Alpitour World spinge sul booking con “Keep calm & travel” Alpitour World riparte da “Keep calm & travel”, una nuova iniziativa commerciale pensata per sostenere concretamente le vendite delle agenzie di viaggio e rafforzare la fiducia dei clienti finali al momento della prenotazione. La formula, che riguarderà tutte le conferme effettuate dall’8 al 30 aprile, per qualsiasi data di partenza entro il 31 ottobre 2026, introduce un elemento oggi determinante nel processo d’acquisto: la flessibilità. I clienti che acquistano un pacchetto viaggio comprensivo di soggiorno e voli Itc Neos possono infatti modificare la destinazione fino a 10 giorni prima della partenza, senza penali né spese di variazione pratica, scegliendo tra le proposte dei brand Alpitour, Francorosso e Bravo con volato Neos. Una fase di mercato complessa «Stiamo attraversando una fase di mercato complessa, in cui i clienti hanno bisogno di certezze, ma anche di margini di libertà – dichiara Alessandro Seghi, chief commercial officer di Alpitour -. Con “Keep calm & travel” offriamo alle agenzie partner uno strumento commerciale efficace e attuale: riduce le barriere all’acquisto, aumenta la propensione a prenotare e consente di trasformare un’incertezza in un’opportunità di relazione e consulenza, salvaguardando al tempo stesso la commissione dell’agenzia». “Keep calm & travel” si inserisce in una strategia più ampia di Alpitour World orientata a supportare il trade con soluzioni semplici, chiare e facilmente comunicabili, valorizzando anche la qualità del prodotto, l’affidabilità della filiera integrata e l’assistenza pre e post partenza. Prenotare una vacanza non significa più vincolarsi ad una scelta rigida, ma aprire un percorso flessibile, in cui il viaggio resta una promessa mantenuta, anche quando lo scenario cambia. Conclude Alessandro Seghi: «Offrire la possibilità di ripensare il viaggio, se necessario, significa restituire serenità al cliente e maggiore efficacia all’azione di vendita delle agenzie di viaggio. È proprio questa flessibilità consapevole che può sostenere il mercato anche in un contesto che richiede attenzione, ascolto e capacità di adattamento». Condividi

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Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382507\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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«Per l’estate 2026, non riscontriamo per le destinazioni africane né cali della richiesta, né corse alla cancellazione». Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer - World Explorer, a più di un mese dall’inizio della nuova crisi del Golfo traccia un bilancio rassicurante.\r

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«Si tratta di una grande sfida per gli operatori long haul del nostro Paese - spiega il manager -, dalla quale le destinazioni africane, storico core business di African Explorer, restano momentaneamente escluse. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 restano, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni. Ma la vera sfida per l'Africa più che una questione di sicurezza, riguarda l'aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell'interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni».\r

Riconfermate le partenze estive\r

Restano quindi attive le partenze speciali di African Explorer per la stagione estiva, fra le quali Sudafrica Smart e Namibia Explorer, in programma in luglio e agosto.Riconfermati anche Madagascar Explorer, in partenza il 10 agosto, Kenya Explorer e mare, programmato dal 2 agosto e Tanzania Smart e Zanzibar, con due partenze speciali il 9 e 16 agosto.\r

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","post_title":"African Explorer, Simonetti: «Africa per ora immune dalla crisi»","post_date":"2026-04-08T12:19:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775650752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511374\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Sabrina Nadaletti,[/caption]\r

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Quest’anno Gattinoni Travel ha lavorato sul concept “Vivi l’estate che sei”, che punta a valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanti diversi, con l’obiettivo primario di sostenere al meglio le proprie agenzie (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork).\r

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Spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel «Con la campagna Summer Days di quest'anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta.\r

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Con il concept Vivi l’estate che sei abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner».\r

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Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store beneficia di promozioni che arrivano sino a 500 euro, grazie alla collaborazione tra Gattinoni Travel e 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni. Naturalmente sarà in vetrina anche la programmazione interna Gattinoni Travel Experience, con sconti sui Tour Explore ed Experience, sui prodotti della linea Selected (ampia gamma di strutture Mare Italia ed estero corto e medio raggio), sui prodotti della linea Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, e sulla linea DreamPacker (itinerari per target età 21 – 45 anni).\r

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I partner dei Summer Days 2026 sono stati individuati per ambiti di competenza. Villaggistica Italia ed Estero: Alpitour, Futura Vacanze, Going, Ota Viaggi, TH Resorts, Firmatour, Nicolaus, Imperatore Travel. Itinerari su misura: Alidays, Naar, Gastaldi Holidays, Idee per Viaggiare, Creo. Tour: Caldana & Utat, Atitur, Chiesa Viaggi. Specialisti di destinazione: Azemar (Oceano Indiano) Kalimera (Grecia), Firmatour (Italia), Solo Cuba & Solo America Latina, Trentino Holidays, Sporting Vacanze (Maldive), Cabo Verde Time (Capo Verde). Crociere e navi: MSC, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci. Assicurazioni: Allianz Partners. Gift box: Smartbox.\r

Ecosistema integrato di comunicazione\r

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento. Sui propri canali vengono attivate newsletter, banner, contenuti per i social e per i video monitor, oltre a materiali per le agenzie come kit vetrina, radio in store e playlist Spotify tematiche, pensate per accompagnare i diversi mood di viaggio.\r

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Un elemento centrale è l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per creare un’esperienza interattiva in agenzia: grazie a un QR code in vetrina, i clienti possono accedere a un percorso che li guida nella scelta del proprio stile di viaggio e consente di generare una cartolina digitale personalizzata. Questa può essere condivisa sui social, contribuendo alla diffusione organica della campagna, e conduce a una pagina con offerte dedicate e un invito a richiedere un preventivo in agenzia.\r

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La campagna è arricchita anche da contenuti innovativi in CGI in formato Fake Out Of Home, che trasformano simbolicamente le sedi di Milano e Torino in portali verso l’estate, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e rafforzare il legame tra brand e territorio.\r

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: i più recenti dati forniti dal National Travel and Tourism Office (Ntto), indicano che nel gennaio 2026 il Paese ha registrato 5,41 milioni di visitatori stranieri, pari ad una flessione del 3,5% rispetto a gennaio 2025. Si tratta, in pratica, del nono mese consecutivo di calo degli arrivi.\r

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Nel corso dell’intero 2025, gli arrivi internazionali erano diminuiti dal 5,5% al 6,3% a seconda delle fonti (Oxford Economics, U.S. Travel Association). Gli Stati Uniti sono quindi l’unico paese con un’economia turistica sviluppata a registrare un calo dell’attività in un contesto globale comunque favorevole al settore (+4% secondo l’Unwto).\r

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I dati relativi allo strategico mercato canadese sono, ad esempio, eloquenti: nel 2025, gli arrivi di canadesi negli Usa sono crollati del 25,7% secondo Oxford Economics. Il Messico ha così detronizzato il Canada come primo mercato di provenienza verso gli Stati Uniti per la prima volta in oltre 25 anni (esclusa la pandemia). E la tendenza continua: gli arrivi messicani (1,81 milioni) hanno superato quelli del Canada (1,19 milioni) nel gennaio 2026.\r

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Sul banco degli imputati per questo andamento in costante flessione ci sono diversi elementi: aumento del prezzo dell'Esta, la politica di Donald Trump, inflazione, polemiche sull'eventuale monitoraggio dei social network dei viaggiatori, aumento delle spese per i visti, paralisi ai valichi di frontiera degli aeroporti o ancora estensione del travel ban.\r

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Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l'industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull'occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro.","post_title":"Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali","post_date":"2026-04-07T12:18:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775564318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka accelera sull'introduzione di visti gratuiti per i viaggiatori provenienti da 40 paesi: una mossa che arriva mentre la destinazione cerca di contrastare un forte calo degli arrivi turistici legato alle tensioni in Medio Oriente e alle conseguenti interruzioni del traffico aereo.\r

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L'iniziativa, di cui si discute da tempo e che è stata proposta per la prima volta nel 2024, sta ora procedendo con tempistiche accelerate: il ministro degli Affari esteri e del turismo Vijitha Herath ha confermato che il programma di autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) gratuita è in fase di finalizzazione e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, con l'approvazione parlamentare prevista per aprile.\r

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Intanto, le autorità segnalano un calo del 15% degli arrivi legato all'instabilità regionale, che ha avuto ripercussioni sulle rotte aeree, ha fatto aumentare le tariffe aeree e ha provocato cancellazioni, in particolare sui corridoi Europa-Asia.\r

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I dati più recenti evidenziano che tra il 1° e il 25 marzo, la destinazione ha accolto 151.693 visitatori, in calo del 22% su base annua. Gli arrivi medi giornalieri sono scesi a 6.068, rispetto ai 7.407 dello stesso periodo del 2025, con i volumi giornalieri di picco ancora al di sotto dei livelli stagionali tipici.\r

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Nonostante la pressione nel breve termine, un più ampio sguardo sull'andamento dei flussi mostra che la ripresa turistica dello Sri Lanka è ancora in atto: nel primo trimestre del 2026 il Paese ha registrato 708.348 arrivi, pari ad una crescita del 4,45% su base annua, trainato dalla forte performance registrata all'inizio dell'anno prima dell'escalation delle tensioni geopolitiche.","post_title":"Sri Lanka: corsa per l'introduzione del visto gratuito per i viaggiatori da 40 Paesi","post_date":"2026-04-07T11:48:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775562529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways gioca la carta degli sconti: la compagnia aerea di Abu Dhabi ha infatti ridotto le tariffe fino al 50% sulle rotte a lungo raggio in partenza da Londra Heathrow, mossa che arriva in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente ha causato un netto calo della domanda di viaggio in tutta la regione.\r

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Il vettore ha così lanciato dal Regno Unito le tariffe più basse di sempre verso destinazioni quali Sydney, Singapore, Hong Kong, Maldive, Bangkok e Tokyo, con alcuni biglietti al prezzo di appena un sesto delle tariffe equivalenti di British Airways.\r

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La promozione di Etihad prevede un viaggio di andata e ritorno entro il 1° luglio 2026. Secondo quanto riportato da The Times, i biglietti di andata e ritorno in classe Economy da Londra a Sydney (SYD), con scalo ad Abu Dhabi, partono da sole 688 sterline per le partenze a maggio con ritorno a giugno. I biglietti di andata e ritorno in classe Business sulla stessa rotta sono disponibili a partire da 2.465 sterline, tasse incluse.\r

Il confronto con British Airways è impietoso: sulla stessa rotta da Londra a Sydney si viaggia a 1.850 £ in classe economica e 10.435 £ in classe business, via Singapore; un divario che è altrettanto sensibile su altre rotte.\r

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Le tariffe per i passeggeri in partenza dalle città dell'Europa continentale sono circa il 10% più economiche rispetto a quelle da Heathrow, che applica le tariffe aeroportuali più alte d'Europa.\r

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La strategia di Etihad mira a incentivare le prenotazioni fino alla fine di giugno, con l'auspicio che entro quella data le tensioni in Medio Oriente si siano attenuate: di fatto, il sito web della compagnia aerea mostra un nuovo aumento delle tariffe a partire da luglio.\r

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Secondo quanto svelato dal management di Etihad, spiega il quotidiano inglese, la compagnia punterebbe a tornare al 100% di occupazione in tutte le classi il più rapidamente possibile, e questa scontistica sarebbe la leva principale per raggiungere tale obiettivo. \r

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Di diverso avviso sarebbero sia Emirates sia Qatar Airways, i principali competitor di Etihad negli Emirati, che non hanno tagliato le tariffe: entrambi i vettori sono più grandi e meglio posizionati per assorbire l'impatto finanziario provocato dalla riduzione della domanda.","post_title":"Etihad Airways riduce le tariffe dei voli lungo raggio per stimolare la domanda","post_date":"2026-04-07T10:55:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775559350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, tranquillizza compagnie, operatori e viaggiatori: al momento non c'è alcuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. \r

«Al momento non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi - ha affermato il presidente, ripreso da Adnkronos in riferimento alle notizie sulla presunta carenza di carburante -. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c'è alcun rischio di carenza imminente».\r

E ancora: «È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina».\r

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La nota di Aeroporti di Puglia\r

In una nota odierna, il gestore degli scali pugliesi aggiunge che «dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa. Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.\r

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Si invitano pertanto i passeggeri a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate e verificate».","post_title":"Brindisi, Adp rassicura: «Nessuna emergenza fuel, situazione sotto controllo»","post_date":"2026-04-07T10:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775557616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Nella prestigiosa cornice del Teatro Manzoni, si è concluso il tour nazionale del Bravo Comedy Night. L'evento rappresenta l'ultima tappa di un viaggio attraverso l'Italia che ha visto Alpitour World impegnata a rinsaldare il legame con agenti di viaggio, partner e clienti più affezionati.\r

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Nato dalla volontà di creare un momento di condivisione autentica, il tour ha toccato 12 città, registrando una partecipazione che ha superato ogni aspettativa iniziale. La serata milanese è stata un concentrato di cabaret e convivialità, portando sul palco i comici professionisti che animeranno le prossime stagioni nelle strutture Bravo.\r

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Oltre al divertimento, il tour è stato l’occasione per ribadire la solidità del gruppo e il valore insostituibile della rete agenziale. Con oltre 1500 strutture globali, il supporto di Neos e brand storici come Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda, Alpitour World si conferma un partner di riferimento per chi opera nel turismo.\r

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«Sulla scia dell’entusiasmo raccolto lo scorso anno, abbiamo voluto dare continuità al Bravo Comedy Night in Tour con una nuova edizione. È una serata pensata per celebrare il valore della convivialità, dove il talento dei comici televisivi trasforma il cabaret in un’occasione di incontro e divertimento condiviso. Non solo la celebrazione del brand Bravo, ma un tributo alla professionalità degli agenti che continuano a investire sulla propria competenza per trasformare i sogni dei viaggiatori in realtà», ha dichiarato Alessandro Seghi, direttore commerciale della divisione tour operating di Alpitour World.\r

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Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'ente del turismo dell'Egitto, partner fondamentale di Alpitour. Nonostante le complessità del panorama internazionale, la destinazione continua a registrare flussi costanti di viaggiatori, confermando che il desiderio di scoprire il mondo non si ferma.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Alpitour World: il cabaret del Bravo Comedy Night chiude il tour al Teatro Manzoni di Milano","post_date":"2026-04-03T12:41:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alessandro-seghi","apitour-wolrd","braco-club"],"post_tag_name":["Alessandro Seghi","Apitour Wolrd","Braco Club"]},"sort":[1775220102000]}]}}