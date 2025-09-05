Royal Caribbean: battesimo dell’acqua per Legend of the Seas

La terza nave di Icon Class offrirà un parco acquatico Category 6 e la Crown’s Edge (in parte passerella sospesa nel vuoto, in parte percorso con le funi e in parte giostra da brivido). Inoltre, vi saranno tante occasioni per rilassarsi e opportunità culinarie molto varie.

Legend offrirà crociere estive in Europa nel 2026, con vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, prima di fare il suo debutto caraibico a novembre 2026, con itinerari di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali, che includeranno anche la visita alla destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas, Perfect Day at CocoCay.

Una nave ecologica

Legend sarà anche la quarta nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto e sarà dotata di programmi ambientali all’avanguardia nel settore. Con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore residuo alla connessione alla rete elettrica terrestre, Legend contribuirà a far avanzare il percorso di Royal Caribbean Group verso l’introduzione di una nave da crociera a emissioni zero entro il 2035.