CartOrange, Asborno: «La domanda va colta e intercettata con velocità»

14 ottobre 2025 11:56
Claudio Asborno
«Intercettare la domanda nel momento in cui arriva»: sembra un fatto scontato, che mette in luce tuttavia una delle maggiori criticità del mercato, spesso poco dinamico nella gestione dei flussi. A spiegare il necessario cambio di strategia è Claudio Asborno, head of tour operator department di CartOrange, che segnala come «i prossimi anni continueranno a essere caratterizzati da una domanda altalenante, con repentini cambi di direzione indotti da fattori legati a situazione geopolitica, inflazione e capacità di spesa delle famiglie. Per questo occorre strutturarsi per rispondere velocemente con soluzioni di qualità e in questo senso tecnologia e integrazione verticale per un controllo diretto della filiera fanno la differenza».
Asborno si riferisce innanzitutto alla presenza della rete di consulenti di viaggio CartOrange, che possono beneficiare delle proposte del t.o. interno al gruppo. Ma il manager punta l’attenzione anche sullo sviluppo di una piattaforma che consenta agli adv di essere indipendenti e di ottenere risposte in tempi brevissimi.
«In tre anni abbiamo più che triplicato il fatturato t.o. e quest’anno, a oggi, abbiamo trasportato circa 2.500 passeggeri, con un fatturato che a fine agosto era pari a 12 milioni di euro (+26% sul 2024)». E se attualmente i ricavi provenienti dalla divisione tour operating producono circa il 25% del fatturato totale di gruppo, l’obiettivo è più ambizioso, con la previsione di arrivare nel 2026 a circa 15 milioni di euro.
Qualità al centro
«La differenza la fa la qualità – insiste Asborno -. Una qualità che dobbiamo garantire ai nostri oltre 400 consulenti di viaggio, che passa anche dall’ampliamento del prodotto».
Ecco allora che accanto agli “storici” Stati Uniti e Giappone, fanno capolino nuove destinazioni come Filippine, Madagascar e Sri Lanka, che proprio in questi giorni verrà rilanciato anche in abbinamento alle Maldive.
«Il nostro core business resta legato ai viaggi di nozze, che muovono il 60% circa dei volumi – aggiunge il manager -. Partecipando a una settantina di fiere sposi riusciamo ad avere un termometro preciso sui trend del futuro. In generale, quest’anno abbiamo registrato la forte ripresa dell’Africa australe, Namibia in primis, e abbiamo assistito alla corsa del Giappone, che ha scalzato gli States dal podio dei più venduti».
Articoli che potrebbero interessarti:
Array
(
[0] => Array
(
[_index] => travelquotidiano
[_type] => post
[_id] => 488666
[_score] =>
[_source] => Array
(
[blog_id] => 1
[post_content] => In occasione delle festività pasquali, Gnv ha attivato in collaborazione con Italo un nuovo collegamento intermodale che unisce il Nord Italia alla Sicilia, combinando il trasporto ferroviario ad alta velocità con il servizio marittimo. L’iniziativa integra il quadro degli interventi promossi dalla regione per offrire un servizio dedicato a residenti e nativi dell'isola, facilitando ulteriormente il loro rientro in occasione delle festività pasquali e rispondendo alle esigenze di mobilità in un periodo caratterizzato da forte congestione dei trasporti.
Gnv gestirà l’operazione e si avvarrà della collaborazione di Italo per il servizio ferroviario che collega le principali città dal Nord Italia fino a Napoli, permettendo ai passeggeri di raggiungere Palermo dalla città partenopea via mare a bordo di un traghetto. Il servizio sarà disponibile in andata giovedì 17 aprile 2025 e in ritorno lunedì 21 aprile 2025. Le vendite sono aperte tramite il contact center Italo al numero di telefono: 06 07 08
Dettagli operativi:
• Giovedì 17 aprile (andata): partenza da Torino alle ore 11:30 con treno Italo 9935 con fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma. Arrivo a Napoli Centrale alle 17:43. Trasferimento autonomo al porto di Napoli per l’imbarco sul traghetto Gnv in partenza alle 20. Arrivo previsto a Palermo il giorno seguente alle ore 7:30.
• Lunedì 21 aprile / martedì 22 aprile (ritorno): partenza della nave Gnv dal porto di Palermo alle ore 19:30. Arrivo a Napoli martedì 22 aprile alle ore 7 circa. Trasferimento autonomo alla stazione di Napoli Centrale per salire a bordo del treno Italo 9924, in partenza alle 9:20, con fermate a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e arrivo a Torino.
Il contributo per singola tratta parte da 30 euro a passeggero (classe Smart + posto ponte) oppure 39 euro (classe Prima/Club + poltrona).
[post_title] => Sicilia: tariffe agevolate Gnv - Italo per residenti e nativi in vista di Pasqua
[post_date] => 2025-04-11T10:36:48+00:00
[category] => Array
(
[0] => tour_operator
)
[category_name] => Array
(
[0] => Tour Operator
)
[post_tag] => Array
(
)
)
[sort] => Array
(
[0] => 1744367808000
)
)
)
{
"size": 9,
"query": {
"filtered": {
"query": {
"fuzzy_like_this": {
"like_text" : "499135"
}
},
"filter": {
"range": {
"post_date": {
"gte": "now-2y",
"lte": "now",
"time_zone": "+1:00"
}
}
}
}
}, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } }
}{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"488666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione delle festività pasquali, Gnv ha attivato in collaborazione con Italo un nuovo collegamento intermodale che unisce il Nord Italia alla Sicilia, combinando il trasporto ferroviario ad alta velocità con il servizio marittimo. L’iniziativa integra il quadro degli interventi promossi dalla regione per offrire un servizio dedicato a residenti e nativi dell'isola, facilitando ulteriormente il loro rientro in occasione delle festività pasquali e rispondendo alle esigenze di mobilità in un periodo caratterizzato da forte congestione dei trasporti.\r\n\r\nGnv gestirà l’operazione e si avvarrà della collaborazione di Italo per il servizio ferroviario che collega le principali città dal Nord Italia fino a Napoli, permettendo ai passeggeri di raggiungere Palermo dalla città partenopea via mare a bordo di un traghetto. Il servizio sarà disponibile in andata giovedì 17 aprile 2025 e in ritorno lunedì 21 aprile 2025. Le vendite sono aperte tramite il contact center Italo al numero di telefono: 06 07 08\r\n\r\nDettagli operativi:\r\n\r\n• Giovedì 17 aprile (andata): partenza da Torino alle ore 11:30 con treno Italo 9935 con fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma. Arrivo a Napoli Centrale alle 17:43. Trasferimento autonomo al porto di Napoli per l’imbarco sul traghetto Gnv in partenza alle 20. Arrivo previsto a Palermo il giorno seguente alle ore 7:30.\r\n\r\n• Lunedì 21 aprile / martedì 22 aprile (ritorno): partenza della nave Gnv dal porto di Palermo alle ore 19:30. Arrivo a Napoli martedì 22 aprile alle ore 7 circa. Trasferimento autonomo alla stazione di Napoli Centrale per salire a bordo del treno Italo 9924, in partenza alle 9:20, con fermate a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e arrivo a Torino.\r\n\r\nIl contributo per singola tratta parte da 30 euro a passeggero (classe Smart + posto ponte) oppure 39 euro (classe Prima/Club + poltrona).","post_title":"Sicilia: tariffe agevolate Gnv - Italo per residenti e nativi in vista di Pasqua","post_date":"2025-04-11T10:36:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1744367808000]}]}}