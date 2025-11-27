Focus Caraibi per Norwegian Cruise Line. Paradisi: «Mercato Italia in crescita del 7%» Caraibi protagonisti della programmazione di Norwegian Cruise Line che, fedele al proprio motto «libertà e flessibilità» rivendica un ruolo da primo attore in quest’area geografica, dove «abbiamo la più grande offerta al mondo» osserva Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa della compagnia di crociere. «I Caraibi rappresentano per noi una destinazione fondamentale, con 18 navi navi impiegati qui e alle Bahamas, in partenza da diversi porti americani, non solo in Florida ma anche ad esempio Philadelphia, oltre che Santo Domingo e San Juan». Un’offerta che include anche le due proposte a terra «con le isole private di Stirrup Cay e Harvest Caye: ricordo che Ncl è stata la prima a credere nel prodotto “oltre la nave” con l’acquisto proprio di Stirrup Cay nel 1976, isola che è stata oggetto di un radicale rinnovo cha sarà operativo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2026, aprendo a una clientela più variegata». Inoltre, «con la gestione attraverso il nostro portale anche della parte aerea, ormai da tre anni, l’iter di prenotazione per gli agenti di viaggio è ancora più semplice. Gli itinerari spaziano da tre a 14 giorni, spesso identificabili come un vero e proprio add on al viaggio negli Stati Uniti». Prosegue in parallelo il piano di espansione della flotta: «E’ programmata per marzo 2026 l’entrata in servizio della Norwegian Luna, gemella della Norwegian Aqua (varata lo scorso marzo) e anch’essa dedicata ai Caraibi. Ci saranno poi altre due navi della stessa classe in arrivo entro il 2028 e poi, dal 2030, ulteriori 4 unità di una nuova classe». Mercato italiano in crescita Con una crescita che si attesta al «+7% rispetto al 2024» il mercato italiano si conferma «tra i principali in Europa e per il 2026, anche grazie al lavoro svolto sulla promozione della destinazione Caraibi già da quest’anno, ci aspettiamo un nuovo slancio». A fronte di una componente americana preponderante a livello di clientela, «siamo attorno all’80%, con alcune differenze in base agli itinerari e, naturalmente, alle stagioni: il dato è infatti inferiore durante la nostra estate quando, per contro, aumenta la quota di europei e italiani. Ma l’Italia ha un valore importante per la compagnia, con i due imbarchi da Civitavecchia e Ravenna e la promozione non solo delle crociere nel Mediterraneo ma di tutte le destinazioni, dalle Hawaii all’Alaska, con quest’ultima che si presta molto ai viaggi di gruppo. Certo, non siamo leader in Europa, ma ci piacerebbe diventare un’arma in più per l’agente di viaggio, in grado di stimolare l’interesse su ambiti diversi». Tra le destinazioni a firma Norwegian Cruise Line, le preferenze dei passeggeri italiani sul lungo raggio si concentrano sicuramente «sui Caraibi, con gli itinerari in partenza da Miami; in Europa, invece, il Mediterraneo dell’Est, con Grecia e Turchia. In crescita anche alcune destinazioni asiatiche, come Giappone e Corea, scelte principalmente da chi non è nuovo alla crociera». Condividi

Il ceo e fondatore Bjørn Tore Larsen evidenzia che la flotta della compagnia aerea, composta da 12 Boeing 787-9, «costituisce una base solida» in questo momento, con metà degli aeromobili che operano con contratti Acmi e metà che volano sul proprio network. «Un anno fa, abbiamo impostato un nuovo corso per Norse Atlantic basato su una strategia commerciale basata sui dati (...) e una transizione verso un modello Acmi con rischi ridotti, ricavi più stabili e un'elevata qualità delle rotte che voliamo. Da allora, abbiamo registrato quattro trimestri consecutivi con fattori di carico superiori al 90%, volumi di passeggeri record e migliori risultati finanziari». Tuttavia, Larsen riconosce le continue sfide, citando «la forte concorrenza sulle rotte transatlantiche principali, gli eventi operativi negativi e l'inflazione dei costi che colpisce tutto il comparto aereo». Nei tre mesi chiusi a fine settembre, il vettore ha registrato un fatturato di 249,8 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 222 milioni di dollari dell'anno precedente, con un fatturato passeggeri pari a 210,5 milioni di dollari. Norse ha trasportato 573.433 passeggeri durante il trimestre, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, e un load factor del 95%. Tuttavia, il ricavo-passeggero è sceso da 406 a 395 dollari a causa del calo degli ancillary revenue e dell'indebolimento dei prezzi dei voli transatlantici. Durante la winter Norse continua a diversificare il network dei voli di linea con nuove rotte verso la Thailandia e voli charter verso i Caraibi per P&O Cruises. Per l'estate 2026, il vettore prevede un «operativo incentrato sui collegamenti tra Europa e Stati Uniti, basato su rotte con una domanda comprovata e prezzi dei biglietti più elevati» afferma Larsen, aggiungendo che Norse prevede anche una domanda dal Nord America legata ai Mondiali di calcio 2026. [post_title] => Norse: fatturato record, ma tariffe transatlantiche e costi bloccano la corsa all'utile [post_date] => 2025-11-27T12:57:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764248246000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping. Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa? Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno. In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti? I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism? La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite. Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali. A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium. [post_title] => Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie [post_date] => 2025-11-27T11:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => shopping-tourism ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Shopping Tourism ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764244235000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464846" align="alignleft" width="300"] La città di Cusco, in Perù[/caption] Hampton by Hilton ha ufficialmente inaugurato il suo primo hotel a Cusco, segnando un traguardo significativo per il marchio in Perù. Come riporta TravelDailyNews, la nuova proprietà diventa il terzo hotel Hampton by Hilton nel paese, insieme a Lima San Isidro e Arequipa, rafforzando la crescente presenza di Hilton in Perù e nella più ampia regione latinoamericana. Tutti e tre gli hotel sono stati sviluppati e gestiti da Metro Hotels. L'investimento Con un investimento di 20 milioni di dollari, l'Hampton by Hilton Cusco è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel centro storico della città, a soli 500 metri dal tempio di Koricancha e a un chilometro da Plaza de Armas. L'hotel offre 120 camere e coniuga comfort, convenienza e un servizio impeccabile, con Wi-Fi gratuito, un'area benessere con jacuzzi, un minimarket aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sala riunioni per un massimo di 60 persone. Il progetto Lo sviluppo riflette la continua espansione di Metro Hotels in America Latina. Intervenendo all'inaugurazione, Wilma Zúñiga , direttore generale dell'Hampton by Hilton Cusco, ha dichiarato: "Questo hotel è stato creato con grande impegno, dedizione e passione. Cerchiamo di offrire comfort e un servizio genuino che faccia sentire i nostri ospiti a casa". Felipe Galeano , presidente di Metro Hotels, ha sottolineato il ruolo della collaborazione nella crescita dell'azienda: "Questo è il nostro 17° hotel, il terzo in Perù e il settimo fuori dalla Colombia, dove abbiamo iniziato ed è la prova che quando i latinoamericani lavorano insieme possono fare la differenza" . Pablo Maturana , vicepresidente dello sviluppo per l'America Latina di Hilton, ha sottolineato l'importanza strategica di Cusco e il valore della partnership di Hilton con Metro Hotels: "Un hotel è molto più dei mattoni e delle finiture visibili; sono le persone che lo costruiscono. Partnership come questa, che abbiamo stretto con Metro, ci hanno permesso di raggiungere la crescita che abbiamo oggi in America Latina" . [post_title] => Hampton by Hilton apre la prima struttura a Cusco [post_date] => 2025-11-27T10:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764239580000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze. Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi». Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto. «A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva». Traffico internazionale sugli allori Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale. I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati». [post_title] => Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top» [post_date] => 2025-11-26T13:38:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764164313000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_202096" align="alignleft" width="300"] Una nave della flotta Azamara[/caption] Presto i passeggeri di Azamara Cruises non dovranno più attendere l'imbarco per prenotare ristoranti e spa. La compagnia di crociere prevede di consentire ai consulenti di viaggio di prenotare i servizi per i clienti in crociera prima della partenza. Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 1° dicembre. I dettagli Come riporta Travel Weekly, per tutti gli ospiti, le prenotazioni per i ristoranti saranno disponibili fino a 140 giorni prima dell'imbarco per Prime C, Aqualina e l'esperienza Chef's Table. Tale periodo aumenta a 150 giorni per gli ospiti che hanno prenotato una suite e per i clienti che hanno ottenuto lo status Discoverer o superiore. Le prenotazioni per la spa saranno disponibili fino a un anno prima e si chiuderanno una settimana prima della partenza. Gli sconti per la spa saranno applicati automaticamente ai membri del programma fedeltà di Azamara. [post_title] => Azamara Cruises: ristoranti e spa prenotabili prima di salire a bordo [post_date] => 2025-11-26T13:37:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764164272000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda. È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo. Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine. A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione. Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un "residente temporaneo", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione. In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera. La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile. Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. [post_title] => Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo [post_date] => 2025-11-26T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160085000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau. L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente». Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri. Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo. La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani. Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi [post_date] => 2025-11-26T10:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764154782000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "focus caraibi per norwegian cruise line paradisi mercato italia in crescita del 7" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1828,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caraibi protagonisti della programmazione di Norwegian Cruise Line che, fedele al proprio motto «libertà e flessibilità» rivendica un ruolo da primo attore in quest'area geografica, dove «abbiamo la più grande offerta al mondo» osserva Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa della compagnia di crociere.\r

\r

«I Caraibi rappresentano per noi una destinazione fondamentale, con 18 navi navi impiegati qui e alle Bahamas, in partenza da diversi porti americani, non solo in Florida ma anche ad esempio Philadelphia, oltre che Santo Domingo e San Juan». Un'offerta che include anche le due proposte a terra «con le isole private di Stirrup Cay e Harvest Caye: ricordo che Ncl è stata la prima a credere nel prodotto \"oltre la nave\" con l'acquisto proprio di Stirrup Cay nel 1976, isola che è stata oggetto di un radicale rinnovo cha sarà operativo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2026, aprendo a una clientela più variegata».\r

\r

Inoltre, «con la gestione attraverso il nostro portale anche della parte aerea, ormai da tre anni, l'iter di prenotazione per gli agenti di viaggio è ancora più semplice. Gli itinerari spaziano da tre a 14 giorni, spesso identificabili come un vero e proprio add on al viaggio negli Stati Uniti». \r

\r

Prosegue in parallelo il piano di espansione della flotta: «E' programmata per marzo 2026 l'entrata in servizio della Norwegian Luna, gemella della Norwegian Aqua (varata lo scorso marzo) e anch'essa dedicata ai Caraibi. Ci saranno poi altre due navi della stessa classe in arrivo entro il 2028 e poi, dal 2030, ulteriori 4 unità di una nuova classe».\r

Mercato italiano in crescita\r

Con una crescita che si attesta al «+7% rispetto al 2024» il mercato italiano si conferma «tra i principali in Europa e per il 2026, anche grazie al lavoro svolto sulla promozione della destinazione Caraibi già da quest'anno, ci aspettiamo un nuovo slancio». A fronte di una componente americana preponderante a livello di clientela, «siamo attorno all'80%, con alcune differenze in base agli itinerari e, naturalmente, alle stagioni: il dato è infatti inferiore durante la nostra estate quando, per contro, aumenta la quota di europei e italiani. Ma l'Italia ha un valore importante per la compagnia, con i due imbarchi da Civitavecchia e Ravenna e la promozione non solo delle crociere nel Mediterraneo ma di tutte le destinazioni, dalle Hawaii all'Alaska, con quest'ultima che si presta molto ai viaggi di gruppo. Certo, non siamo leader in Europa, ma ci piacerebbe diventare un'arma in più per l'agente di viaggio, in grado di stimolare l'interesse su ambiti diversi».\r

\r

Tra le destinazioni a firma Norwegian Cruise Line, le preferenze dei passeggeri italiani sul lungo raggio si concentrano sicuramente «sui Caraibi, con gli itinerari in partenza da Miami; in Europa, invece, il Mediterraneo dell'Est, con Grecia e Turchia. In crescita anche alcune destinazioni asiatiche, come Giappone e Corea, scelte principalmente da chi non è nuovo alla crociera».\r

\r

","post_title":"Focus Caraibi per Norwegian Cruise Line. Paradisi: «Mercato Italia in crescita del 7%»","post_date":"2025-11-27T15:05:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764255948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venerdì nero per i trasporti domani, 28 novembre 2025: la mobilitazione indetta dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub coinvolgerà inoltre sanità, scuola e altri servizi pubblici.\r

\r

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha già avvertito che l'agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì. Garantite le solite fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Alla protesta aderisce anche il personale di Italo. \r

\r

Disagi anche per chi vola: restano anche in questo caso le tutele previste dalla legge, come specifica il sito Enac (qui l'elenco dei voli garantiti). Quindi sono garantiti «tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero» così come i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera. \r

\r

Assicurato anche «l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari che precedono il via all’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso». \r

\r

Per quanto riguarda infine i voli intercontinentali, sono confermati «tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza».\r

\r

Si fermano anche i lavoratori del trasporto pubblico locale (metro, bus e tram): da Roma a Napoli e Firenze. A proclamare lo sciopero sono, in questo caso, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.\r

\r

Non sono previsti invece disagi a Milano, dove possibili interruzioni sono previste per domenica 30 novembre. L'organizzazione sindacale Confial ha proclamato un’agitazione di 4 ore, con stop possibile delle linee dalle 8.45 alle 12.45. ","post_title":"Sciopero del 28 novembre: a rischio i viaggi in treno e in aereo","post_date":"2025-11-27T13:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1764251530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel terzo trimestre del 2025, Norse Atlantic ha registrato un nuovo record di fatturato e un aumento dell'11% del numero di passeggeri, ma la redditività è stata penalizzata dal rallentamento del mercato transatlantico e dai costi non ricorrenti. Ultima riga di bilancio in rosso quindi per la low cost lungo raggio, impegnata al passaggio ad un modello ibrido fra vettore di linea e Acmi.\r

\r

Il ceo e fondatore Bjørn Tore Larsen evidenzia che la flotta della compagnia aerea, composta da 12 Boeing 787-9, «costituisce una base solida» in questo momento, con metà degli aeromobili che operano con contratti Acmi e metà che volano sul proprio network.\r

\r

«Un anno fa, abbiamo impostato un nuovo corso per Norse Atlantic basato su una strategia commerciale basata sui dati (...) e una transizione verso un modello Acmi con rischi ridotti, ricavi più stabili e un'elevata qualità delle rotte che voliamo. Da allora, abbiamo registrato quattro trimestri consecutivi con fattori di carico superiori al 90%, volumi di passeggeri record e migliori risultati finanziari».\r

\r

Tuttavia, Larsen riconosce le continue sfide, citando «la forte concorrenza sulle rotte transatlantiche principali, gli eventi operativi negativi e l'inflazione dei costi che colpisce tutto il comparto aereo».\r

\r

Nei tre mesi chiusi a fine settembre, il vettore ha registrato un fatturato di 249,8 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 222 milioni di dollari dell'anno precedente, con un fatturato passeggeri pari a 210,5 milioni di dollari. Norse ha trasportato 573.433 passeggeri durante il trimestre, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, e un load factor del 95%.\r

\r

Tuttavia, il ricavo-passeggero è sceso da 406 a 395 dollari a causa del calo degli ancillary revenue e dell'indebolimento dei prezzi dei voli transatlantici. \r

\r

Durante la winter Norse continua a diversificare il network dei voli di linea con nuove rotte verso la Thailandia e voli charter verso i Caraibi per P&O Cruises. Per l'estate 2026, il vettore prevede un «operativo incentrato sui collegamenti tra Europa e Stati Uniti, basato su rotte con una domanda comprovata e prezzi dei biglietti più elevati» afferma Larsen, aggiungendo che Norse prevede anche una domanda dal Nord America legata ai Mondiali di calcio 2026.","post_title":"Norse: fatturato record, ma tariffe transatlantiche e costi bloccano la corsa all'utile","post_date":"2025-11-27T12:57:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764248246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. \r

\r

Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping.\r

Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa?\r

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. \r

\r

Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno.\r

In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti?\r

I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. \r

Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism?\r

La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite.\r

\r

Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali.\r

A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. \r

\r

Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium.","post_title":"Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie","post_date":"2025-11-27T11:50:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["shopping-tourism"],"post_tag_name":["Shopping Tourism"]},"sort":[1764244235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La città di Cusco, in Perù[/caption]\r

Hampton by Hilton ha ufficialmente inaugurato il suo primo hotel a Cusco, segnando un traguardo significativo per il marchio in Perù. Come riporta TravelDailyNews, la nuova proprietà diventa il terzo hotel Hampton by Hilton nel paese, insieme a Lima San Isidro e Arequipa, rafforzando la crescente presenza di Hilton in Perù e nella più ampia regione latinoamericana. Tutti e tre gli hotel sono stati sviluppati e gestiti da Metro Hotels.\r

\r

L'investimento\r

Con un investimento di 20 milioni di dollari, l'Hampton by Hilton Cusco è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel centro storico della città, a soli 500 metri dal tempio di Koricancha e a un chilometro da Plaza de Armas. \r

\r

L'hotel offre 120 camere e coniuga comfort, convenienza e un servizio impeccabile, con Wi-Fi gratuito, un'area benessere con jacuzzi, un minimarket aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sala riunioni per un massimo di 60 persone. \r

Il progetto\r

Lo sviluppo riflette la continua espansione di Metro Hotels in America Latina. Intervenendo all'inaugurazione, Wilma Zúñiga , direttore generale dell'Hampton by Hilton Cusco, ha dichiarato: \"Questo hotel è stato creato con grande impegno, dedizione e passione. Cerchiamo di offrire comfort e un servizio genuino che faccia sentire i nostri ospiti a casa\".\r

Felipe Galeano , presidente di Metro Hotels, ha sottolineato il ruolo della collaborazione nella crescita dell'azienda: \"Questo è il nostro 17° hotel, il terzo in Perù e il settimo fuori dalla Colombia, dove abbiamo iniziato ed è la prova che quando i latinoamericani lavorano insieme possono fare la differenza\" .\r

Pablo Maturana , vicepresidente dello sviluppo per l'America Latina di Hilton, ha sottolineato l'importanza strategica di Cusco e il valore della partnership di Hilton con Metro Hotels: \"Un hotel è molto più dei mattoni e delle finiture visibili; sono le persone che lo costruiscono. Partnership come questa, che abbiamo stretto con Metro, ci hanno permesso di raggiungere la crescita che abbiamo oggi in America Latina\" .\r

","post_title":"Hampton by Hilton apre la prima struttura a Cusco","post_date":"2025-11-27T10:33:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764239580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze.\r

\r

Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi».\r

\r

Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto.\r

\r

«A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva».\r

\r

Traffico internazionale sugli allori\r

\r

Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale.\r

\r

I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top»","post_date":"2025-11-26T13:38:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764164313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_202096\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una nave della flotta Azamara[/caption]\r

Presto i passeggeri di Azamara Cruises non dovranno più attendere l'imbarco per prenotare ristoranti e spa. La compagnia di crociere prevede di consentire ai consulenti di viaggio di prenotare i servizi per i clienti in crociera prima della partenza. Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 1° dicembre.\r

\r

I dettagli\r

Come riporta Travel Weekly, per tutti gli ospiti, le prenotazioni per i ristoranti saranno disponibili fino a 140 giorni prima dell'imbarco per Prime C, Aqualina e l'esperienza Chef's Table. Tale periodo aumenta a 150 giorni per gli ospiti che hanno prenotato una suite e per i clienti che hanno ottenuto lo status Discoverer o superiore.\r

\r

Le prenotazioni per la spa saranno disponibili fino a un anno prima e si chiuderanno una settimana prima della partenza. Gli sconti per la spa saranno applicati automaticamente ai membri del programma fedeltà di Azamara. \r

\r

","post_title":"Azamara Cruises: ristoranti e spa prenotabili prima di salire a bordo","post_date":"2025-11-26T13:37:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764164272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda.\r

È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo.\r

Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine.\r

A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione.\r

Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema\r

Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un \"residente temporaneo\", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione.\r

In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera.\r

La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi.\r

","post_title":"Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo","post_date":"2025-11-26T12:28:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764160085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau.\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente».\r

\r

Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri.\r

\r

Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo.\r

\r

La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani.\r

\r

Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. \r

\r

Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi","post_date":"2025-11-26T10:59:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764154782000]}]}}