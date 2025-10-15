Kel 12 e Revolut Business insieme per la gestione delle spese dei tour leader

Kel 12 si allea a Revolut Business per rendere più semplice la gestione delle spese dei tour leader in tutto il mondo. Questa collaborazione ha portato a una significativa riduzione della complessità amministrativa, a una maggiore efficienza e a una maggiore sicurezza per i team di viaggio.

Con l’espansione delle attività di Kel 12, la sfida di gestire le spese di oltre 100 tour leader internazionali è diventata sempre più gravosa. Grazie a una suite di strumenti finanziari, Revolut Business ha permesso a Kel 12 di emettere carte di debito virtuali per i tour leader, consentendo spese in tempo reale e rendicontazione automatica delle spese, il tutto tramite l’app mobile Revolut Business. I tour leader possono ora semplicemente fotografare le ricevute e caricarle, mentre il team finanziario di Kel 12 ottiene visibilità immediata delle spese in tutte le valute, senza bisogno di riconciliazioni manuali o pile di carta.

Semplificare il lavoro

«Revolut Business ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le spese dei nostri tour leader – ha affermato Massimo Grossi, ceodi Kel 12 -. Quello che prima era un processo lento e manuale ora è fluido e automatizzato, risparmiando tempo prezioso e garantendo al contempo la piena conformità. La complessità è costosa e ora l’abbiamo eliminata dalle nostre operazioni finanziarie».

Per i tour leader di Kel 12, i vantaggi sono tangibili: non c’è bisogno di portare grandi quantità di denaro contante, migliorando la sicurezza nel quotidiano; zero commissioni di cambio e tassi di cambio competitivi; caricamento spese rapido e semplice tramite dispositivo mobile; pagamenti con carta accettati in tutto il mondo, con prelievi Atm semplici e senza commissioni.

«La nostra missione in Revolut Business è dare alle aziende la libertà di concentrarsi su ciò che conta davvero: il loro business – ha aggiunto James Gibson, general manager di Revolut Business -. Mentre Kel 12 si concentra sul creare esperienze di viaggio significative, la nostra tecnologia gestisce la complessità della gestione delle spese dietro le quinte, consentendo al reparto amministrativo di gestire facilmente le spese e la riconciliazione delle ricevute in tempo reale e senza sforzo».