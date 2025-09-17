17 September 2025

Club Med alla ricerca di 600 figure per la stagione invernale

Club Med avvia la campagna di recruiting per la stagione invernale 2025-2026 con l’obiettivo di aprire le porte dei resort Club Med Premium ed Exclusive Collection a 600 talenti provenienti da tutto il mondo, di cui 120 in Italia.

Club Med è alla ricerca di talenti appassionati, con o senza diploma e con un’esperienza minima alle spalle. Giovani professionisti, profili che vogliono cambiare la propria carriera o esperti affermati: ciò che fa davvero la differenza è il gusto per il servizio, lo spirito di condivisione, la gentilezza e la voglila di mettersi in gioco.

La formazione

Durante tutto il loro percorso, i G.O e G.E beneficiano di un accompagnamento personalizzato, di formazione continua, così come di numerose opportunità tra le 120 professioni di Club Med e i 70 resort, grazie alla mobilità internazionale.

