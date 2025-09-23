Master Explorer, fatturato in crescita del 20%

Il 2025 segna un anno di svolta per Master Explorer, che mette a segno una crescita significativa secondo tutti gli indicatori.

Nei primi otto mesi dell’anno, l’azienda ha registrato un incremento complessivo del fatturato pari al +20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato frutto di un approccio fondato sulla qualità, sulla cura delle relazioni e su una visione strategica della crescita, che ha consolidato nel tempo il ruolo di Master Explorer come partner di riferimento per agenzie di viaggio e clienti corporate.

Grazie anche alla nuova versione di Prenotando, il booking tool proprietario, Master Explorer guarda al futuro con rinnovata ambizione, sostenuta da uno sviluppo del business che coinvolge sempre più anche i mercati internazionali.

I rapporti con il trade

«Abbiamo deciso di investire in maniera significativa sul TTG di Rimini – dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer – perché riteniamo che sia il contesto ideale per presentare le nostre novità strategiche e di prodotto, sia al mercato trade italiano sia a quello dei paesi esteri. Grazie al nostro impegno in ambito tecnologico, oggi siamo in grado di sviluppare partnership di valore in tutto il mondo». Durante la tre giorni di Rimini, Master Explorer sarà presente con uno stand di grande visibilità nel cuore del padiglione A1, dove è attesa gran parte del team commerciale e back-office. Un’occasione importante per il tour operator fondato quasi 25 anni fa da Gaetano Catacchio, che continua a innovare e crescere nel panorama travel italiano.

«Per l’occasione lanceremo anche un’iniziativa promozionale Speciale TTG, pensata per supportare le agenzie di viaggio negli ultimi tre mesi dell’anno» Foggetti.