Cocooners, al via il tour operator dedicato alla “silver age”

Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55.

«In verità il progetto è più ampio – spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale».

Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un’area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela “silver age“.

«Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata – aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo».

A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente – spiega Rubbi –, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv.

Favorire la socializzazione

«Un punto importante riguarda la socializzazione – aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del “Club del mercoledì” e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo.

«In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un’assistenza diretta da parte del nostro booking».

Il progetto è ambizioso e l’entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall’ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato».

Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all’incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali.