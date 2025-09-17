Francorosso, il Senegal nuova meta top dell’inverno

Il Senegal entra ufficialmente nella programmazione Mainstream di Francorosso: dal prossimo inverno, infatti, il t.o. arricchisce la propria offerta con soluzioni inedite pensate per chi cerca esclusività, comfort e servizi di alta qualità.

Parte del progetto, Neos collegherà Dakar tre volte a settimana dagli aeroporti di Milano, Bergamo, Roma e Verona.

Diverse sono le novità per visitare il Senegal, prima fra tutte il SeaClub Riu Baobab: situato a Pointe Sarène, a circa 50 km dall’aeroporto e a 100 km da Dakar, dispone di 524 camere e di un servizio concierge a 5 stelle.

Da scoprire anche il Royal Horizon Baobab, sulla Petite Côte, a sud di Dakar nella laguna di La Somone.

I tour

Con la linea inTour, Francorosso propone inoltre degli itinerari alla scoperta del Paese, accompagnati da guide locali parlanti italiano.

inTour Orizzonti Senegalesi è un viaggio di 5 giorni e 4 notti che inizia dall’isola di Gorée per poi proseguire tra i luoghi più simbolici e colorati di Dakar. L’itinerario continua alla scoperta di riserve naturali e di parchi nazionali. Il pacchetto include il volo Neos dall’Italia al Senegal e il soggiorno di lusso presso il SeaClub Riu Baobab.

Per i viaggi dedicati ai gruppi ad hoc inTour L’Anima del Senegal è un tour di 7 notti che tocca Touba, il delta del Sine Saloum, passando per Gorée e Saint-Louis. Con guide locali parlanti italiano, sistemazioni selezionate e attività immersive, questo tour è l’occasione per vivere il Senegal con il cuore.