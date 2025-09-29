Isola Azzurra rafforza la struttura operativa e commerciale

Isola Azzurra avanti tutta: dopo una stagione segnata da risultati record (crescita del 25% e una produzione vicina ai 30 milioni di euro) e importanti sviluppi sul fronte delle destinazioni, l’azienda guarda al futuro con un piano di rafforzamento delle proprie strutture operative e commerciali.

«Affrontiamo un mercato sempre più complesso e mutevole – spiega Fabio Piraino, business development di Isola Azzurra -. I dati della stagione appena conclusa, uniti alle nuove sfide, ci hanno spinto ad anticipare i tempi e ad avviare un percorso di consolidamento che passa anche attraverso l’ingresso di nuove professionalità».

L’obiettivo

L’obiettivo non è solo ampliare l’organico, ma investire sulla formazione e sull’integrazione di competenze trasversali, così da sostenere in maniera strutturata la crescita dei prossimi anni.

«Avere più tempo per lavorare alla formazione delle nuove risorse – continua Piraino – ci consente di costruire un percorso di crescita armonico e coerente con la nostra visione di lungo periodo». Il piano prevede il potenziamento di diverse aree aziendali – dal marketing al booking, dalla programmazione all’incoming – oltre a un rafforzamento della rete commerciale con nuove figure dedicate ai territori strategici.