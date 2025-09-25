Gnv sponsor del Raid dell’Etna dedicato alle auto storiche

Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione.

Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia.

Il percorso

Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania.

I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico.

Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento.

Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.