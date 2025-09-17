Corsica Sardinia Ferries introduce la figura della psicologa di bordo La nuova figura professionale offrirà un supporto fondamentale ai marittimi, riconoscendo quanto la loro condizione di vita sia complessa e spesso poco conosciuta. La vita a bordo si svolge in un ambiente ristretto e variabile, dove le dinamiche relazionali sono influenzate da molteplici fattori: lontananza dalla famiglia, condizioni meteo avverse, percezione distorta del tempo e differenze culturali tra i membri dell’equipaggio. La nuova figura «A bordo, sviluppo e implemento interventi di supporto personalizzato, integrandoli in un quadro aziendale più ampio per potenziare benessere, performance e coesione dell’equipaggio, con supporto alla leadership e analisi delle criticità con lo Stato Maggiore – commenta Valentina Gigante, psicologa di bordo di Corsica Sardinia Ferries –. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la compagnia – conclude Gigante -. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più questa esperienza». Già dopo la pandemia da Covid, la Compagnia aveva compreso l’importanza di investire nel benessere del personale. Il ruolo della psicologa di bordo, oggi operativa a tutti gli effetti, è strettamente legato alla sicurezza: ridurre errori, incidenti e conflitti interni significa anche abbattere costi invisibili e migliorare le condizioni di lavoro. «Corsica Sardinia Ferries conferma, ancora una volta, la sua attenzione alle persone, riconoscendo il loro contributo fondamentale alla qualità dei servizi e alla sicurezza a bordo. Un approccio che dimostra grande lungimiranza e una visione orientata al futuro» aggiunge Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472683 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disservizi, voli cancellati, file chilometriche, milioni di viaggiatori in tutto il mondo e, quanto va particolarmente male, anche problemi informatici che bloccano intere nazioni e continenti mettendo in ginocchio i server su cui viaggiano i dati che tengono in piedi il pianeta: i voli aerei e tutto ciò che gravita attorno alla mobilità delle persone sono diventate il centro cruciale, il fulcro della vita di miliardi di essere umani, portando alla più naturale delle conseguenze che un’economia capitalistica possa avere - l’aumento dei costi dei biglietti dei voli aerei. Ce ne siamo accorti tutti, anche come percezione soggettiva, ma è ormai evidente che negli ultimi anni questo fenomeno continua ad avere un chiaro andamento crescente. Una tendenza che si può fronteggiare utilizzando una VPN per l'Italia, in grado di evitare quantomeno che l’algoritmo con cui vengono assegnati i costi dei biglietti “approfitti” dei nostri dati di ricerca per alzare le tariffe sulle tratte che più di altre possono essere di nostro interesse. In molti spesso si domandano: è legale compiere un’operazione del genere? La risposta è semplice: certo, anche perché non si viola nessuna legge o ordinamento giuridico. Per questo il consiglio ulteriore è quello di evitare che i siti web utilizzino i cookie per influenzare i prezzi – che vanno cancellati dal tuo browser dopo ogni ricerca. Se utilizzi una VPN, ti renderai facilmente conto facendo il confronto con la navigazione classica che il paragone a livello di offerta diventa veramente impietoso (considerando che i rincari alle volte superano anche il 50%) e soprattutto questo metodo può essere applicato con successo anche per altri tipi di acquisti, come autonoleggi, prenotare hotel con una VPN e shopping online in generale. Sui voli aerei invece permette un minimo di calmierare degli aumenti che restano decisamente corposi: quanto? Scopriamolo insieme. Perché sono saliti i costi dei voli? Sale il petrolio, ma anche la voglia di volare Come hanno raccontato diverse inchieste giornalistiche, i viaggiatori italiani negli ultimi mesi stanno realmente pagando tariffe aeree sensibilmente più alte rispetto allo stesso periodo del 2022 (l’anno di cui abbiamo gli ultimi dati definitivi è il 2023). Nei primi sei mesi dello scorso anno, le tariffe dei voli dall’Italia — nazionali e verso l’Europa — sono salite del 47,5%, con giugno che si è chiuso con +52%. Il carburante è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e il mese appena passato. Le compagnie sostengono che il carburante sia quello acquistato in precedenza, ma gli addetti ai lavori sottolineano che non tutti i vettori adottano questa politica di «tutela» dalla fluttuazione del costo del petrolio. Oltre a quello c’è poi il continuo sbilanciamento della forbice tra domanda e offerta che regola il funzionamento di un’economia di mercato: se i biglietti richiesti superano sempre il numero di quelli offerti, il risultato sarà sempre la costante crescita dei prezzi - con buona pace di chi convoca tavoli tecnici e cerca soluzioni “a tavolino” di un fenomeno che non può avere argine a livello economico. Vediamo quindi alcuni esempi di come sono cambiati i costi di volo su tratte molto frequentate da italiani che studiano e lavorano all’estero e che usano gli aerei come unico mezzo di trasporto per tornare a casa e provare a riabbracciare i propri cari: Roma – Malaga 298,00 € (2022) a 357,25 € (2023) – 472,13€ (2024)| + 58% Roma – Atene 284,00 € – 386,00 € – 416,25€ (2024) | +46% Roma – Parigi 192,00 € – 210,50 € – 219,17€ (2024) | +14% Roma – Londra 239,00 € – 317,00 € – 349,46€ (2024) | +46% Milano – Atene 372,00 € – 442,00 € – 453,27€ (2024) | +22% Milano – Parigi 119,00 € – 169,00 € – 237,83€ (2024) | +99% Milano – Londra 171,00 € – 260,00 € – 319,03 (2024) | +86% Con una variabilità che va dal 10 fino a oltre il 60%, volare sta diventando sempre più un bene di lusso, per questo conviene provare a utilizzare il più possibile metodi che permettono di risparmiare almeno in parte. [post_title] => Aumentano i prezzi dei voli Europei per l'Italia: l'ultimo studio [post_date] => 2024-08-01T13:51:55+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => vpn [1] => vpn-per-italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => vpn [1] => vpn per italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722520315000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "497213" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":6,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472683","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disservizi, voli cancellati, file chilometriche, milioni di viaggiatori in tutto il mondo e, quanto va particolarmente male, anche problemi informatici che bloccano intere nazioni e continenti mettendo in ginocchio i server su cui viaggiano i dati che tengono in piedi il pianeta: i voli aerei e tutto ciò che gravita attorno alla mobilità delle persone sono diventate il centro cruciale, il fulcro della vita di miliardi di essere umani, portando alla più naturale delle conseguenze che un’economia capitalistica possa avere - l’aumento dei costi dei biglietti dei voli aerei. Ce ne siamo accorti tutti, anche come percezione soggettiva, ma è ormai evidente che negli ultimi anni questo fenomeno continua ad avere un chiaro andamento crescente. Una tendenza che si può fronteggiare utilizzando una VPN per l'Italia, in grado di evitare quantomeno che l’algoritmo con cui vengono assegnati i costi dei biglietti “approfitti” dei nostri dati di ricerca per alzare le tariffe sulle tratte che più di altre possono essere di nostro interesse. In molti spesso si domandano: è legale compiere un’operazione del genere? La risposta è semplice: certo, anche perché non si viola nessuna legge o ordinamento giuridico. Per questo il consiglio ulteriore è quello di evitare che i siti web utilizzino i cookie per influenzare i prezzi – che vanno cancellati dal tuo browser dopo ogni ricerca. Se utilizzi una VPN, ti renderai facilmente conto facendo il confronto con la navigazione classica che il paragone a livello di offerta diventa veramente impietoso (considerando che i rincari alle volte superano anche il 50%) e soprattutto questo metodo può essere applicato con successo anche per altri tipi di acquisti, come autonoleggi, prenotare hotel con una VPN e shopping online in generale. Sui voli aerei invece permette un minimo di calmierare degli aumenti che restano decisamente corposi: quanto? Scopriamolo insieme.\r

\r

Perché sono saliti i costi dei voli? Sale il petrolio, ma anche la voglia di volare\r

\r

Come hanno raccontato diverse inchieste giornalistiche, i viaggiatori italiani negli ultimi mesi stanno realmente pagando tariffe aeree sensibilmente più alte rispetto allo stesso periodo del 2022 (l’anno di cui abbiamo gli ultimi dati definitivi è il 2023). Nei primi sei mesi dello scorso anno, le tariffe dei voli dall’Italia — nazionali e verso l’Europa — sono salite del 47,5%, con giugno che si è chiuso con +52%. Il carburante è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e il mese appena passato. Le compagnie sostengono che il carburante sia quello acquistato in precedenza, ma gli addetti ai lavori sottolineano che non tutti i vettori adottano questa politica di «tutela» dalla fluttuazione del costo del petrolio. Oltre a quello c’è poi il continuo sbilanciamento della forbice tra domanda e offerta che regola il funzionamento di un’economia di mercato: se i biglietti richiesti superano sempre il numero di quelli offerti, il risultato sarà sempre la costante crescita dei prezzi - con buona pace di chi convoca tavoli tecnici e cerca soluzioni “a tavolino” di un fenomeno che non può avere argine a livello economico. Vediamo quindi alcuni esempi di come sono cambiati i costi di volo su tratte molto frequentate da italiani che studiano e lavorano all’estero e che usano gli aerei come unico mezzo di trasporto per tornare a casa e provare a riabbracciare i propri cari:\r

\r

Roma – Malaga 298,00 € (2022) a 357,25 € (2023) – 472,13€ (2024)| + 58%\r

\r

Roma – Atene 284,00 € – 386,00 € – 416,25€ (2024) | +46%\r

\r

Roma – Parigi 192,00 € – 210,50 € – 219,17€ (2024) | +14%\r

\r

Roma – Londra 239,00 € – 317,00 € – 349,46€ (2024) | +46%\r

\r

Milano – Atene 372,00 € – 442,00 € – 453,27€ (2024) | +22%\r

\r

Milano – Parigi 119,00 € – 169,00 € – 237,83€ (2024) | +99%\r

\r

Milano – Londra 171,00 € – 260,00 € – 319,03 (2024) | +86%\r

\r

Con una variabilità che va dal 10 fino a oltre il 60%, volare sta diventando sempre più un bene di lusso, per questo conviene provare a utilizzare il più possibile metodi che permettono di risparmiare almeno in parte.","post_title":"Aumentano i prezzi dei voli Europei per l'Italia: l'ultimo studio","post_date":"2024-08-01T13:51:55+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["vpn","vpn-per-italia"],"post_tag_name":["vpn","vpn per italia"]},"sort":[1722520315000]}]}}