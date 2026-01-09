Francorosso presenta “Un colore. Mille storie” Francorosso comincia il 2026 con una nuova campagna di comunicazione. Nello spot tv si presenta un viaggio tra le sfumature che rendono ogni vacanza indimenticabile attraverso uno storytelling visivo che mette al centro le emozioni. Ideato dall’agenzia torinese Clicking Adv, il concept mette al centro il rosso: il colore che da sempre identifica il brand, trasformandolo in un filo narrativo che guida lo spot e lega le storie, scena dopo scena. La promessa «Abbiamo voluto una narrazione visiva coinvolgente, non solo un invito a viaggiare, ma una promessa: Francorosso trasforma ogni viaggio in un’esperienza che lascia il segno e risveglia la voglia di scoprire il mondo con occhi nuovi – afferma Enrica Beltramo, marketing manager Francorosso -. Il rosso diventa il colore delle emozioni: la passione di un’avventura, la bellezza di un paesaggio, la gioia di un incontro». Il messaggio “Un colore. Mille storie” esprime l’essenza del brand e parla a chi cerca qualcosa in più di una semplice destinazione: un modo di viaggiare attento alle persone, alle emozioni e al desiderio di scoprire il mondo. Dal 10 gennaio lo spot sarà in onda in tv all’interno della nuova serie Donnavventura Reporter Experience su Tv8 e Sky Adventure e sarà supportato anche da una campagna digital mirata ad amplificare il messaggio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Squadra che vince non si cambia». La tradizionale cautela nel commentare risultati e strategie di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World, cede per un attimo il passo a una grande soddisfazione: «L’anno finanziario 2024-25 si è chiuso con numeri da record per il gruppo e in particolare per il t.o. Dal 1947 a oggi quello appena chiuso si è rivelato l’anno più importante della nostra storia. E quel che più conta è che abbiamo fatto “strike” su tutte le verticali». In attesa dell’approvazione del bilancio da parte del cda, Ezhaya conferma di aver movimentato lo scorso anno circa un milione di passeggeri solo con il t.o. Un numero importante, favorito sia da una condizione positiva registrata dal mercato in generale, sia dai numeri macinati dal t.o., «che ha assunto una posizione forte sul mercato e ora sta capitalizzando la propria leadeship». Le ragioni del successo A incidere favorevolmente sui risultati economici e in modo specifico sulla redditività sono stati anche gli investimenti compiuti in tecnologia, specie sul fronte del revenue management. «Proprio un anno fa abbiamo avviato l’implementazione di un nuovo toolkit che utilizza maggiormente l’AI e il machine learning. Devo dire che i risultati sono impressionanti. Il sistema non solo è necessario per assicurare l’ottimizzazione dei prezzi, ma anche per essere più aderenti al mercato potendo leggere anche le minime variazioni di tendenza e di domanda. Il 2026 si muoverà in continuità, anche se prevediamo un po’ più di tensione sulla capacità di spesa degli italiani». Il nuovo anno sembra quindi partito con il piede giusto: «Dall’inizio del nuovo anno finanziario a oggi abbiamo registrato un incremento del 10% sulle vendite rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. E’ ancora presto per capire se si tratti di un trend destinato a durare o di un maggiore anticipo sui tempi del booking, ma posso comunque tarare l’obiettivo per il 2026 su una crescita dei ricavi intorno ai 120 milioni rispetto all’anno finanziario 2024-25, con una marginalità in continuità con quella dello scorso anno». [post_title] => Ezhaya, Alpitour World: «Il 2025 è stato l'anno migliore della nostra storia» [post_date] => 2026-01-09T15:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767973106000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francorosso comincia il 2026 con una nuova campagna di comunicazione. Nello spot tv si presenta un viaggio tra le sfumature che rendono ogni vacanza indimenticabile attraverso uno storytelling visivo che mette al centro le emozioni. Ideato dall’agenzia torinese Clicking Adv, il concept mette al centro il rosso: il colore che da sempre identifica il brand, trasformandolo in un filo narrativo che guida lo spot e lega le storie, scena dopo scena. La promessa «Abbiamo voluto una narrazione visiva coinvolgente, non solo un invito a viaggiare, ma una promessa: Francorosso trasforma ogni viaggio in un’esperienza che lascia il segno e risveglia la voglia di scoprire il mondo con occhi nuovi - afferma Enrica Beltramo, marketing manager Francorosso -. Il rosso diventa il colore delle emozioni: la passione di un’avventura, la bellezza di un paesaggio, la gioia di un incontro». Il messaggio “Un colore. Mille storie” esprime l’essenza del brand e parla a chi cerca qualcosa in più di una semplice destinazione: un modo di viaggiare attento alle persone, alle emozioni e al desiderio di scoprire il mondo. Dal 10 gennaio lo spot sarà in onda in tv all’interno della nuova serie Donnavventura Reporter Experience su Tv8 e Sky Adventure e sarà supportato anche da una campagna digital mirata ad amplificare il messaggio. [post_title] => Francorosso presenta "Un colore. Mille storie" [post_date] => 2026-01-09T12:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767963391000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “80 Years Together”: questo il leit motiv di Cathay Pacific per il 2026, anno che celebra proprio l'ottantesimo anniversario della compagnia aerea di Hong Kong. Un anno che sarà ricco di eventi e iniziative speciali, che sono cominciati il 6 gennaio con il lancio di una livrea speciale su uno degli Airbus A350: abbellita dall'iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell'80° anniversario, la livrea rende omaggio all'amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane. “Questa non è solo una data importante per Cathay, ma anche un'occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong - ha dichiarato il ceo del Gruppo Cathay, Ronald Lam -. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all'estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi. “Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione. Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay. Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana. [post_title] => Cathay Pacific: 2026 nel segno dei primi 80 anni della compagnia aerea [post_date] => 2026-01-09T12:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767960212000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio più che positivo per Agrigento capitale italiana della cultura 2025. In poche parole una delle esperienze culturali più vaste e articolate mai realizzate sul territorio. Nel corso dell'anno appena chiuso sono stati complessivamente 1.110 gli eventi, che hanno spaziato dalle attività collaterali ai 44 progetti del dossier, fino a manifestazioni di prestigio con la partecipazione di personalità illustri che hanno scelto Agrigento come meta proprio in quanto capitale della cultura. Nello specifico sono state organizzate oltre 60 mostre ed esposizioni e una particolare attenzione alla promozione della lettura, con più di 30 presentazioni di libri. Artisti, istituzioni culturali, fondazioni e realtà di primo piano hanno scelto la città come sede di eventi di carattere nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzarne il profilo culturale e la capacità di attrazione. Da evidenziare anche l’apertura del nuovo museo nascita di Metaphorà e del Museo di Città, luogo pensato come ponte tra passato e presente, capace di raccontare la storia di Agrigento, dalla Magna Grecia ai giorni nostri, attraverso percorsi multimediali che intrecciano luoghi e figure emblematiche del territorio. Di particolare interesse è anche il Museo del Corallo Nocito di Sciacca, dedicato alla storia e alla tradizione artigiana legata al celebre corallo rosso. Tra gli obiettivi degli eventi valorizzare l’identità culturale agrigentina, promuovere il dialogo tra tradizione e innovazione, coinvolgere la comunità locale e attrarre visitatori da tutta Italia e dal mondo. Sabato 10 gennaio, alle ore 18, al Teatro Pirandello è in programma la cerimonia ufficiale che celebrerà la conclusione dell’anno di Capitale italiana della cultura 2025, dove Agrigento cederà il testimone a L’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi. «Con oltre 1.100 eventi, mostre, incontri e progetti, la città - spiega il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè - ha dimostrato di esserci, di saper accogliere e produrre cultura, valorizzando il suo straordinario patrimonio identitario. L’anno di Capitale italiana della cultura 2025 ha posto le fondamenta per progettare il futuro culturale del nostro territorio. Il fermento culturale vissuto non si esaurisce con la fine dell’anno: tanti altri eventi, attività e iniziative continueranno a rafforzare il percorso intrapreso». [post_title] => Agrigento capitale della cultura 2025: oltre 1.000 eventi, 60 mostre e investimenti [post_date] => 2026-01-09T10:12:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767953576000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Toscana torna ad essere la nave della musica. Per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova infatti la partnership con il Festival di Sanremo. Grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista sta attraversando un momento artistico importante con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni. Il programma Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana prenderà vita la versione “cruise” di “Max Forever - The party boat”, ideata in collaborazione con Costa: non un singolo evento, ma un percorso musicale che accompagna cinque serate della crociera della Musica, trasformando ogni notte in un’esperienza speciale da vivere e condividere. Il format sarà parte integrante della brand integration con il Festival. Ogni sera, durante la performance di Max Pezzali, un collegamento live dall’Ariston porterà il pubblico – in teatro e a casa – dentro l’atmosfera della nave, condividendo l’esperienza collettiva di pezzi di storia della musica italiana. Costa Toscana sarà a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo, con la possibilità di vivere un’esperienza completa a bordo della crociera della Musica o di scegliere una delle due mini-crociere, dal 21 al 25 febbraio o dal 25 febbraio al 1° marzo, per entrare nel cuore del Festival da una prospettiva diversa, con performance coinvolgenti e party esclusivi. Durante il giorno, gli ospiti potranno partecipare a un ricco palinsesto di attività a tema, con possibilità di escursioni organizzate e discese a terra. [post_title] => Max Pezzali star di Costa Toscana nei giorni del Festival [post_date] => 2026-01-09T09:38:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767951484000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 nel segno della crescita per Icelandair, che ha chiuso l'esercizio trasportando 5,1 milioni di passeggeri, pari ad un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. E' inoltre la prima volta che la compagnia aerea supera la soglia dei cinque milioni di passeggeri. Dicembre ha coronato un anno positivo, con 344.000 passeggeri trasportati, in aumento del 10% rispetto a dicembre 2024. Di questi, il 48% ha viaggiato via Islanda, mentre il 27% è volato verso l'Islanda, il 20% dall'Islanda e il 6% su rotte domestiche. La compagnia aerea ha anche raggiunto un load factor record per dicembre dell'84,1%. Le prestazioni operative sono migliorate in modo significativo. La puntualità ha raggiunto l'80,1% a dicembre, in forte aumento rispetto al 59,7% dell'anno precedente, mentre la puntualità dell'intero anno è salita all'83,9%, collocando Icelandair tra le compagnie aeree europee con le migliori prestazioni. Commentando i risultati, il presidente e ceo Bogi Nils Bogason ha affermato che il 2025 è stato l'anno più importante nella storia della compagnia aerea, sottolineando l'attenzione strategica rivolta all'aumento della capacità fuori dai periodi di punta per migliorare l'utilizzo delle infrastrutture e ridurre la stagionalità. [post_title] => Icelandair supera per la prima volta i 5 mln di passeggeri trasportati in un anno [post_date] => 2026-01-09T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767950148000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ponant Explorations, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta una crociera unica dedicata al made in Italy, Luxury edition. Si tratta di un viaggio dedicato alle arti e ai mestieri d’eccellenza volto a celebrare l’eleganza italiana. Un’esperienza pensata per chi ama i segreti meglio custoditi, i materiali preziosi e gli accessori senza tempo: è questo il lusso italiano che ispira l’intero itinerario. Collaborazioni esclusive Per l’occasione Ponant, grazie a una collaborazione esclusiva con cinque maison italiane di fama mondiale nei settori moda, gioielleria e arte della tavola (Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, Ginori 1735), offrirà una crociera dal programma inedito: ricevimenti privati nei palazzi storici di Firenze e Venezia, incontri con i migliori artigiani del Paese, dimostrazioni dal vivo, workshop e momenti riservati agli ospiti. A bordo di Le Boréal, navigando da Livorno alla laguna veneziana, il Belpaese svela la sua anima più autentica. Ogni giornata sarà un susseguirsi di scoperte raffinate con allestimenti di mostre esclusive e una cucina di bordo che riflette la tradizione italiana, tra aromi di olio d’oliva e basilico che raccontano i territori attraversati. Ogni scalo è un invito alla cultura e alla scoperta tra borghi antichi, musei, chiese barocche, siti archeologici e degustazioni in cantina. Partenza prevista l'8 settembre, per la crociera di 11 giorni e 10 notti da Livorno a Venezia. [post_title] => Ponant Explorations, crociera esclusiva all'insegna del made in Italy [post_date] => 2026-01-08T12:08:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767874089000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ambasciata della Repubblica di Turchia in Italia ha scelto di affidarsi a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni, gestione dei canali social e sviluppo di progetti speciali. Obiettivo comune quello di raccontare una destinazione culturale contemporanea, per rafforzare il posizionamento della meta sul mercato italiano e costruire una narrazione più articolata e distintiva, capace di superare i cliché turistici e mettere al centro cultura, patrimonio, lifestyle e creatività. «La Türkiye è una destinazione con un capitale narrativo straordinario - commenta Vincenzo Tomini Foresti, direttore di The Gate Communication -. La sfida oggi non è solo promuovere un Paese, ma costruire contenuti e progetti in grado di intercettare media, travel trade e community digitali sempre più attente alla qualità dell’esperienza. Lavoreremo su una strategia integrata che unisce pr, media relations, social e iniziative speciali, con un forte focus culturale». La collaborazione si inserisce in una fase di rinnovamento delle attività dell’ambasciata, che vede anche l’arrivo a Roma della nuova direttrice dell’Ufficio Cultura e Informazioni, Esin Zeynep Selvi, già in passato alla guida dell’ufficio in Italia. «L’Italia è un mercato strategico per la Turchia, non solo in termini di flussi turistici ma di affinità culturale – sottolinea Esin Zeynep Selvi -. Vogliamo rafforzare la percezione del Paese come destinazione ricca, dinamica e autentica, capace di offrire esperienze che uniscono storia millenaria e contemporaneità e siamo felici di poter collaborare con The Gate Communication». [post_title] => La Turchia si affida a The Gate Communication per la promozione in Italia [post_date] => 2026-01-08T11:30:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767871837000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hyatt Hotels ha annunciato le prime proprietà della sua nuova collezione Unscripted by Hyatt, aggiungendo sei hotel Wink in Vietnam. Wink, catena fondata nel 2021, si presenta come un marchio di lifestyle incentrato sulla tecnologia e sulla sostenibilità, che fonde il moderno design vietnamita con "tocchi storici". Come riporta TravelWeekly, l'accordo strategico di Hyatt con la società madre di Wink, Indochina Kajima, più che raddoppia la presenza di Hyatt in Vietnam, portando la sua presenza da quattro a 10 hotel. I sei nuovi hotel I sei hotel che si uniscono al portfolio di Unscripted sono il Wink Saigon Centre, il Wink Danang Centre, il Wink Danang Riverside, il Wink Tuy Hoa Beach, il Wink Can Tho Centre e il Wink Hai Phong Centre. The Wink Hanoi Westlake si unirà a Unscripted quando aprirà alla fine del 2026. Hyatt ha presentato i piani per Unscripted lo scorso maggio, con un concept prevede hotel indipendenti di lusso. [post_title] => Hyatt aggiunge sei hotel Wink in Vietnam alla collezione Unscripted [post_date] => 2026-01-08T10:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767868758000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "francorosso presenta un colore mille storie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2317,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Squadra che vince non si cambia». La tradizionale cautela nel commentare risultati e strategie di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World, cede per un attimo il passo a una grande soddisfazione: «L’anno finanziario 2024-25 si è chiuso con numeri da record per il gruppo e in particolare per il t.o. Dal 1947 a oggi quello appena chiuso si è rivelato l’anno più importante della nostra storia. E quel che più conta è che abbiamo fatto “strike” su tutte le verticali».\r

\r

In attesa dell’approvazione del bilancio da parte del cda, Ezhaya conferma di aver movimentato lo scorso anno circa un milione di passeggeri solo con il t.o. Un numero importante, favorito sia da una condizione positiva registrata dal mercato in generale, sia dai numeri macinati dal t.o., «che ha assunto una posizione forte sul mercato e ora sta capitalizzando la propria leadeship».\r

Le ragioni del successo\r

A incidere favorevolmente sui risultati economici e in modo specifico sulla redditività sono stati anche gli investimenti compiuti in tecnologia, specie sul fronte del revenue management. «Proprio un anno fa abbiamo avviato l’implementazione di un nuovo toolkit che utilizza maggiormente l’AI e il machine learning. Devo dire che i risultati sono impressionanti. Il sistema non solo è necessario per assicurare l’ottimizzazione dei prezzi, ma anche per essere più aderenti al mercato potendo leggere anche le minime variazioni di tendenza e di domanda. Il 2026 si muoverà in continuità, anche se prevediamo un po’ più di tensione sulla capacità di spesa degli italiani».\r

\r

Il nuovo anno sembra quindi partito con il piede giusto: «Dall’inizio del nuovo anno finanziario a oggi abbiamo registrato un incremento del 10% sulle vendite rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. E’ ancora presto per capire se si tratti di un trend destinato a durare o di un maggiore anticipo sui tempi del booking, ma posso comunque tarare l’obiettivo per il 2026 su una crescita dei ricavi intorno ai 120 milioni rispetto all’anno finanziario 2024-25, con una marginalità in continuità con quella dello scorso anno».","post_title":"Ezhaya, Alpitour World: «Il 2025 è stato l'anno migliore della nostra storia»","post_date":"2026-01-09T15:38:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1767973106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francorosso comincia il 2026 con una nuova campagna di comunicazione. Nello spot tv si presenta un viaggio tra le sfumature che rendono ogni vacanza indimenticabile attraverso uno storytelling visivo che mette al centro le emozioni. Ideato dall’agenzia torinese Clicking Adv, il concept mette al centro il rosso: il colore che da sempre identifica il brand, trasformandolo in un filo narrativo che guida lo spot e lega le storie, scena dopo scena.\r

\r

La promessa\r

«Abbiamo voluto una narrazione visiva coinvolgente, non solo un invito a viaggiare, ma una promessa: Francorosso trasforma ogni viaggio in un’esperienza che lascia il segno e risveglia la voglia di scoprire il mondo con occhi nuovi - afferma Enrica Beltramo, marketing manager Francorosso -. Il rosso diventa il colore delle emozioni: la passione di un’avventura, la bellezza di un paesaggio, la gioia di un incontro».\r

Il messaggio “Un colore. Mille storie” esprime l’essenza del brand e parla a chi cerca qualcosa in più di una semplice destinazione: un modo di viaggiare attento alle persone, alle emozioni e al desiderio di scoprire il mondo. Dal 10 gennaio lo spot sarà in onda in tv all’interno della nuova serie Donnavventura Reporter Experience su Tv8 e Sky Adventure e sarà supportato anche da una campagna digital mirata ad amplificare il messaggio.","post_title":"Francorosso presenta \"Un colore. Mille storie\"","post_date":"2026-01-09T12:56:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767963391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“80 Years Together”: questo il leit motiv di Cathay Pacific per il 2026, anno che celebra proprio l'ottantesimo anniversario della compagnia aerea di Hong Kong.\r

Un anno che sarà ricco di eventi e iniziative speciali, che sono cominciati il 6 gennaio con il lancio di una livrea speciale su uno degli Airbus A350: abbellita dall'iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell'80° anniversario, la livrea rende omaggio all'amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane.\r

\r

“Questa non è solo una data importante per Cathay, ma anche un'occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong - ha dichiarato il ceo del Gruppo Cathay, Ronald Lam -. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all'estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi.\r

“Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione.\r

Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay.\r

Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana.","post_title":"Cathay Pacific: 2026 nel segno dei primi 80 anni della compagnia aerea","post_date":"2026-01-09T12:03:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767960212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo per Agrigento capitale italiana della cultura 2025. In poche parole una delle esperienze culturali più vaste e articolate mai realizzate sul territorio.\r

\r

Nel corso dell'anno appena chiuso sono stati complessivamente 1.110 gli eventi, che hanno spaziato dalle attività collaterali ai 44 progetti del dossier, fino a manifestazioni di prestigio con la partecipazione di personalità illustri che hanno scelto Agrigento come meta proprio in quanto capitale della cultura.\r

\r

Nello specifico sono state organizzate oltre 60 mostre ed esposizioni e una particolare attenzione alla promozione della lettura, con più di 30 presentazioni di libri. Artisti, istituzioni culturali, fondazioni e realtà di primo piano hanno scelto la città come sede di eventi di carattere nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzarne il profilo culturale e la capacità di attrazione.\r

\r

Da evidenziare anche l’apertura del nuovo museo nascita di Metaphorà e del Museo di Città, luogo pensato come ponte tra passato e presente, capace di raccontare la storia di Agrigento, dalla Magna Grecia ai giorni nostri, attraverso percorsi multimediali che intrecciano luoghi e figure emblematiche del territorio. Di particolare interesse è anche il Museo del Corallo Nocito di Sciacca, dedicato alla storia e alla tradizione artigiana legata al celebre corallo rosso.\r

\r

Tra gli obiettivi degli eventi valorizzare l’identità culturale agrigentina, promuovere il dialogo tra tradizione e innovazione, coinvolgere la comunità locale e attrarre visitatori da tutta Italia e dal mondo.\r

\r

Sabato 10 gennaio, alle ore 18, al Teatro Pirandello è in programma la cerimonia ufficiale che celebrerà la conclusione dell’anno di Capitale italiana della cultura 2025, dove Agrigento cederà il testimone a L’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi.\r

\r

«Con oltre 1.100 eventi, mostre, incontri e progetti, la città - spiega il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè - ha dimostrato di esserci, di saper accogliere e produrre cultura, valorizzando il suo straordinario patrimonio identitario. L’anno di Capitale italiana della cultura 2025 ha posto le fondamenta per progettare il futuro culturale del nostro territorio. Il fermento culturale vissuto non si esaurisce con la fine dell’anno: tanti altri eventi, attività e iniziative continueranno a rafforzare il percorso intrapreso».","post_title":"Agrigento capitale della cultura 2025: oltre 1.000 eventi, 60 mostre e investimenti","post_date":"2026-01-09T10:12:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1767953576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Toscana torna ad essere la nave della musica. Per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova infatti la partnership con il Festival di Sanremo. Grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista sta attraversando un momento artistico importante con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni.\r

\r

Il programma\r

Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana prenderà vita la versione “cruise” di “Max Forever - The party boat”, ideata in collaborazione con Costa: non un singolo evento, ma un percorso musicale che accompagna cinque serate della crociera della Musica, trasformando ogni notte in un’esperienza speciale da vivere e condividere.\r

Il format sarà parte integrante della brand integration con il Festival. Ogni sera, durante la performance di Max Pezzali, un collegamento live dall’Ariston porterà il pubblico – in teatro e a casa – dentro l’atmosfera della nave, condividendo l’esperienza collettiva di pezzi di storia della musica italiana.\r

Costa Toscana sarà a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo, con la possibilità di vivere un’esperienza completa a bordo della crociera della Musica o di scegliere una delle due mini-crociere, dal 21 al 25 febbraio o dal 25 febbraio al 1° marzo, per entrare nel cuore del Festival da una prospettiva diversa, con performance coinvolgenti e party esclusivi. Durante il giorno, gli ospiti potranno partecipare a un ricco palinsesto di attività a tema, con possibilità di escursioni organizzate e discese a terra.","post_title":"Max Pezzali star di Costa Toscana nei giorni del Festival","post_date":"2026-01-09T09:38:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767951484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 nel segno della crescita per Icelandair, che ha chiuso l'esercizio trasportando 5,1 milioni di passeggeri, pari ad un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. E' inoltre la prima volta che la compagnia aerea supera la soglia dei cinque milioni di passeggeri.\r

\r

Dicembre ha coronato un anno positivo, con 344.000 passeggeri trasportati, in aumento del 10% rispetto a dicembre 2024. Di questi, il 48% ha viaggiato via Islanda, mentre il 27% è volato verso l'Islanda, il 20% dall'Islanda e il 6% su rotte domestiche. La compagnia aerea ha anche raggiunto un load factor record per dicembre dell'84,1%.\r

\r

Le prestazioni operative sono migliorate in modo significativo. La puntualità ha raggiunto l'80,1% a dicembre, in forte aumento rispetto al 59,7% dell'anno precedente, mentre la puntualità dell'intero anno è salita all'83,9%, collocando Icelandair tra le compagnie aeree europee con le migliori prestazioni.\r

\r

Commentando i risultati, il presidente e ceo Bogi Nils Bogason ha affermato che il 2025 è stato l'anno più importante nella storia della compagnia aerea, sottolineando l'attenzione strategica rivolta all'aumento della capacità fuori dai periodi di punta per migliorare l'utilizzo delle infrastrutture e ridurre la stagionalità.","post_title":"Icelandair supera per la prima volta i 5 mln di passeggeri trasportati in un anno","post_date":"2026-01-09T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767950148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ponant Explorations, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta una crociera unica dedicata al made in Italy, Luxury edition. Si tratta di un viaggio dedicato alle arti e ai mestieri d’eccellenza volto a celebrare l’eleganza italiana. Un’esperienza pensata per chi ama i segreti meglio custoditi, i materiali preziosi e gli accessori senza tempo: è questo il lusso italiano che ispira l’intero itinerario.\r

\r

Collaborazioni esclusive\r

Per l’occasione Ponant, grazie a una collaborazione esclusiva con cinque maison italiane di fama mondiale nei settori moda, gioielleria e arte della tavola (Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, Ginori 1735), offrirà una crociera dal programma inedito: ricevimenti privati nei palazzi storici di Firenze e Venezia, incontri con i migliori artigiani del Paese, dimostrazioni dal vivo, workshop e momenti riservati agli ospiti.\r

A bordo di Le Boréal, navigando da Livorno alla laguna veneziana, il Belpaese svela la sua anima più autentica. Ogni giornata sarà un susseguirsi di scoperte raffinate con allestimenti di mostre esclusive e una cucina di bordo che riflette la tradizione italiana, tra aromi di olio d’oliva e basilico che raccontano i territori attraversati. Ogni scalo è un invito alla cultura e alla scoperta tra borghi antichi, musei, chiese barocche, siti archeologici e degustazioni in cantina.\r

Partenza prevista l'8 settembre, per la crociera di 11 giorni e 10 notti da Livorno a Venezia.","post_title":"Ponant Explorations, crociera esclusiva all'insegna del made in Italy","post_date":"2026-01-08T12:08:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767874089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciata della Repubblica di Turchia in Italia ha scelto di affidarsi a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni, gestione dei canali social e sviluppo di progetti speciali.\r

\r

Obiettivo comune quello di raccontare una destinazione culturale contemporanea, per rafforzare il posizionamento della meta sul mercato italiano e costruire una narrazione più articolata e distintiva, capace di superare i cliché turistici e mettere al centro cultura, patrimonio, lifestyle e creatività.\r

\r

«La Türkiye è una destinazione con un capitale narrativo straordinario - commenta Vincenzo Tomini Foresti, direttore di The Gate Communication -. \r

La sfida oggi non è solo promuovere un Paese, ma costruire contenuti e progetti in grado di intercettare media, travel trade e community digitali sempre più attente alla qualità dell’esperienza. Lavoreremo su una strategia integrata che unisce pr, media relations, social e iniziative speciali, con un forte focus culturale».\r

\r

La collaborazione si inserisce in una fase di rinnovamento delle attività dell’ambasciata, che vede anche l’arrivo a Roma della nuova direttrice dell’Ufficio Cultura e Informazioni, Esin Zeynep Selvi, già in passato alla guida dell’ufficio in Italia.\r

\r

«L’Italia è un mercato strategico per la Turchia, non solo in termini di flussi turistici ma di affinità culturale – sottolinea Esin Zeynep Selvi -. Vogliamo rafforzare la percezione del Paese come destinazione ricca, dinamica e autentica, capace di offrire esperienze che uniscono storia millenaria e contemporaneità e siamo felici di poter collaborare con The Gate Communication».","post_title":"La Turchia si affida a The Gate Communication per la promozione in Italia","post_date":"2026-01-08T11:30:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1767871837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hyatt Hotels ha annunciato le prime proprietà della sua nuova collezione Unscripted by Hyatt, aggiungendo sei hotel Wink in Vietnam. Wink, catena fondata nel 2021, si presenta come un marchio di lifestyle incentrato sulla tecnologia e sulla sostenibilità, che fonde il moderno design vietnamita con \"tocchi storici\".\r

Come riporta TravelWeekly, l'accordo strategico di Hyatt con la società madre di Wink, Indochina Kajima, più che raddoppia la presenza di Hyatt in Vietnam, portando la sua presenza da quattro a 10 hotel.\r

I sei nuovi hotel\r

I sei hotel che si uniscono al portfolio di Unscripted sono il Wink Saigon Centre, il Wink Danang Centre, il Wink Danang Riverside, il Wink Tuy Hoa Beach, il Wink Can Tho Centre e il Wink Hai Phong Centre. The Wink Hanoi Westlake si unirà a Unscripted quando aprirà alla fine del 2026.\r

\r

Hyatt ha presentato i piani per Unscripted lo scorso maggio, con un concept prevede hotel indipendenti di lusso.\r

\r

","post_title":"Hyatt aggiunge sei hotel Wink in Vietnam alla collezione Unscripted","post_date":"2026-01-08T10:39:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1767868758000]}]}}