Explora Journeys: nuovi strumenti digitali a disposizione dei consulenti di viaggio Una suite completa di strumenti di marketing digitale: Explora Journeys punta a rafforzare e accrescere il successo della sua community di consulenti di viaggio con un’iniziativa che migliorerà la loro capacità di promuovere e vendere il brand in un modo che ne rifletta l’etica raffinata e aspirazionale. In collaborazione strategica con Rallio, piattaforma di gestione dei social media, la divisione lusso del gruppo Msc offre ora ai consulenti accesso diretto a contenuti approvati dal brand, facilmente programmabili e condivisibili sui propri canali social. La piattaforma consente la pianificazione anticipata dei post, il monitoraggio delle performance e garantisce coerenza nella voce e nell’identità visiva – offrendo una soluzione elegante ed efficiente per stimolare l’engagement dei clienti e incrementare le conversioni. I consulenti di viaggio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Germania saranno i primi a beneficiare di questa offerta esclusiva, con l’estensione ad altri mercati prevista nei prossimi mesi. «I nostri partner di viaggio sono al centro della nostra strategia di crescita – commenta Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Investendo in strumenti facili da usare, che riflettono la stessa cura e precisione delle nostre crociere oceaniche, permettiamo ai nostri partner di prosperare nell’attuale panorama del viaggio di lusso e di coglierne le potenzialità. Insieme, stiamo plasmando il futuro dei viaggi oceanici di lusso – in modo elegante, fluido e di successo». Questa suite potenziata si basa anche sulla continua collaborazione del brand con Approach Guides, che consente ai consulenti di condividere landing page co-branded, garantendo che tutte le richieste e le prenotazioni dei clienti vengano indirizzate direttamente alla loro attività. Condividi

