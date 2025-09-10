Royal Caribbean, posa della chiglia per la quarta nave di Icon Class

Royal Caribbean ha celebrato la di posa della chiglia per la quarta unità della gamma Icon Class presso il cantiere navale finlandese Meyer Turku.

La nuova nave è, quindi, ufficialmente in fase di costruzione e continuerà a prendere forma nei prossimi due anni per il suo debutto previsto per il 2027. Durante la cerimonia, il primo blocco di costruzione è stato posizionato nel bacino di carenaggio, dove avrà luogo la costruzione della nave.

La cerimonia

I team di Royal Caribbean e Meyer Turku hanno suggellato l’accordo con il tradizionale posizionamento di alcune monete appena coniate, prima che l’enorme blocco di acciaio della chiglia fosse sollevato e posato.

Affiancandosi a Icon, Star e Legend of the Seas, la quarta nave della Icon Class, il cui nome deve esser ancora deciso, offrirà una combinazione ancora più ricca di esperienze, caratteristica della rivoluzionaria Icon Class.