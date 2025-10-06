Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania
Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.
Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.
«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».
La collaborazione
La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.
Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.