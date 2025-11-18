Celebrity Xcel: in arrivo sette nuove esperienze per gli ospiti Celebrity Cruises ha dato il benvenuto a Celebrity Xcel a Fort Lauderdale, segnando il debutto ufficiale della quinta nave della serie Edge. La nuova nave offre sette esperienze completamente nuove per gli ospiti, oltre alle consolidate Edge Series. Celebrity Xcel è stata sviluppata con il contributo diretto dei viaggiatori attraverso il programma Xcel Dream Makers, che ha ispirato molteplici elementi tra cui ristorazione, intrattenimento e design a bordo. Jason Liberty (nella foto), presidente e ceo di Royal Caribbean Group , in un intervento riportato da TravelDailyNews, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova nave. «Con ogni nuova nave, alziamo l’asticella per un’esperienza di vacanza senza pari, e Celebrity Xcel si distingue in una classe a sé stante. Con un design innovativo, uno stile raffinato e un’ospitalità esclusiva, l’arrivo di Celebrity Xcel stabilisce un nuovo standard per il settore e arricchisce la nostra offerta di esperienze che trasformano la vacanza n una vacanza indimenticabile». Il presidente di Celebrity Cruises, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato il processo di co-creazione della nave. «Celebrity Xcel è stata progettata con cura pensando ai nostri ospiti, per essere il luogo ideale per i vacanzieri di tutto il mondo. Dai sette nuovi spazi che gli ospiti potranno sperimentare, all’innovativo programma Xcel Dream Makers, in cui i nostri ospiti hanno avuto un ruolo diretto nel definire le caratteristiche della nave, Celebrity Xcel è all’altezza del suo nome sotto ogni aspetto». La nave Fra le nuove offerte della nave c’è The Bazaar, uno spazio su tre piani che unisce esperienze a bordo e in porto attraverso ristoranti, attività e intrattenimento. Ogni giorno, il locale si trasforma per riflettere le destinazioni dell’itinerario, proponendo prodotti artigianali in stile mercato, festival ispirati alla destinazione, musica dal vivo e due nuovi concept di ristorazione, Mosaic e Spice Café. Bora, il nuovo ristorante panoramico sul tetto con vista sull’oceano, propone un brunch di ispirazione mediterranea di giorno e una cena al tavolo guidata dallo chef di sera. L’atmosfera serale propone piatti condivisi e una colonna sonora curata con ballate greche e classici italiani. Il Celebrity Pool Club, rivisitato, arricchisce l’esperienza a bordo piscina con un servizio di parcheggio e riconsegna auto che offre asciugamani freschi, protezione solare, giochi di carte e deposito sicuro. Gli ospiti possono anche prenotare cabine private con servizio dedicato per un’esperienza vip. I nuovi concept per il tempo libero e l’intrattenimento includono Attic at The Club, una sala giochi illuminata al neon, riservata agli adulti e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con titoli arcade retrò e attività come freccette, calcio balilla, shuffleboard e biliardo. Il primo flagship store Celebrity in assoluto combina elementi di vendita al dettaglio ed espositivi, offrendo display interattivi, cimeli della nave e articoli personalizzabili esclusivi di Celebrity Xcel. La nave introduce anche la spa più ampia di Celebrity ad oggi, con otto esperienze terapeutiche all’interno della Thermal Suite e la prima Hydra Room del marchio. Celebrity Xcel lancia anche il programma di intrattenimento più ampio della compagnia, che include nuove produzioni teatrali, spettacoli interattivi, feste danzanti, musica dal vivo e spettacoli a sorpresa in tutta la nave. Celebrity Xcel offre ora itinerari di sette notti da Fort Lauderdale, con destinazioni come Bahamas, Messico, isole Cayman, Puerto Plata, St. Thomas e St. Maarten. La nave si sposterà in Europa nell’estate del 2026 per la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, offrendo crociere da sette a undici notti da Barcellona e Atene, con nuovi pernottamenti a Madeira. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day. Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati. Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata. Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco». La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali» [gallery ids="501863,501864,501865,501866,501867,501868"] Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati. La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica. Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni. Esperienza unica «Non sarà un semplice viaggio in mare aperto, né un semplice torneo di padel - spiega Giada Marabotto, fondatrice di Volver t.o. - sarà la combinazione di mondi diversi che convivono per creare qualcosa di veramente unico». A bordo di Explora III non solo suite fronte oceano, gastronomia d’autore, benessere rigenerante ma anche il brivido di una sfida sportiva sul primo campo da padel in alto mare. La partenza del viaggio è prevista per marzo 2027: a bordo ci sarà anche un campione di padel. «Il vero lusso oggi non è solo comfort - aggiunge Anna Maria Alessandrini, business relationship lead Italy di Explora Journeys - ma la possibilità di vivere esperienze straordinarie. Portare il padel in mare aperto significa fondere passione, divertimento e viaggio, creando un progetto che non ha precedenti». Il progetto, che vede tra i partner anche Luxforsale, hub immobiliare del lusso, sarà arricchito dalla collaborazione di Vanessa Strappaveccia, tour leader, social media manager ed esperta di padel, che coinvolgerà gli ospiti in questa esperienza. «Questo è solo l’inizio - conclude Marabotto -: il nostro obiettivo è offrire viaggi indimenticabili, in cui le persone si sentano parte di un’esperienza più grande di loro. È questo che intendiamo quando parliamo di lusso». [post_title] => Volver con Explora Journeys: il lusso incontra lo sport [post_date] => 2025-11-18T11:41:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763466073000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501828" align="alignleft" width="300"] Giulio Picchi[/caption] “Sartoria Cibrèo” nasce nel 2020, ma l’esperienza di famiglia parte da lontano, fin dal 1979, quando il papà di Giulio Picchi, titolare e attuale coo del gruppo, avviò un progetto di ristorazione che nel tempo ha saputo ampliarsi e reinventarsi, mantenendo intatto l'entusiasmo dei primi giorni.«Siamo nati a Firenze e in città si concentra la nostra attività. E’ stato il mercato stesso a indicarci la via da seguire, con una richiesta sempre maggiore che, facendo perno sulla ristorazione, andava ad abbracciare la realizzazione di eventi e l’ampliamento ad altre attività di scoperta del territorio». Il progetto Il progetto “Sartoria” del gruppo Cibrèo - quest'ultima è una parola mutuata dal fiorentino antico che indica un insieme di cose buone – si è via via arricchito di nuovi contenuti e oggi l’azienda di famiglia è in grado di organizzare eventi su misura per due sole persone o per centinaia di clienti. «Senza mai snaturare la nostra identità, che affonda le sue radici nella ristorazione autentica, in aderenza alle tradizioni locali del nostro territorio. Attualmente, “Sartoria” è il ramo d’azienda che cresce in modo più veloce e anche il 2025 è andato forte, malgrado la stagionalità sia cambiata iniziando a premiare mesi di spalla come ottobre e novembre». Opportunità da cogliere La capacità di cogliere nuove opportunità si è tradotta ad esempio nell’apertura del nuovo Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’Helvetia & Bristol di Firenze. Ma anche nella messa a punto di tutta una serie di servizi su misura. «Quello del cibo è un linguaggio universale, che parla al cuore. Il nostro punto di forza è la certezza di contribuire alla salvaguardia di un territorio, con tutte le sue peculiarità. Lavoriamo a contatto con persone che hanno la gioia di concedersi una cena fuori casa; il nostro è un lavoro faticoso ma estremamente appagante. Da romantici e sognatori quali siamo, continueremo ad alzare l’asticella». Attività per tutti Lavorando intorno al concetto di ristorazione, si possono declinare moltissime altre attività ed è proprio questa la forza di Sartoria Cibrèo: «Per chi lo desidera, siamo in grado di organizzare tantissime attività legate al territorio: tour in van, escursioni in bicicletta, visite a realtà locali e aziende produttrici di alimenti, corsi per imparare a realizzare oggetti di ceramica. Il tutto in stretto contatto con gli artigiani locali delle botteghe del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze». Il gruppo Cibrèo non persegue però la crescita a tutti i costi: «Vogliamo mantenere intatta la nostra identità – aggiunge il manager -. E' giusto allargare la conoscenza del marchio, senza però snaturarci e mantenendo inalterata la fedeltà ai principi di sempre». I mercati esteri Questa vision sartoriale non impedisce però di guardare all’estero, con il mercato Usa che resta il principale ma con ottime potenzialità di sviluppo anche a Oriente. «Le culture asiatiche sono molto consolidate, con un modo di approcciare il cibo diverso dal nostro ma di grande sostanza e tradizione. Una sfida interessante, che abbiamo colto con dinamismo fin dagli anni Ottanta, quando aprimmo un nostro ristorante a Tokyo». Da allora la strada percorsa è stata lunga, ma la filosofia che guida il servizio è rimasta la stessa: «L’evoluzione è una componente necessaria, ma nella nostra missione serve anche coerenza di intenti e consolidamento». La sfida è aperta. [gallery ids="501829,501830,501832,501833,501834,501835"] [post_title] => Sartoria Cibrèo, Picchi: «La ristorazione per proteggere il territorio» [post_date] => 2025-11-18T11:14:09+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763464449000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive. L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026. L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno». «L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe. [post_title] => L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels [post_date] => 2025-11-18T11:04:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463864000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501814" align="alignleft" width="300"] Cracovia[/caption] Natale di charme con un occhio al budget: Civitatis presenta una serie di esperienze che possono portare valore aggiunto e spingere le vendite in agenzia di viaggio. Al centro 16 destinazioni perfette per il Natale, dalle città d’arte italiane ai mercatini europei, fino a località esotiche con clima mite e prezzi accessibili. Le destinazioni top Fra le altre, in primo piano Napoli, dove trovare i mercatini e i celebri presepi di Via San Gregorio Armeno. Il centro storico è un museo a cielo aperto con chiese e vicoli da esplorare. La gastronomia di strada è economica e alloggi competitivi e trasporti economici permettono di visitare Pompei o la Reggia di Caserta. Anche Palermo è perfetta per chi sceglie una vacanza natalizia a prezzi competitivi, con mercati storici come Ballarò, Vucciria e Capo che offrono street food a pochi euro. [caption id="attachment_501815" align="alignright" width="300"] Sharm el Sheikh[/caption] Allargando il raggio d'azione all'Europa, Cracovia è tra le mete più economiche per un Natale da favola. Il mercatino di piazza del Mercato è tra i più grandi d’Europa, con prodotti artigianali e street food a prezzi contenuti. Fra le altre destinazioni segnalate da Civitatis anche Praga, Sofia, Lisbona, Atene, Istanbul. Infine, sul medio raggio troviamo Marrakech ed Egitto e Mar Rosso. [post_title] => Civitatis: Natale di charme con un occhio al budget [post_date] => 2025-11-18T10:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463073000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Ceca traccia un bilancio positivo dei primi nove mesi del 2025, con un totale di 18,31 milioni di arrivi (+2,7% rispetto allo scorso anno) e 46,78 milioni di pernottamenti (+2,7%). La durata media del soggiorno è stata di 3,5 giorni. Il numero di turisti stranieri ha rappresentato il 44,8% degli arrivi complessivi e, come è naturale, ancora una volta la maggiore affluenza è giunta dai Paesi confinanti: Germania, Polonia e Slovacchia. Per quanto riguarda l’Italia gli arrivi da inizio anno sono stati 314.474, per un totale di 845.125 pernottamenti, tradottisi in una permanenza media di 3,7 giorni, dati in linea con lo scorso anno. Le preferenze sono ricadute su Praga ma anche sulla Moravia Meridionale e sulla regione di Pilsen. I turisti italiani, inoltre, si attestano tra quelli che spendono maggiormente, insieme a tedeschi, statunitensi e britannici. In attesa dei dati dell’ultimo trimestre 2025, già carico di eventi e aspettative, per le festività, per gli italiani la Repubblica Ceca - con tutte le sue sfaccettature, i prodotti di nicchia, le proposte stagionali e su misura, e le offerte esperienziali - resta una destinazione ad alto gradimento. Anche in inverno i collegamenti tra Italia e Praga sono comodi e frequenti: nel nuovo operativo di easyJet, Ryanair, Smartwings, Volotea e Wizz Air restano partenze (anche giornaliere) da Milano Malpensa e Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, ma anche da Venezia-Treviso, Firenze, Pisa, Bari, Napoli e Catania. Da poco inaugurato il nuovo volo Roma-Praga di Smartwings (4 volte a settimana, giornaliero a partire da aprile) e riproposto da Volotea il collegamento Verona-Praga (2 voli a settimana) per la stagione invernale. [post_title] => Repubblica Ceca: fitta rete di collegamenti aerei dall'Italia per la stagione invernale [post_date] => 2025-11-18T10:46:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763462818000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A conferma della valenza del mercato Italia per Brand Usa, è ora online la versione in lingua italiana di America The Beautiful, la campagna turistica globale recentemente lanciata durante la Brand Usa Travel Week Uk & Europe. Il nuovo portale è stato progettato per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi offrendo suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti avanzati per la creazione di itinerari. L'obiettivo è rendere l’organizzazione più semplice che mai, aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali e le esperienze meno note in tutti gli Stati Uniti. Il sito, disponibile ora in italiano oltre che tedesco, spagnolo, francese, portoghese, coreano e giapponese, permette una migliore fruizione da parte dei turisti internazionali, rendendo ancora più facile ed intuitiva la programmazione del viaggio, che sia per cercare ispirazione in base ai propri interessi, fino alla creazione del proprio itinerario personalizzato, con il supporto dell’intelligenza artificiale e della tecnologia Mindtrip. Il sito web include anche una sezione dedicata al trade, dove agenti di viaggio, operatori del settore e partner possono accedere a ulteriori informazioni e materiali a supporto delle loro attività di vendita, tra cui un toolkit dedicato alla campagna America The Beautiful. Questo lancio si inserisce in un momento strategico, mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere eventi di portata mondiale nel 2026, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66. [post_title] => Brand Usa: è online la versione in lingua italiana di America The Beautiful [post_date] => 2025-11-18T10:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763461769000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air torna a investire sull'aeroporto di Milano Bergamo con cinque nuove rotte che completano l'operativo invernale 2025-26: si tratta di Chisinau, Varsavia, Sibiu, Suceava e Varna. Le ultime tre sono operate in esclusiva e offrono ai passeggeri bergamaschi opportunità di viaggio inedite e ancora poco esplorate. Tra gennaio e novembre di quest’anno la low cost ha operato dallo scalo orobico oltre 7.000 voli, trasportando più di 1,4 milioni di passeggeri e operando un totale di 15 rotte. Il legame tra Wizz Air e Milano Bergamo affonda le sue radici nel 2004, anno del primo volo operato sulla rotta Bergamo-Katowice: da allora, la compagnia ha trasportato oltre 17 milioni di passeggeri dallo scalo lombardo, mettendo a disposizione 19,2 milioni di posti. Una crescita costante che ha consolidato nel tempo una collaborazione solida con SACBO e ha portato Wizz Air a diventare il secondo vettore per quota di mercato sull'aeroporto. «L’Italia è il nostro primo mercato per numero di passeggeri trasportati e ci onoriamo di essere tra le tre principali compagnie aeree del Paese per quota di mercato - ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager della low cost -. La presentazione della Winter Season 2025 è una chiara testimonianza del nostro costante investimento nella Lombardia orientale e, in particolare, sull'aeroporto di Milano Bergamo, che rappresenta per noi un punto strategico nel Nord Italia, grazie alla sua posizione privilegiata e alla forte domanda di traffico internazionale. Con le nuove rotte annunciate oggi, rafforziamo la nostra missione di rendere i viaggi aerei accessibili e convenienti per tutti i viaggiatori della Lombardia e del Triveneto». «La scelta della compagnia aerea di aumentare il numero delle destinazioni offerte ai nostri passeggeri riflette la volontà di consolidare la storica presenza sullo scalo, potenziando il network e articolandolo per consentire a chi risiede in importanti regioni europee di avere un accesso privilegiato alla Lombardia e al nord-est - ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Nel contempo, si aprono ulteriori opportunità di viaggio e relazioni verso il centro e l’est Europa per chi ricade nella catchment area del nostro aeroporto». [post_title] => Milano Bergamo: cinquina di nuove rotte Wizz Air nell'inverno appena iniziato [post_date] => 2025-11-18T10:18:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763461107000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "celebrity xcel in arrivo sette nuove esperienze per gli ospiti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5574,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day.\r

\r

Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati.\r

\r

Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana\r

\r

Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco».\r

\r

La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali»\r

\r

[gallery ids=\"501863,501864,501865,501866,501867,501868\"]\r

\r

Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati.\r

\r

La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica.\r

\r

Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"501869,501870,501871,501872\"]\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day","post_date":"2025-11-18T15:00:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763478008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Celebrity Cruises ha dato il benvenuto a Celebrity Xcel a Fort Lauderdale, segnando il debutto ufficiale della quinta nave della serie Edge. La nuova nave offre sette esperienze completamente nuove per gli ospiti, oltre alle consolidate Edge Series. \r

Celebrity Xcel è stata sviluppata con il contributo diretto dei viaggiatori attraverso il programma Xcel Dream Makers, che ha ispirato molteplici elementi tra cui ristorazione, intrattenimento e design a bordo.\r

Jason Liberty (nella foto), presidente e ceo di Royal Caribbean Group , in un intervento riportato da TravelDailyNews, ha sottolineato l'importanza strategica della nuova nave. «Con ogni nuova nave, alziamo l'asticella per un'esperienza di vacanza senza pari, e Celebrity Xcel si distingue in una classe a sé stante. Con un design innovativo, uno stile raffinato e un'ospitalità esclusiva, l'arrivo di Celebrity Xcel stabilisce un nuovo standard per il settore e arricchisce la nostra offerta di esperienze che trasformano la vacanza n una vacanza indimenticabile».\r

Il presidente di Celebrity Cruises, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato il processo di co-creazione della nave. «Celebrity Xcel è stata progettata con cura pensando ai nostri ospiti, per essere il luogo ideale per i vacanzieri di tutto il mondo. Dai sette nuovi spazi che gli ospiti potranno sperimentare, all'innovativo programma Xcel Dream Makers, in cui i nostri ospiti hanno avuto un ruolo diretto nel definire le caratteristiche della nave, Celebrity Xcel è all'altezza del suo nome sotto ogni aspetto».\r

\r

La nave\r

Fra le nuove offerte della nave c'è The Bazaar, uno spazio su tre piani che unisce esperienze a bordo e in porto attraverso ristoranti, attività e intrattenimento. Ogni giorno, il locale si trasforma per riflettere le destinazioni dell'itinerario, proponendo prodotti artigianali in stile mercato, festival ispirati alla destinazione, musica dal vivo e due nuovi concept di ristorazione, Mosaic e Spice Café.\r

Bora, il nuovo ristorante panoramico sul tetto con vista sull'oceano, propone un brunch di ispirazione mediterranea di giorno e una cena al tavolo guidata dallo chef di sera. L'atmosfera serale propone piatti condivisi e una colonna sonora curata con ballate greche e classici italiani. Il Celebrity Pool Club, rivisitato, arricchisce l'esperienza a bordo piscina con un servizio di parcheggio e riconsegna auto che offre asciugamani freschi, protezione solare, giochi di carte e deposito sicuro. Gli ospiti possono anche prenotare cabine private con servizio dedicato per un'esperienza vip.\r

I nuovi concept per il tempo libero e l'intrattenimento includono Attic at The Club, una sala giochi illuminata al neon, riservata agli adulti e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con titoli arcade retrò e attività come freccette, calcio balilla, shuffleboard e biliardo. Il primo flagship store Celebrity in assoluto combina elementi di vendita al dettaglio ed espositivi, offrendo display interattivi, cimeli della nave e articoli personalizzabili esclusivi di Celebrity Xcel.\r

La nave introduce anche la spa più ampia di Celebrity ad oggi, con otto esperienze terapeutiche all'interno della Thermal Suite e la prima Hydra Room del marchio. Celebrity Xcel lancia anche il programma di intrattenimento più ampio della compagnia, che include nuove produzioni teatrali, spettacoli interattivi, feste danzanti, musica dal vivo e spettacoli a sorpresa in tutta la nave. \r

Celebrity Xcel offre ora itinerari di sette notti da Fort Lauderdale, con destinazioni come Bahamas, Messico, isole Cayman, Puerto Plata, St. Thomas e St. Maarten. La nave si sposterà in Europa nell'estate del 2026 per la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, offrendo crociere da sette a undici notti da Barcellona e Atene, con nuovi pernottamenti a Madeira.\r

\r

","post_title":"Celebrity Xcel: in arrivo sette nuove esperienze per gli ospiti","post_date":"2025-11-18T11:57:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763467044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volver tour operator, in collaborazione con Explora Journeys, presenta un’esperienza senza precedenti, dove il fascino del mare e l’energia del padel si fondono in un format innovativo. Per la prima volta dall’Italia, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere una crociera di lusso ai Caraibi e di avere a disposizione un campo da padel a bordo della nuova Explora III, il primo mai realizzato in mare aperto.\r

Esperienza unica\r

«Non sarà un semplice viaggio in mare aperto, né un semplice torneo di padel - spiega Giada Marabotto, fondatrice di Volver t.o. - sarà la combinazione di mondi diversi che convivono per creare qualcosa di veramente unico».\r

\r

A bordo di Explora III non solo suite fronte oceano, gastronomia d’autore, benessere rigenerante ma anche il brivido di una sfida sportiva sul primo campo da padel in alto mare. La partenza del viaggio è prevista per marzo 2027: a bordo ci sarà anche un campione di padel.\r

\r

«Il vero lusso oggi non è solo comfort - aggiunge Anna Maria Alessandrini, business relationship lead Italy di Explora Journeys - ma la possibilità di vivere esperienze straordinarie. Portare il padel in mare aperto significa fondere passione, divertimento e viaggio, creando un progetto che non ha precedenti».\r

\r

Il progetto, che vede tra i partner anche Luxforsale, hub immobiliare del lusso, sarà arricchito dalla collaborazione di Vanessa Strappaveccia, tour leader, social media manager ed esperta di padel, che coinvolgerà gli ospiti in questa esperienza.\r

\r

«Questo è solo l’inizio - conclude Marabotto -: il nostro obiettivo è offrire viaggi indimenticabili, in cui le persone si sentano parte di un’esperienza più grande di loro. È questo che intendiamo quando parliamo di lusso».","post_title":"Volver con Explora Journeys: il lusso incontra lo sport","post_date":"2025-11-18T11:41:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763466073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501828\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giulio Picchi[/caption]\r

\r

“Sartoria Cibrèo” nasce nel 2020, ma l’esperienza di famiglia parte da lontano, fin dal 1979, quando il papà di Giulio Picchi, titolare e attuale coo del gruppo, avviò un progetto di ristorazione che nel tempo ha saputo ampliarsi e reinventarsi, mantenendo intatto l'entusiasmo dei primi giorni.«Siamo nati a Firenze e in città si concentra la nostra attività. E’ stato il mercato stesso a indicarci la via da seguire, con una richiesta sempre maggiore che, facendo perno sulla ristorazione, andava ad abbracciare la realizzazione di eventi e l’ampliamento ad altre attività di scoperta del territorio».\r

Il progetto\r

Il progetto “Sartoria” del gruppo Cibrèo - quest'ultima è una parola mutuata dal fiorentino antico che indica un insieme di cose buone – si è via via arricchito di nuovi contenuti e oggi l’azienda di famiglia è in grado di organizzare eventi su misura per due sole persone o per centinaia di clienti. «Senza mai snaturare la nostra identità, che affonda le sue radici nella ristorazione autentica, in aderenza alle tradizioni locali del nostro territorio. Attualmente, “Sartoria” è il ramo d’azienda che cresce in modo più veloce e anche il 2025 è andato forte, malgrado la stagionalità sia cambiata iniziando a premiare mesi di spalla come ottobre e novembre».\r

Opportunità da cogliere\r

La capacità di cogliere nuove opportunità si è tradotta ad esempio nell’apertura del nuovo Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’Helvetia & Bristol di Firenze. Ma anche nella messa a punto di tutta una serie di servizi su misura.\r

\r

«Quello del cibo è un linguaggio universale, che parla al cuore. Il nostro punto di forza è la certezza di contribuire alla salvaguardia di un territorio, con tutte le sue peculiarità. Lavoriamo a contatto con persone che hanno la gioia di concedersi una cena fuori casa; il nostro è un lavoro faticoso ma estremamente appagante. Da romantici e sognatori quali siamo, continueremo ad alzare l’asticella».\r

Attività per tutti\r

Lavorando intorno al concetto di ristorazione, si possono declinare moltissime altre attività ed è proprio questa la forza di Sartoria Cibrèo: «Per chi lo desidera, siamo in grado di organizzare tantissime attività legate al territorio: tour in van, escursioni in bicicletta, visite a realtà locali e aziende produttrici di alimenti, corsi per imparare a realizzare oggetti di ceramica. Il tutto in stretto contatto con gli artigiani locali delle botteghe del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze».\r

\r

Il gruppo Cibrèo non persegue però la crescita a tutti i costi: «Vogliamo mantenere intatta la nostra identità – aggiunge il manager -. E' giusto allargare la conoscenza del marchio, senza però snaturarci e mantenendo inalterata la fedeltà ai principi di sempre».\r

I mercati esteri\r

Questa vision sartoriale non impedisce però di guardare all’estero, con il mercato Usa che resta il principale ma con ottime potenzialità di sviluppo anche a Oriente. «Le culture asiatiche sono molto consolidate, con un modo di approcciare il cibo diverso dal nostro ma di grande sostanza e tradizione. Una sfida interessante, che abbiamo colto con dinamismo fin dagli anni Ottanta, quando aprimmo un nostro ristorante a Tokyo».\r

\r

Da allora la strada percorsa è stata lunga, ma la filosofia che guida il servizio è rimasta la stessa: «L’evoluzione è una componente necessaria, ma nella nostra missione serve anche coerenza di intenti e consolidamento». La sfida è aperta.\r

\r

[gallery ids=\"501829,501830,501832,501833,501834,501835\"]","post_title":"Sartoria Cibrèo, Picchi: «La ristorazione per proteggere il territorio»","post_date":"2025-11-18T11:14:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763464449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive.\r

L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.\r

L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.\r

\r

La struttura\r

\r

La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno».\r

«L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe.\r

","post_title":"L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels","post_date":"2025-11-18T11:04:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763463864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501814\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cracovia[/caption]\r

\r

Natale di charme con un occhio al budget: Civitatis presenta una serie di esperienze che possono portare valore aggiunto e spingere le vendite in agenzia di viaggio.\r

\r

Al centro 16 destinazioni perfette per il Natale, dalle città d’arte italiane ai mercatini europei, fino a località esotiche con clima mite e prezzi accessibili.\r

Le destinazioni top\r

Fra le altre, in primo piano Napoli, dove trovare i mercatini e i celebri presepi di Via San Gregorio Armeno. Il centro storico è un museo a cielo aperto con chiese e vicoli da esplorare. La gastronomia di strada è economica e alloggi competitivi e trasporti economici permettono di visitare Pompei o la Reggia di Caserta.\r

\r

Anche Palermo è perfetta per chi sceglie una vacanza natalizia a prezzi competitivi, con mercati storici come Ballarò, Vucciria e Capo che offrono street food a pochi euro.\r

\r

[caption id=\"attachment_501815\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sharm el Sheikh[/caption]\r

\r

Allargando il raggio d'azione all'Europa, Cracovia è tra le mete più economiche per un Natale da favola. Il mercatino di piazza del Mercato è tra i più grandi d’Europa, con prodotti artigianali e street food a prezzi contenuti. Fra le altre destinazioni segnalate da Civitatis anche Praga, Sofia, Lisbona, Atene, Istanbul.\r

\r

Infine, sul medio raggio troviamo Marrakech ed Egitto e Mar Rosso.\r

\r

","post_title":"Civitatis: Natale di charme con un occhio al budget","post_date":"2025-11-18T10:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763463073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Ceca traccia un bilancio positivo dei primi nove mesi del 2025, con un totale di 18,31 milioni di arrivi (+2,7% rispetto allo scorso anno) e 46,78 milioni di pernottamenti (+2,7%). La durata media del soggiorno è stata di 3,5 giorni. Il numero di turisti stranieri ha rappresentato il 44,8% degli arrivi complessivi e, come è naturale, ancora una volta la maggiore affluenza è giunta dai Paesi confinanti: Germania, Polonia e Slovacchia.\r

\r

Per quanto riguarda l’Italia gli arrivi da inizio anno sono stati 314.474, per un totale di 845.125 pernottamenti, tradottisi in una permanenza media di 3,7 giorni, dati in linea con lo scorso anno. Le preferenze sono ricadute su Praga ma anche sulla Moravia Meridionale e sulla regione di Pilsen. I turisti italiani, inoltre, si attestano tra quelli che spendono maggiormente, insieme a tedeschi, statunitensi e britannici.\r

\r

In attesa dei dati dell’ultimo trimestre 2025, già carico di eventi e aspettative, per le festività, per gli italiani la Repubblica Ceca - con tutte le sue sfaccettature, i prodotti di nicchia, le proposte stagionali e su misura, e le offerte esperienziali - resta una destinazione ad alto gradimento.\r

\r

Anche in inverno i collegamenti tra Italia e Praga sono comodi e frequenti: nel nuovo operativo di easyJet, Ryanair, Smartwings, Volotea e Wizz Air restano partenze (anche giornaliere) da Milano Malpensa e Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, ma anche da Venezia-Treviso, Firenze, Pisa, Bari, Napoli e Catania.\r

\r

Da poco inaugurato il nuovo volo Roma-Praga di Smartwings (4 volte a settimana, giornaliero a partire da aprile) e riproposto da Volotea il collegamento Verona-Praga (2 voli a settimana) per la stagione invernale.","post_title":"Repubblica Ceca: fitta rete di collegamenti aerei dall'Italia per la stagione invernale","post_date":"2025-11-18T10:46:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763462818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A conferma della valenza del mercato Italia per Brand Usa, è ora online la versione in lingua italiana di America The Beautiful, la campagna turistica globale recentemente lanciata durante la Brand Usa Travel Week Uk & Europe.\r

\r

Il nuovo portale è stato progettato per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi offrendo suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti avanzati per la creazione di itinerari. L'obiettivo è rendere l’organizzazione più semplice che mai, aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali e le esperienze meno note in tutti gli Stati Uniti.\r

\r

Il sito, disponibile ora in italiano oltre che tedesco, spagnolo, francese, portoghese, coreano e giapponese, permette una migliore fruizione da parte dei turisti internazionali, rendendo ancora più facile ed intuitiva la programmazione del viaggio, che sia per cercare ispirazione in base ai propri interessi, fino alla creazione del proprio itinerario personalizzato, con il supporto dell’intelligenza artificiale e della tecnologia Mindtrip.\r

\r

Il sito web include anche una sezione dedicata al trade, dove agenti di viaggio, operatori del settore e partner possono accedere a ulteriori informazioni e materiali a supporto delle loro attività di vendita, tra cui un toolkit dedicato alla campagna America The Beautiful. \r

\r

Questo lancio si inserisce in un momento strategico, mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere eventi di portata mondiale nel 2026, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66.","post_title":"Brand Usa: è online la versione in lingua italiana di America The Beautiful","post_date":"2025-11-18T10:29:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763461769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air torna a investire sull'aeroporto di Milano Bergamo con cinque nuove rotte che completano l'operativo invernale 2025-26: si tratta di Chisinau, Varsavia, Sibiu, Suceava e Varna. Le ultime tre sono operate in esclusiva e offrono ai passeggeri bergamaschi opportunità di viaggio inedite e ancora poco esplorate. \r

Tra gennaio e novembre di quest’anno la low cost ha operato dallo scalo orobico oltre 7.000 voli, trasportando più di 1,4 milioni di passeggeri e operando un totale di 15 rotte.\r

Il legame tra Wizz Air e Milano Bergamo affonda le sue radici nel 2004, anno del primo volo operato sulla rotta Bergamo-Katowice: da allora, la compagnia ha trasportato oltre 17 milioni di passeggeri dallo scalo lombardo, mettendo a disposizione 19,2 milioni di posti. Una crescita costante che ha consolidato nel tempo una collaborazione solida con SACBO e ha portato Wizz Air a diventare il secondo vettore per quota di mercato sull'aeroporto. \r

«L’Italia è il nostro primo mercato per numero di passeggeri trasportati e ci onoriamo di essere tra le tre principali compagnie aeree del Paese per quota di mercato - ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager della low cost -. La presentazione della Winter Season 2025 è una chiara testimonianza del nostro costante investimento nella Lombardia orientale e, in particolare, sull'aeroporto di Milano Bergamo, che rappresenta per noi un punto strategico nel Nord Italia, grazie alla sua posizione privilegiata e alla forte domanda di traffico internazionale. Con le nuove rotte annunciate oggi, rafforziamo la nostra missione di rendere i viaggi aerei accessibili e convenienti per tutti i viaggiatori della Lombardia e del Triveneto».\r

«La scelta della compagnia aerea di aumentare il numero delle destinazioni offerte ai nostri passeggeri riflette la volontà di consolidare la storica presenza sullo scalo, potenziando il network e articolandolo per consentire a chi risiede in importanti regioni europee di avere un accesso privilegiato alla Lombardia e al nord-est - ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Nel contempo, si aprono ulteriori opportunità di viaggio e relazioni verso il centro e l’est Europa per chi ricade nella catchment area del nostro aeroporto».","post_title":"Milano Bergamo: cinquina di nuove rotte Wizz Air nell'inverno appena iniziato","post_date":"2025-11-18T10:18:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763461107000]}]}}