Le Vie del Nord presenta “Northern Vibes” Le Vie del Nord presenta “Northern Vibes“, la nuova collezione di esperienze pensata per la stagione 2026/27. «Vibes significa energia, novità, qualcosa che sta bollendo in pentola. È il nostro modo per raccontare che non ci fermiamo mai: siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze autentiche da proporre a chi ama il Nord in tutte le sue sfumature» sottolinea Maria Teresa Omedè, storica product manager di Lvdn. “Northern” richiama la storica specializzazione di Lvdn verso le destinazioni del Nord del mondo – dalla Norvegia alla Finlandia, dalla Groenlandia all’Artico, dal Canada all’Alaska – mentre “Vibes” porta con sé il senso di energia, freschezza e movimento. Un binomio che rappresenta perfettamente lo spirito della nuova linea: radici solide, ma uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Con Northern Vibes il tour operator si presenta a Ttg Travel Experience con un’identità fresca e contemporanea. L’obiettivo è chiaro: raccontare il Nord, e non solo, come destinazione moderna, sostenibile e capace di emozionare in ogni stagione. I nuovi folder tematici Novità di questa edizione saranno i folder tematici: strumenti agili e ispirazionali che anticipano la programmazione 2026/27 e che verranno distribuiti in anteprima esclusiva durante la fiera. Ogni folder segue un filo conduttore, sia a livello visivo che di contenuti, offrendo agli agenti un primo sguardo sulle nuove proposte. La collezione include Northern Vibes; Groenlandia; Crociere oltre il Circolo Polare Artico; Aurora Master Class, esperienze fotografiche e culturali dedicate all’aurora boreale; Raid in motoslitta; una novità esclusiva in Finlandia, con soggiorni negli Aura Arctic Chalets. «Tutto questo senza dimenticare la solida proposta che ci contraddistingue ed i tanti programmi che fanno già parte del nostro bagaglio» aggiunge Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale Lvdn. I fam trip Il 2025 segna anche una stagione importante sul fronte delle collaborazioni: Le Vie del Nord ha infatti consolidato il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione del prodotto attraverso una serie di fam trip realizzati in partnership con gli enti delturismo locali. In settembre, un gruppo di agenzie di viaggio della Lombardia ha preso parte al fam trip Irlanda, accompagnato da Mary O’Connor ed Elisa Piano. Un’esperienza che ha permesso agli agenti di scoprire da vicino nuove sfumature dell’isola verde, con momenti di confronto e approfondimento direttamente sul territorio. Dal 23 al 26 ottobre 2025 sarà, invece, la volta del fam trip Gran Bretagna, rivolto alle agenzie del Lazio e guidato da Maurizia Firato insieme ad Annalisa Cianfanelli . Anche in questo caso, il viaggio rappresenta un’occasione di aggiornamento professionale e di esperienza diretta delle destinazioni, con il supporto attivo dei partner locali. «Il nostro ringraziamento va agli enti che ci hanno affiancato e a tutti i partecipanti che hanno reso speciali queste esperienze. La formula dei fam trip si conferma vincente, non solo per la crescita professionale degli agenti ma anche per la forza delle relazioni che si creano. Siamo pronti a riproporla: i risultati auspicati con Irlanda e Gran Bretagna dimostreranno quanto questo modello sia apprezzato e produttivo per tutti» commenta Fabio Del Vecchio. Condividi

