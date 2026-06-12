Due nuove navi per Viking: arrivano Annar e Fjolvar Viking ha annunciato giovedì di aver preso in consegna le sue nuove navi fluviali, la Viking Annar e la Viking Fjolvar. Costruita presso il cantiere navale Meyer’s Neptun Werft di Rostock-Warnemünde, in Germania, la Viking Annar percorrerà gli itinerari della compagnia sui fiumi Reno, Meno e Danubio, mentre la Viking Fjolvar effettuerà le crociere sulla Senna. Le navi Come riporta Travelpulse, Viking Annar può ospitare 190 passeggeri in 95 cabine e vanta un elegante design scandinavo e innovazioni all’avanguardia nel settore. La nave effettuerà itinerari che includono una crociera sul Reno, un grand tour europeo, una crociera nell’Europa dell’Est, un soggiorno in Europa e un Natale sul Reno. La Viking Fjolvar ospiterà 168 passeggeri in 84 cabine e presenta gli stessi elementi di design delle navi vichinghe Longship. È previsto che effettui crociere di andata e ritorno da Parigi sulla Senna, lungo itinerari come “Parigi e il cuore della Normandia” e il nuovo “Natale a Parigi e in Normandia”. «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla Viking Annar e alla Viking Fjolvar nella nostra flotta in continua espansione di navi fluviali pluripremiate – ha dichiarato Leah Talactac, presidente e ceo di Viking -. Esplorare via fiume offre un modo impareggiabile per scoprire la storia, la cultura e la vita locale di una destinazione, e queste nuove navi permetteranno a un numero ancora maggiore di viaggiatori curiosi di vivere l’Europa nel comfort di Viking.” Oltre alle due navi più recenti, Viking prevede di ricevere in consegna altre 22 navi fluviali entro il 2028, nove navi oceaniche entro il 2031 e due navi da spedizione entro il 2031. Una volta consegnate, Viking vanterà una flotta di 114 navi fluviali nel 2028 e di 26 navi oceaniche e da spedizione nel 2031. Condividi

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Le navi\r

Come riporta Travelpulse, Viking Annar può ospitare 190 passeggeri in 95 cabine e vanta un elegante design scandinavo e innovazioni all'avanguardia nel settore. La nave effettuerà itinerari che includono una crociera sul Reno, un grand tour europeo, una crociera nell'Europa dell'Est, un soggiorno in Europa e un Natale sul Reno.\r

La Viking Fjolvar ospiterà 168 passeggeri in 84 cabine e presenta gli stessi elementi di design delle navi vichinghe Longship. È previsto che effettui crociere di andata e ritorno da Parigi sulla Senna, lungo itinerari come \"Parigi e il cuore della Normandia\" e il nuovo \"Natale a Parigi e in Normandia\".\r

«Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla Viking Annar e alla Viking Fjolvar nella nostra flotta in continua espansione di navi fluviali pluripremiate - ha dichiarato Leah Talactac, presidente e ceo di Viking -. Esplorare via fiume offre un modo impareggiabile per scoprire la storia, la cultura e la vita locale di una destinazione, e queste nuove navi permetteranno a un numero ancora maggiore di viaggiatori curiosi di vivere l'Europa nel comfort di Viking.\"\r

Oltre alle due navi più recenti, Viking prevede di ricevere in consegna altre 22 navi fluviali entro il 2028, nove navi oceaniche entro il 2031 e due navi da spedizione entro il 2031. Una volta consegnate, Viking vanterà una flotta di 114 navi fluviali nel 2028 e di 26 navi oceaniche e da spedizione nel 2031.\r

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Il 58% delle navi da crociera è già predisposto per collegarsi alla rete elettrica di terra e spegnere i motori una volta ormeggiata in banchina; entro il 2028, con 239 navi, la quota supererà il 75%.\r

Una trasformazione che le compagnie stanno anticipando rispetto agli obblighi normativi e a cui anche i porti si stanno progressivamente adeguando. L'allaccio elettrico è infatti già operativo in 51 scali europei, mentre in Italia i porti, sostenuti da 800 milioni di fondi europei, dovrebbero vedere una rapida accelerazione e passare, entro fine 2027, a 52 allacci.\r

Per valorizzare appieno questa opportunità di decarbonizzazione, diventa fondamentale affrontare in modo coordinato alcuni nodi chiave, promuovendo una collaborazione efficace tra compagnie, autorità portuali, istituzioni, fornitori di energia e terminalisti.\r

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Il tema è stato affrontato nell'ambito di un incontro organizzato a Roma dalla Cruise Lines International Association alla presenza del direttore generale per i porti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Donato Liguori, del vicepresidente port & terminal di Costa Crociere, Roberto Ferrarini, del senior vice president e responsabile della transizione energetica di Msc Cruises, Michele Francioni e del partner di McKinsey & Company e responsabile Blue Economy per il Med office, Filippo Gozzi.\r

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Italia in pole position\r

Come afferma Liguori, «L’Italia, anche grazie ai fondi europei del Pnrr, sta anticipando la scadenza del 2030 accelerando sulla transizione energetica nei porti: oltre 800 milioni di euro tra Pnrr e Pnc per lo sviluppo del cold ironing, con 52 interventi già finanziati. Il Mit si è fortemente impegnato da ultimo nella definizione di linee guida nazionali condivise, frutto di un lavoro sinergico con gli stakeholder del cluster marittimo e dei tavoli di consultazione già avviati. Grazie al lavoro svolto, l’Italia si prepara a compiere un salto di qualità: presto la grande maggioranza dei porti sarà in grado di collegare le navi ai propri impianti di cold ironing, con 28 impianti dedicati alle navi da crociera e ai supply vessel, rendendo concreta la transizione energetica del sistema portuale un passo decisivo verso porti più sostenibili e competitivi».\r

«Le compagnie da crociera sono all'avanguardia dell'innovazione e della sostenibilità nel settore marittimo, ma non possono agire da sole. Per questo siamo molto soddisfatti del lavoro svolto con il ministero, che ha impresso una notevole accelerazione alla realizzazione degli impianti e alla definizione delle dei criteri e delle regole. Ad oggi ci sono in rampa di lancio numerosi progetti che, grazie ad un lavoro di sistema tra tutti gli operatori, possono portare l'Italia a diventare tra i Paesi più virtuosi d'Europa» aggiunge Francesco Galietti, direttore di Clia Italia.\r

«Msc Cruises - fa eco Francioni - ha acquisito una notevole esperienza nell’utilizzo del cold ironing da parte delle proprie navi in vari porti europei e mondiali con 217 connessioni nel corso del 2025, che aumenteranno a circa 450 nel 2026, confermando l’impegno della compagnia ad anticipare gli obblighi normativi del 2030, ma occorre tuttavia che si creino meccanismi di incentivazione per massimizzarne l’utilizzo garantendo al tempo stesso costi sostenibili per gli operatori»\r

«Lo shore power rappresenta una grande opportunità per accompagnare la transizione energetica del settore crocieristico e generare benefici concreti per i territori. Costa Crociere è attivamente impegnata nello sviluppo e nell’utilizzo di questa tecnologia, con una flotta sempre più predisposta alla connessione elettrica in banchina e un approccio orientato all’impiego del servizio dove disponibile e operativamente realizzabile. Un’evoluzione più rapida delle infrastrutture portuali, insieme a condizioni di accesso economicamente sostenibili e a linee guida chiare e condivise per l’utilizzo del servizio, può valorizzare gli investimenti già realizzati dall’industria e sostenere lo sviluppo sostenibile dei porti italiani» chiude Ferrarini.","post_title":"Clia sull'elettrificazione delle banchine in Italia: crociere già pronte","post_date":"2026-06-12T11:14:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781262896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai aprirà il prossimo 23 settembre un nuovo collegamento giornaliero per l'aeroporto internazionale di Pokhara, che diverrà così la sua seconda destinazione in Nepal. I voli diretti decolleranno dal Terminal 3 dell'aeroporto di Dubai.\r

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Con l'aggiunta dei voli per Pokhara, la seconda città più grande del Nepal nonché meta turistica, flydubai sarà la prima compagnia aerea a operare un collegamento diretto su questa rotta dagli Emirati Arabi Uniti. Sarà anche il primo servizio internazionale di linea verso la città nepalese, dato che l'aeroporto ha registrato finora solo collegamenti internazionali charter, come quelli di Sichuan Airlines dalla Cina nel 2023 e di Himalaya Airlines da Lhasa nel 2025.\r

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\"Il Nepal è rimasto un mercato di eccezionale importanza per flydubai sin da quando abbiamo avviato i voli per Kathmandu nel 2009, e l’introduzione dei voli diretti per Pokhara sottolinea il nostro costante impegno a favorire la libera circolazione del commercio e del turismo tra gli Emirati Arabi Uniti e il Nepal - ha dichiarato il ceo del vettore, Ghaith Al Ghaith -. Fornendo un collegamento diretto con la seconda città più grande del Nepal e un’ulteriore porta d’accesso al mercato, rilanciamo la posizione di Dubai come hub aeronautico di livello mondiale per aprire nuove vie di accesso sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti”.\r

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Da quando è entrata nel mercato 17 anni fa, flydubai ha costantemente ampliato le proprie operazioni per soddisfare la forte domanda dei consumatori. La capacità di posti a sedere della compagnia aerea verso il Nepal è aumentata di oltre 12 volte dal suo inizio, con operazioni che arrivano fino a cinque voli giornalieri per Kathmandu durante i periodi di punta.\r

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Il collegamento verrà operato all'interno della partnership in codeshare tra flydubai ed Emirates, consentendo ai passeggeri di usufruire di itinerari più agevoli, di un unico biglietto, del check-in diretto dei bagagli e dell'accesso a una vasta rete combinata.","post_title":"Flydubai rilancia sul Nepal con l'apertura a settembre di voli giornalieri per Pokhara","post_date":"2026-06-12T10:31:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781260291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Anniversario importante per Tap Air Portugal che da 60 anni collega il Portogallo e l’Europa al Brasile. \r

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Nel corso degli anni la compagnia aerea ha progressivamente ampliato le proprie operazioni nel Paese arrivando oggi a offrire una delle più estese reti di collegamenti tra i due mercati. E quest'anno Tap prevede di trasportare 2,1 milioni di passeggeri attraverso l’Atlantico, confermando il ruolo strategico del Brasile all’interno del proprio network.\r

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«Il Brasile ha dato molto alla compagnia negli ultimi 60 anni e darà ancora di più nei prossimi 60 - ha dichiarato Luís Rodrigues, ceo del vettore lusitano -. Il Paese ha un enorme potenziale di crescita e resta un mercato chiave per Tap».\r

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Con le nuove rotte verso Curitiba e São Luís do Maranhão, Tap collega ora il Portogallo a 15 destinazioni in Brasile, ampliando le opportunità di viaggio per i passeggeri leisure e business, oltre che per chi prosegue verso altre destinazioni internazionali. Dal proprio hub, infatti, Tap offre coincidenze verso decine di destinazioni in Europa, Africa e Nord America.\r

«Il Brasile è un attore chiave e forse uno dei maggiori asset di Tap in questo momento. Crediamo nel potenziale del Paese e nelle opportunità ancora da cogliere per avvicinare sempre più brasiliani ed europei».\r

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Per celebrare questa speciale ricorrenza, Tap rinnova il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e guarda ai prossimi capitoli di una partnership avviata sei decenni fa, puntando su crescita, collegamenti e nuove opportunità tra Brasile ed Europa.","post_title":"Tap Air Portugal festeggia i 60 anni di operatività sulle rotte per il Brasile","post_date":"2026-06-12T09:10:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781255439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turismo si conferma protagonista della ripresa economica dell'Egitto e nelle sue ambizioni di crescita, con gli ultimi numeri governativi che evidenziano un forte slancio nella spesa dei visitatori e negli arrivi internazionali. \r

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I più recenti dati resi noti dal governo mostrano che i ricavi del turismo egiziano sono aumentati del 14,9% su base annua, raggiungendo i 14,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2025-26 (da luglio 2025 a marzo 2026) che si chiuderà quindi a fine giugno, rispetto ai circa 12,5 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. \r

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Una performance positiva che riflette anche gli sforzi costanti del governo volti ad aumentare il numero di visitatori e a migliorare l’offerta turistica del Paese, che ritrova i suoi principali punti di forza nel mix unico di patrimonio culturale, attrazioni archeologiche, prodotto balneare legato al mar Rosso e infrastrutture turistiche in evoluzione.\r

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I paesi europei si confermano la principale fonte di turisti per l'Egitto, con il 69,2% degli arrivi totali. Secondo la dichiarazione del governo, la Russia si è classificata come il principale mercato di provenienza individuale per i turisti in visita in Egitto, seguita dalla Germania.\r

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Impulso economico più ampio\r

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I risultati positivi del settore turistico arrivano mentre l'Egitto persegue iniziative economiche più ampie volte a rafforzare la crescita, attrarre investimenti stranieri e migliorare la stabilità macroeconomica.","post_title":"L'Egitto incassa 14,4 mld di dollari di entrate turistiche nei primi nove mesi, +14,9%","post_date":"2026-06-11T11:53:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781178838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il mondo dell’accoglienza è in continua trasformazione, oggi l’hotel è un interprete di esperienze, perché i viaggiatori cercano autenticità e vogliono scoprire il territorio, facendo scelte emotive e valoriali, oltre che funzionali. È un luogo di incontro, pensiero e cultura». Ha preso così il via l’intervento di Raniero Amati, csmo di Aries Group, nell’ambito dell’Osservatorio “Curation Economy nell’hôtellerie”. A partire dal titolo “A Changing Game” Amati, che è a capo della strategia e dello sviluppo di marketing di Aries e guida i team di vendita, ha sottolineato che «Aries è un facilitatore di esperienze, con hotel in location diverse e con caratteristiche diverse; lavoriamo per enfatizzare queste potenzialità usando un approccio dedicato.\r

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Gli hotel del Gruppo Aries diventano così piattaforme di Entertainment & Lifestyle, grazie a format culturali e relazionali adattati ai contesti locali e a progetti trasversali legati all’utilizzo dell’Ai. Al Quark Hotel Milano, sta crescendo un'hub dinamico dove il business incontra l’esperienza, permettendoci di fare cose nuove e diverse all’interno di un grande contenitore: gli spazi sono progettati per coinvolgere e rafforzare l’esperienza Mice con tecnologie e contenuti al servizio di aziende e community. Come le nuove Gaming Room e le Sound Room progettate per team building, competizioni soft, nuove dinamiche di engagement, kick-off e storytelling di brand. Nella Sala Immersiva è possibile costruire insieme l’evento per poi proiettare immagini sulle quattro pareti. Sia a Milano, che a Roma e Bologna c'è una forte vocazione a costruire insieme ai nostri clienti nuovi eventi; noi ci mettiamo passione e dedizione. Per questo stiamo estendendo il modello del Quark di Milano al Living Place di Bologna dove sta per concludersi la ristrutturazione dei preesistenti spazi esterni, con la creazione di una piscina olimpionica di 50m - una delle poche presenti a Bologna - e la trasformazione dell’hotel in uno sporting-club completamente rinnovato con pool bar a disposizione dei nostri clienti e della città. Lo stesso modello sarà utilizzato al Villa Pamphili Roma con proposte legate a format culturali ed eventi. Stiamo aprendo infatti uno spazio cinema open-air molto interessante dal punto di vista culturale, perché interagirà con l’importante realtà storica cinematografica romana. Abbiamo un ampio roof e una piscina immersa nel verde dove organizzeremo tanti eventi che ci permetteranno di collegarci sempre di più con la città e il territorio».\r

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Amati ha parlato anche della cura dei luoghi in cui operano hotel e strutture del portfolio di Aries Group: «Il legame con il territorio è un tema di sostenibilità: un percorso in cui crediamo molto, iniziato anni fa. La Curation Economy che è stata indagata in questo Osservatorio è credibile solo se sostenuta da standard, metodo e responsabilità. Per questo nel 2025 abbiamo ottenuto le Certificazioni Esg Dca in tutte le strutture e nel 2026 sono state rinnovate le Certificazioni legate a Diritti umani, Rapporti e condizioni di lavoro, Salute e sicurezza, Gestione clienti, utenti e consumatori, Prassi gestionali, Protezione dei dati e sicurezza informatica. È stato inoltre aggiunto un 6° pillar dedicato al Coinvolgimento e sviluppo della comunità locale. La Sostenibilità per noi non è un «claim». – ha concluso Amati - È infrastruttura».\r

Chiara Ambrosioni\r

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E’ successo a Turku, dove il gruppo Royal Caribbean ha festeggiato insieme a 1.200 fra membri dell’equipaggio e partner la consegna della terza nave di Icon Class, Legend of the Seas, ora pronta per il debutto del 4 luglio con crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale prima di dirigersi verso Fort Lauderdale, in Florida, nel novembre 2026.\r

Festa \"di famiglia\"\r

A fare gli onori di casa il presidente e ceo del gruppo Royal Caribbean, Jason Liberty, giunto a Turku insieme al presidente e ceo di Royal Caribbean, Michael Bayley, accolti dal ceo di Meyer Turku, Casimir Lindholm.\r

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\"La consegna di Legend of the Seas rappresenta un'altra importante pietra miliare nella nostra ambizione di ridefinire l'esperienza di vacanza - ha detto Liberty alla folta platea riunita a bordo di Legend of the Seas -. Questa nuova nave riflette la solidità dell'ecosistema per le vacanze che stiamo costruendo, combinando navi all'avanguardia, tecnologie innovative ed esperienze uniche per i nostri ospiti. È un risultato possibile solo grazie alla collaborazione e competenza di Meyer Turku e alle migliaia di persone la cui creatività e dedizione continuano ad aiutarci a progettare il futuro delle vacanze\".\r

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Dedizione testimoniata dai lunghi applausi tributati a Mario Broocks Pecou, \"Aka Bingo\", l'houskeeping manager premiato da Bayley per la professionalità dimostrata negli anni trascorsi a bordo di Royal Caribbean.\r

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\"Siamo orgogliosi di presentare Legend of the Seas e di proseguire nel piano di sviluppo della rivoluzionaria classe Icon – ha sottolineato Bayley -. Questo non sarebbe possibile senza le tante persone di talento che si sono unite per realizzare quella che è davvero la vacanza in famiglia per eccellenza. Il debutto di Legend quest'estate sarà davvero un evento leggendario\".\r

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La consegna rientra nell'ambito dell'accordo quadro a lungo termine stipulato tra la compagnia e Meyer Turku, che garantisce al gruppo la capacità di costruzione navale fino al 2036, inclusi l'ordine di Icon 5, la cui consegna è prevista per il 2028, e la sesta e la settima nave della classe Icon, rispettivamente programmate per il 2029 e il 2030.\r

Il debutto\r

A breve, Legend of the Seas partirà da Turku per Cadice, dove Royal Caribbean apporterà gli ultimi ritocchi prima che i clienti salpino per le crociere estive di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con partenza da Barcellona e Civitavecchia. A novembre la nave arriverà a Fort Lauderdale per offrire vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali. Stay tuned, la nave dei record è arrivata!\r

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Al centro del rebranding c’è la trasformazione di Palazzo di Varignana in un umbrella brand, identificato dal payoff Heritage of Italian Lifestyle, sotto il quale confluiscono tutte le attività che negli anni hanno contribuito a costruire una destinazione sempre più articolata e distintiva.\r

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La principale novità riguarda il comparto alberghiero, che assume la nuova denominazione di Regenerative Lifestyle Resort. Una scelta che riflette un concetto di ospitalità orientato alla rigenerazione della persona attraverso un’offerta che integra wellness scientifico e olistico, gastronomia, sport, natura e cultura locale. Accanto al resort nasce inoltre la Villas Collection, collezione di ville private ricavate dal recupero di antichi casolari rurali, pensata per intercettare la crescente domanda di soggiorni esclusivi e ad alta privacy.\r

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«Nel tempo ci siamo resi conto che definire Palazzo di Varignana semplicemente come un resort non era più sufficiente», spiega Anna Gasperini, head of corporate marketing. «La nostra identità si è sviluppata nella capacità di creare sinergie tra mondi diversi, accomunati da una stessa visione. Da qui la scelta di codificare questo patrimonio attraverso un nuovo sistema di brand».\r

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Nel progetto trova spazio anche Ever Destination Concierge, realtà dedicata alla costruzione di esperienze personalizzate in Emilia-Romagna. L’obiettivo è ampliare il concetto stesso di ospitalità, accompagnando gli ospiti alla scoperta del territorio attraverso itinerari su misura che spaziano dall’enogastronomia all’artigianato, dalle attività outdoor ai borghi meno conosciuti.\r

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Un ruolo sempre più centrale è affidato inoltre alle attività agricole del gruppo. Con circa 900 ettari coltivati tra oliveti, vigneti, orti e frutteti, Palazzo di Varignana rafforza infatti il legame tra produzione agricola e accoglienza, integrando le proprie eccellenze nella proposta gastronomica, nelle degustazioni e nelle esperienze dedicate agli ospiti. A completare il sistema arrivano anche gli agriturismi Oliveto sul Lago e il nuovo Borgo alle Crete, inaugurato nel 2026.\r

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L’operazione rappresenta quindi molto più di un semplice restyling. È il consolidamento di un modello di destinazione che punta a distinguersi nel segmento dell’hospitality esperienziale e del benessere evoluto, valorizzando al tempo stesso il patrimonio paesaggistico e agricolo delle colline bolognesi.","post_title":"Palazzo di Varignana si riposiziona in un ecosistema di ospitalità rigenerativa","post_date":"2026-06-10T09:08:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bologna","palazzo-di-varignana"],"post_tag_name":["bologna","Palazzo di Varignana"]},"sort":[1781082536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" In occasione della Giornata mondiale degli oceani, Costa Crociere Foundation celebra il primo anno di “Guardiani del Mare\", il progetto di edutainment ambientale dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi costieri.\r

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Lanciato l'8 giugno 2025 e sviluppato insieme a La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, Guardiani del Mare ha coinvolto nel suo primo anno quasi 26.000 giovani attraverso iniziative educative online, attività a bordo e incontri in presenza.\r

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In particolare i 3 laboratori internazionali di edutainment realizzati a bordo della flotta Costa per i giovani di diverse nazionalità: Beach Detective e EcosySTEM per bambini e OceanOlympic Games per i ragazzi. Laboratori innovativi che in un anno hanno fatto esplorare e preservare l'ecosistema marino a 14.945 bambini e 6.444 teenagers;\r

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Il Blu Lab, laboratorio interattivo che unisce attività pratiche e strumenti digitali per far conoscere agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il mare, i suoi abitanti e gli equilibri che li regolano e che tra dicembre 2025 e aprile 2026 ha raggiunto 149 scuole e 3.615 studenti, di cui 22 istituti provenienti da aree caratterizzate da dispersione scolastica;\r

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Il Blu Grand Tour Show, un’esperienza immersiva che coinvolge ragazze e ragazzi che, con le proprie classi, cercano di superare 5 round di quiz, con l'obiettivo di apprendere e conoscere la biodiversità marina. Il ciclo di masterclass, ospitate su alcune navi della flotta, che ha coinvolto 692 studenti provenienti da 18 scuole, di cui 7 situate in contesti socialmente fragili.\r

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“Guardiani del Mare” rappresenta l’evoluzione naturale del programma “Guardiani della Costa”, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100.000 fra studenti e docenti italiani, permettendo di raccogliere oltre 130.000 dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare.\r

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Nel corso degli anni, Guardiani della Costa ha raggiunto 61.491 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso attività educative dedicate alla conoscenza del mare e della biodiversità, e 29.998 studenti delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi teorici e pratici finalizzati alla salvaguardia delle coste italiane.\r

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«Con Guardiani del Mare portiamo l’educazione ambientale nelle comunità toccate dalle nostre navi, coinvolgendo le scuole dei territori visitati - anche in aree ad alta dispersione scolastica - e, allo stesso tempo, migliaia di bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo in vacanza a bordo. È in questo intreccio tra impatto locale e comunità internazionale che il progetto esprime il suo valore più grande: far crescere nei giovani, ovunque provengano, una cultura condivisa di rispetto e amore per il mare» spiega Sara Dotta, direttore comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation.\r

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Alla base di Guardiani del Mare vi è la convinzione che la conoscenza rappresenti il primo passo per sviluppare consapevolezza e responsabilità verso l'ambiente.\r

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Per questo il progetto combina momenti educativi, attività Stem, esperienze immersive e iniziative concrete di tutela del territorio, trasformando studenti e giovani partecipanti in veri e propri esploratori dell'ecosistema marino.\r

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Un esempio significativo è rappresentato dall'appuntamento di Genova del Blu Grand Tour Show, conclusosi con attività pratiche dedicate alla salvaguardia dell'ambiente costiero, realizzate insieme a Scuola di Robotica. Attraverso laboratori scientifici, esperienze di coding applicato alla raccolta dei rifiuti marini e una sessione di pulizia della spiaggia, gli studenti hanno raccolto complessivamente 80 chilogrammi di rifiuti, sperimentando in prima persona il valore dell'impegno ambientale.\r

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","post_title":"Costa Crociere Foundation, in un anno 26.000 giovani coinvolti nel progetto \"Guardiani del mare\"","post_date":"2026-06-10T08:59:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781081993000]}]}}