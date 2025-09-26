Club Med in pista con le vendite per l’estate 2026

Club Med si prepara alla stagione estiva 2026 con una serie di eventi esclusivi dedicati alle agenzie di viaggio partner del Trident Club.

L’apertura vendite, che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre è stata anticipata con appuntamenti a Milano, Bussolengo, Roma e Napoli coinvolgendo circa 100 partecipanti con il supporto del main sponsor Qatar Airways. Gli eventi che rafforzano il legame tra Club Med e le agenzie partner sono stati l’occasione per svelare in anteprima le nuove destinazioni e i vantaggi dell’apertura vendite estate 2026, tra cui riduzioni fino al 20% sulle camere premium (Deluxe & Suite) e del 15% su tutte le altre camere. Le pre-registrazioni sono aperte da mercoledì 24 settembre.

«Pianificare le vacanze con anticipo non significa solo ottimizzare il proprio budget, ma anche assicurarsi l’accesso alle destinazioni più ambite durante i periodi di maggiore richiesta. Con l’apertura vendite vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di approfittare delle migliori tariffe e bloccare il prezzo, proteggendosi dall’inflazione – commenta Rabeea Ansari, managing director per il Sud Europa e i mercati emergenti -. Inoltre, a differenza di altre proposte, Club Med offre un trattamento davvero Premium All Inclusive dove tutto è davvero incluso: oltre alla pensione completa, bevande, sport, snack durante tutta la giornata. Club Med resta il punto di riferimento per chi desidera un’esperienza Premium senza pensieri, sia in famiglia sia in coppia».

Club Med South Africa Beach & Safari

Con Club Med South Africa Beach & Safari, il brand afferma ancora una volta il suo spirito pionieristico e apre le porte a una destinazione finora poco esplorata dal turismo internazionale, lanciando il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive in Sudafrica. Situato sulla Dolphin Coast, a soli 30 minuti dal King Shaka International Airport di Durban, il resort offrirà 345 camere immerse in 32 ettari di natura, lo spazio Exclusive Collection “Ilanga” con 66 Suite e servizi personalizzati, la prima scuola di surf firmata Club Med. A quattro ore e mezza dal Resort si trova Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore dello KwaZulu-Natal, dove vivere un safari immersivo alla scoperta dei Big Five. Mpilo Safari Lodge accoglierà fino a 225 ospiti in 75 tende safari.

«Con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, inizia un nuovo capitolo nella storia da pioniere di Club Med, proprio nell’anno in cui celebriamo i 75 anni dalla nostra fondazione. Le famiglie sono il cuore pulsante del brand – rappresentano il 45% del nostro segmento viaggi individuali e i bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano gratuitamente – e qui sono al centro di tutto. Ogni esperienza è pensata per creare ricordi che dureranno per tutta la vita, con la serenità e il comfort di un’esperienza Premium All Inclusive firmata Club Med» dichiara Ansari.

Tra le altre novità della prossima stagione il rinnovamento completo di Punta Cana , il ritorno estivo di Pragelato Sestriere sulle Alpi italiane, nuove crociere nel Mar Mediterraneo a bordo del Veliero Club Med 2, tra cui il Grand Tour d’Italia che prevede tra le tappe Venezia, Costiera Amalfitana e Puglia.