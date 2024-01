Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l’anno delle esperienze a bordo L’anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: “Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa. Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422208" align="alignleft" width="300"] Luigi Ferraris[/caption] «Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale. «Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa». Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto». In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore». Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora». [post_title] => Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr» [post_date] => 2024-01-25T13:05:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706187929000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Night of Beauty, una serata totalmente dedicata alla bellezza del viaggio in tutte le sue forme, quella che si è svolta ieri al settimo piano del palazzo di Rinascente di Milano, in Piazza Duomo. Il rooftop con vista sulla Madonnina è stato il set ideale per l’evento glamour con dj set organizzato da Msc Crociere per celebrare la nuova domination experience. "Quella di questa sera è solo una delle tappe che segna l’inizio di una serie di iniziative che ci vedranno sempre più protagonisti sul territorio della città di Milano - ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc Crociere ed Explora Journeys -. Siamo orgogliosi di essere approdati alla Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign In viaggio verso la bellezza. Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le nostre strategie di sviluppo. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo temporary store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti». Fino al prossimo 29 gennaio le vetrine di Rinascente ospiteranno quindi installazioni artistiche dedicate ai valori che contraddistinguono il brand, mentre la facciata riprodurrà le onde mare e il logo della compagnia. La nuova campagna In viaggio verso la bellezza è il leitmotiv che accoglie i clienti della Rinascente fin dall’ingresso e li accompagna in ogni piano, proprio alla scoperta della bellezza: dalla bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, a quella delle suggestive destinazioni che Msc raggiunge con la sua flotta. Ma anche la bellezza che contraddistingue le aree della nave, le onde del mare, i piatti serviti a bordo, i colori dell’alba e del tramonto visti dal ponte superiore. Questo l’obiettivo della nuova campagna, che è attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi del mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, stampa, digitale e social media. [gallery ids="460092,460093,460090"] [post_title] => Msc e Rinascente in viaggio verso la bellezza [post_date] => 2024-01-25T12:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706187155000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata "materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele". «Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi». Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro. [post_title] => Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre [post_date] => 2024-01-25T12:49:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706186955000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Falk Travel il nuovo tour operator creato dal gruppo Falkensteiner in collaborazione con Dietmar Gunz, già fondatore e managing director del terzo operatore tedesco Fti Touristik. Il to prende le mosse dalla sussidiaria del gruppo austro-alto atesino Traveleague, di cui cui lo stesso Gunz ha appena acquisito il 37% delle quote. Un ulteriore 40% è andato invece ad Alexej Boiko della società It Ets International di Norimberga. I fondatori di Traveleague Erich e Andreas Falkensteiner, nonché Giovanni Cocco e Andreas Arquin, rimarranno infine nel board come azionisti. Il nuovo to si rivolgerà in particolare al mercato tedesco, austriaco e svizzero, ma esiste già una versione del suo portale in italiano. Con sede a Basilea, in Svizzera, l'operatore punterà come prevedibile sulle 33 strutture presenti nel portfolio Falkensteiner, nonché sui servizi della dmc di casa Falk Tours, attiva in Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e nelle stesse Germania e Austria. A ciò si aggiungeranno le attività della Rocket Dms, fondata dalla holding della famiglia Gunz, Temple Tree Investment, presente in Turchia, Egitto, Tunisia, alle Canarie e in Uzbekistan, con altri uffici in pipeline in Qatar, Arabia Saudita e Grecia. Sia Falk Tours, sia Rocket Dmc continueranno a operare in maniera indipendente. Giovanni Cocco e Andreas Arquin lasceranno invece i loro precedenti incarichi manageriali in Traveleague, per concentrarsi sulla direzione di Falk Tours. [post_title] => Il gruppo Falkensteiner dà il via al nuovo to Falk Travel [post_date] => 2024-01-25T12:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706184032000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: "Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa. Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69). [post_title] => Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l'anno delle esperienze a bordo [post_date] => 2024-01-25T11:27:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706182031000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema. «La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera». Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. «Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare». [post_title] => Liguria, "il Mortaio gigante" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte [post_date] => 2024-01-25T11:02:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180533000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406199" align="alignleft" width="300"] Marco Bongiovanni[/caption] Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione. Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. [post_title] => E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni [post_date] => 2024-01-25T10:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180122000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific ha compiuto "progressi significativi" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino "continue" sfide operative. Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una "forte domanda" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati "particolarmente popolari". «Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione». Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900. [post_title] => Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-25T10:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706179727000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gfolner star clippers 2024 sara lanno delle esperienze bordo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":38,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2787,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Ferraris[/caption]\r

\r

«Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale.\r

\r

«Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa».\r

\r

Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto».\r

\r

In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore».\r

\r

Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora».","post_title":"Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr»","post_date":"2024-01-25T13:05:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706187929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A Night of Beauty, una serata totalmente dedicata alla bellezza del viaggio in tutte le sue forme, quella che si è svolta ieri al settimo piano del palazzo di Rinascente di Milano, in Piazza Duomo. Il rooftop con vista sulla Madonnina è stato il set ideale per l’evento glamour con dj set organizzato da Msc Crociere per celebrare la nuova domination experience. \"Quella di questa sera è solo una delle tappe che segna l’inizio di una serie di iniziative che ci vedranno sempre più protagonisti sul territorio della città di Milano - ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc Crociere ed Explora Journeys -. Siamo orgogliosi di essere approdati alla Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign In viaggio verso la bellezza. Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le nostre strategie di sviluppo. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo temporary store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti».\r

\r

Fino al prossimo 29 gennaio le vetrine di Rinascente ospiteranno quindi installazioni artistiche dedicate ai valori che contraddistinguono il brand, mentre la facciata riprodurrà le onde mare e il logo della compagnia. La nuova campagna In viaggio verso la bellezza è il leitmotiv che accoglie i clienti della Rinascente fin dall’ingresso e li accompagna in ogni piano, proprio alla scoperta della bellezza: dalla bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, a quella delle suggestive destinazioni che Msc raggiunge con la sua flotta. Ma anche la bellezza che contraddistingue le aree della nave, le onde del mare, i piatti serviti a bordo, i colori dell’alba e del tramonto visti dal ponte superiore. Questo l’obiettivo della nuova campagna, che è attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi del mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, stampa, digitale e social media.\r

\r

[gallery ids=\"460092,460093,460090\"]","post_title":"Msc e Rinascente in viaggio verso la bellezza","post_date":"2024-01-25T12:52:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706187155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata \"materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele\".\r

\r

«Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi».\r

\r

Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro.","post_title":"Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre","post_date":"2024-01-25T12:49:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706186955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Falk Travel il nuovo tour operator creato dal gruppo Falkensteiner in collaborazione con Dietmar Gunz, già fondatore e managing director del terzo operatore tedesco Fti Touristik. Il to prende le mosse dalla sussidiaria del gruppo austro-alto atesino Traveleague, di cui cui lo stesso Gunz ha appena acquisito il 37% delle quote. Un ulteriore 40% è andato invece ad Alexej Boiko della società It Ets International di Norimberga. I fondatori di Traveleague Erich e Andreas Falkensteiner, nonché Giovanni Cocco e Andreas Arquin, rimarranno infine nel board come azionisti.\r

\r

Il nuovo to si rivolgerà in particolare al mercato tedesco, austriaco e svizzero, ma esiste già una versione del suo portale in italiano. Con sede a Basilea, in Svizzera, l'operatore punterà come prevedibile sulle 33 strutture presenti nel portfolio Falkensteiner, nonché sui servizi della dmc di casa Falk Tours, attiva in Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e nelle stesse Germania e Austria. A ciò si aggiungeranno le attività della Rocket Dms, fondata dalla holding della famiglia Gunz, Temple Tree Investment, presente in Turchia, Egitto, Tunisia, alle Canarie e in Uzbekistan, con altri uffici in pipeline in Qatar, Arabia Saudita e Grecia. Sia Falk Tours, sia Rocket Dmc continueranno a operare in maniera indipendente. Giovanni Cocco e Andreas Arquin lasceranno invece i loro precedenti incarichi manageriali in Traveleague, per concentrarsi sulla direzione di Falk Tours.","post_title":"Il gruppo Falkensteiner dà il via al nuovo to Falk Travel","post_date":"2024-01-25T12:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706184032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: \"Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa.\r

\r

Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69).","post_title":"Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l'anno delle esperienze a bordo","post_date":"2024-01-25T11:27:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706182031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. \r

\r

Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema.\r

\r

«La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera».\r

\r

Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. \r

\r

«Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare».\r

\r

","post_title":"Liguria, \"il Mortaio gigante\" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte","post_date":"2024-01-25T11:02:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706180533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406199\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bongiovanni[/caption]\r

\r

Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione.\r

\r

Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni.\r

\r

Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile.","post_title":"E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni","post_date":"2024-01-25T10:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706180122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha compiuto \"progressi significativi\" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino \"continue\" sfide operative.\r

\r

Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. \r

\r

Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una \"forte domanda\" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati \"particolarmente popolari\".\r

\r

«Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione».\r

\r

Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900.","post_title":"Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-25T10:48:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706179727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto.\r

\r

Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna.\r

\r

Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti.\r

\r

Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%).","post_title":"Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating","post_date":"2024-01-25T10:32:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706178777000]}]}}