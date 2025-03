Andres Spitzer nuovo chief product officer di Civitatis Andres Spitzer è il nuovo chief product officer di Civitatis. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sull’efficientamento della scalabilità, sull’espansione della crescita b2b e b2c e sul miglioramento dell’esperienza del cliente. Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di head of product & engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto. Prima di entrare in Amazon, è stato imprenditore, fondando una software house nel 2001 e co-fondando Bluemove, una startup di car-sharing acquisita poi da Europcar nel 2012. La sua nomina arriva in un momento cruciale per Civitatis, a seguito dell’investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno per alimentare l’espansione e l’obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025. Sotto la guida di Spitzer, Civitatis mira quindi a sviluppare ulteriormente il suo ecosistema b2b, concentrandosi sul rafforzamento delle partnership con agenzie di viaggio, hotel, affiliati, Ota e rivenditori. Il miglioramento dei canali di distribuzione, come le Api, i pannelli delle agenzie e le integrazioni dirette, sarà un obiettivo chiave per ottimizzare la connettività e l’efficienza operativa. “Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche – sottolinea lo stesso Spitzer -. In Civitatis puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti b2c, sia per i partner b2b”. Condividi

