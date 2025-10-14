Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia

Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis.

«Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina.

Le tappe

Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe.

Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata.

Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale.