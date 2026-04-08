African Explorer, Simonetti: «Africa per ora immune dalla crisi» «Per l’estate 2026, non riscontriamo per le destinazioni africane né cali della richiesta, né corse alla cancellazione». Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer – World Explorer, a più di un mese dall’inizio della nuova crisi del Golfo traccia un bilancio rassicurante. «Si tratta di una grande sfida per gli operatori long haul del nostro Paese – spiega il manager -, dalla quale le destinazioni africane, storico core business di African Explorer, restano momentaneamente escluse. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 restano, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni. Ma la vera sfida per l’Africa più che una questione di sicurezza, riguarda l’aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell’interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni». Riconfermate le partenze estive Restano quindi attive le partenze speciali di African Explorer per la stagione estiva, fra le quali Sudafrica Smart e Namibia Explorer, in programma in luglio e agosto.Riconfermati anche Madagascar Explorer, in partenza il 10 agosto, Kenya Explorer e mare, programmato dal 2 agosto e Tanzania Smart e Zanzibar, con due partenze speciali il 9 e 16 agosto. Condividi

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli Emirati Arabi affrontano la crisi turistica indotta dalla guerra in Iran con una serie di azioni mirate - differimento dei pagamenti, una sala operativa ministeriale, un pacchetto di sostegno più ampio in fase di elaborazione - nel tentativo di supportare il settore, sperando che resista abbastanza a lungo da consentire il ritorno della fiducia internazionale.\r

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«La priorità assoluta in questo momento è l’industria del turismo, che sta subendo una pressione enorme. È un aspetto fondamentale quando si considerano le sfide da affrontare», ha dichiarato Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo, in un'intervista alla radio Dubai Eye.\r

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«Stiamo sostenendo il settore turistico, siamo in contatto quotidiano con gli operatori. Abbiamo in serbo un pacchetto che sarà presentato molto presto e che affronterà concretamente le questioni turistiche e le sfide che stanno affrontando».\r

Settori come il turismo, l’ospitalità e l’aviazione hanno subito un rallentamento dall’inizio della guerra, poiché persistono le chiusure dello spazio aereo e le interruzioni dei voli.\r

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A Dubai, il governo ha approvato un pacchetto di sostegno da 1 miliardo di dirham (272,2 milioni di dollari) a favore del settore imprenditoriale dell'emirato, entrato in vigore il 1° aprile. La misura prevede la dilazione di tre mesi del pagamento di una serie di tasse governative, tra cui la tassa sulle vendite alberghiere e la tassa “Tourism Dirham”, a sostegno del settore ricettivo.\r

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Separatamente, Dubai South, il grande progetto di sviluppo intorno al nuovo aeroporto Al Maktoum che comprende aviazione, logistica e settore immobiliare, ha annunciato che sta offrendo un pacchetto di sostegno per le piccole imprese.\r

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[caption id=\"attachment_511354\" align=\"alignright\" width=\"249\"] Abdulla bin Touq, ministro dell’Economia e del Turismo[/caption]\r

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«Quello che vediamo è anche che gli Emirati Arabi Uniti possono davvero riprendersi rapidamente e in fretta, e risalire da situazioni del genere. Abbiamo un’infrastruttura molto solida nel settore turistico”, ha affermato il ministro.\r

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Il ministro ha inoltre sottolineato che i prezzi dei beni di prima necessità negli Emirati Arabi Uniti sono monitorati dal governo per evitare qualsiasi manovra inflazionistica da parte dei rivenditori.\r

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Guardando al futuro, Bin Touq ha affermato che l'economia degli Emirati Arabi Uniti «è resiliente» e in grado di riprendersi rapidamente dalla guerr: «Gli Emirati Arabi Uniti sono forti, un conflitto di 40 giorni non determinerà il futuro dell'economia del Paese».","post_title":"Emirati Arabi: il governo vara azioni mirate a sostegno al turismo colpito dalla crisi","post_date":"2026-04-08T10:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775645022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stretto di Hormuz e traffico aereo. Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza sui carburanti, gli aerei, i biglietti e compagnia bella. Riaperto lo Stretto di Hormuz dopo il 'sì' di Stati Uniti e Iran alla tregua di due settimane. Ma cosa cambierà per i voli a rischio per la crisi dei carburanti? Oggi il direttore generale di Iata Willie Walsh ha spiegato che ci vorranno mesi prima che le forniture e i prezzi del carburante per aerei si normalizzino, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere aperto.\r

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\"Ci vorranno comunque mesi per tornare ai livelli di fornitura necessari, viste le interruzioni alla capacità di raffinazione in Medio Oriente\", ha detto Walsh ai giornalisti. \"Non credo che accadrà in poche settimane.\"\r

Biglietti\r

Inevitabile, spiega Walsh, l'aumento dei prezzi dei biglietti. \"Non credo che tutti abbiano compreso appieno quanto fosse concentrata la capacità produttiva in alcune parti del mondo\", ha aggiunto il direttore di Iata. L'esperienza passata dimostra che il settore dell'aviazione reagirà all'aumento dei prezzi del petrolio aumentando i prezzi dei biglietti, ha affermato. \"È inevitabile\".\r

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Sebbene parte del traffico indirizzato verso il Medio Oriente sia stato dirottato verso compagnie aeree al di fuori della regione, questa sostituzione non durerà a lungo. Si tratta di \"un problema temporaneo\", ha concluso Walsh. \"Non c'è modo che possano sostituire la capacità fornita dalle compagnie del Golfo\", ha aggiunto. \"Credo che gli hub del Golfo si riprenderanno, e molto rapidamente.\"","post_title":"Hormuz è aperto. «Ma il traffico aereo si normalizzerà fra molti mesi»","post_date":"2026-04-08T09:56:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1775642196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, ha diffuso nella serata di ieri una nota ufficiale in cui si rassicurano operatori e passeggeri sulla disponibilità di carburante presso il Falcone e Borsellino. \r

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«All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo al momento non si riscontrano criticità sull’approvvigionamento di carburante per aviazione Jet A1 - si dichiara nella nota -.\r

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«L’operatività dei voli non ha subito conseguenze. Pur in un contesto di monitoraggio della situazione, che richiede comunque un approccio prudenziale, siamo costantemente in contatto con i nostri fornitori e operatori al fine di garantire tempestiva reattività ed evoluzioni nella fornitura del carburante».\r

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Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha aggiunto: «Il Comune segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale. In queste ore sono stato costantemente in contatto con i vertici della Gesap per monitorare ogni sviluppo e garantire un aggiornamento tempestivo.\r

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«Allo stato attuale, l’operatività dello scalo Falcone Borsellino non sta subendo conseguenze e i voli proseguono regolarmente. Continueremo a seguire la situazione con la massima prudenza e responsabilità, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario» conclude il sindaco.","post_title":"Aeroporto di Palermo: «Al momento nessun allarme carburante, voli regolari»","post_date":"2026-04-08T09:01:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775638900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Air India, Campbell Wilson, si è dimesso: la compagnia aerea rimane così senza una guida in un momento molto delicato, mentre è alle prese con perdite persistenti e un maggiore controllo normativo a seguito dell'incidente dello scorso anno.\r

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La notizia delle dimissioni arriva pochi giorni dopo che il suo principale competitor, IndiGo, ha scelto il veterano del settore aeronautico Willie Walsh come prossimo ceo, mentre i due maggiori vettori del Paese sono sotto pressione per affrontare una crescente crisi del settore derivante dal conflitto in Medio Oriente, aggravata da sfide operative interne.\r

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Secondo quanto riferito da Reuters, lo scorso gennaio il consiglio di amministrazione di Air India era alla ricerca di un nuovo ceo in sostituzione di Wilson, che era stato chiamato nel 2022 per guidare la ripresa della compagnia aerea indiana dopo anni di declino sotto la gestione statale.\r

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Il vettore, alle prese con ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili, è stata inoltre richiamata dalle autorità di regolamentazione per carenze in materia di sicurezza.\r

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Il mandato di Wilson sarebbe dovuto terminare nel 2027. Attualmente, anticipa sempre Reuters citando fonti anonime, sta portando avanti un periodo di preavviso di sei mesi e intende rimanere in azienda fino a quando non verrà trovato un successore.","post_title":"Air India: si è dimesso il ceo Campbell Wilson","post_date":"2026-04-07T10:14:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775556886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per la nuova sede a Bari di Master Explorer: nuovi spazi che rappresentano un cambio di passo significativo in termini di immagine, funzionalità e capacità di accogliere la crescita dell’organizzazione, che può contare anche su altre due sedi come quelle di Roma e Milano, a supporto delle attività nazionali.\r

Il nuovo quartier generale è uno spazio completamente riprogettato, caratterizzato da ambienti contemporanei, luminosi e impreziositi da una vista privilegiata sul Teatro Petruzzelli. «Questa nuova struttura nasce dalla volontà di dotarci di un headquarter capace di sostenere la crescita che stiamo vivendo e quella che prevediamo nei prossimi anni - ha commentato il fondatore e Presidente del tour operator, Gaetano Catacchio -. Volevamo un ambiente che esprimesse la nostra identità imprenditoriale, che fosse attrattivo per i talenti e che ci permettesse di lavorare con ancora maggiore efficienza e visione. Bari è il nostro punto di riferimento e continuerà a esserlo, con una casa all’altezza delle nostre ambizioni».\r

La scelta di ampliare la struttura risponde alla necessità di accogliere nuove professionalità e potenziare in particolare le divisioni dedicate al business travel, segmento che ha contribuito in modo determinante ai risultati del 2025, anno in cui Master Explorer ha registrato una crescita complessiva del 45% rispetto al 2024.\r

«La forza di Master Explorer risiede nella capacità di evolvere insieme al mercato, grazie a un’organizzazione integrata che valorizza competenze, processi e innovazione - ha sottolineato il direttore generale Domenico Foggetti -. La crescita del tour operating, l’espansione del corporate travel e la gestione sempre più strutturata delle gare d’appalto nazionali ed estere confermano la solidità del nostro modello. Il rinnovamento dell’headquarter di Bari rappresenta un passo naturale: uno spazio più grande, moderno e funzionale che ci permette di accogliere nuove figure e di sostenere la nostra traiettoria di sviluppo».\r

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A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775552227000]}]}}