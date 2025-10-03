EasyJet Holidays, al via i viaggi premium della Luxury Collection EasyJet Holidays lancia una nuova linea di viaggi dedicata al segmento luxury. Le prime partenze, come riporta Hosteltur, inizieranno il 1° aprile del prossimo anno. La Luxury Collectionidentifica l’impegno dell’azienda in uno dei segmenti in più rapida crescita: il lusso , con un catalogo di sistemazioni ed esperienze esclusive, a partire da oltre 70 strutture a cinque stelle . E con cambiamenti nell’esperienza di volo easyJet . Le sistemazioni incluse nella Luxury Collection, la nuova linea di business di easyJet Holidays, appartengono a marchi riconosciuti, con servizi di viaggio complementari: corsia preferenziale in aeroporto, trasferimenti privati, priorità per i bagagli e servizio pre-arrivo personalizzato. Sono incluse anche cene presso ristoranti stellati Michelin. Le location prescelte Il programma iniziale copre località chiave nel Mediterraneo e nel Nord Africa. Tra gli hotel annunciati figurano il Mykonos Grand Hotel & Resort in Grecia, l’One&Only Portonovi in ​​Montenegro e La Sultana Marrakech in Marocco. Tutti includono elementi legati al turismo esperienziale, dalla gastronomia al benessere e alle attività culturali. La nuova offerta del tour operator è già disponibile, con possibilità di prenotazione per soggiorni a partire da aprile 2026. Secondo Garry Wilson, ceo di easyJet Holidays, questa rappresenta un’opportunità per “raggiungere un nuovo pubblico”. In effetti, questa mossa consente di diversificare l’offerta ed entrare in un segmento con margini potenziali più elevati , ma anche con maggiori esigenze in termini di qualità e coerenza del marchio. Il lancio rientra nella strategia di crescita di easyJet Holidays, che nel 2024 ha trasportato oltre 2,5 milioni di clienti con i suoi pacchetti vacanze. Condividi

