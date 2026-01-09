Glamour on tour: il futuro dei viaggi condiviso con gli agenti Glamour scende in campo con “Glamour connect on tour”, un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica. Un progetto che va oltre la formazione tradizionale e mette al centro la relazione, l’ascolto e la collaborazione, con l’obiettivo di creare un ecosistema sempre più solido, consapevole e orientato alla crescita comune. Non un semplice roadshow prodotto, ma un vero spazio di confronto: Glamour Connect nasce con l’obiettivo di ascoltare, condividere e raccogliere feedback concreti da chi lavora ogni giorno sul mercato. Un approccio aperto, interattivo e partecipativo, lontano da qualsiasi logica di “indottrinamento”, che mette al centro la relazione con le agenzie. «Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato» commenta Emmer Guerra destination director di Glamour. Il programma Ogni tappa prevede una giornata strutturata dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto. La giornata tipo si apre alle 9 con la presentazione del partner, seguita da sessioni formative mattutine e pomeridiane. La prima tranche di Glamour Connect On Tour toccherà Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze. Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_504895" align="alignleft" width="270"] Gian Marco Centinaio[/caption] Il turismo italiano prova a guardarsi allo specchio e a immaginare il proprio domani. Si terrà infatti a Roma il 13 gennaio, nella Sala Koch di Palazzo Madama, l’incontro “Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro”, una giornata di confronto dedicata alle strategie e alle prospettive del turismo italiano. L’iniziativa è promossa dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, e riunirà istituzioni, operatori, esperti e mondo accademico. Ad aprire i lavori saranno Gian Marco Centinaio e il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il ministro del turismo Daniela Santanchè porterà il saluto istituzionale. Le cinque sessioni Il programma prevede cinque sessioni di approfondimento sui principali temi del turismo contemporaneo. Il primo panel sarà dedicato alle politiche di incoming e alle strategie per rafforzare l’attrattività del Sistema Italia, con gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, del ceo di Egnazia Ospitalità Italiana Aldo Melpignano, della presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri, del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e dell’hospitality development advisor Giorgio Palmucci. Seguirà un focus su turismo outgoing e distribuzione organizzata, con il contributo del presidente Astoi Pier Ezhaya, del presidente Fto Franco Gattinoni, del vice president Southern Europe Cruise Division di Msc Leonardo Massa, della group brand manager di Italian Exhibition Group Gloria Armiri e del country manager di Emirates per l’Italia Marco D’Ilario. Il tema della geopolitica e dei suoi impatti sul turismo sarà affrontato da Germano Dottori, con un’analisi dei principali scenari internazionali e delle ricadute sui flussi turistici. Il confronto politico vedrà la partecipazione del presidente della 6ª Commissione permanente del Senato Massimo Garavaglia, della vicepresidente della 9ª Commissione permanente Silvia Fregolent, del deputato della X Commissione della Camera Riccardo Zucconi, del senatore della 5ª Commissione permanente Stefano Patuanelli e del Responsabile del dipartimento turismo di Forza Italia Carlo De Romanis. L’ultima sessione sarà dedicata a formazione e capitale umano, con gli interventi del ministro dell’Iistruzione e del merito Giuseppe Valditara, del direttore generale della Scuola italiana di ospitalità Giulio Contini, di Fernando Martinez de Carnero Calzada della Sapienza Università di Roma, di Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma e del presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality Palmiro Noschese. I lavori saranno moderati da Nicola Romanelli, founder & strategic Vision chair di Travel Hashtag Advisory. (Enzo Scudieri) [post_title] => Visione Turismo, il 13 gennaio a Palazzo Madama il confronto su politiche e futuro del settore [post_date] => 2026-01-09T13:43:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => outgoing ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => outgoing ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767966203000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_504892" align="alignleft" width="250"] Emmer Guerra[/caption] Glamour scende in campo con “Glamour connect on tour”, un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica. Un progetto che va oltre la formazione tradizionale e mette al centro la relazione, l’ascolto e la collaborazione, con l’obiettivo di creare un ecosistema sempre più solido, consapevole e orientato alla crescita comune. Non un semplice roadshow prodotto, ma un vero spazio di confronto: Glamour Connect nasce con l’obiettivo di ascoltare, condividere e raccogliere feedback concreti da chi lavora ogni giorno sul mercato. Un approccio aperto, interattivo e partecipativo, lontano da qualsiasi logica di “indottrinamento”, che mette al centro la relazione con le agenzie. «Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato» commenta Emmer Guerra destination director di Glamour. Il programma Ogni tappa prevede una giornata strutturata dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto. La giornata tipo si apre alle 9 con la presentazione del partner, seguita da sessioni formative mattutine e pomeridiane. La prima tranche di Glamour Connect On Tour toccherà Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze. Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città. [post_title] => Glamour on tour: il futuro dei viaggi condiviso con gli agenti [post_date] => 2026-01-09T13:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767964350000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484726" align="alignleft" width="300"] Il Quark Hotel di Milano[/caption] Aries Group cresce. Il gruppo alberghiero indipendente italiano ha messo a segno nel 2025 un incremento dei ricavi pari all'11% rispetto al 2024, accompagnato da un tasso di occupazione delle camere dell’85%. I risultati positivi si riflettono anche sulla redditività: per il 2025 è previsto un Ebitda pari al 21% del fatturato, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024. Inoltre, le presenze complessive nelle strutture del gruppo sono stimate in 1.149.518, con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente. Oggi il gruppo gestisce oltre 1.600 camere distribuite in quattro strutture tra Milano, Bologna e Roma, con 9.400 metri quadrati dedicati agli eventi e 65 sale meeting. Guardando al 2026, Aries Group prevede un’ulteriore evoluzione positiva già a partire dal primo semestre dell’anno. Le stime indicano una crescita dei ricavi superiore al 4%, un miglioramento del tasso di occupazione di oltre il 2% e un ulteriore rafforzamento dell'Ebitda, atteso in crescita di oltre 1,5 punti percentuali. In parallelo, il gruppo continuerà a valutare nuove acquisizioni mirate, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle principali destinazioni italiane a vocazione turistica e business. I progetti futuri Nel 2026 prosegue l’intervento di upcycling del Quark Hotel Milano. Sempre nel 2026, presso il Living Place Bologna è previsto un piano di rinnovo delle aree esterne e dell’offerta f&b, con ammodernamenti del bordo della piscina olimpionica, del pool bar e delle ampie aree verdi, e l’ottimizzazione degli spazi ristorativi e servizi food & beverage. Parallelamente proseguirà il percorso Esg avviato lo scorso anno, con l’obiettivo di integrare in modo strutturale i principi di sostenibilità e responsabilità sociale nelle attività del gruppo. Sul fronte delle risorse umane, Aries Group conferma inoltre anche per il 2026 un approccio orientato alla continuità e allo sviluppo. Prosegue infatti l’impegno sul welfare aziendale, con il rinnovo dell’accordo che prevede l’assegnazione di un credito dedicato. «I risultati attesi per il 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del gruppo di crescere in modo equilibrato, mantenendo elevati standard operativi e di servizio - commenta Stefano de Santis, ceo di Aries Group -. In un contesto in cui le esigenze degli ospiti evolvono rapidamente, continuiamo a investire in una gestione alberghiera di qualità, capace di rispondere sia al segmento business sia a quello leisure. Guardiamo al 2026 con un approccio pragmatico: crescita selettiva, attenzione alle persone e integrazione della sostenibilità ambientale e sociale nelle scelte strategiche». [post_title] => Aries Group, ricavi in aumento dell'11%. Bene anche l'inizio del 2026 [post_date] => 2026-01-09T12:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767961987000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “80 Years Together”: questo il leit motiv di Cathay Pacific per il 2026, anno che celebra proprio l'ottantesimo anniversario della compagnia aerea di Hong Kong. Un anno che sarà ricco di eventi e iniziative speciali, che sono cominciati il 6 gennaio con il lancio di una livrea speciale su uno degli Airbus A350: abbellita dall'iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell'80° anniversario, la livrea rende omaggio all'amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane. “Questa non è solo una data importante per Cathay, ma anche un'occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong - ha dichiarato il ceo del Gruppo Cathay, Ronald Lam -. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all'estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi. “Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione. Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay. Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana. [post_title] => Cathay Pacific: 2026 nel segno dei primi 80 anni della compagnia aerea [post_date] => 2026-01-09T12:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767960212000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc inaugurerà il prossimo 7 giugno la nuova rotta tra Casablanca e Los Angeles: l'inedito collegamento diretto, della durata di circa 12 ore, sarà il primo tra l'Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. Con tre voli settimanali, la nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi intercontinentali in vista dei Mondiali di calcio del 2026. Si rivolge alla diaspora marocchina e africana, ai turisti statunitensi, ai viaggiatori d'affari e ai tifosi di calcio marocchini, africani ed europei che si recheranno negli Stati Uniti per l'evento mondiale. I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner. "Questo servizio diretto per Los Angeles è molto più di una nuova destinazione - ha sottolineato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. È una pietra miliare storica per la compagnia aerea e per la connettività aerea in tutto il continente africano. Riflette la nostra ambizione di avvicinare il Marocco ai principali centri economici, turistici e culturali del mondo, sostenendo al contempo la più ampia strategia di apertura internazionale del Regno". [post_title] => Royal Air Maroc volerà da Casablanca a Los Angeles, dal prossimo 7 giugno [post_date] => 2026-01-09T11:38:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767958698000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora la domanda globale di viaggi aerei: lo scorso novembre i ricavi per passeggero-chilometro (Rpk), sono aumentati del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Iata, che evidenziano come la capacità totale, misurata in posti chilometro offerti, sia cresciuta del 5,4% su base annua mentre il load factor è stato dell'83,7% (+0,3%), segando un record per il mese di novembre. A fare da traino la domanda internazionale che è aumentata del 7,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 7,1% su base annua e il fattore di riempimento ha raggiunto l'84% (+0,4%). La domanda domestica è, invece, aumentata del 2,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 2,7% su base annua. Il fattore di riempimento è stato dell'83,2% (invariato rispetto a novembre 2024). "A novembre 2025 la forte domanda di viaggi aerei è proseguita, con una crescita annua del 5,7%. I fattori di carico hanno raggiunto un nuovo record dell'83,7% per il mese, mentre le compagnie aeree hanno continuato a soddisfare la crescente domanda dei passeggeri nonostante le persistenti limitazioni di capacità dovute alle difficoltà nella catena di fornitura - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. "L'obiettivo del nuovo anno per il settore manifatturiero deve essere quello di aumentare la produzione per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree e l'arretrato di oltre 17.000 ordini di aeromobili raggiunto nel 2025 deve essere ridotto nel 2026". [post_title] => Iata, domanda a +5,7% a novembre. Walsh: "Ridurre il gap di ordini inevasi nel 2026" [post_date] => 2026-01-09T11:18:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767957517000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lieve incremento del numero di visitatori a New York City nel 2025, ma la ripresa è stata ben al di sotto delle aspettative. Secondo le prime stime di un nuovo rapporto pubblicato dalla New York, Nyc Tourism + Conventions, lo scorso anno gli arrivi sono rimasti ancora al di sotto dei livelli massimi raggiunti prima della pandemia. La città ha registrato 64,7 milioni di visitatori nel 2025, con un aumento marginale dello 0,3% rispetto al 2024. Sebbene tale aumento abbia segnato una continua ripresa, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo a lungo perseguito dalla destinazione, di attrarre 67 milioni di turisti e non è riuscito a superare il record storico di 66,6 milioni di visitatori stabilito nel 2019. I viaggi internazionali sono stati il principale freno alla crescita. Nyc Tourism + Conventions ha indicato “i dazi e la retorica negativa” che aleggiano sui viaggi negli Stati Uniti come i principali fattori che hanno contribuito a un calo di quasi il 5% dei visitatori stranieri rispetto all'anno precedente. Gli arrivi internazionali sono scesi da 12,9 milioni nel 2024 a 12,3 milioni nel 2025, con l'Europa occidentale che ha mostrato una particolare debolezza. Italia in controtendenza Diversi dei più grandi mercati esteri di New York hanno registrato cali notevoli. Il numero di visitatori è diminuito drasticamente dal Canada, con un calo del 19%, seguito dalla Germania con il 10% e dalla Francia con il 7%. Messico e Spagna hanno registrato un calo del 5% ciascuno, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 4% e quelli dal Regno Unito del 3%. Solo pochi paesi hanno invertito la tendenza, con modesti aumenti dall'1% al 2% da Italia, Brasile e Australia. In prospettiva, l'agenzia prevede che la città accoglierà circa 66 milioni di visitatori nel 2026, ancora mezzo milione in meno rispetto al record del 2019 e con un calo del 5% rispetto ai dati del 2019. Questo totale include una stima di 12,7 milioni di viaggiatori internazionali, poiché le tensioni commerciali e il clima di sfiducia nei confronti dei viaggi continuano a pesare sulla domanda proveniente dal Canada e dal Messico. [post_title] => New York: crescita risicata del numero di visitatori nel 2025. Italia in controtendenza [post_date] => 2026-01-09T11:09:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767956972000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transavia France amplia l'operativo estivo 2026 con sei nuovi collegamenti internazionali in partenza da Parigi-Orly, Lione, Montpellier e Marsiglia, accelerando al contempo sul fronte digitale con il lancio del canale WhatsApp “Transavia News” e di un'applicazione mobile che ha già superato il milione di download. A partire dalla primavera del 2026, Transavia France offrirà per la prima volta voli per Breslavia e Alghero, in partenza da Parigi-Orly, aprendo al contempo nuove rotte in partenza dalle sue basi regionali di Lione, Montpellier e Marsiglia. In particolare, la Parigi Orly-Alghero prevede due voli a settimana, che decolleranno il 18 aprile 2026; da ricordare che anche Transavia Holland collegherà Alghero da Amsterdam-Schiphol, dal prossimo 6 aprile. Il collegamento per Breslavia sarà anch'esso operato con 2 voli a settimana, il giovedì e la domenica, a cominciare dal 16 aprile 2026. Transavia France approfitta inoltre dell'estate 2026 per intensificare la propria offerta in partenza da Montpellier, Lione e Marsiglia, tre piattaforme chiave per lo sviluppo nella regione. Queste aperture completano una prima ondata di novità già annunciate per l'estate 2026 (Araxos, Burgas, Sarajevo, Pisa e nuovi collegamenti da Lione, Nantes, Rennes o Marsiglia), confermando il ruolo di Transavia come braccio low-cost del gruppo Air France-Klm nel segmento leisure. "Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo - ha commentato Julien Mallard, vice direttore commerciale, Transavia France -. La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici". "La nuova rotta arricchisce il portfolio voli dell'aeroporto di Alghero, a conferma dell'impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l'isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee", ha dichiarato Fabio Gallo, general manager di Sogeaal. [post_title] => Transavia collegherà Alghero con Parigi Orly due volte a settimana, dal 18 aprile [post_date] => 2026-01-09T10:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767955343000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia tira le somme di un 2025 che ha mostrato un risultato senza precedenti dal mercato italiano che, per la prima volta, ha superato la soglia dei 300.000 viaggiatori. Secondo i dati ufficiali, sono stati 311.852 gli italiani che nel corso dell’anno hanno scelto il Paese del Sorriso come destinazione di viaggio, registrando un incremento del 16,5% rispetto al 2024. Particolarmente significativo il dato relativo al mese di dicembre, che si conferma il periodo di punta per i viaggi dall’Italia: 47.995 arrivi, il numero più alto dell’intero anno, a testimonianza dell’attrattiva crescente della Thailandia come meta ideale anche per i viaggi invernali. “Questo risultato è motivo di grande orgoglio – dichiara Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia – e riflette il lavoro costante svolto per promuovere una Thailandia sempre più accessibile, autentica e capace di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori italiani. Desidero ringraziare i partner del trade, le compagnie aeree e tutti i viaggiatori che continuano a scegliere la Thailandia come destinazione”. Il 2025 ha segnato un anno di rilancio e consolidamento per il turismo internazionale, e l’Italia si conferma uno dei mercati europei più dinamici e affezionati alla Thailandia. I risultati raggiunti pongono basi solide per un 2026 all’insegna di una crescita ulteriore, sostenuta da nuove strategie di promozione e da un’offerta sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità dell’esperienza di viaggio. [post_title] => Thailandia, record per il mercato Italia nel 2025: superati per la prima volta i 300.000 arrivi [post_date] => 2026-01-09T10:22:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767954142000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "glamour on tour il futuro dei viaggi condiviso con gli agenti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3527,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_504895\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Gian Marco Centinaio[/caption]\r

\r

Il turismo italiano prova a guardarsi allo specchio e a immaginare il proprio domani. Si terrà infatti a Roma il 13 gennaio, nella Sala Koch di Palazzo Madama, l’incontro “Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro”, una giornata di confronto dedicata alle strategie e alle prospettive del turismo italiano. L’iniziativa è promossa dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, e riunirà istituzioni, operatori, esperti e mondo accademico.\r

\r

Ad aprire i lavori saranno Gian Marco Centinaio e il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il ministro del turismo Daniela Santanchè porterà il saluto istituzionale.\r

Le cinque sessioni\r

Il programma prevede cinque sessioni di approfondimento sui principali temi del turismo contemporaneo.\r

\r

Il primo panel sarà dedicato alle politiche di incoming e alle strategie per rafforzare l’attrattività del Sistema Italia, con gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, del ceo di Egnazia Ospitalità Italiana Aldo Melpignano, della presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri, del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e dell’hospitality development advisor Giorgio Palmucci.\r

\r

Seguirà un focus su turismo outgoing e distribuzione organizzata, con il contributo del presidente Astoi Pier Ezhaya, del presidente Fto Franco Gattinoni, del vice president Southern Europe Cruise Division di Msc Leonardo Massa, della group brand manager di Italian Exhibition Group Gloria Armiri e del country manager di Emirates per l’Italia Marco D’Ilario.\r

\r

Il tema della geopolitica e dei suoi impatti sul turismo sarà affrontato da Germano Dottori, con un’analisi dei principali scenari internazionali e delle ricadute sui flussi turistici.\r

\r

Il confronto politico vedrà la partecipazione del presidente della 6ª Commissione permanente del Senato Massimo Garavaglia, della vicepresidente della 9ª Commissione permanente Silvia Fregolent, del deputato della X Commissione della Camera Riccardo Zucconi, del senatore della 5ª Commissione permanente Stefano Patuanelli e del Responsabile del dipartimento turismo di Forza Italia Carlo De Romanis.\r

\r

L’ultima sessione sarà dedicata a formazione e capitale umano, con gli interventi del ministro dell’Iistruzione e del merito Giuseppe Valditara, del direttore generale della Scuola italiana di ospitalità Giulio Contini, di Fernando Martinez de Carnero Calzada della Sapienza Università di Roma, di Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma e del presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality Palmiro Noschese.\r

\r

I lavori saranno moderati da Nicola Romanelli, founder & strategic Vision chair di Travel Hashtag Advisory.\r

\r

(Enzo Scudieri)\r

\r

","post_title":"Visione Turismo, il 13 gennaio a Palazzo Madama il confronto su politiche e futuro del settore","post_date":"2026-01-09T13:43:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["incoming","outgoing"],"post_tag_name":["Incoming","outgoing"]},"sort":[1767966203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_504892\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Emmer Guerra[/caption]\r

Glamour scende in campo con “Glamour connect on tour”, un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica. Un progetto che va oltre la formazione tradizionale e mette al centro la relazione, l’ascolto e la collaborazione, con l’obiettivo di creare un ecosistema sempre più solido, consapevole e orientato alla crescita comune.\r

Non un semplice roadshow prodotto, ma un vero spazio di confronto: Glamour Connect nasce con l’obiettivo di ascoltare, condividere e raccogliere feedback concreti da chi lavora ogni giorno sul mercato. Un approccio aperto, interattivo e partecipativo, lontano da qualsiasi logica di “indottrinamento”, che mette al centro la relazione con le agenzie.\r

«Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato» commenta Emmer Guerra destination director di Glamour.\r

Il programma\r

Ogni tappa prevede una giornata strutturata dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto. La giornata tipo si apre alle 9 con la presentazione del partner, seguita da sessioni formative mattutine e pomeridiane.\r

\r

La prima tranche di Glamour Connect On Tour toccherà Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze. Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città.\r

\r

","post_title":"Glamour on tour: il futuro dei viaggi condiviso con gli agenti","post_date":"2026-01-09T13:12:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767964350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484726\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Quark Hotel di Milano[/caption]\r

\r

Aries Group cresce. Il gruppo alberghiero indipendente italiano ha messo a segno nel 2025 un incremento dei ricavi pari all'11% rispetto al 2024, accompagnato da un tasso di occupazione delle camere dell’85%. I risultati positivi si riflettono anche sulla redditività: per il 2025 è previsto un Ebitda pari al 21% del fatturato, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024. Inoltre, le presenze complessive nelle strutture del gruppo sono stimate in 1.149.518, con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente.\r

\r

Oggi il gruppo gestisce oltre 1.600 camere distribuite in quattro strutture tra Milano, Bologna e Roma, con 9.400 metri quadrati dedicati agli eventi e 65 sale meeting. Guardando al 2026, Aries Group prevede un’ulteriore evoluzione positiva già a partire dal primo semestre dell’anno. Le stime indicano una crescita dei ricavi superiore al 4%, un miglioramento del tasso di occupazione di oltre il 2% e un ulteriore rafforzamento dell'Ebitda, atteso in crescita di oltre 1,5 punti percentuali. In parallelo, il gruppo continuerà a valutare nuove acquisizioni mirate, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle principali destinazioni italiane a vocazione turistica e business.\r

I progetti futuri\r

Nel 2026 prosegue l’intervento di upcycling del Quark Hotel Milano. Sempre nel 2026, presso il Living Place Bologna è previsto un piano di rinnovo delle aree esterne e dell’offerta f&b, con ammodernamenti del bordo della piscina olimpionica, del pool bar e delle ampie aree verdi, e l’ottimizzazione degli spazi ristorativi e servizi food & beverage.\r

\r

Parallelamente proseguirà il percorso Esg avviato lo scorso anno, con l’obiettivo di integrare in modo strutturale i principi di sostenibilità e responsabilità sociale nelle attività del gruppo. Sul fronte delle risorse umane, Aries Group conferma inoltre anche per il 2026 un approccio orientato alla continuità e allo sviluppo. Prosegue infatti l’impegno sul welfare aziendale, con il rinnovo dell’accordo che prevede l’assegnazione di un credito dedicato.\r

\r

«I risultati attesi per il 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del gruppo di crescere in modo equilibrato, mantenendo elevati standard operativi e di servizio - commenta Stefano de Santis, ceo di Aries Group -. In un contesto in cui le esigenze degli ospiti evolvono rapidamente, continuiamo a investire in una gestione alberghiera di qualità, capace di rispondere sia al segmento business sia a quello leisure. Guardiamo al 2026 con un approccio pragmatico: crescita selettiva, attenzione alle persone e integrazione della sostenibilità ambientale e sociale nelle scelte strategiche».","post_title":"Aries Group, ricavi in aumento dell'11%. Bene anche l'inizio del 2026","post_date":"2026-01-09T12:33:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1767961987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“80 Years Together”: questo il leit motiv di Cathay Pacific per il 2026, anno che celebra proprio l'ottantesimo anniversario della compagnia aerea di Hong Kong.\r

Un anno che sarà ricco di eventi e iniziative speciali, che sono cominciati il 6 gennaio con il lancio di una livrea speciale su uno degli Airbus A350: abbellita dall'iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell'80° anniversario, la livrea rende omaggio all'amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane.\r

\r

“Questa non è solo una data importante per Cathay, ma anche un'occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong - ha dichiarato il ceo del Gruppo Cathay, Ronald Lam -. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all'estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi.\r

“Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione.\r

Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay.\r

Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana.","post_title":"Cathay Pacific: 2026 nel segno dei primi 80 anni della compagnia aerea","post_date":"2026-01-09T12:03:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767960212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc inaugurerà il prossimo 7 giugno la nuova rotta tra Casablanca e Los Angeles: l'inedito collegamento diretto, della durata di circa 12 ore, sarà il primo tra l'Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. \r

\r

Con tre voli settimanali, la nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi intercontinentali in vista dei Mondiali di calcio del 2026. Si rivolge alla diaspora marocchina e africana, ai turisti statunitensi, ai viaggiatori d'affari e ai tifosi di calcio marocchini, africani ed europei che si recheranno negli Stati Uniti per l'evento mondiale.\r

\r

I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

\"Questo servizio diretto per Los Angeles è molto più di una nuova destinazione - ha sottolineato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. È una pietra miliare storica per la compagnia aerea e per la connettività aerea in tutto il continente africano. Riflette la nostra ambizione di avvicinare il Marocco ai principali centri economici, turistici e culturali del mondo, sostenendo al contempo la più ampia strategia di apertura internazionale del Regno\".","post_title":"Royal Air Maroc volerà da Casablanca a Los Angeles, dal prossimo 7 giugno","post_date":"2026-01-09T11:38:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767958698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora la domanda globale di viaggi aerei: lo scorso novembre i ricavi per passeggero-chilometro (Rpk), sono aumentati del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2024.\r

\r

Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Iata, che evidenziano come la capacità totale, misurata in posti chilometro offerti, sia cresciuta del 5,4% su base annua mentre il load factor è stato dell'83,7% (+0,3%), segando un record per il mese di novembre.\r

A fare da traino la domanda internazionale che è aumentata del 7,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 7,1% su base annua e il fattore di riempimento ha raggiunto l'84% (+0,4%).\r

\r

La domanda domestica è, invece, aumentata del 2,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 2,7% su base annua. Il fattore di riempimento è stato dell'83,2% (invariato rispetto a novembre 2024).\r

\r

\"A novembre 2025 la forte domanda di viaggi aerei è proseguita, con una crescita annua del 5,7%. I fattori di carico hanno raggiunto un nuovo record dell'83,7% per il mese, mentre le compagnie aeree hanno continuato a soddisfare la crescente domanda dei passeggeri nonostante le persistenti limitazioni di capacità dovute alle difficoltà nella catena di fornitura - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata -.\r

\r

\"L'obiettivo del nuovo anno per il settore manifatturiero deve essere quello di aumentare la produzione per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree e l'arretrato di oltre 17.000 ordini di aeromobili raggiunto nel 2025 deve essere ridotto nel 2026\".","post_title":"Iata, domanda a +5,7% a novembre. Walsh: \"Ridurre il gap di ordini inevasi nel 2026\"","post_date":"2026-01-09T11:18:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767957517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Lieve incremento del numero di visitatori a New York City nel 2025, ma la ripresa è stata ben al di sotto delle aspettative. Secondo le prime stime di un nuovo rapporto pubblicato dalla New York, Nyc Tourism + Conventions, lo scorso anno gli arrivi sono rimasti ancora al di sotto dei livelli massimi raggiunti prima della pandemia.\r

\r

La città ha registrato 64,7 milioni di visitatori nel 2025, con un aumento marginale dello 0,3% rispetto al 2024. Sebbene tale aumento abbia segnato una continua ripresa, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo a lungo perseguito dalla destinazione, di attrarre 67 milioni di turisti e non è riuscito a superare il record storico di 66,6 milioni di visitatori stabilito nel 2019.\r

\r

I viaggi internazionali sono stati il principale freno alla crescita. Nyc Tourism + Conventions ha indicato “i dazi e la retorica negativa” che aleggiano sui viaggi negli Stati Uniti come i principali fattori che hanno contribuito a un calo di quasi il 5% dei visitatori stranieri rispetto all'anno precedente. Gli arrivi internazionali sono scesi da 12,9 milioni nel 2024 a 12,3 milioni nel 2025, con l'Europa occidentale che ha mostrato una particolare debolezza.\r

Italia in controtendenza\r

Diversi dei più grandi mercati esteri di New York hanno registrato cali notevoli. Il numero di visitatori è diminuito drasticamente dal Canada, con un calo del 19%, seguito dalla Germania con il 10% e dalla Francia con il 7%. Messico e Spagna hanno registrato un calo del 5% ciascuno, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 4% e quelli dal Regno Unito del 3%. Solo pochi paesi hanno invertito la tendenza, con modesti aumenti dall'1% al 2% da Italia, Brasile e Australia.\r

\r

In prospettiva, l'agenzia prevede che la città accoglierà circa 66 milioni di visitatori nel 2026, ancora mezzo milione in meno rispetto al record del 2019 e con un calo del 5% rispetto ai dati del 2019. Questo totale include una stima di 12,7 milioni di viaggiatori internazionali, poiché le tensioni commerciali e il clima di sfiducia nei confronti dei viaggi continuano a pesare sulla domanda proveniente dal Canada e dal Messico.","post_title":"New York: crescita risicata del numero di visitatori nel 2025. Italia in controtendenza","post_date":"2026-01-09T11:09:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1767956972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia France amplia l'operativo estivo 2026 con sei nuovi collegamenti internazionali in partenza da Parigi-Orly, Lione, Montpellier e Marsiglia, accelerando al contempo sul fronte digitale con il lancio del canale WhatsApp “Transavia News” e di un'applicazione mobile che ha già superato il milione di download.\r

\r

A partire dalla primavera del 2026, Transavia France offrirà per la prima volta voli per Breslavia e Alghero, in partenza da Parigi-Orly, aprendo al contempo nuove rotte in partenza dalle sue basi regionali di Lione, Montpellier e Marsiglia.\r

\r

In particolare, la Parigi Orly-Alghero prevede due voli a settimana, che decolleranno il 18 aprile 2026; da ricordare che anche Transavia Holland collegherà Alghero da Amsterdam-Schiphol, dal prossimo 6 aprile.\r

\r

Il collegamento per Breslavia sarà anch'esso operato con 2 voli a settimana, il giovedì e la domenica, a cominciare dal 16 aprile 2026.\r

\r

Transavia France approfitta inoltre dell'estate 2026 per intensificare la propria offerta in partenza da Montpellier, Lione e Marsiglia, tre piattaforme chiave per lo sviluppo nella regione.\r

\r

Queste aperture completano una prima ondata di novità già annunciate per l'estate 2026 (Araxos, Burgas, Sarajevo, Pisa e nuovi collegamenti da Lione, Nantes, Rennes o Marsiglia), confermando il ruolo di Transavia come braccio low-cost del gruppo Air France-Klm nel segmento leisure. \r

\r

\"Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo - ha commentato Julien Mallard, vice direttore commerciale, Transavia France -. La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici\".\r

\r

\"La nuova rotta arricchisce il portfolio voli dell'aeroporto di Alghero, a conferma dell'impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l'isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee\", ha dichiarato Fabio Gallo, general manager di Sogeaal.","post_title":"Transavia collegherà Alghero con Parigi Orly due volte a settimana, dal 18 aprile","post_date":"2026-01-09T10:42:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767955343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia tira le somme di un 2025 che ha mostrato un risultato senza precedenti dal mercato italiano che, per la prima volta, ha superato la soglia dei 300.000 viaggiatori.\r

Secondo i dati ufficiali, sono stati 311.852 gli italiani che nel corso dell’anno hanno scelto il Paese del Sorriso come destinazione di viaggio, registrando un incremento del 16,5% rispetto al 2024.\r

Particolarmente significativo il dato relativo al mese di dicembre, che si conferma il periodo di punta per i viaggi dall’Italia: 47.995 arrivi, il numero più alto dell’intero anno, a testimonianza dell’attrattiva crescente della Thailandia come meta ideale anche per i viaggi invernali.\r

“Questo risultato è motivo di grande orgoglio – dichiara Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia – e riflette il lavoro costante svolto per promuovere una Thailandia sempre più accessibile, autentica e capace di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori italiani. Desidero ringraziare i partner del trade, le compagnie aeree e tutti i viaggiatori che continuano a scegliere la Thailandia come destinazione”.\r

Il 2025 ha segnato un anno di rilancio e consolidamento per il turismo internazionale, e l’Italia si conferma uno dei mercati europei più dinamici e affezionati alla Thailandia. I risultati raggiunti pongono basi solide per un 2026 all’insegna di una crescita ulteriore, sostenuta da nuove strategie di promozione e da un’offerta sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità dell’esperienza di viaggio.","post_title":"Thailandia, record per il mercato Italia nel 2025: superati per la prima volta i 300.000 arrivi","post_date":"2026-01-09T10:22:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1767954142000]}]}}