Gattinoni Travel: ecco le idee di viaggio per spingere le vendite in adv Gattinoni Travel allunga sull’estate con una serie di idee che possono spingere le vendite in agenzia. La prima è dedicata a Creta. La base del viaggio è Gournes, tranquilla località sulla costa settentrionale a breve distanza da Heraklion, ideale per alternare giornate di mare, visite culturali escursioni nell’entroterra. Tra le esperienze incluse, un tour privato con guida locale al museo archeologico e al palazzo di Cnosso, oltre a un’escursione in barca al tramonto. La proposta include voli da Milano a Heraklion, noleggio auto, 7 notti in struttura 4 stelle in camera doppia con terzo letto, da cui raggiungere a piedi spiaggia e taverne, assicurazione. Le altre idee di viaggio Una seconda idea riguarda Minorca, la più autentica delle Baleari, è la destinazione ideale per chi ama le attività outdoor e desidera trasformare una vacanza al mare in un’esperienza dinamica, a contatto con la natura. Con le sue calette e un ritmo più lento rispetto ad altre mete nel Mediterraneo, l’isola si presta a una pausa attiva tra sport acquatici e paesaggi naturali. Tra le esperienze incluse, un’escursione in sup e paddle surf nella riserva marina del Nord di Minorca, tra scogliere, baie raggiungibili solo dal mare e acque trasparenti, accompagnati da guide esperte, e una lezione introduttiva alla subacquea a Cala’n Bosch, tra fondali limpidi e biodiversità sottomarina. La proposta di Gattinoni Travel include voli da Milano Malpensa, noleggio auto, 6 notti in struttura 4 stelle in camera doppia, 6 colazioni, assicurazione. E ancora, Stoccolma e le capitali baltiche in un itinerario a data fissa il 13 agosto, con accompagnatore dall’Italia. Un viaggio di gruppo che attraversa Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. Si parte da Stoccolma; da qui si raggiunge in traghetto la città di Tallinn, una delle capitali medievali meglio conservate d’Europa, per poi proseguire lungo la costa estone fino a Pärnu. Il viaggio continua a Riga, città dal fascino architettonico unico, sospesa tra Art Nouveau e influenze storiche differenti, per poi raggiungere la Lituania con la suggestiva Trakai, incastonata tra laghi e castelli, fino alla vivace Vilnius, capitale ricca di contrasti e patrimonio Unesco. La proposta di Gattinoni Travel include voli da Milano e Bologna, traghetto Stoccolma/Tallin via Helsinki, trasferimenti con pullman riservato, 6 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 1 notte a bordo di traghetto (cabina doppia interna), trattamento di mezza pensione, ingressi a tutti i siti del tour (palazzi, castelli), accompagnatore dall’Italia, assicurazione. Infine, tour di gruppo in Madagascar con partenza il 6 agosto, accompagnato da guida locale parlante italiano. Tra foreste lussureggianti, baie turchesi, canyon scolpiti dal vento e isole di sabbia bianca, un viaggio per chi desidera vivere la natura dell’oceano Indiano senza doversi occupare dell’organizzazione: trasferimenti, visite ed escursioni sono già coordinati, con guide locali e tappe studiate per alternare scoperta e relax. Da Nosy Be si raggiungono Ankify e l’area di Ankaran. Il percorso tocca anche baie dove si incontrano piccoli villaggi di pescatori e fari affacciati sull’oceano. Tra le tappe più suggestive, il parco nazionale de la Montagne d’Ambre, dove la foresta tropicale ospita diverse specie di lemuri e fauna endemica. La proposta include tutti i trasferimenti, 9 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 9 colazioni, 7 pranzi, 6 cene, visite ed escursioni con guida parlante italiano e jeep 4×4, assistenza del corrispondente locale, assicurazione. Condividi

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Per hotel, ristoranti, compagnie aeree, società di ride-sharing e città ospitanti, il messaggio è stato chiaro: più squadre, più partite, più tifosi e più spesa.\r

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Secondo le previsioni della Fifa l'evento potrebbe contribuire fino a 17,2 miliardi di dollari al Pil degli Stati Uniti. Ma, secondo la Deutsche Bank, anche se l'evento attirasse 1,2 milioni di tifosi internazionali in Nord America, l'impatto economico complessivo risulterebbe probabilmente limitato, per un aumento del Pil nel breve termine attorno allo 0,05%, qualora si raggiungessero le stime della Fifa.\r

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I dati sulle prenotazioni di voli di Sojern mostrano una crescita di quasi l'8% a Miami, con New York che registra un incremento quasi analogo. Dallas-Fort Worth sta registrando un balzo di circa il 10% e Houston un aumento di quasi il 13%. Per contro, le prenotazioni di voli a Seattle sono inferiori di quasi il 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.","post_title":"Usa: l'impatto dei Mondiali di calcio tarda a materializzarsi sulle aziende del travel","post_date":"2026-06-11T11:32:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781177566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Life Hotels & Resorts rafforza la collezione Unico dedicata alle strutture di charme che esprimono identità territoriale, autenticità e un’elevata qualità dell’ospitalità, con l’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia.\r

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Situato a Corato, nel cuore della Puglia Imperiale, a pochi minuti di auto da Castel del Monte, il resort si inserisce in uno dei territori più ricchi di storia e paesaggi del Sud Italia, offrendo un accesso privilegiato a destinazioni come Trani, Ruvo di Puglia, Altamura, Matera e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.\r

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«L’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia rafforza il percorso di crescita della nostra collezione Unico dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Hotels & Resorts - La Puglia è oggi una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano e internazionale, e questa proprietà interpreta perfettamente i valori del brand».\r

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Il resort comprende camere e suite progettate per garantire comfort e benessere, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al business travel, ed offre un’offerta gastronomica che celebra le eccellenze pugliesi attraverso ingredienti locali e ricette della tradizione mediterranea.\r

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L’esperienza punta anche su una ricca offerta di percorsi enogastronomici, attività outdoor, itinerari culturali e visite guidate.\r

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«Unico Serrone Palace Apulia - conclude Carella - incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio».\r

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Unico Serrone Palace Apulia sarà commercializzato attraverso il network internazionale di partner del gruppo e rappresenterà un nuovo riferimento lifestyle per il Sud Italia.\r

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","post_title":"Life Hotels & Resorts, Serrone Palace Apulia entra nella collezione Unico Private Resorts","post_date":"2026-06-11T10:26:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781173591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493365\" align=\"alignleft\" width=\"286\"] Sergio De Luca[/caption]\r

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SiVola, travel tech company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi pari a 69 milioni di euro, in crescita del 40,8% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha registrato un ebitda di circa 2,3 milioni di euro e circa 2.000 partenze per un totale di quasi 80.000 passeggeri dal primo viaggio venduto, 25.000 dei quali hanno viaggiato con l'azienda solo nel 2025.\r

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Dopo gli ottimi risultati del 2024, anno in cui è partito anche il percorso di internazionalizzazione sul mercato spagnolo, SiVola consolida il proprio posizionamento confermandosi in utile dal suo primo anno di attività e crescendo fino ad oggi autofinanziandosi. Con 42 nazioni a catalogo e 161 itinerari attivi, SiVola ha raddoppiato i ricavi e i clienti ogni anno dall'avvio delle attività.\r

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\"Nonostante le incertezze di scenario, siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti che confermano non solo la solidità di un'azienda che cresce anno dopo anno a ritmi costanti, ma anche la fiducia dei nostri viaggiatori, della nostra community - commenta Sergio De Luca, ceo di SiVola - Stiamo raggiungendo traguardi importanti grazie al lavoro di tutta la squadra e alla cura che mettiamo nella selezione di itinerari ed esperienze, rivoluzionando i canoni del turismo tradizionale e promuovendo un modo di viaggiare sempre più consapevole\".","post_title":"SiVola salto in avanti nei ricavi: 69 milioni di euro. Crescita del 40,8%","post_date":"2026-06-10T14:52:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781103157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Minor Hotels presenta Horizons Club by Minor Discovery, il nuovo servizio di abbonamento annuale pensato per offrire ai viaggiatori fidelizzati un’esperienza ancora più premium, con vantaggi esclusivi e benefici dedicati sia all’interno che al di fuori dell’esperienza alberghiera.\r

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Attraverso una quota annuale, gli utenti possono scegliere tra due livelli di adesione: Open e Broad. Entrambe sono valide presso gli hotel del gruppo in Europa e nelle Americhe e condividono le stesse caratteristiche. Tuttavia, l’opzione Broad, di livello superiore, estende l’accesso ai brand di lusso del gruppo, Anantara e Tivoli, mentre l’opzione Open dà accesso alle strutture Premium e Select, tra cui Colbert Collection, NH Collection, nhow, Avani, NH, Oaks e iStay by NH.\r

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I principali vantaggi includono sconti esclusivi su pernottamenti e ristorazione, accesso anticipato a promozioni, vendite private e offerte speciali, condizioni di cancellazione vantaggiose, late check out gratuito, maggiori ricompense in Discovery Dollars, esperienze esclusive e accesso immediato allo status per scegliere di continuare a viaggiare con noi, accompagnandoli lungo ogni fase del viaggio, dalla prenotazione al soggiorno Gold all’interno del programma Minor DISCOVERY.\r

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Inoltre, gli iscritti potranno usufruire di benefici dedicati presso partner selezionati: Air Europa, Sixt Rent a Car, Iryo, Holafly, Ubigi e Parques Reunidos.\r

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«Con Horizons Club, vogliamo offrire ai nostri membri una nuova prospettiva di vantaggi, dando loro ancora più motivi e oltre - afferma Judith Güemes, SVP CRM & Loyalty, Minor Hotels Europe & Americas - Si tratta di una naturale evoluzione del programma Minor DISCOVERY e di un modo per riconoscere e premiare ancora di più quei viaggiatori che scelgono con costanza i nostri brand».","post_title":"Minor hotels lancia Horizons Club by Minor Discovery, servizio di abbonamento premium","post_date":"2026-06-10T13:15:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781097352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Fair Travel Promise non verrà più applicato alle prenotazioni effettuate a partire dal 10 giugno»: Volotea torna sui suoi passi ed elimina l'iniziativa che aveva suscitato perplessità da parte dell'Antitrust italiano (era stata aperta un'istruttoria).\r

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La misura temporanea prevedeva prevedeva un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent. Sette giorni prima della data di partenza programmata, la compagnia comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. \r

Un'idea semplice\r

Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.\r

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«Il Fair Travel Promise è nato da un'idea semplice: garantire ai clienti un prezzo equo del carburante, senza un solo euro in più, mantenendo al contempo le tariffe il più accessibili possibile - ha commentato Valeria Rebasti, international market director del vettore -. Sebbene le sfide che il settore dell'aviazione deve affrontare siano cambiate, il nostro impegno nei confronti dei clienti rimane immutato. Volotea continuerà ad assorbire gli aumenti del prezzo del carburante e ad offrire flessibilità illimitata su ogni biglietto senza alcun costo aggiuntivo».\r

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Volotea conferma inoltre in una nota che, fino al termine della stagione estiva, non sono previste cancellazioni di voli.\r

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","post_title":"Volotea fa marcia indietro e cancella la 'Fair Travel Promise'","post_date":"2026-06-10T09:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1781084853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Express Travel International presenta Eti Star Awards, il nuovo appuntamento annuale dedicato alle agenzie di viaggio italiane che scelgono ogni giorno di credere nel progetto Eti e nella destinazione Sharm El Sheikh. L'iniziativa nasce per premiare e valorizzare l'impegno, la professionalità e i risultati delle agenzie partner, protagoniste della crescita del brand sul mercato italiano, e per creare un momento esclusivo di incontro e condivisione.\r

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L'iniziativa si svolgerà ad ottobre 2026 a Sharm El Sheikh. L’obiettivo è riconoscere i risultati commerciali raggiunti dai migliori partner distributivi durante la stagione estiva e rafforzare ulteriormente il legame tra ETI Viaggi e il network delle agenzie che ogni giorno scelgono di investire nella destinazione.\r

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Gli Eti Star Awards riuniranno i migliori partner commerciali Eti in una convention che comprenderà momenti di formazione, networking, visite alle strutture del gruppo sul Mar Rosso, incontri con il management internazionale e una serata di gala dedicata alla premiazione delle eccellenze del trade italiano.\r

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Per accedere all'evento, le agenzie di viaggio dovranno raggiungere specifici obiet.tivi di vendita nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 31 agosto 2026. Al raggiungimento di 7 prenotazioni confermate sarà riconosciuto un invito all'evento, mentre con 20 prenotazioni confermate l'invito sarà esteso a due partecipanti dello stesso punto vendita.\r

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L'appuntamento rappresenterà inoltre un'importante occasione per conoscere da vicino l'offerta Eti, visitare le strutture alberghiere del gruppo a Sharm El Sheikh, confrontarsi con il management internazionale e scoprire in anteprima i progetti e le novità in programma per la stagione 2027.\r

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«Gli Eti Star Awards non sono soltanto un incentivo alle vendite, ma vogliono diventare un vero momento di incontro e condivisione tra Eti e le agenzie di viaggio che credono nel nostro progetto - dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale Italia di Eti Viaggi - Il nostro obiettivo è creare un appuntamento annuale capace di valorizzare il lavoro degli agenti di viaggio, premiarne la professionalità e consolidare una partnership destinata a crescere nel tempo».","post_title":"Eti Star Awards, ad ottobre un nuovo appuntamento dedicato alle agenzie di viaggio","post_date":"2026-06-09T11:36:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781005002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una email inviata alle agenzie Ixpira comunica di non poter processare nuove prenotazioni a causa di eventi di forza maggiore.\r

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La notizia non è un buon segnale per il mercato. Significa che la crisi attuale ha colpito, cosa che abbiamo scritto già all'inizio della guerra, chiedendo al ministero di pensare con la massima urgenza a degli aiuti da devolvere al settore. Naturalmente il ministero che parla di ottimismo, ma non ha fatto nulla.\r

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Al di là di queste amare riflessioni, nella email inviate alle agenzie, Ixpira afferma che le prenotazioni già in essere rimangono valide e la società supporterà le agenzie nella loro gestione.\r

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Naturalmente il sito sarà accessibile solo per consultazioni delle prenotazioni già esistenti e le operazioni di pagamento o di cancellazione.\r

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Infine una nota importante. «Alcuni fornitori potrebbero non essere in grado o non disponibili nella gestione delle prenotazioni, con il concreto rischio che la prenotazione venga cancellata. La comunicazione è stata inviata tempestivamente sia alle agenzie che ai fornitori».","post_title":"Chiude Ixpira. L'azienda non accetta nuove prenotazioni. Adv avvertite","post_date":"2026-06-09T09:51:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780998674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cox & Kings, che si definisce la più antica compagnia di viaggi al mondo, ha presentato un restyling del proprio marchio.\r

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Come si legge su TraveWeekly, il tour operator, fondato a Londra nel 1758 e ora di proprietà di Abercrombie & Kent Travel Group, riemerge con una rinnovata attenzion all'esplorazione culturale. \r

Il nuovo logo\r

Il logo rinnovato rende omaggio alla storia di Cox & Kings, pur vantando un design contemporaneo. L'emblema del cavallo si ispira alle origini settecentesche dell'azienda. \r

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Aktg ha acquisito il marchio Cox & Kings nel 2019 dopo che la società aveva sospeso le proprie attività. Cox & Kings si è recentemente espansa dal mercato britannico a quello australiano. Prevede di avviare le operazioni negli Stati Uniti a settembre, concentrandosi su viaggi per piccoli gruppi e tour privati ​​su misura. \r

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Peter Chipchase, responsabile del marchio Aktg, ha guidato la campagna di branding, che comprende un sito web riprogettato, una strategia aggiornata per i social media e attività di marketing rivolte sia al settore commerciale che ai consumatori. \r

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«Riportare in auge un marchio storico come Cox & Kings è al tempo stesso un privilegio e una responsabilità - ha affermato Chipchase -. Pioniera dei viaggi culturalmente avventurosi, Cox & Kings è sempre stata animata da uno spirito di esplorazione e scoperta».","post_title":"Cox & Kings rinnova il marchio e apre al mercato Usa","post_date":"2026-06-09T09:43:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780998218000]}]}}