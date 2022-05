Fincantieri: in arrivo un mega-ordine da 4 mld di dollari dal gruppo Ncl?

Potrebbe essere il primo mega-contratto siglato da Fincantieri dopo il biennio pandemico. Stando ad alcune voci raccolte dal Secolo XIX, il gruppo Norwegian Cruise Holdings starebbe infatti chiudendo un accordo importante con la compagnia di costruzioni navali italiana. Anche Reuters ha quindi confermato i rumours, aggiungendo che l’ordine ammonterebbe a 4 miliardi di dollari per un totale di sei navi. Non è ancora chiaro tuttavia se l’impegno riguarderà solamente il brand omonimo Norwegian Cruise Line, oppure coinvolgerà anche i due marchi di lusso della holding. Tutte e tre le flotte hanno infatti già in costruzione altre unità con Fincantieri e il gruppo Ncl non ha mai fatto mistero di volere nuove navi Regent Seven Seas. Quest’ultimo brand sta l’altro aspettando la consegna proprio da Fincantieri dalle Grandeur, prevista per il 2023, che però l’ultima unità in pipeline del marchio.

La collaborazione tra Norwegian e Fincantieri risale a più di una decina di anni fa, quando la società italiana costruì due navi Oceania Cruise. Ma la relazione tra i due gruppi è diventata ancora più stretta dal 2017, anno in cui Fincantieri riuscì ad attirare gli ordini per il brand Nowegian Cruise Line, prima appannaggio della tedesca Meyer, grazie a un nuovo modello di design chiamato progetto Leonardo, per navi da 3.300 passeggeri. Il concept debutterà presto con la Norwegian Prima, la cui crociera inaugurale è stata tuttavia recentemente posticipata a causa di alcuni problemi nella catena delle forniture. Invece che ad agosto, la nuova nave dovrebbe quindi prendere il largo il mese successivo. La Prima sarà poi seguita dalla Viva, la cui entrata in servizio è prevista per giugno 2023. Fincantieri ha poi in pancia già altri quattro ordini per la medesima classe.