduto e continueremo a investire».","post_title":"Isola Azzurra: Marco Strazzullo nuovo responsabile per la Campania","post_date":"2025-11-03T10:30:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762165814000]}]}}