Civitatis, prenotazioni sul mercato italiano in crescita del 50%

Civitatis archivia un’estate con il più. Nei mesi estivi, le prenotazioni di attività da parte dei clienti italiani sono cresciute del 50,66% rispetto all’anno scorso.

Il turismo nazionale continua a essere il grande favorito. Tra le città italiane più prenotate quest’estate troviamo: Napoli, Palermo, Firenze, Roma, Catania, Matera, Venezia, Siracusa, Trieste e Torino. Tra le mete internazionali, le preferenze degli italiani si concentrano sulle grandi capitali europee e sulle città iconiche in tutto il mondo. La top 10 include New York, Parigi, Cracovia, Lisbona, Budapest, Barcellona, Madrid, Londra, Praga e Siviglia.

Le attività più richieste

Oltre alla scelta delle destinazioni, gli italiani hanno dimostrato di prediligere esperienze che permettono di vivere ogni luogo in modo unico e approfondito. Tra le attività più prenotate spiccano i classici free tour nelle città europee, come quelli di Montmartre a Parigi, del centro storico di Lisbona, Praga o Siviglia, perfetti per scoprire la storia e la cultura locale.

Tra le esperienze più richieste a livello internazionale si segnalano i biglietti per Summit One Vanderbilt e il Go City Pass di New York, la crociera sulla Senna a Parigi, l’escursione ad Auschwitz-Birkenau con guida in italiano, il tour di Harry Potter ai Warner Bros. Studios di Londra, così come attività più immersive come il tour di Napoli sotterranea e le escursioni da Amsterdam a Zaanse Schans, Marken e Volendam.

In termini di profili, le coppie si confermano il gruppo più numeroso, rappresentando circa il 33,5% delle prenotazioni. Seguono le famiglie con figli maggiori (20,7%), le famiglie con figli piccoli (20,6%), i gruppi di amici (15,8%) e i viaggiatori singoli, che ormai rappresentano circa il 9,3% del totale, consolidando la tendenza dei viaggiatori che cercano esperienze personalizzate.

Sebbene i viaggi si svolgano soprattutto da giovedì a domenica, il momento della prenotazione ha il suo picco: il sabato. Questo giorno è diventato quello in cui gli italiani cliccano di più per programmare la prossima esperienza, sfruttando il weekend per organizzare il prossimo viaggio.