CartOrange, Asborno: «La domanda va colta e intercettata con velocità»

«Intercettare la domanda nel momento in cui arriva»: sembra un fatto scontato, che mette in luce tuttavia una delle maggiori criticità del mercato, spesso poco dinamico nella gestione dei flussi. A spiegare il necessario cambio di strategia è Claudio Asborno, head of tour operator department di CartOrange, che segnala come «i prossimi anni continueranno a essere caratterizzati da una domanda altalenante, con repentini cambi di direzione indotti da fattori legati a situazione geopolitica, inflazione e capacità di spesa delle famiglie. Per questo occorre strutturarsi per rispondere velocemente con soluzioni di qualità e in questo senso tecnologia e integrazione verticale per un controllo diretto della filiera fanno la differenza».

Asborno si riferisce innanzitutto alla presenza della rete di consulenti di viaggio CartOrange, che possono beneficiare delle proposte del t.o. interno al gruppo. Ma il manager punta l’attenzione anche sullo sviluppo di una piattaforma che consenta agli adv di essere indipendenti e di ottenere risposte in tempi brevissimi.

«In tre anni abbiamo più che triplicato il fatturato t.o. e quest’anno, a oggi, abbiamo trasportato circa 2.500 passeggeri, con un fatturato che a fine agosto era pari a 12 milioni di euro (+26% sul 2024)». E se attualmente i ricavi provenienti dalla divisione tour operating producono circa il 25% del fatturato totale di gruppo, l’obiettivo è più ambizioso, con la previsione di arrivare nel 2026 a circa 15 milioni di euro.

Qualità al centro

«La differenza la fa la qualità – insiste Asborno -. Una qualità che dobbiamo garantire ai nostri oltre 400 consulenti di viaggio, che passa anche dall’ampliamento del prodotto».

Ecco allora che accanto agli “storici” Stati Uniti e Giappone, fanno capolino nuove destinazioni come Filippine, Madagascar e Sri Lanka, che proprio in questi giorni verrà rilanciato anche in abbinamento alle Maldive.

«Il nostro core business resta legato ai viaggi di nozze, che muovono il 60% circa dei volumi – aggiunge il manager -. Partecipando a una settantina di fiere sposi riusciamo ad avere un termometro preciso sui trend del futuro. In generale, quest’anno abbiamo registrato la forte ripresa dell’Africa australe, Namibia in primis, e abbiamo assistito alla corsa del Giappone, che ha scalzato gli States dal podio dei più venduti».