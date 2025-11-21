Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida. Cambio di rotta Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit. «Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida. Cambio di rotta Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit. «Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama. [post_title] => Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine [post_date] => 2025-11-21T12:41:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763728892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pellicano Hotels svela nuovi particolari de La Suvera, una delle più recenti proprietà entrate a far parte della famiglia Pellicano. A soli 30 minuti da Siena, La Suvera è un rifugio esclusivo che unisce lusso e storia: un’oasi di campagna che da antica fortezza del XII secolo, grazie a Papa Giulio II e all’architetto Baldassarre Peruzzi, divenne una villa rinascimentale. In vista della riapertura prevista nel 2027, Pellicano Hotels porterà avanti un’attenta ristrutturazione de La Suvera sotto la guida del ceo e direttore creativo Marie-Louise Sciò, preservando il fascino storico della villa - dai suoi arredi d’epoca ai giardini all’italiana e alla chiesa consacrata - e introducendo comfort moderni e il lusso discreto che contraddistingue il brand. Al termine del progetto, la tenuta ospiterà circa 60 camere e suite restaurate, una spa, due piscine, tre bar, un’eccezionale offerta culinaria, un’area fitness, un campo da tennis, spazi per eventi versatili e una boutique Issimo. L'obiettivo «La Suvera rappresenta la storia stratificata e la bellezza senza tempo che rendono la Toscana così speciale afferma Marie-Louise Sciò -. Vogliamo preservare e valorizzare lo spirito originale della tenuta - dagli interventi architettonici di Peruzzi ai magnifici giardini - offrendo esperienze che siano al contempo eleganti, discrete e autenticamente legate al territorio». L’investimento del Gruppo Pellicano ne La Suvera riflette la filosofia del brand: creare hotel in destinazioni inattese che offrano agli ospiti un’esperienza connessa alla storia e alla cultura locali. Con un investimento di più di 53 milioni di euro tra acquisizione e ristrutturazione, il progetto conferma il ruolo del Gruppo Pellicano Hotels come custode del patrimonio italiano, reinterpretando le dimore storiche per il viaggiatore contemporaneo senza alterarne l’unicità. La Suvera diventerà la seconda destinazione toscana del gruppo, accanto all’hotel Il Pellicano a Porto Ercole, rappresentando un passo fondamentale nel più ampio programma di crescita. [post_title] => La Suevra, svelato il boutique hotel del gruppo Pellicano [post_date] => 2025-11-21T10:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763719939000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stop ai voli all'aeroporto di Bruxelles mercoledì, 26 novembre, a causa dello sciopero nazionale che coinvolgerà trasporti, servizi pubblici e numerosi ambiti lavorativi. La misura, annunciata per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, riguarda tutte le compagnie aeree e i passeggeri in partenza in giornata e preannuncia gravi disagi per l'intero settore del trasporto aereo nel paese. Brussels Airport ha preso la decisione radicale di interrompere tutte le attività di partenza per la giornata del 26 novembre, a seguito della forte mobilitazione dei suoi team di sicurezza e degli addetti alla movimentazione, tutti chiamati allo sciopero. Nessun decollo “Al fine di garantire la sicurezza di tutti, nessun aereo decollerà quel giorno”, precisa la direzione dell'aeroporto, invitando i passeggeri a non recarsi sul posto. Le compagnie aeree stanno contattando i passeggeri interessati per offrire loro soluzioni alternative o rimborsi gratuiti. Brussels Airlines sottolinea che “più della metà dei viaggiatori ha già accettato una modifica o una cancellazione gratuita”. Sebbene secondo Brussels Airport i voli in arrivo “potrebbero” essere mantenuti, l'incertezza rimane elevata e sono ancora possibili cancellazioni. Si raccomanda quindi vivamente ai passeggeri che prevedono di atterrare a Bruxelles il 26 novembre di verificare regolarmente lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Sono previsti disagi anche sulla rete dei trasporti pubblici: pertanto i viaggiatori sono invitati consultare i siti web della Sncb e della De Lijn per conoscere l'evoluzione dei servizi ferroviari e degli autobus durante lo sciopero. [post_title] => Lo scalo di Bruxelles cancella tutti i voli in partenza il 26 novembre [post_date] => 2025-11-21T10:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763719794000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Park Hyatt Milano inaugura ufficialmente la stagione invernale presentando l'"Afternoon tea festive season" de La Cupola Lobby Lounge in chiave natalizia. Il tradizionale Afternoon tea time verrà infatti allietato da una serie di esibizioni live che accompagnano la degustazione di prelibatezze dolci e salate. Il programma A partire dal 22 novembre, i pomeriggi ne La Cupola Lobby Lounge si animano di melodie natalizie reinterpretate da artisti selezionati, creando la colonna sonora per degustare tè pregiati, cioccolate artigianali e specialità dolci e salate, evocando lo spirito conviviale e la magia delle fest. queste le date in calendario: sabato 22 novembre Simone Peduzzi Duo (repertorio italian folk); giovedì 4 dicembre Simone Peduzzi Duo (repertorio italian folk); sabato 13 dicembre I Mitici Angioletti (coro di voci bianche); giovedì 18 dicembre Niccolò De Santis Duo (repertorio swing & pop); martedì 23 dicembre String Duo (repertorio classico e moderno). [post_title] => Park Hyatt Milano, al via gli Afternoon tea musicali a tema natalizio [post_date] => 2025-11-21T09:57:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763719022000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2b e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o. «Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo». A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future. Appuntamento a stelle e strisce L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente». Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità».. Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti b2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore. (Federica De Luca) [post_title] => Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti [post_date] => 2025-11-19T12:36:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763555789000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. L'hotel L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or. «Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». [post_title] => Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World [post_date] => 2025-11-19T12:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763554992000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo il Global Travel Trends Report 2025, il 77% dei viaggiatori globali desidera viaggiare in modo più consapevole, orientandosi verso esperienze che riflettono le tradizioni locali e la cultura del territorio. Proprio per questo molte realtà italiane stanno valorizzando i borghi, preservando tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile. Un esempio è Site Holding, impresa toscana attiva dal 1976, che con progetti come la Fattoria San Lorenzo e il recupero di casali nel Parco dell’Uccellina coniuga sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienziale. Site Holding nasce nel 1976 dalla visione di Mario Becagli, imprenditore che ha creduto nella valorizzazione dei territori attraverso l’agricoltura e l’accoglienza. Oggi l’azienda, guidata da Teresa e Tommaso Becagli, continua a operare tra Firenze e la Maremma, custodendo un legame profondo con la terra e con i luoghi che la famiglia abita da generazioni. La Fattoria San Lorenzo, nella Maremma grossetana, rappresenta il cuore di questo percorso: 450 ettari tra oliveti e grani antichi, dove le dimore rurali sono integrate in un paesaggio agricolo ancora intatto. Accanto alla fattoria, l’azienda gestisce lo storico Bagno Sirena a Castiglione della Pescaia, simbolo del legame tra costa ed entroterra ed ha avviato nuovi progetti di recupero architettonico di antichi casolari all’interno del Parco dell’Uccellina. Negli ultimi anni Site Holding ha dato nuova linfa ai luoghi che da sempre la ispirano, trasformando poderi e casali in esperienze di accoglienza capaci di restituire autenticità e senso del tempo. Crescere per l’azienda significa rigenerare, creare opportunità per chi vive e lavora la terra, custodire la memoria dei luoghi e offrire a chi viaggia l’occasione di entrare in sintonia con la Toscana più intima e reale. «Siamo cresciuti in una Toscana che cambia lentamente, e proprio per questo insegna la pazienza - racconta Tommaso Becagli, ceo di Site Holding - L’eredità di mio padre è stata la curiosità: guardare a un terreno non solo per ciò che produce, ma per le relazioni che genera. Credo che l’ospitalità debba avere lo stesso spirito: accogliere senza forzare, lasciare che chi arriva entri in sintonia con ciò che lo circonda. La Maremma, con la sua luce e la sua misura, ci ricorda che la bellezza è un equilibrio fragile: il nostro compito è conservarlo, senza mai trasformarlo in spettacolo». [post_title] => Site Holding, nuovi investimenti per valorizzare il territorio e offrire esperienze sostenibili [post_date] => 2025-11-19T10:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763549940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive. L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026. L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno». «L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe. [post_title] => L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels [post_date] => 2025-11-18T11:04:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463864000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'aeroporto di Bari sono iniziati da qualche giorno i lavori per la “Nuova viabilità esterna di ingresso" allo scalo: un intervento strategico che rientra nel Masterplan dell'aeroporto e che punta a potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale porta d’ingresso aeroportuale della Puglia. Il nuovo percorso, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. Il tracciato si svilupperà su una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto degli alberi lungo il tracciato: 23 secolari e 150 non secolari che, a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia si trovano nelle aree aeroportuali. Sono state anche effettuate operazioni di bonifica bellica. «Con questo intervento - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi». I lavori, della durata stimata di 169 giorni, dovranno terminare entro l’inizio dell’estate 2026. [post_title] => Aeroporto di Bari: in corso i lavori per la nuova viabilità di ingresso allo scalo [post_date] => 2025-11-18T10:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463048000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "carnival modifica gli home port spirit sunshine" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":680,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida.\r

\r

Cambio di rotta\r

Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit.\r

\r

«Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. \r

\r

Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama.\r

\r

","post_title":"Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine","post_date":"2025-11-21T12:41:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763728892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pellicano Hotels svela nuovi particolari de La Suvera, una delle più recenti proprietà entrate a far parte della famiglia Pellicano. A soli 30 minuti da Siena, La Suvera è un rifugio esclusivo che unisce lusso e storia: un’oasi di campagna che da antica fortezza del XII secolo, grazie a Papa Giulio II e all’architetto Baldassarre Peruzzi, divenne una villa rinascimentale.\r

\r

In vista della riapertura prevista nel 2027, Pellicano Hotels porterà avanti un’attenta ristrutturazione de La Suvera sotto la guida del ceo e direttore creativo Marie-Louise Sciò, preservando il fascino storico della villa - dai suoi arredi d’epoca ai giardini all’italiana e alla chiesa consacrata - e introducendo comfort moderni e il lusso discreto che contraddistingue il brand. Al termine del progetto, la tenuta ospiterà circa 60 camere e suite restaurate, una spa, due piscine, tre bar, un’eccezionale offerta culinaria, un’area fitness, un campo da tennis, spazi per eventi versatili e una boutique Issimo.\r

L'obiettivo\r

«La Suvera rappresenta la storia stratificata e la bellezza senza tempo che rendono la Toscana così speciale afferma Marie-Louise Sciò -. Vogliamo preservare e valorizzare lo spirito originale della tenuta - dagli interventi architettonici di Peruzzi ai magnifici giardini - offrendo esperienze che siano al contempo eleganti, discrete e autenticamente legate al territorio». L’investimento del Gruppo Pellicano ne La Suvera riflette la filosofia del brand: creare hotel in destinazioni inattese che offrano agli ospiti un’esperienza connessa alla storia e alla cultura locali.\r

\r

Con un investimento di più di 53 milioni di euro tra acquisizione e ristrutturazione, il progetto conferma il ruolo del Gruppo Pellicano Hotels come custode del patrimonio italiano, reinterpretando le dimore storiche per il viaggiatore contemporaneo senza alterarne l’unicità. La Suvera diventerà la seconda destinazione toscana del gruppo, accanto all’hotel Il Pellicano a Porto Ercole, rappresentando un passo fondamentale nel più ampio programma di crescita.","post_title":"La Suevra, svelato il boutique hotel del gruppo Pellicano","post_date":"2025-11-21T10:12:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763719939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stop ai voli all'aeroporto di Bruxelles mercoledì, 26 novembre, a causa dello sciopero nazionale che coinvolgerà trasporti, servizi pubblici e numerosi ambiti lavorativi.\r

\r

La misura, annunciata per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, riguarda tutte le compagnie aeree e i passeggeri in partenza in giornata e preannuncia gravi disagi per l'intero settore del trasporto aereo nel paese.\r

\r

Brussels Airport ha preso la decisione radicale di interrompere tutte le attività di partenza per la giornata del 26 novembre, a seguito della forte mobilitazione dei suoi team di sicurezza e degli addetti alla movimentazione, tutti chiamati allo sciopero.\r

Nessun decollo\r

“Al fine di garantire la sicurezza di tutti, nessun aereo decollerà quel giorno”, precisa la direzione dell'aeroporto, invitando i passeggeri a non recarsi sul posto. Le compagnie aeree stanno contattando i passeggeri interessati per offrire loro soluzioni alternative o rimborsi gratuiti. Brussels Airlines sottolinea che “più della metà dei viaggiatori ha già accettato una modifica o una cancellazione gratuita”.\r

\r

Sebbene secondo Brussels Airport i voli in arrivo “potrebbero” essere mantenuti, l'incertezza rimane elevata e sono ancora possibili cancellazioni. Si raccomanda quindi vivamente ai passeggeri che prevedono di atterrare a Bruxelles il 26 novembre di verificare regolarmente lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.\r

\r

Sono previsti disagi anche sulla rete dei trasporti pubblici: pertanto i viaggiatori sono invitati consultare i siti web della Sncb e della De Lijn per conoscere l'evoluzione dei servizi ferroviari e degli autobus durante lo sciopero.","post_title":"Lo scalo di Bruxelles cancella tutti i voli in partenza il 26 novembre","post_date":"2025-11-21T10:09:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763719794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Park Hyatt Milano inaugura ufficialmente la stagione invernale presentando l'\"Afternoon tea festive season\" de La Cupola Lobby Lounge in chiave natalizia.\r

Il tradizionale Afternoon tea time verrà infatti allietato da una serie di esibizioni live che accompagnano la degustazione di prelibatezze dolci e salate.\r

Il programma\r

A partire dal 22 novembre, i pomeriggi ne La Cupola Lobby Lounge si animano di melodie natalizie reinterpretate da artisti selezionati, creando la colonna sonora per degustare tè pregiati, cioccolate artigianali e specialità dolci e salate, evocando lo spirito conviviale e la magia delle fest.\r

\r

queste le date in calendario: sabato 22 novembre Simone Peduzzi Duo (repertorio italian folk); giovedì 4 dicembre Simone Peduzzi Duo (repertorio italian folk); sabato 13 dicembre I Mitici Angioletti (coro di voci bianche); giovedì 18 dicembre Niccolò De Santis Duo (repertorio swing & pop); martedì 23 dicembre String Duo (repertorio classico e moderno).","post_title":"Park Hyatt Milano, al via gli Afternoon tea musicali a tema natalizio","post_date":"2025-11-21T09:57:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763719022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2b e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti b2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso.\r

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori\" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. \r

Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. \r

\r

L'hotel\r

L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or.\r

«Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». \r

\r

","post_title":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World","post_date":"2025-11-19T12:23:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763554992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo il Global Travel Trends Report 2025, il 77% dei viaggiatori globali desidera viaggiare in modo più consapevole, orientandosi verso esperienze che riflettono le tradizioni locali e la cultura del territorio. Proprio per questo molte realtà italiane stanno valorizzando i borghi, preservando tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile. Un esempio è Site Holding, impresa toscana attiva dal 1976, che con progetti come la Fattoria San Lorenzo e il recupero di casali nel Parco dell’Uccellina coniuga sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienziale.\r

\r

Site Holding nasce nel 1976 dalla visione di Mario Becagli, imprenditore che ha creduto nella valorizzazione dei territori attraverso l’agricoltura e l’accoglienza.\r

Oggi l’azienda, guidata da Teresa e Tommaso Becagli, continua a operare tra Firenze e la Maremma, custodendo un legame profondo con la terra e con i luoghi che la famiglia abita da generazioni.\r

\r

La Fattoria San Lorenzo, nella Maremma grossetana, rappresenta il cuore di questo percorso: 450 ettari tra oliveti e grani antichi, dove le dimore rurali sono integrate in un paesaggio agricolo ancora intatto. Accanto alla fattoria, l’azienda gestisce lo storico Bagno Sirena a Castiglione della Pescaia, simbolo del legame tra costa ed entroterra ed ha avviato nuovi progetti di recupero architettonico di antichi casolari all’interno del Parco dell’Uccellina.\r

\r

Negli ultimi anni Site Holding ha dato nuova linfa ai luoghi che da sempre la ispirano, trasformando poderi e casali in esperienze di accoglienza capaci di restituire autenticità e senso del tempo. Crescere per l’azienda significa rigenerare, creare opportunità per chi vive e lavora la terra, custodire la memoria dei luoghi e offrire a chi viaggia l’occasione di entrare in sintonia con la Toscana più intima e reale.\r

\r

«Siamo cresciuti in una Toscana che cambia lentamente, e proprio per questo insegna la pazienza - racconta Tommaso Becagli, ceo di Site Holding - L’eredità di mio padre è stata la curiosità: guardare a un terreno non solo per ciò che produce, ma per le relazioni che genera. Credo che l’ospitalità debba avere lo stesso spirito: accogliere senza forzare, lasciare che chi arriva entri in sintonia con ciò che lo circonda. La Maremma, con la sua luce e la sua misura, ci ricorda che la bellezza è un equilibrio fragile: il nostro compito è conservarlo, senza mai trasformarlo in spettacolo».","post_title":"Site Holding, nuovi investimenti per valorizzare il territorio e offrire esperienze sostenibili","post_date":"2025-11-19T10:59:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763549940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive.\r

L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.\r

L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.\r

\r

La struttura\r

\r

La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno».\r

«L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe.\r

","post_title":"L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels","post_date":"2025-11-18T11:04:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763463864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Bari sono iniziati da qualche giorno i lavori per la “Nuova viabilità esterna di ingresso\" allo scalo: un intervento strategico che rientra nel Masterplan dell'aeroporto e che punta a potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale porta d’ingresso aeroportuale della Puglia.\r

\r

Il nuovo percorso, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. Il tracciato si svilupperà su una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto degli alberi lungo il tracciato: 23 secolari e 150 non secolari che, a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia si trovano nelle aree aeroportuali. Sono state anche effettuate operazioni di bonifica bellica.\r

\r

«Con questo intervento - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi».\r

\r

I lavori, della durata stimata di 169 giorni, dovranno terminare entro l’inizio dell’estate 2026.","post_title":"Aeroporto di Bari: in corso i lavori per la nuova viabilità di ingresso allo scalo","post_date":"2025-11-18T10:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763463048000]}]}}