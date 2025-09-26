Gruppo Tui, estate in tenuta e utili in crescita

Dopo gli ottimi risultati di agosto, i migliori risultati del terzo trimestre nella storia del gruppo, Tui ha annunciato le sue previsioni per la fine dell’anno fiscale, che si concluderà il 31 ottobre. Per quanto riguarda l’estate, la domanda è rimasta stabile «nonostante la pressione competitiva del mercato, le molteplici ondate di calore estive nei nostri mercati di origine e l’impatto del conflitto in Medio Oriente». In questo contesto, si sono registrate 1,4 milioni di prenotazioni aggiuntive , portando il totale delle prenotazioni in tutti i mercati di origine a 14,1 milioni per la stagione. In linea generale, durante l’estate si è registrata solo una variazione minima del -2% e con le isole Canarie e le Baleari come destinazioni chiave per il medio raggio.

Guardando alla fine dell’anno fiscale, le stime, come riporta Hosteltur, indicano un aumento degli utili tra il 9% e l’11%, rispetto agli utili ottenuti nel 2024, pari a un miliardo 296 milioni di euro. In un contesto di incertezza economica e geopolitica, si prevede un aumento delle prenotazioni quest’inverno grazie alla resilienza della domanda.

Le mete chiave

Grecia, Turchia, isole Baleari e Canarie si stanno rivelando destinazioni chiave per i viaggi a corto e medio raggio , con l’Egitto che registra una crescita notevole come opzione di vacanza economica. Nel portafoglio di destinazioni a lungo raggio, Messico e Repubblica Dominicana continuano a trainare la domanda maggiore, mentre Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Zanzibar stanno registrando una crescita significativa.

La stagione invernale è iniziata positivamente, con 1,8 milioni di prenotazioni effettuate fino ad oggi. Le prenotazioni totali sono aumentate dell’1%, a dimostrazione della resilienza della domanda per i nostri prodotti di viaggio leisure in un contesto di mercato generale difficile. Il prezzo medio continua a salire, con un totale del +3%. Tui sottolinea che, come di consueto in questo periodo della stagione, il booking per l’inverno è in una fase relativamente iniziale, con oltre un terzo dei clienti che hanno già prenotato. Le destinazioni a corto e medio raggio costituiscono il nucleo dei volumi, con le isole Canarie, l’Egitto, la Penisola Iberica e Capo Verde come opzioni più gettonate. Sul lungo raggio, la Thailandia sta registrando la crescita maggiore, mentre Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica rimangono mete invernali chiave per i clienti Tui.

In termini di performance dei singoli mercati, le prenotazioni nel Regno Unito rimangono in linea con le previsioni per l’inverno 2024/25 , mentre la Germania, un altro mercato chiave per Tui, sta registrando un andamento positivo, con prenotazioni in aumento dell’1%. Le prospettive per la fine del 2025 rimangono invariate, con i risultati definitivi attesi a dicembre. Quest’anno, Tui ha aggiunto il Sultanato dell’Oman al suo azionariato. Inoltre, secondo Tui, con i recenti aggiornamenti delle agenzie di rating, l’obiettivo dell’azienda di tornare ai livelli pre-pandemici è stato raggiunto.