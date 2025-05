Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale ‘prenota prima’ Dimensione Turismo gioca d’anticipo con il lancio di una speciale promozione ‘prenota prima’ – valida fino al prossimo 30 giugno – dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner. Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l’operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna. Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici. Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente. Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare. Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare. Condividi

\r

Sono 6 le escursioni organizzate in Toscana alle quali è possibile iscriversi gratuitamente.\r

\r

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno guide ambientali escursionistiche., che illustreranno i territori attraversati e condivideranno consigli preziosi sulla preparazione e l'attrezzatura necessarie.\r

\r

Le sei escursioni interesseranno i tratti regionali delle Vie e i Cammini di San Francesco e delle Vie e Cammini Lauretani.\r

\r

La novità 2025 è l’apertura straordinaria di luoghi del patrimonio culturale e spirituale italiano, solitamente non visitabili dal pubblico. Il 10 maggio ad esempio insieme ad una guida turistica sarà possibile scoprire la Pieve di Sant’Ippolito, chiesa più antica del paese di Asciano dove durante i lavori di restauro è stato ritrovato un affresco nascosto dall’intonaco, oggetto di studio poiché potrebbe essere stato dipinto da un giovane Raffaello che, con il suo maestro Pinturicchio, si trovava proprio nel territorio per affrescare chiese e cappelle per il Giubileo di Mezzo Millennio.\r

\r

«Questa edizione speciale di Cammini Aperti - commenta l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras - è un’occasione preziosa per promuovere un turismo sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare i borghi, le aree interne e il nostro straordinario patrimonio naturale e culturale. Crediamo fortemente nel turismo lento come motore di sviluppo locale e come strumento per rafforzare comunità, identità e relazioni. Un’opportunità unica per residenti e visitatori di riscoprire il territorio, in un’esperienza che unisce benessere, conoscenza e rispetto per l’ambiente».\r

\r

«La Toscana - aggiunge il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi - è da sempre il cuore dei cammini, e il turismo lento rappresenta il modo ideale per apprezzare pienamente le straordinarie bellezze che il nostro territorio offre. Camminare significa immergersi con lentezza nella natura, nella cultura e nell’anima dei nostri luoghi, compiendo al tempo stesso un viaggio interiore. In questo processo, emerge anche una straordinaria contemporaneità, con il messaggio di San Francesco, che invita al rispetto profondo del mondo che ci circonda».","post_title":"Cammini aperti, la Toscana tra le protagoniste dell'edizione 2025","post_date":"2025-05-09T11:15:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746789335000]}]}}