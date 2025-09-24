Teorema Vacanze, volume delle prenotazioni a +58%

24 settembre 2025 11:37
Volonline group continua a investire nella formazione. Il “sales and product board event” si è svolto in crociera sul Nilo. Un momento di incontro e di confronto tra tutti i direttori delle business unit, della rete vendita e di alcuni product manager del gruppo guidato da Luigi Deli, founder e ceo.
Tra i protagonisti dell’evento Teorema Vacanze, che ha annunciato le novità per il prossimo autunno/inverno e per Pasqua e ponti di primavera 2026 e confermato la crescita.
«Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggio pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato. Dal 2022 a oggi, la crescita di teorema Vacanze è stata costante, conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. E anche quest’anno i numeri lo confermano: dal 1° gennaio al 15 settembre la crescita del prenotato sfiora il 58% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre abbiamo superato del 15% il fatturato di tutto il 2024. Il target della clientela è prettamente composto da adulti, coppie e gruppi di amici, mentre solo l’8% di tutti i clienti prenotati appartiene al target famiglia» commenta Deli.
Egitto sul podio
«Il podio dei prodotti e destinazioni più vendute in questo lasso di tempo è occupato al primo e secondo posto dall’Egitto, con la crociera sul Nilo e i soggiorni sul Mar Rosso; seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente – aggiunge Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze -. Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica».
Per l’alta stagione invernale, Teorema Vacanze ha già contrattualizzato 2.500 posti volo per destinazioni che spaziano dagli Emirati Arabi a Istanbul e Marrakech, da New York all’Oceano Indiano, dall’Estremo Oriente a Messico e Repubblica Dominicana.
«Per la programmazione invernale, abbiamo 50 tour a conferma immediata, 2.000 posti volo da Milano, Roma, Napoli e Bari per il Mar Rosso, con la novità del volo diretto da Bologna. Per Pasqua e ponti di primavera, abbiamo già opzionato mille posti per diverse destinazioni e contiamo di uscire con tutto il prodotto entro fine mese» conclude Francesca Romeo, operation manager di Teorema Vacanze.
