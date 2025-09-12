Club Med, nel primo semestre volume d’affari in crescita del 4%

Club Med archivia i primi sei mesi dell’anno finanziario con un volume d’affari pari a 175 milioni di euro, in crescita del 4% a tassi di cambio costanti. Fra gli altri dati rilevanti, l’operating income dei resort, che raggiunge i 155 milioni di euro (+17% a tassi di cambio costanti).

Mol e e risultato netto migliorano rispetto all’anno precedente, in linea con le ambizioni strategiche di crescita della società.

In crescita anche l’Adr, che aumenta del 5% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 257 euro. il risultato si deve sia alla trasformazione del modello di business sia alla forte accelerazione della crescita nelle vacanze in montagna. Nel primo semestre 2025, la Francia si conferma il primo mercato di Club Med (oltre il 30% del volume d’affari globale), seguita da Brasile e Stati Uniti.

Positivo anche il trend delle prenotazioni per il secondo semestre 2025 e per il primo semestre 2026.

«Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della strategia Premium All Inclusive e dell’impegno dei nostri team in tutto il mondo – ha commentato Stéphane Maquaire, presidente di Club Med –. Le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello. Club Med è ben posizionato per proseguire una crescita sostenibile, supportato dai suoi 75 anni di storia, dall’innovazione nel digitale e nell’AI e da un’espansione globale controllata».

Le linee di prodotto

Nel primo semestre 2025, Club Med ha registrato un aumento del 7% nel volume d’affari dei resort di montagna rispetto allo stesso periodo del 2024, con un Adr in crescita del 6%. La linea Exclusive Collection ha registrato un incremento del 7% nel volume d’affari e un +6% dell’Adr anno su anno, confermando l’appeal costante di questa gamma premium.

Il mercato italiano

Nel primo semestre 2025 l’azienda ha registrato sul nostro mercato una crescita del business value totale del 10,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il segmento lungo raggio trainante con un’incidenza del 76%.

I resort di lungo raggio preferiti dagli italiani in questi primi sei mesi dell’anno sono stati il Club Med Seychelles, il Club Med Kani e il Club Med Les Boucaniers. Tra le mete senza passaporto si distingue anche Club Med La Caravelle, che mette a segno un +16%.

Per quanto riguarda il segmento montagna, gli italiani hanno scelto principalmente il Club Med Pragelato Sestriere, il Club Med Saint Moritz e il Club Med Serre Chevalier. A corto raggio, le mete top sono state Club Med Magna Marbella, Club Med Cefalù e Club Med Marrakech La Palmeraie. Ottime performance anche per Club Med Palmiye.