Club Med con la Sinner-mania rafforza l’unicità negli sport legati al turismo Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a una vera e propria Sinner‑mania. Le iscrizioni nei club junior sono cresciute del 30% nel 2024 e anche gli adulti si avvicinano sempre più alla racchetta. Secondo il Report Tennis e Padel 2024 della Federazione Italiana Tennis e Padel, in Italia ci sono oggi 6,5 milioni di praticanti e 18,3 milioni di appassionati, con un impatto economico che supera gli 8 miliardi di euro. Club Med, pioniere dell’All Inclusive e oggi la più grande scuola di sport al mondo, propone oltre 60 discipline nei suoi Resort globali, con un’attenzione speciale agli sport emergenti. Padel Il padel ne è l’esempio perfetto: accessibile, coinvolgente, intergenerazionale. Dal 2021, quando nasce la prima scuola di padel al Club Med exclusive collection Seychelles la disciplina si è diffusa rapidamente in tutta la rete: nell’estate 2022, Magna Marbella inaugura 6 nuovi campi, mentre oggi Club Med conta 51 campi da padel in 13 Resort, attrezzati da Babolat, partner ufficiale dal 2005. In Club Med i clienti hanno accesso a campi e lezioni di gruppo con maestri professionisti e attrezzature di qualità inclusi nel pacchetto. Anche i bambini, possono giocare grazie al programma Mini Club Med+, mentre i grandi si mettono alla prova con tornei, corsi e sessioni guidate. Il successo del padel è globale: si è passati da 1,5 milioni di praticanti nel 2020 a oltre 12 milioni nel 2023, con una previsione di 80 milioni entro il 2035. Il segreto? Inclusività, divertimento, facilità di apprendimento e spirito comunitario. Pickleball E poi c’è il pickleball, l’ultima novità dell’universo Club Med. Nato negli USA, è un incrocio tra tennis, padel e ping pong, con racchette leggere e regole semplici. Ideale per ogni età, è diventato uno degli sport cult delle vacanze attive. Club Med Punta Cana ad esempio, offre ben 8 campi da pickleball all’aperto: qui si gioca al ritmo delle onde caraibiche, tra natura tropicale e ambienti rilassanti come la Zen Oasis. Pickleball significa movimento, inclusione, e spesso anche nuove amicizie: si impara in fretta, si ride tanto, si resta in forma senza mai perdere il sorriso. Condividi

