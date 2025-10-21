Club Med, advance booking sull’estate in crescita del 17% Risultati positivi per l’apertura delle vendite sull’estate 2026 messa in atto da Club Med. L’iniziativa ha registrato una crescita del 17% in business value rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. Un trend che conferma come gli italiani si sentano rassicurati dall’offerta all inclusive di Club Med e sempre più propensi a prenotare con anticipo. Tra le destinazioni più scelte dagli italiani spicca la novità di Club Med South Africa Beach & Safari, apertura a luglio 2026, che combina il mare sull’oceano Indiano della costa di Durban con un’esperienza naturalistica alla scoperta dei big 5 nel KwaZulu-Natal. Questo resort segna una novità assoluta nel panorama dell’offerta in Sudafrica: non solo sarà il primo resort premium all inclusive del Paese, ma il mix spiaggia e safari rappresenta un concept unico. Ottime performance anche per le mete del Mediterraneo, come Cefalù in Sicilia (+80% rispetto allo scorso anno in business value), Gregolimano in Grecia e la Turchia con i resort di Bodrum e Palmiye, destinazioni accessibili senza passaporto. Restano tra i preferiti degli italiani anche i viaggi a lungo raggio, con una crescita significativa per Bali (+565%), insieme alle Seychelles e a Turks & Caicos. Montagna estiva in crescita Molto bene anche la montagna d’estate, che registra una crescita del 26% rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. In questo segmento, la novità più importante per la prossima stagione sarà il ritorno di Pragelato Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, con nuovi spazi dedicati alle famiglie per una vacanza all’insegna della natura e attività incluse come trekking e mountain bike. «I risultati di questa apertura vendite e la crescita del 17% confermano la fiducia degli italiani verso il nostro modello di vacanza premium all inclusive, che da 75 anni rappresenta sinonimo di libertà, comfort e scoperta. In particolare, il grande interesse per la novità Club Med South Africa Beach & Safari testimonia la voglia di esperienze nuove e autentiche: un resort che incarna lo spirito pionieristico di Club Med, capace di offrire in un’unica vacanza la magia del mare e l’emozione del safari – commenta Rabeea Ansari, managing director Sud Europa & mercati emergenti -. Siamo inoltre felici che la prossima estate Pragelato Sestriere tornerà protagonista. Con estati sempre più calde, gli italiani desiderano andare in quota per godere di temperature più fresche e riconnettersi con la natura attraverso lo sport e la crescita sul segmento montagna d’estate (+26% in business value) lo conferma». Condividi

